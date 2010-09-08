Блог Карт

сентябрь 2010
Подсказываем где вы сейчас
8 сентября 2010, 07:33

Не так давно в Яндекс.Баре для Internet Explorer, а позднее и для Mozilla FireFox (Windows) появилась функция автоматического определения местоположения  по Wi-Fi и IP.

 

На днях, в тестовом режиме, в Яндекс.Картах мы начали подсказывать ваше местоположение. В маршрутах проезда (поле "От") и в поиске организаций (поле "Где"), мы подскажем вам адрес, который Яндекс.Бару удалось определить по Wi-Fi.

 

Напомним, что локальный поиск с учетом автоматически определенного местоположения доступен и в поиске Яндекса.

 

Ваши Яндекс.Карты и Яндекс.Бар

5 комментариев
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8 сентября 2010, 07:39
Прекрасное!
99 комментариев
Организации на карте облаком точек
9 сентября 2010, 17:38

Раньше, при поиске организаций, на карте отображались первые 20 найденных компаний - только те, которые вы в текущий момент видите списком в левой колонке. Если нужной организации не оказалось на текущей странице, вам приходилось кликать "Показать еще", чтобы увидеть больше меток на карте.

Мы решили сделать отображение организаций на карте более удобным - теперь помимо первых 20 найденных организаций Яндекс.Карты показывают вам другие компании, отвечающие запросу, на текущем фрагменте карты. Больше не нужно так часто листать странички, если ни одна из первых 20 компаний вам не подошла. При этом число объектов в списке слева не изменилось, но всю интересующую информацию о компании легко получить, кликнув по маленькой треугольной метке в интересующей области карты.

 

 

 Ваши Яндекс.Карты

4 комментария
В городе пробки, а я еду…
21 сентября 2010, 10:04

Наступила осень, начался сезон деловой активности, а вместе с ней и активности автомобилистов на дорогах, что весьма заметно отражается на пробочной ситуации. Например в Москве с начала августа до начала сентября средний пробочный балл вырос в полтора раза – это почувствовали все автомобилисты. И хотя после первой сложной недели (31 августа вечером пробки держались на уровне 8 баллов) загруженность дорог упала, проблема пробок в городе остаётся острой.


Для тех москвичей, которые не хотят стоять в пробках, мы опубликовали на Яндекс.Картах остановки наземного транспорта. Теперь, когда вы едете на другой конец Москвы, вам будет легче понять, какой транспорт там ходит и как добираться от метро. Чтобы увидеть остановки, достаточно приблизить карту до подробного масштаба и кликнуть в иконку нужной вам остановки.



А если вы хотите сориентироваться, где именно расположена остановка – кликните в ссылку «посмотреть ближайшую панораму».


Кстати, 22 сентября - международный День без автомобиля. Если в этот день вы решите отправиться на работу без машины, остановки общественного транспорта на карте будут вам полезны. 

Не теряйтесь.

Леонид Медников. В среду без автомобиля

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