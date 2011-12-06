Блог Карт

декабрь 2011
Новые карты, панорамы улиц и спутниковые снимки
6 декабря 2011, 12:04
Большое обновление на Яндекс.Картах.
Карты Барнаула, Кемерово и Ульяновска от картографов Яндекса с Панорамами улиц. А также Панорамы Иваново, Калининграда, Костромы, Рязани, Твери, Тольятти, Тулы и новые спутниковые снимки.

Сегодня на Яндекс.Картах появилось много нового – мы добавили свежие карты, панорамы улиц и спутниковые снимки для разных городов и территорий.

Больше всего новостей мы подготовили для жителей Барнаула, Кемерово и Ульяновска – для этих городов появились панорамы улиц и подробные, с точностью до дома, карты от картографов Яндекса. Теперь вы сможете найти интересующие места на карте, а также полюбоваться видами города, не выходя из дома. Кроме того, можно принять участие в создании и редактировании карты – для этого достаточно присылать нам отзывы через форму обратной связи.

С сегодняшнего дня совершать виртуальные прогулки можно еще и по Иванову, Калининграду, Костроме, Рязани, Твери, Тольятти и Туле. А тем, кто мечтает о космических путешествиях, предлагаем отправиться в полет прямо сейчас: на сервисе появились новые спутниковые снимки 173 560 км2 Земли. Большая часть из них охватывает территории Украины и Турции, но обновления есть также в России, Беларуси и ряде европейских стран.

Карты городов и спутниковые снимки доступны не только в веб-версии сервиса, но и в мобильном приложении Яндекс.Карты. А в версиях для iPhone и Android есть возможность просмотра панорам.

Если вы не знаете, с чего начать свою виртуальную прогулку, то вот несколько отправных точек:

Вид на Волгу в Ульяновске



Нашли что-то необычное? Не забудьте поделиться с друзьями ссылкой на понравившиеся места.

А еще вы можете прочитать о том, как мы создаем свои карты и панорамы, или посмотреть небольшой репортаж об этом процессе из нашего офиса.

Команда Яндекс.Карт

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Панорамы улиц,карты,спутниковые снимки
Маршруты общественного транспорта – новые города
7 декабря 2011, 12:08
Сегодня Яндекс.Карты научились строить маршруты общественным транспортом в Самаре, Волгограде и Волжском, Красноярске, Воронеже, а также в 32 городах Московской и Ленинградской областей.

Сегодня Яндекс.Карты научились строить маршруты общественным транспортом в Самаре, Волгограде и Волжском, Красноярске, Воронеже, а также в 32 городах Московской и Ленинградской областей.

Жители этих городов смогут построить маршруты как с учетом пробок, так и без. Если вы просто хотите оценить, на чем можно добраться из точки А в точку Б и примерное время поездки, достаточно построить маршрут без учета пробок. Включив учет пробок, вы сможете узнать, можно ли прямо сейчас объехать пробку и сколько времени вы на это потратите.

Если кто-то из жителей Самары соберётся построить корабль, чтобы переплыть Волгу, ему не придется долго искать нужные детали, ведь от Корабельной до Мачтовой всего около 20 минут:

 

Жители Волгограда смогут почувствовать себя в тропиках, не совершая многочасового перелёта в жаркие страны – достаточно прокатиться от Островной до Пальмовой на автобусе или маршрутке. А от 30 Июля до 3 Августа в Красноярске ехать около получаса, как и от Космонавтов до Героев Стратосферы в Воронеже.

Построить маршрут в своем мобильном смогут владельцы телефонов на платформе Android. Для этого нужно установить приложение Яндекс.Карты.

А вот полный список городов в Московской области, где теперь можно строить маршруты: Люберцы, Котельники, Дзержинский, Зеленоград, Лыткарино, Жуковский, Видное, Домодедово, Подольск, Троицк, Щербинка, Одинцово, Красногорск, Химки, Долгопрудный, Мытищи, Королёв, Юбилейный, Балашиха и Железнодорожный. А в Ленинградской области это Приозерск, Всеволожск, Сертолово, Левашево и Песочный, Кировск и Шлиссельбург, Никольское, Красный Бор и Ульяновка, Коммунар, Гатчина, Сиверский, Тосно, Любань, Луга и Сосновый Бор.

Команда Яндекс.Карт,
исследуем новые маршруты

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общественный транспорт,маршруты
Панорамы Брянска, Липецка, Орла, Саранска и Киева
13 декабря 2011, 13:24

Теперь на Яндекс.Картах можно найти панорамы Брянска, Липецка, Орла и Саранска. Кроме того, мы существенно расширили покрытие сервиса в Киеве и добавили панорамы его городов-спутников.

Теперь на Яндекс.Картах можно найти панорамы Брянска, Липецка, Орла и Саранска. Кроме того, мы существенно расширили покрытие сервиса в Киеве и добавили панорамы его городов-спутников.

В 4-х российских городах были отсняты 1272 километра улиц. Куда именно отправиться на виртуальную прогулку – решать вам. Например, вы можете посетить древнейший монастырь Липецка, пройтись по набережной реки Саранки, взглянуть на Храм Возрождения в Брянске или Собор Архангела Михаила в Орле.

Что касается обновлений в украинской столице, то отснятых улиц стало на 790 км больше. Из городов-спутников появились Буча, Вышгород, Вишневое, Боярка, Борисполь, Бровары, Счастливое, Ирпень и Коцюбинское. Предлагаем посмотреть, например, на новые панорамы киевского Гидропарка или аэропорта «Борисполь».

