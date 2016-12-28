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Новые Яндекс.Карты для Windows 10

Сегодня мы представляем новые Яндекс.Карты для Windows 10. Это универсальное приложение: оно работает на всех устройствах на этой платформе — смартфонах, планшетах и компьютерах.

Приложение содержит подробные карты России и многих зарубежных стран. Карты 1863 городов доступны в офлайн-режиме. Если заранее загрузить карту на устройство, то просматривать её и искать адреса и организации можно даже без доступа в интернет. Все карты в приложении — векторные, поэтому они не займут много места. Например, карта Москвы весит 159 мегабайт, а карта Санкт-Петербурга и Ленобласти — 261 мегабайт.

С помощью Яндекс.Карт легко найти нужное, будь то продуктовый магазин, круглосуточная аптека, кинотеатр или банкомат. Приложение покажет все подходящие организации на карте и о каждой сообщит подробности: часы работы, контакты, возможность оплаты картой, а в случае с кафе, барами и ресторанами — и средний чек. Окончательно определиться с выбором помогут фотографии и отзывы других посетителей.

До выбранного места можно построить маршрут — автомобильный, пешеходный или общественным транспортом. Автомобилистам Яндекс.Карты предложат путь в объезд пробок, а во время движения будут показывать подсказки — например, о предстоящих манёврах. Те, кто передвигается на общественном транспорте, с помощью Карт смогут узнать, какой автобус или троллейбус им нужен, где в него сесть и где — выйти.

Во многих городах Яндекс.Карты позволяют следить за общественным транспортом «вживую» — так же, как в приложении Яндекс.Транспорт. Можно уточнить, где сейчас находятся нужные автобус, троллейбус, трамвай или маршрутка и через сколько они прибудут на остановку.

Яндекс.Карты для Windows 10 можно загрузить в магазине Microsoft.

115 комментариев
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bobovnikov.alek
28 декабря 2016, 15:34
Проблема: нельзя нажимать на общ. транспорт для просмотра времени прибытия на остановку! Когда исправите?
coth
28 декабря 2016, 23:26
bobovnikov.alek,
Ожидаемое время есть, а вот маршруты на карте не показывает.
Сергей Кришталь
30 декабря 2016, 23:58
bobovnikov.alek,
Здравствуйте. Сейчас время прибытия можно узнать кликнув непосредственно на остановку общественного транспорта. Отображения времени прибытия для конкретного автобуса/троллейбуса/трамвая планируем добавить в следующей версии.
ve4er2017
22 марта 2017, 00:25
bobovnikov.alek,
го
Обновлено 22 марта 2017, 00:25
exlnz
28 декабря 2016, 15:53
Спасибо, ребят, долго ждали, отличный подарок к Новому Году) С наступающем весь Яндекс! Процветания, динамичных решений и много успехов в Новом году!
Владислав
28 декабря 2016, 22:22
exlnz,
поддерживаю 👍
Ivan
29 декабря 2016, 13:55
exlnz,
спасибо большое, с Наступающим !
Радион
28 декабря 2016, 16:26
Дааа... Сегодня только подумал: "Когда же Карты обновят на окнах" )) 
goodw32
28 декабря 2016, 16:47
А как добавлять комментарий в разговорчиках? Вообще отключили?
Yury
28 декабря 2016, 18:37
goodw32,
Доделаем в одном из следующих обновлений.
Александр
28 декабря 2016, 18:45
Спасибо за универсальную версию! Вы же над оптимизацией еще поработаете? :) А то карта стала существенно дольше прежней версии грузиться на Lumia - около 5-7 секунд на загрузку уходит. Плюс хотелось бы выбрать единицу измерения расстояния в настройках: у меня регион США выбран, поэтому все расстояния показаны в милях и футах.
Сергей Кришталь
30 декабря 2016, 23:13
Александр,
Спасибо! Над оптимизацией будем работать непременно. 
Настройку по выбору единиц измерения добавим в следующей версии.
Владислав
28 декабря 2016, 22:29
Дождались! Ура!
Приятно видеть что Яндекс начали разработки универсальных приложений для магазина Windows!
Не останавливайтесь и наращивайте темп разработок приложений!
Спасибо 😀
Владислав
28 декабря 2016, 23:46
1. Объедините все свои навигационные сервисы в одном этом приложении (Карты, Навигатор, Транспорт, Метро, Электрички...).
2. В приложении при нажатии на кнопку "Вызвать такси" пускай открывается установленное приложение "Яндекс.Такси" а не браузер с сайтом. А лучше в приложение добавить Все функции "Яндекс.Такси"! А в приложении "Яндекс.Такси" что бы происходила синхронизация всех совершенных действий в "Яндекс.Карты".
3. Возможность изменять 3D наклон.
4. Нет поиска во время движения по маршруту.
5. При нажатии на метку транспорта, не отображается его маршрут.
6 . Добавьте голосовую навигацию и звуковые оповещения (о камерах например) :-)
7. Добавьте слой веб-камер наконец-то, с возможностью добавления пользователями своих! Примерно как в "Windows Карты" в США.
bobovnikov.alek
29 декабря 2016, 12:39
Владислав,
полностью поддерживаю эти пожелания!
Ivan
29 декабря 2016, 13:47
Владислав,
3d клон меняется вертикальным движением двумя пальцами на карте. 2,4,5,6 - будет в следующих версиях.
Владислав
29 декабря 2016, 16:50
Ivan,
да, третий пункт зря написал, согласен 😀
Остальные пункты будем ждать. Спасибо 👌
coth
28 декабря 2016, 23:40
Замечания.
- Невозможно сменить вид карты при просмотре вариантов маршрутов, не отменив маршрутизацию полностью. Бывает, что нужно посмотреть детали маршрута на карте.
- Нет возможности свернуть сайдбар не отменяя поиск и маршрутизацию. В портретной ориентации он занимает почти половину экрана.
- Нет маршрутов ОТ. Есть время ожидания на остановках. Но невозможно посмотреть где сейчас трамваи, автобусы итд и маршрут целиком. Иногда не срабатывает нажатие на просмотр времени ожидания ОТ (список маршрутов).

