Большое обновление на Яндекс.Картах.Карты Барнаула, Кемерово и Ульяновска от картографов Яндекса с Панорамами улиц. А также Панорамы Иваново, Калининграда, Костромы, Рязани, Твери, Тольятти, Тулы и новые спутниковые снимки.

Сегодня на Яндекс.Картах появилось много нового – мы добавили свежие карты, панорамы улиц и спутниковые снимки для разных городов и территорий.

Больше всего новостей мы подготовили для жителей Барнаула, Кемерово и Ульяновска – для этих городов появились панорамы улиц и подробные, с точностью до дома, карты от картографов Яндекса. Теперь вы сможете найти интересующие места на карте, а также полюбоваться видами города, не выходя из дома. Кроме того, можно принять участие в создании и редактировании карты – для этого достаточно присылать нам отзывы через форму обратной связи.

С сегодняшнего дня совершать виртуальные прогулки можно еще и по Иванову, Калининграду, Костроме, Рязани, Твери, Тольятти и Туле. А тем, кто мечтает о космических путешествиях, предлагаем отправиться в полет прямо сейчас: на сервисе появились новые спутниковые снимки 173 560 км2 Земли. Большая часть из них охватывает территории Украины и Турции, но обновления есть также в России, Беларуси и ряде европейских стран.

Карты городов и спутниковые снимки доступны не только в веб-версии сервиса, но и в мобильном приложении Яндекс.Карты. А в версиях для iPhone и Android есть возможность просмотра панорам.

Если вы не знаете, с чего начать свою виртуальную прогулку, то вот несколько отправных точек:

Вид на Волгу в Ульяновске





Нашли что-то необычное? Не забудьте поделиться с друзьями ссылкой на понравившиеся места.

А еще вы можете прочитать о том, как мы создаем свои карты и панорамы, или посмотреть небольшой репортаж об этом процессе из нашего офиса.

Команда Яндекс.Карт