Блог Карт

ноябрь 2012
Разговорчики с камерами в новой версии Яндекс.Навигатора
1 ноября 2012, 12:16

Мы обновили наш Навигатор:
- предупреждение о камерах фиксации
- обновление сетки дорог
- добавление дорожных событий
- сообщение об ошибке в построенном маршруте.

У нашего Навигатора – второе крупное обновление. Теперь он поможет вам избежать «писем счастья» и соблюдать предписанный скоростной режим – мы добавили на карты около 5000 камер (стационарных и мобильных), и их количество постоянно увеличивается. Навигатор заранее предупредит вас о приближении камеры звуковым сигналом.

Для всей России и Украины используется новый, переработанный дорожный граф (то есть данные о сети дорог). Это значит, что Навигатор стал точнее. Особенно много исправлений внесено в питерские и московские карты.  Большая заслуга в этом принадлежит вам – пользователям: например, мы постоянно получаем данные от водителей, которые оставляют сообщения о неточностях в маршрутах в обычных и мобильных Яндекс.Картах

Чтобы узнавать о недочетах и совершенствовать приложение, теперь мы и в Яндекс.Навигатор добавили возможность сообщить об ошибочно построенном маршруте – если, скажем, обещанного поворота нет или дорогу прямо преграждает «кирпич», то нужно кликнуть на маневр и выбрать в меню, что именно пошло не так. Не удивляйтесь также, если при отклонении от маршрута Навигатор сам попросит вас сообщить об ошибке.  

Что касается интерфейса, то мы добавили новую кнопку для установки дорожного события, знакомую большинству по мобильным Яндекс.Картам. Сообщайте другим водителям о ДТП, дорожных работах, камерах, других событиях  или общайтесь в разговорчиках – это хороший способ поднять настроение себе и окружающим.

Обновление вышло одновременно для iOS и Android, обращайтесь за ним в App Store и Google Play соответственно.

 

Команда Яндекс.Навигатора,

продолжаем движение

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навигатор,iOS,android,мобильное
Новые карты и панорамы для Беларуси и России
8 ноября 2012, 16:10

Сегодня на Яндекс.Картах появилось много нового – мы добавили свежие карты и панорамы улиц для разных городов и стран. На языке цифр это 245 000 домов, 116 000 адресов, 11 000 км дорог и более 30 000 организаций в справочнике.

Особо отметим Беларусь – мы разместили карты и панорамы всех пяти областных центров страны: БрестаВитебскаГомеляГродно и Могилева. Напомним, что Минск на Картах опубликован давно. Теперь наши пользователи могут легко найти в главных белорусских городах нужную улицу или дом, а заодно посмотреть, какие организации там находятся. Или найти на карте, скажем, ресторан и посмотреть, как до него добраться.



Что касается России, то мы добавили панорамы СмоленскаКалуги, и Ставрополя, а в Элисте хоть панорамы и были, но теперь появились новые маршруты для «заочных» прогулок. Гуляйте по улицам, смотрите достопримечательности и просто интересные места в городах, где вы жили или которые хотели бы посетить.



Новые карты появились также для Балаково и Каменск-Уральского, а Киров обновился в значительно измененном варианте.

Карты городов и спутниковые снимки доступны не только в веб-версии сервиса, но и в мобильном приложении Яндекс.Карты. А в приложении для iPhone и Android есть возможность просмотра панорам.

Если вы не знаете, с чего начать свою виртуальную прогулку, вот несколько отправных точек:

1. Холмские ворота Брестской крепости.



2. Вид на Свято-Успенский кафедральный собор с Кировского моста в Витебске



3. Набережная реки Сож в Гомеле



4. Старый замок в Гродно


и очень эффектный фонтан в Смоленске

Команда Яндекс.Карт,
расширяем покрытие

 

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карты,панорамы
Маршруты общественного транспорта Алматы и других городов на Яндекс.Картах
19 ноября 2012, 15:10

Сервис построения маршрутов на общественном транспорте заработал сразу для десяти новых городов, в том числе для южной столицы Казахстана – Алматы. Для Казахстана этот сервис запускается впервые.

В России узнавать, как быстрее добраться до учёбы или работы, теперь могут жители БарнаулаКургана и Набережных Челнов, а на Украине – жители Евпатории, Ивано-ФранковскаЛуганскаЛуцкаМариуполя и Ровно.

С помощью маршрутизации легко решать свои повседневные задачи. Если вы идёте на встречу в незнакомое место, просто укажите нужный адрес на Яндекс.Картах – и сервис подскажет, каким транспортом удобнее туда добираться. А чтобы не опоздать в институт или на работу, постройте перед выходом маршрут с учётом пробок и выберите самый быстрый путь.

Например, в Алматы дорога от улицы Кастекская до проспекта Абылай хана займёт 24 минуты на автобусе №20.



Если у вас смартфон на платформе iOS или Android, вы сможете построить маршрут даже на ходу – с помощью бесплатного приложения мобильные Яндекс.Карты.

Маршруты городского транспорта доступны в четырёх странах и 63-х городах, полный список смотрите здесь. А автомобильная маршрутизация работает по всей России и Украине.

Команда Яндекс.Карт

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карты,общественный транспорт,маршруты
Больше возможностей для бизнеса на Яндекс.Картах
28 ноября 2012, 14:33

Сегодня у пользователей и владельцев бизнеса появилась возможность добавлять фотографии к организациям на Яндекс.Картах, ведь облик заведения и его атмосфера значат ничуть не меньше, чем хорошая кухня или обслуживание. И, возможно, именно фотографии интерьера станут решающим доводом в пользу выбора организации, будь то фитнес-центр или кафе.



Кроме фотографий интерьера можно добавить и фото здания, в котором находится организация, что поможет пользователю сориентироваться на местности.

Подробнее с данной возможностью вы можете ознакомиться в разделе помощи.

Кстати, если вы ― владелец бизнеса и ждете своих покупателей, мы приглашаем вас полнее раскрывать информацию о себе при добавлении или редактировании организации.



Команда Яндекс.Карт
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организации,фотографии