- Нет линейки.
- Контекстное меню слишком огромно на десктопе. Поменьше бы паддинг.
- Главное меню нормально, но пункты Мои места, Загрузка карт и Настройки не подсвечиваются при наведении
- Не нашёл возможность отключить Такси.
- В поиске нет опции открыто. Именно опции. Потому, что часто надо видеть и закрытые на текущий момент, при планировании на будущее. Но иногда надо видеть какой магазин или ресторан открыт сейчас, не перебирая все подряд.


Но в целом значительно лучше Карт Windows.


Обновлено 28 декабря 2016, 23:42
coth
29 декабря 2016, 00:20
coth,


- Порой перестаёт регистрировать на попытку проложить маршрут. Нажимаешь Отсюда или сюда и ничего не происходит.
- Невозможно переместить начальную или финальную точки.
- Нет промежуточных точек.
- Не показывает какой маршрут ОТ уже закончил работу.


bobovnikov.alek
29 декабря 2016, 12:38
coth,
У меня вообще построение маршрута на общественном транспорте из точки А в точку В не работает! Пишет: "ошибка" и все! У Вас также?
coth
29 декабря 2016, 15:22
bobovnikov.alek,
Да, происходит иногда. Закрыть/открыть программу.
Сергей Кришталь
30 декабря 2016, 23:46
coth,

Здравствуйте. Спасибо за отзыв. Постараюсь ответить на ваши вопросы и предложения:


- Невозможно сменить вид карты при просмотре вариантов маршрутов, не отменив маршрутизацию полностью. Бывает, что нужно посмотреть детали маршрута на карте.

Вы имеете ввиду выбор вида карты "Схема/Спутник/Гибрид"? Если так, то его можно изменить во время ведения нажав на кнопку "меню"
-Нет возможности свернуть сайдбар не отменяя поиск и маршрутизацию. В портретной ориентации он занимает почти половину экрана.
На телефоне в портретной ориентации и при стандартных настройках масштаба (Настройки->Система->Экран->Размер текста, приложений и элементов) при поиске сайдбар занимает нижнюю часть экрана и скрывается вниз.  При ведении по маршруту сайдбар отображается вверху.
-Нет маршрутов ОТ. Есть время ожидания на остановках. Но невозможно посмотреть где сейчас трамваи, автобусы итд и маршрут целиком. Иногда не срабатывает нажатие на просмотр времени ожидания ОТ (список маршрутов)
Метки общественного транспорта включаются в Меню->Настройки->Метки общественного транспорта. Линии маршрутов мы планируем добавить в следующей версии
-Нет линейки.

