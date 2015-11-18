Блог Карт

Блог Карт

Новые панорамы Томска, Кемерова и Новокузнецка

Яндекс обновил панорамы Томска, Кемерова, Новокузнецка и впервые опубликовал на Картах виды Прокопьевска. На новых снимках высокого разрешения можно увидеть, как города выглядят сегодня: полюбоваться старинными улочками и изучить новые жилые районы.
Съёмки новых панорам Томска проходили в июле 2015 года, а панорам Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска – в августе 2015 года. Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть в общей сложности 290 км улиц и дорог Томска и свыше 620 километров улиц и дорог Кемеровской области.
На сервисе появились снимки, например, новостроек на улице Архитекторов в Томске


Обновлённого аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерово


Собора Рождества Христова в Новокузнецке


Театральной площади Прокопьевска


Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

12 комментариев
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alexeyborovik1
19 января 2016, 09:30

Когда по Беларуси ещё проедетесь?) Брест и Гродно давно пора обновлять, да и остальные города, думаю, не мешало бы.

Муковкин Дмитрий
19 января 2016, 09:30

Спасибо огромное за актуализацию паномар Томска.
Очень сильно помогает при проектировании водопровода, не нужно выезжать на местность 

ViZaVic
19 января 2016, 09:30

Куда с ошибками на карте можно обращаться?
На карте Киева есть разворот, которого нет в реальности, причем давно.

Steve
19 января 2016, 09:30

Обновите панорамы Бреста пожалуйста. Нынешние очень старые и не все районы города охватывают.

simnikik
19 января 2016, 09:30

Снимите ДСК Дюны.Такая красота.

Николай
19 января 2016, 09:30

Добрый день. А по каким характеристикам Вы делаете панорамы города? У города должно быть какое-то определённое количество жителей? Понятно, что деревня и сёло отпадают, но если около 50 тысяч жителей? И можно ли где-то оставить "заявку" или что-то наподобие этого?

Спасибо.

alex1979192
19 января 2016, 09:30

Да, это здорово, что обновляете, НО... раз уж вы во всём идёте по стопам Google, то не могли бы вы сделать что-то типа lite mode? Без него никак, нынешний интерфейс ужасно тормозной, каждая панорама грузится по 10-15 секунд, это ппц просто!!! Я сначала думал, что со временем всё отладится, но нет... и это прискорбно.

KiselyovAlex
2 мая 2016, 15:04
А размещение любительских панорам на картах есть в планах? Смартфоны / планшеты на Android давно умеют делать их, координаты по GPS / GLONASS получать также могут. В чем сложность добавить возможность в приложение Яндекс-Карт? Есть множество мест, где вы никогда не снимите 3D, так хоть любительские посмотреть можно будет. Думаю, для малого туризма это было бы интересно.
timofeyseregin
4 июля 2017, 21:06
Фото приклеивать большого ума не надо.Я на яндекс карте пытался проложить маршрут по Москве от Венёвской улицы до станции Бутово . Что стало с картами?! Получилась прогулка 2 км, с пересадкой с автобуса на метро.А там на самом деле 2 остановки на автобусе!! КТО ЭТО делает?Имейте совесть! Увольтесь из компании!! Или программисты у вас за еду работают?Жаль нельзя скрин приделать...
Андрей
23 марта 2018, 11:50
timofeyseregin,
Мне кажется в Яндексе не работают, а просто получают зарплату. 2 года назад писал в поддержку Яндекса об изменении организации движения и вот только пару дней назад наконец то поправили. Из за этого 9 и 10 таксистов не могли подъехать к дому. Итог: больше не использую ЯндексТакси и ЯндексДеньги.  Жалко нельзя показать скрин как надо заезжать и как Яндекс строит маршрут,  от МКАДа до въезда во двор 300 метров, а Яндекс строит маршрут в 3 километра.
rahmonovboris1987
6 июня, 18:35
jyiuiiu
oldAK74
15 августа, 20:19
Доброго времени суток.
Внесите, пожалуйста правку в карту Казахстана: трасса М36 (от Астаны до Темиртау точно) имеет статус автомагистрали (макс. скорость 140 км/ч). Карта говорит что скорость там все еще 100 км/ч. Ведь эти данные влияют на прокладку маршрута и оценку времени.
Спасибо.