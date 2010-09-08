Не так давно в Яндекс.Баре для Internet Explorer, а позднее и для Mozilla FireFox (Windows) появилась функция автоматического определения местоположения по Wi-Fi и IP.

На днях, в тестовом режиме, в Яндекс.Картах мы начали подсказывать ваше местоположение. В маршрутах проезда (поле "От") и в поиске организаций (поле "Где"), мы подскажем вам адрес, который Яндекс.Бару удалось определить по Wi-Fi.

Напомним, что локальный поиск с учетом автоматически определенного местоположения доступен и в поиске Яндекса.

Ваши Яндекс.Карты и Яндекс.Бар