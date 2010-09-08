Наступила осень, начался сезон деловой активности, а вместе с ней и активности автомобилистов на дорогах, что весьма заметно отражается на пробочной ситуации. Например в Москве с начала августа до начала сентября средний пробочный балл вырос в полтора раза – это почувствовали все автомобилисты. И хотя после первой сложной недели (31 августа вечером пробки держались на уровне 8 баллов) загруженность дорог упала, проблема пробок в городе остаётся острой.
Для тех москвичей, которые не хотят стоять в пробках, мы опубликовали на Яндекс.Картах остановки наземного транспорта. Теперь, когда вы едете на другой конец Москвы, вам будет легче понять, какой транспорт там ходит и как добираться от метро. Чтобы увидеть остановки, достаточно приблизить карту до подробного масштаба и кликнуть в иконку нужной вам остановки.
А если вы хотите сориентироваться, где именно расположена остановка – кликните в ссылку «посмотреть ближайшую панораму».
Кстати, 22 сентября - международный День без автомобиля. Если в этот день вы решите отправиться на работу без машины, остановки общественного транспорта на карте будут вам полезны.
Не теряйтесь.
Леонид Медников. В среду без автомобиля