Блог Карт

декабрь 2012
Яндекс.Карты: + 175000 км² спутниковых снимков
5 декабря 2012, 15:23

Сегодня спутниковое покрытие Яндекс.Карт увеличилось еще на 175 000 квадратных километров, относящихся к территориям России, Украины, Беларуси и Турции.

В России расширение коснулось БрянскойРязанскойРостовской областей, республик Марий Эл и Мордовия. Появилось много новых спутниковых снимков Беларуси. Вы можете подробно рассмотреть все крупные города Минской и Витебской областей.

Посмотрите полный список новых и обновленных городов. Особенно советуем обратить на него внимание любителям картографии, которые могут самостоятельно дополнить схемы городов на сервисе Народная карта.

Вот некоторые достопримечательности, которые были интересны нам самим:

1. Монастырь Хрещатик, Залещики



2. Византийская крепость в турецком городе Кютахья



3. Ратуша в белорусском городе Шклов



4. Институт культуры и искусств, Луганск



5. Мечеть с минаретом XVI века, Касимов




Команда Яндекс.Карт,
расширяем территорию

 

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спутники,карты
Новые панорамы Москвы и Московской области
6 декабря 2012, 13:54
Предлагаем прогуляться по новым панорамам московских и подмосковных улиц. Сегодня на сервисе появилось 10 новых городов региона, а столицу почти полностью отсняли заново и дополнили новыми улицами. Всего получилось 4213 километров новой съемки.

На панорамах улиц Москвы появилось много интересного. Например:

Кремль



Александровский сад


Болотный сквер


ЦПКиО им. Горького


Парк Победы на Поклонной горе



В Москве мы также освежили снимки целых 1560 километров улиц 2008-2009 годов.

В Московской области появились панорамы ВолоколамскаДедовскаМожайскаКубинкиПротвино и других городов. А, например, в ПодольскеСерпуховеКлинуСолнечногорске и Чехове значительно увеличилось покрытие.

Теперь на сервисе есть:

Усадьба А.П. Чехова в Мелихове



Зосимова Пустынь



Усадьба Остафьево



В процессе съемки не обошлось без курьезов. Под Бородино наш панорамомобиль повстречал корову, в Граде Московском обнаружил клад, а напоследок столкнулся с волшебным автобусом на Волоколамском шоссе.

Панорамы доступны для всех желающих на сервисе Яндекс.Карты, а владельцы устройств на платформах iOS и Android найдут их и в мобильном приложении.

Команда Яндекс.Карт


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карты,панорамы
Большое обновление карт Москвы и Санкт-Петербурга
13 декабря 2012, 15:16

Облик городов постоянно изменяется. Строятся новые жилые кварталы, торговые центры, открываются станции метро, появляются транспортные развязки и новые трассы. Все эти изменения мы стараемся своевременно отобразить на наших картах.

Сегодня у нас большое обновление карт Москвы и Санкт-Петербурга. Эти карты нарисованы непосредственно в Яндексе, именно поэтому в них добавлено много нового и актуального.

В Москве мы добавили строящиеся станции метро – "Пятницкое шоссе" и "Алма-Атинскую" – и вестибюль станции "Марьина Роща".

Для тех москвичей, кто передвигается на автомобиле, мы отметили новые дублеры на Варшавском и Каширском шоссе, развязку МКАД и Ленинградского шоссе, а также другие изменения как на крупнейших магистралях, так и на обычных улицах. А еще мы начали наносить на карту строящиеся дороги – поэтому теперь вы можете полюбоваться на строительство трассы в обход Одинцово.

Кроме того, мы внимательно следим за строительством новых жилых комплексов – например, таких как «Большое Кусково», «Мичуринский», «Виноградный».

Мы обновили также карты городов Московской области. Заметнее других изменились – Воскресенск, Звенигород, Ногинск, Павловский Посад, Пересвет, Сергиев Посад, Черноголовка, Электросталь. Добавили новые торговые центры – ТЦ «Глобус» в Королеве или ТЦ «Октябрьский» в Подольске. А поселок Фряново получил полноценную карту с домами, поиском адресов и названиями улиц.

В Санкт-Петербурге после обновления на картах появились две новых станции метро – «Бухарестская» и «Международная», открытие которых ожидается в ближайшие две недели.
Дорожная сеть на карте стала больше на 100 километров и достигла 16 тыс. 708 км. В обновлении учтены важнейшие новостройки, например, путепроводы на Приморском шоссе или реконструированный участок набережной Обводного канала.

Как всегда, мы добавили на карту много новых адресов и домов. Если же вашего дома все еще нет, вы можете нарисовать его на Народной карте или написать нам – и мы постараемся это исправить. Например, в этом релизе учтено более 5000 комментариев от пользователей, поступивших за последние два-три месяца.

Все обновления доступны в мобильных Яндекс.Картах.


Команда Яндекс.Карт,
следим за изменениями

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карты
Родина Деда Мороза на панорамах Яндекса
26 декабря 2012, 14:51

Все, наверно, слышали, что родина Деда Мороза – город Великий Устюг в Вологодской области. А вы бывали в этом городе? Если нет, советуем побывать – тем более время подходящее, предновогоднее. Более того, теперь для этого нужно никуда ехать – команда Яндекс.Карт подготовила панорамы улиц Великого Устюга.



А чтобы ваша виртуальная прогулка была еще интереснее, предлагаем поиграть. Так случилось, что Дед Мороз, объезжая свои владения, растерял подарки. Но вы можете ему помочь и спасти праздник!




Ваша задача – найти шесть потерянных подарков на улицах Великого Устюга. Находку подтвердите ссылками на фрагмент панорам – их Дед Мороз будет ждать по адресу: newyearpano@yandex.ru.

Сувениры от дедушки и Яндекса получат первые тридцать участников, приславших правильные ответы. А удовольствие от прогулки гарантируется всем!

Команда Яндекс.Карт и Дед Мороз,
верим в вас

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карты,панорамы