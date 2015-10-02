Блог Карт

Блог Карт

Мои карты в Конструкторе

Мы продолжаем обновлять Конструктор карт (https://tech.yandex.ru/maps/tools/constructor/). Сегодня в нём появилась поддержка редактирования «Моих карт», созданных в веб-версии Яндекс.Карт (https://maps.yandex.ru). Отредактировать такую карту можно из интерфейса Конструктора, выбрав её из списка «Моих карт», или по ссылке «редактировать» на странице просмотра карты.

Теперь любой картой, созданной в Конструкторе, можно поделиться с друзьями или коллегами, отправив ссылку на Яндекс.Карты. 

                                                                  

Конструкторы на tech.yandex.com (https://tech.yandex.com/maps/tools/constructor/) и tech.yandex.com.tr (https://tech.yandex.com.tr/maps/tools/constructor/) также обновились.

Команда API Яндекс.Карт
57 комментариев
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Евгений Куршев
19 января 2016, 09:30
Сделал карту, получил ссылку. Пытаюсь по этой ссылке открыть карту на телефоне (Android).

Во-первых получаю на весь экран предложение воспользоваться приложением. Нажимаю "открыть в приложении" - карта там не отображается.

Во-вторых, даже если отказываюсь открыть в приложении и остаюсь в браузере - получаю сообщение "Невозможно отобразить карту пользователя".

Правильно я понимаю, что на дворе 2015-й год и карты, созданные в конструкторе, предназначены только для просмотра на десктопе?
imbizo
31 августа 2017, 08:27
Евгений Куршев,
в 2017-м такая же фигня :(
Белов Евгений
8 октября 2017, 21:49
Да, интересная ситуация: компании-гиганты с хуевой тучей разных сервисов и приложений с красивыми картинками на обертке, а внутри пустышка.


Хотя, конечно, панорамы и маркет действительно удобные и нужные, тут грех жаловаться.
LOPP.logist
11 февраля, 15:04
imbizo,

Евгений Куршев, imbizo, в 2019-м ничего не изменилось.
Maleevaevgeniya
9 апреля, 14:45
LOPP.logist,
да, вообще! Сидела целый день маршрут составляла, а в итоге он не отображается в приложении. "Все для народа"
Шамиль Тадтаев
30 апреля, 13:08
а в какое еще приложение можно выгрузить?
fafalafanya
30 июня, 19:24
imbizo,
жесть, уже 2019, на телефоне до сих пор свои карты не открываются. Если открывать не через приложение по ссылке, то, вроде, работает, но сомнительно это(
Без сети мне ничего не остается делать, только надеяться на то, что сеть-таки появится, но это жопный ужас и неудобно.
М
20 октября, 09:31
Шамиль Тадтаев,
делайте в конструкторе, экспортируйте в .kml , скачиваете через .apk гугл землю на телефон, погружаете кмл...профит!!!)
olio-x-libris
19 января 2016, 09:30
Можно ли измерить длину нарисованных линий?
Можно ли сделать экспорт kml?
Юрий Барановский
11 апреля, 13:32
olio-x-libris,
Да можно - пишет длину линий и экспортирует в доступные форматы
grenium
19 января 2016, 09:30

В целом в новой версии конструктора достаточно много допольнителных возможностей. Но когда объектов на карте очень много все начинает жутко тормозить. И зачем у всех объектов на карте одновременно подсвечиваются точки для редактирования? Это очень загромождает карту и создаёт допольнительные зависания. В старой версии такого не наблюдалось, исправьте пож-та!

pasha180279
1 марта 2018, 14:31
grenium,
Да
kovalenkk
19 января 2016, 09:30

В октябре 2015г. пропала возможность рисовать ломаные линии в старой версии яндекс-карт. Теперь при попытке редактировать "мои карты" либо создать новую идет отсылкана конструктор карт. В конструкторе при создании линии ее длина не указывается в левой части экрана. Таким образом построить маршрут, используя ломаные, при этом сразу имея информацию об их длинне, стало невозможно. Очень неудобно, теперь приходится сперва рисовать маршрут линейкой, чтобы понять его протяженность, потом в конструкторе рисовать его же линиями...

s2580583
19 января 2016, 09:30

как устанавливать уровень доступа к картам? как было ранее (показывать ВСЕМ, только мне или по ссылке.