Меню->Настройки->Линейка
-Контекстное меню слишком огромно на десктопе. Поменьше бы паддинг

-Главное меню нормально, но пункты Мои места, Загрузка карт и Настройки не подсвечиваются при наведении
Мы будем продолжать работу над адаптацией интерфейса десктопов
-Не нашёл возможность отключить Такси
Вы имеете ввиду карточку "Такси" в маршрутах на общественном транспорте? Такой возможности нет. 
-В поиске нет опции открыто.
На экране поиска вверху есть панель фильтров и там можно выбрать "Работает сейчас"
- Порой перестаёт регистрировать на попытку проложить маршрут. Нажимаешь Отсюда или сюда и ничего не происходит.
Мы знаем об этой проблеме. Уже работаем над устранением.
-Невозможно переместить начальную или финальную точки.
Можно, но не в режиме ведения. Для этого надо тапнуть и удерживая палец переместить точку A или B
-Нет промежуточных точек.

Планируем добавление промежуточных пунктов назначения в следующих версиях
-Не показывает какой маршрут ОТ уже закончил работу.
Подумаем над такой возможностью
coth
31 декабря 2016, 06:10
Сергей Кришталь,


1. При выборе маршрута кнопка меню скрывается. Её просто нет.
2. Нет возможности свернуть сайдбар на десктопе/планшете
3. Хорошо бы вывести кнопку меток НОТ на главный экран туда, где пробки. Пешеходам, вот, это значительно важнее пробок. Ну или хотя бы в меню. Чтоб быстрый доступ был.

4. Включаю линейку, но ничего не меняется. Никаких кнопок, ничего нового в контекстном меню не появляется. Как ею пользоваться-то?
5. Ммм, немного не ясно с первого раза. Тогда вот такое - услуги в фильтрах не подсвечиваются при наведении мышкой. А ещё поиск ограничен только маленькой зоной, что не удобно. На мелкие метки не кликнуть.

6. Ах, удержать мышкой. Немного непривычно при управлении с мышкой.

