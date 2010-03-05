Блог Карт

март 2010
Пробки от Львова до Хабаровска
5 марта 2010, 15:27
Запустили сегодня пробки во всех городах, где собираем данные. Пользуйтесь на здоровье! 

На Яндекс.Картах теперь доступны данные о пробках во всех 34-х городах, где мы ведём наблюдение за дорожной ситуацией.

Встречайте: Донецк, Днепропетровск, Львов, Запорожье, Полтава, Орел, Тула, Рязань, Набережные Челны, Уфа,  Челябинск, Красноярск, Омск,  Волгоград, Ярославль, Хабаровск, Оренбург, Пермь, Саратов, Воронеж, Алматы, Астана. 

Пробки в 34-х городах

Напомним, что картина пробок создается благодаря пользователям мобильного приложения Яндекс.Карты, которые сообщают нам о скорости своего перемещения.

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пробки
Что потереть в Питере: места, где загадывают желания
12 марта 2010, 16:19
Недавно к панорамам московских улиц на Яндекс.Картах добавились панорамы улиц Санкт-Петербурга, Выборга и Гатчины. С тех пор многие уже успели обойти Москву и Питер вдоль и поперек, осмотреть все главные достопримечательности, найти знакомые маршруты или просто забавные кадры. Некоторые используют Панорамы улиц очень творчески – например, сайт moscowwalks.ru выпустил серию подкастов об истории некоторых столичных улиц.

А мы приглашаем вас на виртуальную экскурсию – по местам Санкт-Петербурга, которые все ищут, но далеко не все знают, где их найти. Это места, где принято загадывать желания. О том, куда в Питере приводят мечты, рассказывает и показывает Маша Орлова, менеджер проекта «Панорамы улиц».

И пусть всё сбудется! Маша Орлова и Аня Ламтюгина, верим в чудеса
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GPRMC,123519,A,4807.038,N
16 марта 2010, 17:54

В поиске координат на карте мы реализовали ряд мелких, но приятных улучшений.

 

Во-первых, расширились возможности поиска координат.  Теперь мы рады принять в строке поиска не только числовые координаты вида "67.47898,12.27867" но и в других видах написания, например:

 

35°36′21.86″N 139°45′44.67″E

57°46′00″ с. ш. 40°56′00″ в. д.

 57°46′00″С 40°56′00″В﻿ 

+37° 37' 3.48", +55° 45' 20.83"

E36 N55

 

И даже вот такие координаты нас не пугают:

 

GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A (NMEA формат)

Во-вторых, раньше при работе с инструментом "Информация" могло быть непонятно какое число - долгота, а какое - широта.

Теперь и слева и по клику на зелёную "галочку", которая появляется при работе с инструментом мы явно подписываем, что чем является:




Кроме этого, при поиске координат через запрос или инструмент "Информация", вы можете узнать, где расположено место на карте, если координаты поменять местами - для этого достаточно воспользоваться соответствующей ссылкой слева.


Ваши Яндекс.Карты

1 комментарий
поиск,удобно,координаты
Короткие лучше, чем длинные
17 марта 2010, 12:11

Ранее, в письмах или в сообщениях ссылки на Яндекс.Карты не всегда умещались в одну строку и это доставляло ряд неудобств.

Теперь ссылка на Яндекс.Карты, получаемая с помощью окна «Ссылка на карту», выглядит вот так: http://maps.yandex.ru/-/CJEtKA

Однако, если вы привыкли пользоваться ссылками в прежнем формате вы можете увидеть их по ссылке «Дополнительно» в том же окне.

С ув., Я.Кар.

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Разыскивается наш лось в Киеве
18 марта 2010, 15:57
На Яндекс.Картах открылись панорамы улиц Киева. Теперь вы можете прогуляться по Крещатику и Майдану и другим не менее замечательным местам украинской столицы, о которых обычно не говорят в новостях.
А чтобы гулять по Киеву вам было еще интереснее, предлагаем поиграть. Где-то на Панорамах Киева спрятался наш лось. В количестве 8 штук. Выглядит наш лось так:
Ваша задача – найти лося (одного или нескольких) и оставить ссылку на место его обитания в комментариях к записи в блоге «Яндекс.Украина». В конкурсе могут принимать участие все желающие, за исключением, конечно, сотрудников Яндекса. Сроков нет, но очень хочется найти сохатых поскорее. А закончится конкурс тогда, когда мы будем знать, где находится каждый из великолепной восьмерки  лосей. Призы победителям и удовольствие от прогулки всем гарантируются! Яндекс.Карты, ведём репортаж из украинской столицы
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"Стратегия победы: кооперация или конкуренция?", приглашаем на круглый стол
19 марта 2010, 15:32

Круглый стол под таким названием Яндекс организует 30 марта в рамках 7-го международного промышленного форума GEOFORM+.

