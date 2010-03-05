В поиске координат на карте мы реализовали ряд мелких, но приятных улучшений.





Во-первых, расширились возможности поиска координат. Теперь мы рады принять в строке поиска не только числовые координаты вида "67.47898,12.27867" но и в других видах написания, например:

35°36′21.86″N 139°45′44.67″E 57°46′00″ с. ш. 40°56′00″ в. д. 57°46′00″С 40°56′00″В﻿ +37° 37' 3.48", +55° 45' 20.83" E36 N55

И даже вот такие координаты нас не пугают:

GPRMC,123519,A,4807.038,N ,01131.000,E,022.4,084.4, 230394,003.1,W*6A (NMEA формат)

Во-вторых, раньше при работе с инструментом "Информация" могло быть непонятно какое число - долгота, а какое - широта.

Теперь и слева и по клику на зелёную "галочку", которая появляется при работе с инструментом мы явно подписываем, что чем является:











Кроме этого, при поиске координат через запрос или инструмент "Информация", вы можете узнать, где расположено место на карте, если координаты поменять местами - для этого достаточно воспользоваться соответствующей ссылкой слева.







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