Новые легкие Яндекс.Карты с поиском в офлайне для iOS и Android

Сегодня мы обновили Яндекс.Карты для iOS и Android. Теперь поиск в приложении работает даже без доступа в сеть. Это пригодится, если на мобильном счету вдруг кончились деньги или вы оказались в роуминге или в месте, где нет сигнала сотовой сети.



В офлайн-режиме можно искать адреса, топонимы и организации: кафе, магазины, банкоматы, аптеки, АЗС и так далее. Карты не только покажут, где находится организация, но и сообщат подробности: часы работы и телефон. Если вы ищете гостиницу, приложение укажет примерную стоимость номеров, а если ресторан — то средний чек. И всё это — без интернета: необходимо лишь заранее сохранить на устройство карту нужного города или региона.



Просмотр информации об организациях в офлайн-режиме

Несмотря на то, что у офлайн-карты теперь больше возможностей, весить она стала гораздо меньше. Скажем, карта Москвы занимает всего 144 МБ вместо 1,9 ГБ, а карта Питера и Ленобласти — 231 МБ вместо 3,2 ГБ. Сделать карту легче удалось за счёт перехода на новый формат: вместо растровых карт в приложении используются векторные. Особенность векторной графики — возможность масштабировать картинку без потери качества; благодаря этому не нужно сохранять несколько вариантов одной и той же карты в разных масштабах.

Сохранение карты

Наконец, мы добавили в приложение несколько функций, которые упрощают работу с картой. Во-первых, угол наклона карты можно менять — для этого достаточно провести двумя пальцами по экрану. Это поможет, например, сориентироваться на улице, по которой вы собираетесь пройти или проехать. А во-вторых, названия улиц теперь видны всегда — даже если в Картах включены пробки или проложен маршрут.



Загрузить новые Яндекс.Карты можно в App Store и Google Play. При обновлении приложения карты, сохранённые в память ранее, будут удалены. Вам потребуется скачать их ещё раз — зато в результате свободного места на устройстве будет гораздо больше.