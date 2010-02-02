Сегодня на сервисе Яндекс.Карты появились панорамы улиц Санкт-Петербурга и его спутников - Кронштадта, Гатчины, Петродворца, Пушкина, Павловска и Выборга.

Немного статистики: это 1270 километров улиц, 242 472 фотографии, из которых получилось 60 618 панорам.

Кроме этого, мы написали и о том, как делаются панорамы в Яндекс.Картах.





Среди панорам, вы можете встретить вот такие "случайные" кадры :)









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