Юрий Барановский
11 апреля, 13:33
s2580583,
Тоже хотел бы иметь такую опцию
alexlevchenko86
19 января 2016, 09:30

Создал новую карту. Теперь сохранение идет не в Мои карты, а в конструктор. При этом мои карты новую не показывают. Как перенести созданную карту в Мои карты? Убрали название меток. Теперь отражается не название, а сполошной текст, который был в описании. Это не удобно и не информативно. Верните взад, плз Заранее благодарен.

Антон Ткачук
19 января 2016, 09:30

Почему нельзя добавить легенду к меткам? Почему нельзя поделиться картой, что бы была возможна редакция у другого пользователя? Распечать вообще нереально,доступен какой-то кусок 600x400. И добавьте более точную градацию увеличения-уменьшения масштаба

mogorog
19 января 2016, 09:30

Не корректно инициируются элементы управления картой, при вставке на страницу нескольких кодов из конструктора.

 

Например есть отель, нужно отобразить схемы проезда от него до 3 значимых объектов. Создаем 3 карты, в конструкторе, на каждой - 1 схема проезда. Вставляем в материал, для навигации используем табы. 

 

Итог - на карте вставленной 1, все элементы управления есть. на остальных - только кнопка перехода в полноэкранный режим. Как это побороть?

 

И еще - весьма не хватает возможности настройки отображения элементов управления в конструкторе.  Стандартный набор излишен. 

pasha180279
1 марта 2018, 14:37
mogorog,
Как только будет информация по поводу работы на дому в Москве и области не надо ничего делать в таком виде как я понимаю что вы не являетесь адресатом данного дома и не только от тебя письмо в приложении
Павел Степанов
19 января 2016, 09:30

В старой версии метки были пронумерованы автоматически. При расшаривании карты по ссылке был так же доступен перечень меток с нумерацией и цветами. 

 

В новой версии этот функционал остутствует. Список меток доступен только в режиме конструктора и то, метки с цветами рядом с названиями не отображаются.

 

Это оченьь затрудняет работу с картами. Наработки очень большие по объему, несколько карт по несколько сотен меток в каждой. Заечм отказываться от удобного старого функционала при переходе на новый? Верните, пожалуйста, старую версию - вручную проставнять нумерацию меток на новой карте - безумие! Остсутствие перечня меток в режиме просмотра с их цветом - тоже серьезная проблема. 

 

Zjuzjuka1
19 января 2016, 09:30

Когда объектов на карте много все жутко тормозит, работать не возможно.

Как установить уровень доступа к картам не понятно, зачем мне карты открытые для "всех кто не пожелает"

В старой версии метки были автоматом с номерами и заданным цветом, в новой версии этого нет, до кучи список меток можно углядеть только в самом конструкторе работать с картами стало не возможно. Относительный плюс только в том что номер метки я теперь могу поменять в отличии от старых карт иногда это нужно, но как уже писали выше в ручную проставлять сотню номеров в день это безумие.

До кучи помыкавшись обнаружились траблы с поиком домов он сначала выкидывает некий безумный список и только потом тыкнувшись в список, чтобы он встал в адресной строке и нажав ещё раз найти можно получить точку на карте. зачем нужна эта двойная работа?

Старая версия была лучше, функциональнее, без тормозов и двойного запроса адресов. Верните старую версию.

PRINT
19 января 2016, 09:30

Яндекс вы чего там обалдели? Сначала Кинопоиск извратили, теперь карты, верните все как было! Чтобы на Андроиде все работало!

kocmbka
19 января 2016, 09:30

ВОТ ВОТ !

Тем более, что после нажатия на кнопку маршрута, уже невозможно выбрать карту метро, просто нет ссылки- меню куда-то бесследно пропадает. 

eugeny.shiryaev
19 января 2016, 09:30

А только у меня при переходе по этой ссылке https://yadi.sk/i/Ydijd2Pijzvdq получаю 403 Forbidden (https://yadi.sk/i/ng4G2l5vjzvgB)?

eugeny.shiryaev
19 января 2016, 09:30

Вот вы в ближайшее время хотите закрыть старые карты. Зачем, почему? Ведь ими пользуется огромное количество людей. Не закрывайте старые карты!

