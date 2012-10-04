Блог Карт

октябрь 2012
Новые карты и решения
4 октября 2012, 13:26

Москва никогда не будет прежней. Сегодня на Яндекс.Картах крупное обновление Москвы и Московской области. Сразу хотим обратить внимание на новый дизайн карт столицы. Его детали, основные изменения и улучшения прокомментирует отдельным постом Андрей Кармацкий, который руководит службой дизайна геоинформационных сервисов.

Также на Яндекс.Картах появились схемы двух новых крупных городов России. Это Благовещенск, столица Амурской области, и Орск, второй по численности город в Оренбургской области.

Если говорить в цифрах, то новые карты - это 35 000 строений, 25 000 адресов и 2000 километров дорог.

Теперь жители Благовещенска и Орска и гости этих городов могут легко найти нужную улицу или дом на Картах, а заодно посмотреть, какие организации находятся поблизости. Или наоборот, найти на карте, скажем, аптеку и посмотреть, как до нее добраться.



Обновления карт сделаны непосредственно в Яндексе, и наши картографы разместили на них самую полную и актуальную информацию, значительно ее дополнив. Например, в Поволжье вместе с обновленными Чебоксарами подробную карту получил соседний Новочебоксарск, а вместе с Саранском - Рузаевка. Качественно обновились Оренбург и Арзамас. На юге России обновления коснулись ГеленджикаАнапыАстрахани. На Дальнем Востоке обновился Владивосток, а в СЗФО - Сыктывкар и Великий Новгород.

Новые карты и обновления доступны в мобильном приложении Яндекс.Карт.

Команда Яндекс.Карт

2 комментария
карты
Москва больше не будет прежней
4 октября 2012, 15:00

Если совсем не заниматься дизайном карты, то она будет выглядеть примерно вот так. И это только всего один слой улиц.



Удобно? Думаю, что нет.

По этой причине мы постоянно занимаемся дизайном карты и с каждым обновлением вносим различные изменения. Сегодня в дизайне карты Москвы произошли значительные изменения, о них мы и расскажем подробнее.


Если коротко, то цель оформления карт звучит очень коротко:
Сделать карту удобнее для использования.

За лаконичностью этой формулировки скрывается множество интересных деталей реализации.

Если бы у нас была волшебная палочка или магическое заклинание, после прочтения которого карта вмиг становилась бы удобнее с каждым взмахом, то эта история закончилась бы немедленно. Или бы вовсе не началась. Однако так не бывает. Волшебство обычно заключается в кропотливой работе.

Мы изучили обратную связь от пользователей и экспертов в области дизайна, систематизировали знания о проблемах и, после серии обсуждений, сформулировали для себя следующие требования к «удобной карте»:

- наша карта должна обеспечить максимальную «читаемость» объектов на карте;

- карта должна быть по-прежнему узнаваемой и привычной для пользователей Яндекса (это было непростое требование – менять дизайн и при этом постараться сохранить то, к чему пользователи привыкли);

- на карте должны хорошо быть различимы слои отображаемых объектов (например, результаты поиска, пробки);

- при распечатке карты на чёрно-белом принтере, карта должна быть достаточно контрастной и объекты разных типов должны быть различимы;

- в новом дизайне для некоторых территорий нужно предусмотреть возможность двуязычных подписей объектов (для карты Киева мы это уже сделали, например);

- сделать карту такой, чтобы наиболее важная для пользователя информация, с учётом его текущей задачи, была более заметна, а менее важная информация на карте отходила на второй план;

- новый дизайн должен предусматривать два варианта использования: просто карту как картинку, по которой уже можно ориентироваться, а также как инструмент для отображения каких-либо данных (например, результатов поиска). При этом дизайн должен быть один;

- дизайн карты будет использоваться на Яндекс.Картах как в браузере, так и в мобильном устройстве, кроме этого карту мы предоставляем сторонним сайтам и мобильным приложениям посредством технологий API и MapKit

На протяжении всего проекта мы не забывали о людях с ограничениями по зрению, о различной цветопередаче мониторов, о солнечной погоде и экранах мобильных устройств, о сложившихся привычках пользователей, о технологических ограничениях, о тенденциях в дизайне, о сроках, о наших собственных привычках, о предпочтениях и о множестве других вещей.