Аксахир
29 декабря 2016, 00:09
Жаль на 8.1 нет :-( Десятка убога на планшете. 
А на телефоне просто шик! Отличное приложение! Спасибо!
coth
29 декабря 2016, 15:24
Аксахир,
По-моему по общепринятому мнению 8 на планшетах была тотальной ошибкой, а 10 отлична. Они открыто сделали её по прообразу Андройда. Интерфейс десятки - это вылитый планшетный Андроид 3.0 - 4.0.
Аксахир
30 декабря 2016, 10:18
coth,
так я хочу использовать Windows на планшете, зачем мне "вылитый Андроид?". На 8.1 было чёткое разграничение - хочу использую метро-приложения, хочу как нетбук с обычными приложениями использовать. А в 10 смешались кони, люди.
coth
30 декабря 2016, 10:35
Аксахир,
Ну MS ориентируется на большинство. Подавляющее большинство плевалось от юзабилити восьмёрки и на десктопе, и на планшетах, и на телефонах.
SVV63
29 декабря 2016, 13:32
То же обрадовался обновлению, но напрасно, на люмии  640(10ка) грузятся медленно , постоянно виснут и вылетают. До этого хоть и были хуже чем на андроиде, но хоть работали стабильно быстро , не висли не тормозили. Переустанавливал после обновления, перезагружал , ничего не помогло, все удалил. Карты от МС хуже, но они хоть работают. Видимо пора выкидывать 10ку, выбирать андроид.
Сергей Кришталь
30 декабря 2016, 23:50
SVV63,
Здравствуйте. К сожалению, на телефонах семейства Lumia 640, действительно, наблюдаются проблемы с производительностью. Мы прикладываем все усилия, чтобы решить их в ближайшее время. Сейчас могу лишь порекомендовать переключить режим отображения карты в "Гибрид", это должно отчасти решить проблему.
nthab.adm
29 декабря 2016, 14:04
Win10  это конечно хорошё, но не могли бы Вы и для других пользователей немного постаратся? В википедии есть расширение Maps https://www.mediawiki.org/wiki/Maps которое позволяет использовать Гугло карты и OSM,  с кириллическими названиям  оно перестало дружить, гугл чтото поломал. Добавьте в это расширение Яндекс Карты  и поскольку это википедия то желательно и Народные Яндекс Карты. Заранее Спасибо.
bulganin.s
29 декабря 2016, 14:47
Поправьте мелкий косячок: остАновка общ.транспорта :)) Написано "остновка"
Владислав
29 декабря 2016, 17:15
bulganin.s,
😀
Сергей Кришталь
30 декабря 2016, 23:51
bulganin.s,
Здравствуйте. Спасибо! Сегодня вышла версия включающая это исправление.
bulganin.s
31 декабря 2016, 10:20
Сергей Кришталь,
да, загрузил уже )) А ещё вопрос: голосовые подсказки в режиме автомобильной навигации есть? Ничего не звучит у меня на lumia650ds, в настройках нет ничего. Телефон был по bluetooth с ГУ машины законнектен, думал в этом причина - не умеет передавать голос по bluetooth, есть такое в wp и в некоторых других навигациях. Но и после отключения голос не появился. Общие настройки телефона проверил.
антон елисеев
29 декабря 2016, 17:31
 Сделайте уже объединение к Картам метро, электрички, парковки, навигатор и транспорт. Уже много людей об этом пишет. Лучше одно универсальное приложение чем несколько связанных с картами
de.van
29 декабря 2016, 21:59
Спасибо огромное за обновление.
Но хотелось бы исправления некоторых вещей .
1. При построении маршрута показывает одно время. При подтверждении маршрута уже другое.
2. Нет спидометра, когда нет навигации.
3. Нельзя сделать коментари к разговорчикам.
5. Долгий старт.
Сергей Кришталь
30 декабря 2016, 23:53
de.van,
Здравствуйте. 
Первый пункт исправляет сегодняшнее обновление.
Остальные пункты постараемся реализовать в будущих версиях.
Спасибо за отзыв!
Stepan Fedoseev
30 декабря 2016, 20:06
Спасибо! Все на все свои устройства залил!
Dmitry Mironov
3 января 2017, 06:00
Неужели! Спасибо.
Валерий
15 января 2017, 14:10
Какое же всё-таки гавно новые панорамы Москвы!
Вид прямой улицы в виде угла  - нельзя поправить даже в фоторедакторе.
Кому мешали реалистичные старые панорамы?
Поддержку старых карт яндекса можно было бы и не прекращать - не разорились бы.
В погоне за рекламой засрали прекрасный прежний продукт.