 

В старых картах есть функция "Мои карты" с возможностью сохранения нескольких точек на одной карте и сохранения нескольких таких карт. Как это можно сделать в новых картах?

 

И что произойдет после закрытия старых карт со списком созданных мною ранее "Моих карт"?

Igor С
19 января 2016, 09:30

Не сносите старый интерфейс!! Сделайте лучше платный. Экспорта в KML нет, вы же лишаетесь части аудитории!

localov
19 января 2016, 09:30

Обращаюсь к руководству Яндекс.Карты.

Прошу Вас, не закрывайте старые карты old.maps.yandex.ru.

Вопрос даже не в том, что в новой версии что-то работает непривычно или не работает вовсе. Самое важное - это то, что новая карта не работает вовсе или работает ОЧЕНЬ медленно на старых компьютерах, в старых браузерах и на медленном интернете. Новая карта очень много "кушает" ресурсов. У Яндекс.Почты же есть древняя LITE версия, она загружается и работает в отличие от обычной на медленном интернете. 

Увы не в каждом доме стоит мощный компьютер, подключенный к выделенной линии. 

Надеюсь на понимание. 

Простой Русский Человек
19 января 2016, 09:30

Я понимаю, что все пляски со сносом старого интерфейса, это беготня за простотой зарабаывания денег и экономии ресурса сервиса, но не ценой же удобства для миллионов пользователей. Имейте совесть. 

Оставьте тогда и старый вариант, как сейчас. Иначе потеряю всякий смысл пользоваться именно Яндекс Картами.

В этом плане Яндексу ЖИРНЫЙ МИНУС! 

a89516766107
19 января 2016, 09:30

на новых картах неудобно измерять расстояние от точки до точки. поэтому я перешел на гугл карты. там быстрее и удобнее.

zauav
19 января 2016, 09:30

обожаю старый интерфейс карт! чертовски удобен в пользовании. прошу сохранить возможность его успользования и в будущем.

furs.viktoria
19 января 2016, 09:30

Надеюсь все будет доведено до ума. Новые возможности очень радуют, но тормоза при работе с большим количеством объектов напрягают. И если бы kml скачать можно было, было бы чудесно. B-)

lord.nesterov
19 января 2016, 09:30

Демоны!! Оставьте старые карты в покое! 
А за то что метки тепреь только в конструкторе ставить, вам отдельное "спасибо", это вообще гениально!

vrnserv
19 января 2016, 09:30

Скажите, а как эти конструкторы можно к себе скачать? сколько пыталась и пробывала моделировать - не получается.... Хотела поучиться...

 

А вообще, если ли программа для конструирования карт?

Kadet
19 января 2016, 09:30

Не только на старых пк работает медленне, но и на не совсем новых телефонах на android,

некоторые подвисают во время открытия страници контакты компании с картой.

vc127
19 января 2016, 09:30

Добрый день. Каким образом в новой версии карт просмотреть "Мои карты" созданные в старой версии карт? Очень много времени потратил на их составление, а теперь они пропадут???

