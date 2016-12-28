Сегодня мы представляем новые Яндекс.Карты для Windows 10. Это универсальное приложение: оно работает на всех устройствах на этой платформе — смартфонах, планшетах и компьютерах.

Приложение содержит подробные карты России и многих зарубежных стран. Карты 1863 городов доступны в офлайн-режиме. Если заранее загрузить карту на устройство, то просматривать её и искать адреса и организации можно даже без доступа в интернет. Все карты в приложении — векторные, поэтому они не займут много места. Например, карта Москвы весит 159 мегабайт, а карта Санкт-Петербурга и Ленобласти — 261 мегабайт.

С помощью Яндекс.Карт легко найти нужное, будь то продуктовый магазин, круглосуточная аптека, кинотеатр или банкомат. Приложение покажет все подходящие организации на карте и о каждой сообщит подробности: часы работы, контакты, возможность оплаты картой, а в случае с кафе, барами и ресторанами — и средний чек. Окончательно определиться с выбором помогут фотографии и отзывы других посетителей.

До выбранного места можно построить маршрут — автомобильный, пешеходный или общественным транспортом. Автомобилистам Яндекс.Карты предложат путь в объезд пробок, а во время движения будут показывать подсказки — например, о предстоящих манёврах. Те, кто передвигается на общественном транспорте, с помощью Карт смогут узнать, какой автобус или троллейбус им нужен, где в него сесть и где — выйти.

Во многих городах Яндекс.Карты позволяют следить за общественным транспортом «вживую» — так же, как в приложении Яндекс.Транспорт. Можно уточнить, где сейчас находятся нужные автобус, троллейбус, трамвай или маршрутка и через сколько они прибудут на остановку.

Яндекс.Карты для Windows 10 можно загрузить в магазине Microsoft.