Irina
16 января 2017, 10:45
Здравствуйте.
Одна большая просьба.
Названия на картах парков, скверов, да и некоторых переулков очень маленьким шрифтом написаны. При увеличении карты, чтобы рассмотреть подробности, текст названий остается мелким и его очень трудно прочитать (((( (по крайней мере в мобильной версии яндекс-карт яндекс-транспорта)
С уважением Бутко И. Г.
de.van
16 января 2017, 15:47
Есть еще одно замечание-при установке события на карте, сбрасывается маршрут.
pilotass
16 января 2017, 19:52
Скажите, когда появится возможность Он-лайн мониторинг общественного транспорта на веб-сайте Яндекс.карт для настольных ПК?  
А то бывает планируешь маршрут дома, сидя за компом, и хочется знать когда именно нужно  выйти что бы попасть на автобус который ходит раз в пол часа. Приходится лезть за мобильным устройством, не удобно :(
Ольга
24 марта 2017, 18:15
pilotass,
возможность отслеживать движение общественного транспорта уже есть на веб-версии Яндекс.Карт. Чтобы увидеть движение меток общественного транспорта, нажмите на остановку и затем на нужный маршрут в открывшейся карточке остановки. 
pilotass
24 марта 2017, 21:22
Ольга,
Здорово, этого очень не хватало! А как давно эта функция появилась?
Ольга
28 марта 2017, 12:04
pilotass,
в конце 2016 года. 
М. А. Н.
7 февраля 2017, 04:03
Есть проблемка. Мне нужно найти загруженные карты с приложения на ПК (не на планшете, а с компьютера). Где я смогу найти файлы?
Adventurer
15 февраля 2017, 16:40
Этот очень хорошая новость, смотря на Карты Майкрософт хочется плакать...
наконец-то что то нормальное завезли на винду, 
Вверху увидел коментарий насчёт объедения всех сервисов, карт: навигатор: такси:
Хорошая идея как по мне. Особенно странно мне разделения навигатора и карт, они сейчас почти в 1-1..  Чувствуя я скоро это и произойдёт..
Сергей Б.
24 февраля 2017, 22:28
замечательно иметь привычное приложение на ноутбуке, но есть один минус. не могу понять как прицепить к приложению внешний gps приемник через com порт, поскольку не во всех устройствах он встроен.а в программе настройка источника данных координат отсутствует
MIL
18 апреля 2017, 10:29
Господа, почему при печати маршрута на Гугл картах все, включаю комментарии, умещается на один лист A4, а у вас даже без комментариев, требуется три листа, причем второй отдается просто под печать лэйбла Яндекс, хотя таковой уже присутствует на первой странице.
Разоришься на бумаге с такой печатью... 
Ольга
21 апреля 2017, 15:24
MIL,
вы имеете в виду карты с https://yandex.ru/maps/? Расскажите, пожалуйста, как именно вы печатаете карты? Каким браузером вы пользуетесь?
sofr-oleg
19 апреля 2017, 05:37
правильно пишется "карты Иваново",а не как у вас "карты Иванова".Название столицы Ивановской области не склоняется.
Ольга
21 апреля 2017, 15:28
sofr-oleg,
спасибо за ваше замечание и внимательность. Дело в том, что тенденция не склонять географические названия, заканчивающиеся на -ово появилась только в последние десятилетия. Традиционно, такие названия склоняются по правилам русского языка. 
coth
29 апреля 2017, 09:45
С новым обновлением FPS упал ниже 20. Очень тормозит прога. И это при GTX970.
coth
4 июля 2017, 14:49
coth,
исправили
bulganin.s
15 мая 2017, 22:40
Параллельно Картам обновился еще и Навигатор, можно использовать оба приложения в телефонной и в планшетной версиях win10. Случайно обнаружилось, поскольку ЯН был снесен с телефона после обновления ЯК с дублирующими функциями, а на планшете его не было вовсе для десятки. Спасибо.
coth
4 июля 2017, 14:49
Глючат дорожные события - нет связи. Как на Windows, так и на Android.
adbor-original
6 сентября 2017, 14:05
Проблема огромная сменить адрес если организация переехала. Вы должны 283 раза подтвердить что организация переехала в то же время поддержка кривая. Если на обычном размещении, то всем в том числе пофигу. Да ладно на организацию. На пользователей пофину. Так как пользователи едут по старому адресу. Да и к тому же у нас магазин колясок, а это беременные. Вот как какая нибудь из яндекс карт залетит и проедет пол Москвы с животом, вот тогда то наверное и задумаются.
Ольга
12 сентября 2017, 11:24
adbor-original,
давайте разберёмся, почему оказалось сложно сменить адрес организации. Напишите мне на obobkova@yandex-team.ru, выясним, в чём проблема, и изменим адрес магазина на правильный. 
Удалённый пользователь
14 ноября 2017, 16:57
Сообщаю об ошибке. Ленинградская область, Гатчинский район, Сиверское городское поселение. Посёлок Кезево почему-то называют Старосиверской, настоящая Старосиверская никак не обозначена. Пишу во все стороны и никакой реакции. Яндекс.карты не хотят исправлять свои ошибки.