Где аэропорт – там и самолеты. На панорамах Брянска, Липецка, Орла, Саранска и Киева мы нашли памятники, посвященные героям-авиаторам. На первый взгляд, они очень похожи друг на друга:

А вы узнали, какой из них откуда? Пишите нам о своих догадках в комментариях к посту.

Команда Яндекс.Карт

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панорамы
Народные нововведения: фотки, дизайн и печать
15 декабря 2011, 17:26

Поиск адресов и организаций – одна из самых популярных функций на Яндекс.Картах. А когда вы ищете, например, кафе, то полезно не только узнать, где оно расположено, но и посмотреть, как выглядит здание, в котором оно находится. В этом нашим пользователям ежедневно помогают опубликованные на сервисе фотографии домов. До сегодняшнего дня мы получали такие снимки от пользователей самих Карт, наших партнеров и сервиса Панорамы. Чтобы фотографий было еще больше, мы решили дать возможность добавлять их еще и через сервис Народная карта.

 

Добавить фотографию на Народной карте можно не только к зданиям, но и к любым другим объектам, например, достопримечательностям, водоемам или паркам. Нажав на «Добавить фотографию», вы перейдете на сервис Яндекс.Фотки, где сможете либо загрузить новое фото, либо выбрать его из уже загруженных в ваши альбомы:

 

 

Фотографии зданий будут доступны для просмотра на Яндекс.Картах после модерации.

 

Кстати, сегодня мы обновили дизайн сервиса Народная карта, поэтому рисовать ее стало еще удобнее. Например, учитывая просьбы наших пользователей, мы убрали все лишнее и отвели максимум площади экрана под карту. Кроме того, мы добавили возможность печати фрагментов Народной карты – теперь жители тех регионов, где карта нарисована достаточно подробно, смогут при необходимости распечатать и взять ее с собой.

 

Чтобы рисовать Народную карту, необязательно быть настоящим картографом. Достаточно быть им в душЕ. Приглашаем всех поучаствовать в создании Народной карты – рисуйте и добавляйте свои фотографии.

 

Команда Яндекс.Карт, Яндекс.Фоток и Народной карты

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народная карта,фотографии
Маршруты общественным транспортом в Иркутске и Туле
16 декабря 2011, 11:24

Теперь у жителей Иркутска и Тулы появилась возможность строить маршруты общественным транспортом.

Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно зайти на Яндекс.Карты, выбрать вкладку «Маршруты», затем «Транспортом» и указать точки, между которыми нужно проложить маршрут. Построить свой маршрут можно как с учетом текущей дорожной ситуации, так и без. Сервис подберет кратчайшие варианты пути до пункта назначения.

Например, от Альпийской до Алтайской улицы в Иркутске ехать всего час. А провести испытание сервиса в Туле, можно, к примеру, проехав от Пробной до Экспериментальной, для чего вам потребуются около 50 минут и маршрутка №17:

Построить маршрут общественным транспортом в мобильном телефоне можно с помощью бесплатного приложения мобильные Яндекс.Карты для Android.

Команда Яндекс.Карт


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общественный транспорт,маршруты
Новые спутниковые снимки на Яндекс.Картах
16 декабря 2011, 15:45

На Яндекс.Картах появились новые спутниковые снимки общей площадью 147 тыс. кв. км. Теперь на Яндекс.Картах можно посмотреть, как из космоса выглядят Токио, Пекин, Сеул или Пхеньян. На спутниковой карте Турции появились такие крупные города как Чорлу, Текирдаг, Османие, а в Казахстане мы добавили снимки Актобе, Рудного, Екибастуза. Также на спутниковых снимках Яндекса появилось сразу 2 целых государства Сан-Марино и Андорра, население которых 31 тыс. и 91 тыс. человек.

Увидеть все новые спутниковые снимки можно на карте релиза.
В целом за прошедший год мы увеличили площадь покрытия наших спутниковых снимков в 12 раз – со 116 тыс. кв. км. до 1,4 млн кв. км.
Напоминаем, что новые спутниковые снимки можно использовать и для того, чтобы рисовать объекты на Народной Карте.

И в завершение хотим поделиться с вами некоторыми из интересных достопримечательностей, которые появились на новых спутниковых снимках:

Северная Корея, Пхеньян, Строящаяся гостиница Рюгён



Корея, Сеул, Корейский военный музей


Китай, Пекин, Запретный город


Япония, Токио, Императорская резиденция


США, Окленд, стадион "Колизей"


Команда Яндекс.Карт
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спутники,карты
Путешествие из Москвы в Петербург
22 декабря 2011, 14:42

Мы очень любим делиться новостями о появлении Яндекс.Панорам в новых городах: например, на прошлой неделе мы добавили панорамы улиц Брянска, Липецка, Орла и Саранска. Но сегодня мы хотим рассказать о не совсем обычном для нас релизе – на Яндекс.Картах впервые появились панорамы трассы между Москвой и Санкт-Петербургом!

Если вы планируете поездку из одной столицы в другую на машине, с помощью Панорам вы сможете подготовиться к ней заранее: например, посмотреть, с какой стороны дороги находится заправка или как выглядит кафе, в котором вы планируете перекусить. А еще вы можете просто поизучать места, которые вам встретятся по пути.

Кроме того, Панорамы можно взять с собой – для этого достаточно скачать бесплатное мобильное приложение Яндекс.Карты для Android или iPhone.

Кстати, Панорамы – это еще и отличный способ путешествовать с ветерком. На поезде вы преодолеете расстояние от Москвы до Петербурга примерно за 8 часов, на самолете – за полтора, а за сколько домчится герой нашего видеоролика – смотрите сами:



Команда Яндекс.Панорам,
Хороших поездок на новогодних каникулах!


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панорамы