Блог Карт

январь 2010
Снежные пробки в Киеве
14 января 2010, 15:40

Загруженность дорог подчиняется годовому циклу. Наиболее свободны дороги летом, осенью плотность движения растёт и достигает максимума перед Новым годом. Затем улицы резко пустеют, и полная загрузка восстанавливается лишь к концу января. Но этой зимой погода внесла свои коррективы в «расписание пробок»: метель и гололёд существенно осложнили дорожную ситуацию в Киеве. 

Внеплановые затруднения на дороге начались 17 декабря. Из-за сильного снегопада в этот день средняя дневная загруженность превысила обычную на 1,5 баллов. На следующий день ситуация продолжала осложняться, а пробочные баллы росли и росли, превысив привычное пятничное значение уже на 2 балла. Не принесли ожидаемого облегчения даже выходные: средняя загруженность оставалась на уровне будних дней. Последующий понедельник и вторник киевляне продолжали стоять в пробках. Так, 22 декабря дорожная ситуация оценивалась в 10 баллов на протяжении 2 часов 40 минут.

В дальнейшем ситуация вроде бы вошла в привычную колею - пока 28 числа после обеда движение в городе не остановилось из-за снежной бури. Сложная ситуация сохранялась вплоть до 31 декабря.

Новый год традиционно разгрузил дороги, но уже 6 января снегопад с гололёдом напомнили отдыхающему городу о пробках. Наступившая затем рабочая неделя совпала с резким похолоданием, а дорожное покрытие окончательно превратилось в каток. Поэтому вопреки привычной тенденции к постепенному росту после праздников, ситуация на дорогах сразу вернулась к нагруженному режиму.

На графике ниже показаны средние дневные баллы пробок в Киеве: фактические и ожидаемые в соответствии с обычными тенденциями. Все существенные отклонения вызваны погодой.



Так что, планируя поездку на ближайшие дни, нелишне взглянуть на Яндекс.Погоду. Ну а текущую ситуацию на дорогах, как всегда, вы найдёте на Яндекс.Пробках.


Быстрой и безопасной езды в Новом году!

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Управляйте Панорамами с клавиатуры!
20 января 2010, 19:13

Наверное, мало кто из читающих эти строки никогда не играл в компьютерные игры. И у большинства хотя бы раз да и появлялось желание управлять «Панорамами улиц» с клавиатуры.

Вот и нам (прошедшим путь от Mario до Counter-Strike) тоже хотелось погрузиться в виртуальный город и погулять по нему с помощью стандартных сочетаний клавиш. И теперь это возможно:

– кнопки «вверх» и «вниз» («W» и «S») отвечают за переходы на соседние панорамы;
– кнопки влево/вправо («A» и «D») для поворота по горизонтали;
– кнопки PgUp/PgDown для поворота по вертикали;
– кнопки «+» и «-» позволяют зумиться.

В полноэкранном режиме управление с клавиатуры доступно только для 10-й версии Flash Player, но и там, к сожалению, с ограничениями. Это связано с особенностями работы  Flash Player в полноэкранном режиме.

Есть и другие сочетания клавиш, полностью описанные в разделе Помощи.

Добавление возможности управлять Панорамами с клавиатуры – это лишь первый шаг в улучшении наших Панорам. Будут и другие, но об этом чуть позже :-)


Маша Орлова, Андрей Иванов, любим с детства нажимать на кнопки

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Помогают ли развязки бороться с пробками?
26 января 2010, 16:29

В сентябре прошлого года на Яндекс.Карте Киева появились схемы 52 основных автомобильных развязок. А 27 ноября наконец-то официально открыли новую развязку в районе моста Патона. Ее назначение – обеспечить беспрепятственное движение машин от Днепровской до Русановской набережной. Используя архивные данные Яндекс.Пробок, мы решили выяснить, как повлияло открытие новой развязки на пробочную  ситуацию в этом районе.

Оказалось, что на привычные утренние пробки, образующиеся по направлению к правому берегу, новая схема заезда на мост Патона повлияла незначительно. Мост все же не «резиновый» и одновременно вместить всех желающих попасть вовремя на работу не может априори.

А вот в вечернее время проходить «узкие» места, каковыми всегда являлись съезды с моста, стало заметно легче. Многие автомобилисты наверняка уже это ощутили. За два месяца после открытия развязки мост полностью «стоял» в сторону левого берега только однажды: 17 декабря, и то из-за сильного снегопада. В целом же, в вечерние часы пик движение по Патона теперь проходит относительно свободно и лишь изредка затруднено.

Типичная пробочная картина в вечернее время до и после открытия развязки:


Схему движения по новой развязке можно посмотреть и на Яндексе:

Теперь по мосту Патона иногда удается перебраться на левый берег даже быстрее, чем по мосту Метро или по Южному (проверено на личном опыте).
Заодно на карте Киева уточнили схемы движения по развязкам на Гостомельской площади и возле метро «Дорогожичи», но это уже другая история.



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