Ольга
14 ноября 2017, 20:30
спасибо, что написали об ошибках. Исправили отображение Старосиверской и сделали так, чтобы посёлок Кезево можно было найти через поиск. Изменения появятся в течение двух недель.
Онежец
7 января 2018, 17:23
В оффлайне не прокладывает маршрут
Игорь Ерохин
3 февраля 2018, 19:37
Скажите пожалуйста, а кроме магазина, есть ли возможность загрузить Яндекс.Карты, например с сайта Яндекс.  А то у меня майкрософт-магазин глючит, считает что у меня нет 300 Мб оперативной памяти. Вот здесь я майкрософту вопрос задал внизу после топикстартера:

https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_10-windows_store/системны/dc7f1f15-46ec-4bf6-a2f5-c65e7aab78a1

но от них толку мало, все равно не помогут, они ошибки своего магазина сваливают на разработчиков приложений.
Обновлено 3 февраля 2018, 19:40
consulrem
17 апреля 2018, 09:15
"Сегодня мы представляем новые Яндекс.Карты для Windows 10. Это универсальное приложение: оно работает на всех устройствах на этой платформе — смартфонах, планшетах и компьютерах." 


Перехожу скачивать: Это приложение не работает на вашем устройстве.
Думаю как это возможно?!) Первый абзац вводит в заблуждение))


GLUKmedia
22 апреля 2018, 20:17
Добрый день.
Карты скачал, но без интернета маршрут не прокладывает.
Это косяк или так и должно быть?
Заранее спасибо за ответ.
shma3ca
7 декабря 2018, 15:24
Как можно подружить приложение и внешний GPS приемник?
Видимо мертворожденный продукт.
Обновлено 7 декабря 2018, 15:26
maks maksimov
16 апреля 2019, 09:43
а хрень хреновая ето
igorminus
11 июня 2019, 07:23
И это единственный вариант приложения под Windows, только под десятку, и исключительно установка из Магазина? А у кого на десятке Магазина нет, или учетная запись только локальная или доменная, тот уже никогда не сможет установить Яндекс.Карты? Печальная ситуация.
Удалённый пользователь
15 июля 2019, 17:15
Nord West
19 июля 2019, 17:17
В яндекс картах отличается репутация компании: поиска на картах и в яндекс справочнике.
Когда исправите?
Есть компании в поиске пробиваешь 5*, а на карте ищешь 1,8* рейтинг. Это неправильно и вводит в заблуждение.
sawchenkov2014
12 сентября 2019, 07:00
с магазина они не качаются
Территория Амазонки Чертаново
1 октября 2019, 13:49
Добрый день. Вопрос - на Яндекс Картах автоматом (?) выбирает словосочетание из каждого отзыва и показывает их как облако тегов скопом. Как и почему могло случиться, что из положительного отзыва клиентки на наш салон,  со словами "небо и земля по сравнению со старой обшарпанной цирюльней, которая была на этом месте раньше" Яндекс Карты выделили в качестве отзыва именно слова "обшарпанная цирюльня" и именно их показывает всем на картах?! Мы вчера с вашим представителем обсуждали рекламу на Яндекс Картах - а какой смысл ею заниматься, если из хороших отзывов вы выдергиваете вот это и именно это собираетесь показывать клиентам: http://SSMaker.ru/dd9b8320/​​​​​​​ Как это вредительство исправить?
kOnonov.uriy17
3 апреля 2020, 17:58
сказать нечего не устанавливается.
Sergey
19 апреля 2020, 16:32
Не работают оффлайн!
nikita226
10 ноября 2020, 21:30
карты дерьмо
sol-nik.ru
11 апреля 2021, 19:03
не работает !!!
Владислав
13 апреля 2021, 00:31
sol-nik.ru,
они забили видимо
ibibanov
30 апреля 2021, 13:22
Я даже скачать не могу, кнопка не реагирует
Дмитрий Попов
1 июля 2021, 18:03
В Windows 10 пишет, что логин и пароль неверный.
Хотя логин и пароль правильный.
JML
23 августа 2021, 23:06
Не работает авторизация в проге
Михаил Костенко
20 октября 2021, 16:39
Где можно скачать карты для Виндовс кроме магазина приложений?
В Виндовс Сервер 2019  магазина приложений нет.
Владислав
20 октября 2021, 17:59
Михаил Костенко,
 только через сайт Яндекс Карты.
artur.marchuck
21 апреля 2022, 14:02
Владислав,
Как скачать через сайт, а не через магазин приложений?
Владислав
27 апреля 2022, 15:17
artur.marchuck,
Скачать никак! Только сайт: https://yandex.ru/maps/
Обновлено 27 апреля 2022, 15:19
tempuser779
1 апреля 2022, 08:44
под Linux Astra есть? а если не найду?
albertkremm
6 апреля 2022, 12:36
Будут ли обновления на 2022? Приложение удобное, но...
artur.marchuck
21 апреля 2022, 14:01
Как скачать через сайт, а не через магазин приложений?
DMITRY MARKOV
9 ноября 2022, 18:27
Нужна Карта по РОССИИ
Caltar
10 января 2023, 22:11
Хрен введёшь свои данные для входа в аккаунт!
юрий кононов
12 января 2023, 21:22
установить
Владимир Колосков
19 января 2023, 17:45
Не думал, что такая именитая компания как Яндекс забьет на свое детище, очень люблю эти карты из под винды, но увы последние обновления сентября 18 года и не работает уже часть функций. Разрабы, ну не бросайте вы это приложение, актуализируйте пожалуйста!
Обновлено 19 января 2023, 17:47
oeeegr
16 июля 2023, 07:37
Отлично, все устраивает. Оффлайн карты, то что нужно в дороге. Будут ли обновлены карты? У меня скачались за 2018.
tcherednikvik
12 августа 2023, 04:21
не загр я карты
Сергей Геннадиевич
30 августа 2023, 17:57
Установил на мобильник ВСЕ показывает! Сейчас поставлю на все компы, которыми пользуюсь!
GavrDmitri1945
17 декабря 2023, 23:58
помогите скачать Яндекс.Карта
Богданов Александр
12 апреля 2024, 10:14
На Windows 10 в магазине приложений отсутствует кнопка установить
Михаил Авксентьев
9 января 2025, 19:50
привет
Удалённый пользователь
19 января 2025, 10:38
Не работает на винде, не тратьте время. Карта не загружается, поиск не работает.
Удалённый пользователь
19 января 2025, 10:39
Уму непостижимо. Чтобы красиво и удобно управлять закладками мне приходится устанавливать на комп Андроид эмулятор! Ведь в браузере управления закладками толкового нет, а приложение на винду тупо сломано и его поддержка прекращена. Алло! У вас там беды с башкой? Я чё должен андроид планшет покупать или на маленьком экранчике телефона ковыряться?
Григорий
2 февраля 2025, 15:08
Спасибо! Версия - что надо!
Григорий
2 февраля 2025, 15:09
Спасибо! Версия - что надо!
ibifgfirby5858
26 апреля 2025, 16:30
карты начало 2024 года карты 2025 не показывает
максим ф.
14 мая 2025, 00:45
ок
littlesava01
16 июля 2025, 06:04
На данный момент не работает авторизация в приложении на Windows 11

