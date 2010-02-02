В новом 2010 году мы продолжаем череду публикаций новых карт и сегодня хотим предложить вам карты крупнейших городов Дальнего Востока и Восточной Сибири – Владивостока, Хабаровска и Иркутска, а также карту Минска, открывающую публикацию подробных карт белорусских городов.
Все эти карты доступны в API. Некоторые наши пользователи уже воспользовались этой функцией и добавили карты новых городов на свои сайты – например, белорусский интернет-портал Open.By, интернет-проект gorod4212 и владивостокский сайт недвижимости FarPost. На картах российских городов доступен поиск организаций: так, вы можете найти аптеку во Владивостоке или библиотеку в Иркутске.
Также сегодня мы выпустили обновления для карт Арзамаса, Владимира, Дзержинска, Калининграда, Кирова, Львова, Нижнего Новгорода, Одессы, Саратова, Смоленска, Сыктывкара и Твери, сделанные по замечаниям наших пользователей. Большое спасибо всем, кто помогает нам делать карты лучше! Не забывайте сообщать нам через форму обратной связи обо всех неточностях, которые обнаружите!
Мы будем очень рады, если вам будет удобно и приятно работать с Яндекс.Картами. Привязывайте к ним свои фотографии или создавайте с их помощью схемы проезда к вашему офису, вставив на сайт фрагмент карты с описаниями! Используйте новые карты в мобильных телефонах – это позволит вам ориентироваться на местности без бумажных карт.
Коллектив Яндекс.Карт, без устали трудились после новогодних праздников
В новом 2010 году мы продолжаем череду публикаций новых карт и сегодня хотим предложить вам карты крупнейших городов Дальнего Востока и Восточной Сибири – Владивостока, Хабаровска и Иркутска, а также карту Минска, открывающую публикацию подробных карт белорусских городов.
Сегодня на сервисе Яндекс.Карты появились панорамы улиц Санкт-Петербурга и его спутников - Кронштадта, Гатчины, Петродворца, Пушкина, Павловска и Выборга.
Немного статистики: это 1270 километров улиц, 242 472 фотографии, из которых получилось 60 618 панорам.
Кроме этого, мы написали и о том, как делаются панорамы в Яндекс.Картах.
Среди панорам, вы можете встретить вот такие "случайные" кадры :)Добро пожаловать в Петербург!
Ваши Яндекс.Карты
С тех пор как запустились панорамы Санкт-Петербурга, мы не можем
оторваться от прогулок по питерским улочкам. Для всех, кто также
увлечен "прогулками по панорамам" и для всех, кто не знает, что бы еще
посмотреть, мы подготовили ссылки на панорамы достопримечательностей
Санкт-Петербурга, Павловска, Выборга и других красивейших мест. И
немножко забавных уличных сцен :)
Исаакиевский собор
Памятник Петру
Кронверкская набережная
Эрмитаж
Дворцовая площадь
Военно-морской музей на Биржевой площади
Нарвские триумфальные ворота
Мост Петра Великого
Храм Спаса на крови
Казанский собор
Эта сторона наиболее опасна во время обстрела
Круглая башня на Рыночной площади Выборга
Здание 1898 года постройки в Выборге
Павловск
Павловский дворец
И бонус для хорошего пятничного настроения:
The Beatles
Признание в любви
Девочка-собака
А если вы знаете еще замечательные места на наших панорамах - пишите в комментариях, мы обязательно их добавим.
Команда Яндекс.Карт
А ещё у нас есть карта Летних Олимпиад.
Карта размечена при помощи "Моих карт": отмечайте на карте метки, подписывайте, выбирайте разные цвета.