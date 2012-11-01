Мы обновили наш Навигатор:

- предупреждение о камерах фиксации

- обновление сетки дорог

- добавление дорожных событий

- сообщение об ошибке в построенном маршруте.

У нашего Навигатора – второе крупное обновление. Теперь он поможет вам избежать «писем счастья» и соблюдать предписанный скоростной режим – мы добавили на карты около 5000 камер (стационарных и мобильных), и их количество постоянно увеличивается. Навигатор заранее предупредит вас о приближении камеры звуковым сигналом.

Для всей России и Украины используется новый, переработанный дорожный граф (то есть данные о сети дорог). Это значит, что Навигатор стал точнее. Особенно много исправлений внесено в питерские и московские карты. Большая заслуга в этом принадлежит вам – пользователям: например, мы постоянно получаем данные от водителей, которые оставляют сообщения о неточностях в маршрутах в обычных и мобильных Яндекс.Картах.

Чтобы узнавать о недочетах и совершенствовать приложение, теперь мы и в Яндекс.Навигатор добавили возможность сообщить об ошибочно построенном маршруте – если, скажем, обещанного поворота нет или дорогу прямо преграждает «кирпич», то нужно кликнуть на маневр и выбрать в меню, что именно пошло не так. Не удивляйтесь также, если при отклонении от маршрута Навигатор сам попросит вас сообщить об ошибке.

Что касается интерфейса, то мы добавили новую кнопку для установки дорожного события, знакомую большинству по мобильным Яндекс.Картам. Сообщайте другим водителям о ДТП, дорожных работах, камерах, других событиях или общайтесь в разговорчиках – это хороший способ поднять настроение себе и окружающим.

Обновление вышло одновременно для iOS и Android, обращайтесь за ним в App Store и Google Play соответственно.

Команда Яндекс.Навигатора,

продолжаем движение