Загруженность дорог подчиняется годовому циклу. Наиболее свободны дороги летом, осенью плотность движения растёт и достигает максимума перед Новым годом. Затем улицы резко пустеют, и полная загрузка восстанавливается лишь к концу января. Но этой зимой погода внесла свои коррективы в «расписание пробок»: метель и гололёд существенно осложнили дорожную ситуацию в Киеве.



Внеплановые затруднения на дороге начались 17 декабря. Из-за сильного снегопада в этот день средняя дневная загруженность превысила обычную на 1,5 баллов. На следующий день ситуация продолжала осложняться, а пробочные баллы росли и росли, превысив привычное пятничное значение уже на 2 балла. Не принесли ожидаемого облегчения даже выходные: средняя загруженность оставалась на уровне будних дней. Последующий понедельник и вторник киевляне продолжали стоять в пробках. Так, 22 декабря дорожная ситуация оценивалась в 10 баллов на протяжении 2 часов 40 минут.



В дальнейшем ситуация вроде бы вошла в привычную колею - пока 28 числа после обеда движение в городе не остановилось из-за снежной бури. Сложная ситуация сохранялась вплоть до 31 декабря.



Новый год традиционно разгрузил дороги, но уже 6 января снегопад с гололёдом напомнили отдыхающему городу о пробках. Наступившая затем рабочая неделя совпала с резким похолоданием, а дорожное покрытие окончательно превратилось в каток. Поэтому вопреки привычной тенденции к постепенному росту после праздников, ситуация на дорогах сразу вернулась к нагруженному режиму.



На графике ниже показаны средние дневные баллы пробок в Киеве: фактические и ожидаемые в соответствии с обычными тенденциями. Все существенные отклонения вызваны погодой.









Так что, планируя поездку на ближайшие дни, нелишне взглянуть на Яндекс.Погоду. Ну а текущую ситуацию на дорогах, как всегда, вы найдёте на Яндекс.Пробках.



Быстрой и безопасной езды в Новом году!

