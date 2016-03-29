Блог Карт

Блог Карт

Новые легкие Яндекс.Карты с поиском в офлайне для iOS и Android

Сегодня мы обновили Яндекс.Карты для iOS и Android. Теперь поиск в приложении работает даже без доступа в сеть. Это пригодится, если на мобильном счету вдруг кончились деньги или вы оказались в роуминге или в месте, где нет сигнала сотовой сети.

В офлайн-режиме можно искать адреса, топонимы и организации: кафе, магазины, банкоматы, аптеки, АЗС и так далее. Карты не только покажут, где находится организация, но и сообщат подробности: часы работы и телефон. Если вы ищете гостиницу, приложение укажет примерную стоимость номеров, а если ресторан — то средний чек. И всё это — без интернета: необходимо лишь заранее сохранить на устройство карту нужного города или региона.


Просмотр информации об организациях в офлайн-режиме

Несмотря на то, что у офлайн-карты теперь больше возможностей, весить она стала гораздо меньше. Скажем, карта Москвы занимает всего 144 МБ вместо 1,9 ГБ, а карта Питера и Ленобласти — 231 МБ вместо 3,2 ГБ. Сделать карту легче удалось за счёт перехода на новый формат: вместо растровых карт в приложении используются векторные. Особенность векторной графики — возможность масштабировать картинку без потери качества; благодаря этому не нужно сохранять несколько вариантов одной и той же карты в разных масштабах.

Сохранение карты

Наконец, мы добавили в приложение несколько функций, которые упрощают работу с картой. Во-первых, угол наклона карты можно менять — для этого достаточно провести двумя пальцами по экрану. Это поможет, например, сориентироваться на улице, по которой вы собираетесь пройти или проехать. А во-вторых, названия улиц теперь видны всегда — даже если в Картах включены пробки или проложен маршрут.

Загрузить новые Яндекс.Карты можно в App Store и Google Play. При обновлении приложения карты, сохранённые в память ранее, будут удалены. Вам потребуется скачать их ещё раз — зато в результате свободного места на устройстве будет гораздо больше.