Обсудим существующие на рынке бизнес-модели. Нужно ли участникам кооперироваться или лучше конкурировать?
Какие есть трудности в работе на рынке? Какие новые возможности открываются? Кто станет лидером через 10 лет?

Мероприятие состоит из двух частей. Сначала серия мини-докладов от:
 - Автоспутник
 - AlterGeo
 - Gdeetotdom.ru
 - Сканекс
 - WikiMapia
 - Яндекс
Докладчики расскажут о бизнес-моделях своих компаний, их перспективах, ожиданиях от других участников отрасли.

Затем состоится круглый стол. Обсудим в чем выгода сотрудничества, а где эффективнее соперничать. И чем станут геосервисы через несколько лет?
В обсуждении смогут принять участие все присутствующие.

Присоединяйтесь! Участие бесплатное, просто пришлите ваше имя, фамилию и название компании на ящик info@maps.yandex.ru

Проход на сам форум "GEOFORM+" также бесплатный, если вы распечатаете приглашение с сайта, без приглашения — плата 150 рублей непосредственно при входе.

P.S. 30 марта, начало в 10:30, схема как добираться.

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конференции
Еще 5 новых карт на Яндекс.Картах
23 марта 2010, 14:24

Сегодня на Яндекс.Картах появилось еще 5 новых городов:

Теперь наши пользователи могут легко найти в этих городах нужную улицу или дом, а заодно и посмотреть, какие организации находятся в этом доме. Или наоборот, найти на карте, скажем,  аптеку и посмотреть, как до нее добраться.

Серьезное обновление карты получила сегодня и Самара. На схеме теперь есть многочисленные новостройки, появившиеся в последние годы, обновленная карта метро и сетка трамвайных путей.

Кроме того, все эти карты доступны не только на веб-сервисе Яндекс.Карты, но и в мобильном приложении. Поэтому сориентироваться в городе можно даже тогда, когда под рукой есть только телефон.

Также мы добавили большую порцию спутниковых снимков. Список населенных пунктов, для которых с сегодняшнего дня есть спутники, можно посмотреть ниже:


Команда Яндекс.Карт, покроем картами весь мир

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Определена программа круглого стола "Стратегия победы: кооперация или конкуренция?"
26 марта 2010, 16:03

Как мы уже писали, 30 марта Яндекс организует круглый стол в рамках 7-го международного промышленного форума GEOFORM+.

Первая секция мероприятия состоит из коротких 10-минутных докладов:

«Рынок геоинформатики изменился!» — Георгий Потапов, СканЭкс
«AlterGeo – опыт создания геосоциального сервиса в Интернет – взгляд разработчика.» — Сергей Курлович, Антон Баранчук, AlterGeo
«Развитие интерактивных on-line сервисов в современной навигационной программе» — Денис Тропин, Автоспутник
«Традиционная и альтернативная картография – новейшая история и перспективы» — Валдин Владимир, Дискус-Медиа
«Wikimapia – опишем весь мир!» — Александр Корякин, WikiMapia
«Технологии будущего в гео-сервисах» — Рубен Акопов, Gdeetotdom.ru

Затем состоится круглый стол «Стратегия победы: кооперация или конкуренция?», ведущий Алексей Беляев. В обсуждение смогут принять участие все присутствующие.

Присоединяйтесь! Участие бесплатное, просто пришлите ваше имя, фамилию и название компании на ящик info@maps.yandex.ru
Проход на сам "GEOFORM+" также бесплатный, если вы распечатаете приглашение с сайта, без приглашения — плата 150 рублей непосредственно при входе.

Ждём вас 30 марта к 10:30! Схема проезда опубликована на сайте организаторов.

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конференции
По Киеву со скоростью самолета
29 марта 2010, 17:42

Хотите прокатиться по киевским улицам с ветерком? А с очень сильным ветерком – прямо как на Боинге?

Тогда полетели!

Наш спидометр показал 750 км/ч.

Наслаждайтесь городскими видами на панорамах Киева - каждый в своем темпе !

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панорамы