Наталия Алешина
14 марта 2016, 13:44
Ваши карты стали не нужны, как только пропала возможность видеть длину построенной линии. Придется искать другие продукты.
Sashelo1
17 апреля 2016, 23:19
Раньше то приходилось закладки с мобильных карты через одно место на мобильные карты переносить. Теперь и этого лишили . Закладки списком не отображаются , что бы понять что где надо на нее ткнуть . А если точек сотня ?
Ваши новые карты это не продукт , это диверсия. За что вы так пользователей не любите?
Александр Колбин
11 мая 2016, 20:43
1. Спасибо!
2. В чем разница между "Из конструктора" и "Из моих карт"? Два списка, а зачем не понятно.
3. Как поменять местами метки в списке в колонке слева (Объекты на карте)? Поставил метки, хочу их расположить в порядке маршрута — последовательно. Как это сделать?
3. Как узнать скрыты мои карты или нет? Кто их видит? Как скрыть/открыть карты?
skaurov
5 июля 2016, 14:15
верните длину линий, ну вы что! Бред же
dostavka1@transistem.ru
8 июля 2016, 06:15
подскажите пожалуйста как в конструкторе карт можно отсортировать список меток по цвету и номеру???? всё пересмотрел, а сортировки списка нет!
Владислав Юриков
8 июля 2016, 14:51
Длину просматривать не оч удобно, но это не важно.
Важно то, что не могу увидеть в приложении на Андроид построенных карт. Все ресурсы же есть. Веб вью и так далее.
Владислав Юриков
8 июля 2016, 14:53
пока что ищу альтернативу у MAPS.ME и HERE (обе в плеймаркете). Гугл карты прожорливы, юзаю только в городе.
kamira
11 июля 2016, 12:07
Чудовищное поделье, верните обратно возможность присваивать меткам названия.
Уже полчаса пытаюсь создать схему проезда. Что раньше было элементарно, теперь нужно извратиться. Зачем?
В "Моих картах" карта не сохраняется, только в "Конструкторе". Хоть где-нибудь в хелпах это описали.
Arseniy Away
9 августа 2016, 15:33
Отвратительная поделка эти ваши новые яндекс.карты. Кастрировали весь функционал, изменили интерфейс. Приятного использования...
Ivan Nefyodov
20 января 2017, 22:06
Как сортировать метки?

karta@pizza-sicilia.ru
11 сентября 2017, 17:59
Добрый вечер. Помогите перенести карту из одного пользователя почты яндекс в почту другого пользователя почты.
Remkomplekt-gpk
31 октября 2017, 19:01
Добрый день,
как объединить две разные карты?
irina1993199315
16 ноября 2017, 14:56
Отправила ссылку на карту, открывший ссылку не может редактировать карту.
Это корректно или карту все-таки можно редактировать?
artush.poghosyan
6 января 2018, 12:55
vi poka smatrite kakie vozmojnosti googol dayot a vi dobavit tochki i eto dobavit v svoy sayt. gde mne postroit marshrut gde dobavit sloy chtob ne pereputat kak soedenit mejdusoboy eti tochki. vot mne nujni po otdelnasti marshruti proxodashie cherez opredelyonnie tochki kotorie mojno eksportirovat po otdelnasti nu koroche google vso predostavlaet a vam eshcho dorasti do ponimaniya chto nujno a chto bezpolezno

oh-i-zhuk
11 июля 2018, 10:57
Уважаемые разработчики яндекс карт. Сделайте возможность импорта созданных в крнструкторе карт в навигатор и в яндекс карты. Сейчас ваш конструктор годится только что бы поделиться с друзьями веселенькой ссылкой, ни проложить маршрут, ни воспользоваться вашими сервисами во время прохождения такого маршрута  пользователь не может.
asmakoff
10 августа 2018, 15:21
Присоединяюсь! За два года уже пора бы сделать!
Алексей Цурцумия
21 августа 2018, 14:35
Разработчики ну вы что забыли совсем про яндекс карты!!!!! Почему у вас везде неписано что можно открыть в приложении созданную карту. 
НО ЭТО У ВАС НЕ РЕАЛИЗОВАНО!!!


Закройте проэк тогда....
jaysapri
31 октября 2018, 21:23
Как открыть "Мои карты" в приложении (android) или хотя бы в мобильной версии сайта?
Dmitriy.Scher
15 ноября 2018, 19:39
Есть очень большая необходимость поделиться картой с коллегами, чтобы они тоже могли ее редактировать и сохранять. Я правильно понимаю, что эта фукция отсутствует? 
 Судя по комментариям, это нужно очень многим пользователям
Александр Колбин
15 ноября 2018, 19:56
Dmitriy.Scher,
Яндекс не любит общаться с людьми. Есть много замечаний, но они любят сами находить ямы .-)
yulia.olhovaya
14 марта, 16:38
Добрый день! 


Как могла пропасть моя карта из конструктора, подскажите пожалуйста
М
20 октября, 09:31
делайте в конструкторе, экспортируйте в .kml , скачиваете через .apk гугл землю на телефон, погружаете кмл...профит!!!)