Новые панорамы Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Владимира и Смоленска на Яндекс.Картах

Яндекс.Карты обновили и дополнили панорамы Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Смоленска, Ярославля, Владимира и Суздаля. Автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше побывал в городах осенью 2016 года.
На новых панорамах Екатеринбурга можно посмотреть на Ельцин Центр, пройтись по набережной Городского пруда, Октябрьской площади и пешеходному участку Красноармейской улицы.
Также на новых снимках с высоким разрешением можно увидеть, например, реконструированный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде
набережную Днепра в Смоленске
памятник Владимиру Святославичу и архиепископу Феодору во Владимире
Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.