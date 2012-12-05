Облик городов постоянно изменяется. Строятся новые жилые кварталы, торговые центры, открываются станции метро, появляются транспортные развязки и новые трассы. Все эти изменения мы стараемся своевременно отобразить на наших картах.



Сегодня у нас большое обновление карт Москвы и Санкт-Петербурга. Эти карты нарисованы непосредственно в Яндексе, именно поэтому в них добавлено много нового и актуального.



В Москве мы добавили строящиеся станции метро – "Пятницкое шоссе" и "Алма-Атинскую" – и вестибюль станции "Марьина Роща".



Для тех москвичей, кто передвигается на автомобиле, мы отметили новые дублеры на Варшавском и Каширском шоссе, развязку МКАД и Ленинградского шоссе, а также другие изменения как на крупнейших магистралях, так и на обычных улицах. А еще мы начали наносить на карту строящиеся дороги – поэтому теперь вы можете полюбоваться на строительство трассы в обход Одинцово.



Кроме того, мы внимательно следим за строительством новых жилых комплексов – например, таких как «Большое Кусково», «Мичуринский», «Виноградный».



Мы обновили также карты городов Московской области. Заметнее других изменились – Воскресенск, Звенигород, Ногинск, Павловский Посад, Пересвет, Сергиев Посад, Черноголовка, Электросталь. Добавили новые торговые центры – ТЦ «Глобус» в Королеве или ТЦ «Октябрьский» в Подольске. А поселок Фряново получил полноценную карту с домами, поиском адресов и названиями улиц.



В Санкт-Петербурге после обновления на картах появились две новых станции метро – «Бухарестская» и «Международная», открытие которых ожидается в ближайшие две недели.

Дорожная сеть на карте стала больше на 100 километров и достигла 16 тыс. 708 км. В обновлении учтены важнейшие новостройки, например, путепроводы на Приморском шоссе или реконструированный участок набережной Обводного канала.



Как всегда, мы добавили на карту много новых адресов и домов. Если же вашего дома все еще нет, вы можете нарисовать его на Народной карте или написать нам – и мы постараемся это исправить. Например, в этом релизе учтено более 5000 комментариев от пользователей, поступивших за последние два-три месяца.



Все обновления доступны в мобильных Яндекс.Картах.





Команда Яндекс.Карт,

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