Денис
21 июля 2025, 16:46
Windows 7 потянет?

Игорь Сорокин
21 сентября 2025, 10:25
как скачать
Тимофей Кузнецов
27 января, 19:19
а как скоро на виндовс 11 появится?

Александр
2 февраля, 02:14
Сейчас там вообще ничего не работает, даже вход в Яндекс.
Антон Лаптев
22 марта, 23:27
Всё, заглохло? Ну и фиг с ним, может оно и лучше, потому, что как только приходит он, всё превращается в рекламную площадку и навязывание своих сервисов, а всё остальное не важно. "Вива" Майл.РУ... Хотя, нет..., как говорили раньше про "форточку", так же ныне и о них - Mail.RU must die...
Михаил Студеникин
6 июля, 11:34
Да вы задрали! нах мне магазин микрософт???? Выложите устоновочный файл! Или у вас откат?

Владислав
6 июля, 11:43
Михаил Студеникин,
Эта новость от 2016 года так-то 😁 На тот момент было другое время и приоритеты... 
Обновлено 6 июля, 11:44
meshalkin.wadim
19 июля, 15:56
как скачать и установить на пк яндекс карты бесплатно?

Владислав
19 июля, 17:17
meshalkin.wadim,
Они никогда платными не были. 
Карта по этой ссылке https://yandex.ru/maps.
А приложение можно скачать с Windows Store. 
Только эта новость так-то десятилетней давности, не уверен что это приложение сейчас актуально, возможно Яндекс забросил разработку этого приложения.
Обновлено 19 июля, 17:22
Voin Sveta
21 сентября, 09:07
не устанавливается бесконечная загрузка
razvalpal-74
15 октября, 11:54
скачать