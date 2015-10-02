Мои карты в Конструкторе

Мы продолжаем обновлять Конструктор карт (https://tech.yandex.ru/maps/tools/constructor/). Сегодня в нём появилась поддержка редактирования «Моих карт», созданных в веб-версии Яндекс.Карт (https://maps.yandex.ru). Отредактировать такую карту можно из интерфейса Конструктора, выбрав её из списка «Моих карт», или по ссылке «редактировать» на странице просмотра карты.

Теперь любой картой, созданной в Конструкторе, можно поделиться с друзьями или коллегами, отправив ссылку на Яндекс.Карты.





Команда API Яндекс.Карт