30 комментариев
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taaih
29 марта 2016, 19:33
Под шестым андроидом (cyanogenmod 13) карты скачиваются на внешнюю SD-карту, файлы там появляются, но потом то ли не распаковываются, то ли еще что, но программа показывает "Loading error" (скачанные файлы при этом удаляются) и предлагает скачать заново. Раз пять уже скачивал. Что-то там где-то не так с правами доступа, возможно, у распаковщика. Пожалуйста, исправьте.
Thero
29 марта 2016, 22:54
это известный "баг" в 13 цианогене.. в каком режиме внешняя карта работает? в каком режиме selinux? впрочем лучше на форумах цианогена об этом.
taaih
30 марта 2016, 09:22
Нет никакого "бага" в цианогене. Все нормально написанные приложения работают с внешней картой нормально -- и читают, и пишут. SELinux = enforcing, external SD card = Portable. Обратите внимание, я написал, что само приложение Яндекс-карт скачивает свои файлы нормально, они сохраняются на внешнюю карту, но при их распаковке распаковщик уже не может их сохранить на внешнюю карту, поэтому возникает ошибка. Проблема в распаковщике, явно. Вероятно, они используют для этого стороннее приложение, которое было написано без учета особенностей шестого андроида.
Женёк
30 марта 2016, 18:47
Thero,
Дайте номер «известного бага Цианогена» или тему форума. У меня 13-й, nightly от 24 февраля, карта распаковалась нормально и просматривается в оффлайне. Moto G 1032 со встроенной картой памяти.
Сергей Вершков
29 марта 2016, 23:04
Исправили регулярные перезапуски приложения на андроиде ? если оно в фоне ? до нескольких десятков за час работы, приходится руками стопарить...
Dubrovskiy1971
30 марта 2016, 04:21
Карта Москвы и Московской области 5,8Гб!!! В чём прикол? Что я не так делаю?!
Shevchenko Igor
30 марта 2016, 08:13
Dubrovskiy1971,
Обнови приложение
k0st1x
30 марта 2016, 12:28
Будем Очень благодарны, если обновление затронет WinPhone/Win10Mobile платформу.
Igor
30 марта 2016, 16:33
Сколько лет вас просят сделать выбор языка, а вы все игнорируете..поразительное упорство
Stepan R.
30 марта 2016, 17:09
Молодцы!!!
Давно я ждал этого момента :)
Только не останавливает есть на достигнутом - добавьте роутинг для пешеходов, возможность прокладки маршрутов с использованием общественного транспорта (именно в оффлайн режиме).
P.S. Что-то у меня пока не получилось потестить новый софт, т.к. скачанная карта не распаковывается :( (Android 5.1, данные на карте памяти). Печально...
Кутовых Денис
31 марта 2016, 06:36
Ну и зачем удалять комментарии?
Shevchenko Igor
9 апреля 2016, 23:07
Можете подсказать почему карты и навигатор отличаются детелизацией? Например: возле ТЦ не показывает в навигаторе внутрених дорог и подьезд к нему, соотвественно из-за этого неправильно прокладывает к нему маршрут, хотя они есть в приложениии карты. Скаченые карты в "карты" 68 мб весят, а в "навигаторе" 190 мб, но детализация разная. Инет на телефоне включен, так что если бы они были то загрузились бы. Почему "навигатор" не использует карты приложения "карты"?
nikissonik
18 апреля 2016, 10:47
Здравсвтуйте.
Напишу тут (верхний пост просто), т.к. впадлу искать службу поддержки.
Уже несколько месяцев панормы бешено тормозят. Либо медленно подгружаются либо весь комп виснет от легкого зума. Проверял на 2 ПК (XP и 7, слабый и мощный). Раньше часами гулял по панорамам, сейчас это просто невозможно.
Гугол-панорамы работают прекрасно.
dmitrmal
21 апреля 2016, 22:44
nikissonik,
Да, по панорамам поддерживаю, тормозит невыносимо, раньше было удобно, когда открывалось в половине окна, и шустро бегало. Был хороший полезный инструмент.
Сейчас - мусорная неиспользуемая функция.
Дмитрий
18 апреля 2016, 17:39
Товарищи разработчики когда ждать новую версию на Windows Phone 10?
dmitrmal
21 апреля 2016, 22:41
Разработчики, почитайте в гуглплей, что Вы наделали с картами.
Народ в шоке.
Я был вынужден снести яндекс карты и поставить гуглмапс.
В андроиде новые карты не работают.
Уже 20 дней как обновились, и не видите проблемы?
Метрику испортили, директ виснет, карты убили.
Кто-то изнутри целенаправленно гробит компанию Яндекс?
elena.serpkova
6 мая 2016, 13:21
Не знаю куда правильно написать и кому пожаловаться? Из-за рекламы на Яндекс карте невозможно построить маршрут - закрываешь одно объявление, тут же появляется новое. Мы занимаемся доставкой и знать маршрут и расстояние очень важно. Приходится пользоваться Гуглом.
elena.serpkova
6 мая 2016, 13:26
Не знаю куда правильно написать и кому пожаловаться? Из-за рекламы на Яндекс карте невозможно построить маршрут - закрываешь одно объявление, тут же появляется новое. Мы занимаемся доставкой и знать маршрут и расстояние очень важно. Приходится пользоваться Гуглом.
Константин Кит
24 мая 2016, 09:11
Уж не знаю к кому и обратиться: читаю посты как "Яндекс-карты" себя хвалит, типа, и то добавили, и это, и там работает, и сям, а под IE перестал работать!!! Ради карт я должен другой браузер устанавливать? Политика выкручивания рук? 
14 июня 2016, 09:54
скачал карту Москвы 150мб. Всё хорошо, но почему-то при использовании улетает интернет траффик, примерно 10мб за пять минут. В чём прикол оффлайн?
Кутовых Денис
30 июня 2016, 14:26
Приветствую, а почему на YANDEX картах многие области которые на GOOGLE картах показаны нормально, замазаны?!
k04r
30 июня 2016, 20:38
Не получается авторизоваться в Навигаторе на Андроиде.
Причем приложение видит, что аккаунт есть, а авторизовать - не дает
oleg112012
11 июля 2016, 08:31
Уважаемые разработчики приложения навигатор, пожалуйста, добавьте более расширенные настройки
surgeon-spb
7 июня 2017, 12:44
Обратной связи с разработчиками не найти днем с огнем.
В Санкт-Петербурге перестаньте строить маршрут на ул. Розенштейна, д.21 через территорию завода Красный Треугольник.

Правильный маршрут по самой улице от Обводного канала по прямой.
Может так меня услышат.
Спасибо.
Дмитрий Сергеев
9 июля 2017, 18:08
Ожидаются ли карты Европы, например, Франции? Турция есть, но кому она нужна? Многие ли едут в Турцию на машине? 
arturtr
18 октября 2017, 03:24
Добавьте пожалуйста возможность передать маршрут с веб-версии в мобильное приложение. Было бы удобно спланировать сложный маршрут и передать его в телефон.
Сесть в авто и поехать по точкам.
Воронцов Иван
26 декабря 2017, 14:25
Теперь бы иметь возможность скачать офлайн карту через компьютер и  возможность положить эту карту на другое устройство. Это можно сделать? И как?
Полина
12 января 2018, 07:40
Воронцов Иван,
Пожалуй они этого и не будут делать,бизнес понимаете ли :)
Andrey Nix
3 апреля 2024, 14:06
отдельный бы файл. Не поддерживается уже у многих гугл, только Rustore
Rinat T.
6 июня, 00:30
Привет из 2026г.
Карты стали еще более тяжелыми.
Смартфон греется в Андроид Авто.
ИИ повсеместно внедряют везде. 