Новые панорамы Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Владимира и Смоленска на Яндекс.Картах

Яндекс.Карты обновили и дополнили панорамы Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Смоленска, Ярославля, Владимира и Суздаля. Автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше побывал в городах осенью 2016 года.

На новых панорамах Екатеринбурга можно посмотреть на Ельцин Центр, пройтись по набережной Городского пруда, Октябрьской площади и пешеходному участку Красноармейской улицы.

Также на новых снимках с высоким разрешением можно увидеть, например, реконструированный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде

набережную Днепра в Смоленске

Ярославский музей-заповедник

памятник Владимиру Святославичу и архиепископу Феодору во Владимире

Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.