Важно отметить, что картой у нас пользуются и пешеходы, и автомобилисты. Например, для московских автомобилистов самые важные ориентиры города – это магистрали: радиально-кольцевая структура должна легко считываться на всех масштабах карты. Для пешеходов важны районы и станции метро (которые иногда оказываются важнее при ориентировании, чем районы). Непростой задачей было соблюсти баланс этих двух групп пользователей и сохранить удобство использования картой.

Первое, и самое основное – мы упорядочили стили отображения магистралей на наиболее популярных масштабах. Мы стремились прийти к тому, чтобы на одном масштабе было не более трёх стилей магистралей. При этом стили должны были подобраны так, чтобы их можно было бы без труда отличить друг от друга. Во-вторых, мы решили на этом масштабе карты перестать различать промышленные и жилые кварталы, это несущественно для ориентирования на этом масштабе, но делало карту перегруженной. В-третьих, магистрали «сделали» тоньше, так они стали чётче, появилось больше пространства между соседними магистралями.

 

На этом масштабе проработали подписи районов, а вокзалы выделили более заметными значками:

 

И на этом масштабе работа со стилями магистралей сделала картинку «чище». Плюс на этом масштабе появились подписи станций метро – для Москвы это очень важные ориентиры.

 

В одном из прошлых обновлений карты Москвы мы убрали цветные линии метро из дизайна карты, посчитав, что это может помешать автомобилистам смотреть пробки. Мы получили очень много писем от пользователей с просьбой вернуть линии метро. Мы осознали, что ошиблись и исправили дизайн. Мы придумали хороший стиль для линий метро, они теперь плавные и не мешают смотреть пробки.

 

На следующем масштабе мы сделали так, чтобы цвет линии у станций метро не терялся – это очень важно для ориентирования пешеходов.

 

На следующем уровне масштабирования автомобилистов ждёт приятный сюрприз. Мы добавили стрелки направления движения; учитывая многочисленные односторонние улицы в центре, карта стала удобнее. Между прочим, летом подобным нововведением мы порадовали автомобилистов Санкт-Петербурга.

 

Кроме этого, ориентироваться на сложных развязках теперь для автомобилистов будет ещё удобнее. Вот, например, так поменялась на карте сумасшедшей сложности развязка на пересечении МКАД и Ярославского шоссе:

 

В итоге мы сохранили узнаваемость, улучшили читаемость объектов и отображение слоёв. Карта достаточно контрастная и ее легко смотреть на мобильном. Новый стиль, конечно же, будет дорабатываться и внедряться в карты других городов.

Дизайн создавался группой дизайна карт в Яндексе, при активном участии всей команды сервиса. При этом в ходе проекта мы советовались с внешними экспертами, которых хочется поблагодарить за ценные советы и рекомендации. Например, для нас оказался полезным опыт работы с командой Stamen design: получили несколько ценных рекомендаций по улучшению дизайна и воплотили их в этой карте.

Команда Яндекс.Карт

4 комментария
карты,дизайн,Москва
Обновление панорам пяти городов
5 октября 2012, 14:56
Съемки предыдущих панорам Тюмени проходили в 2009 году, а Киева, Донецка, Львова и Харькова в 2010 году. А с тех пор в столице Украины, например, построили развязку возле моста Патона, во Львове ― стадион «Арена Львов», а в Тюмени достроили дома на улице Пермякова. Чтобы вам, как и раньше, было легко ориентироваться, мы обновили панорамы этих городов. Все съемки проводились весной 2012 года.

Арена Львов


Для Киева это уже третье обновление. На этот раз мы сняли еще 301 км столичных дорог, теперь их общая длина на сервисе ― более 2,1 тыс. км. Появились свежие панорамы бульвара Тараса Шевченко, Крещатика и еще множества улиц.

В Харькове мы проехали 87 км (в общем, теперь почти полтысячи километров), обновили, среди других, Сумскую и Пушкарскую улицы. Во Львове обновленных и новых дорог ― 145 км, это треть всех львовских панорам (460 с хвостиком километров). По-новому выглядят, например, проспект Свободы, улица Франко, Городецкая и Стрыйская улицы. А вот в Донецке обновились, в частности, крупнейшие магистрали города ― улица Артема и проспект Ильича. В этом городе мы сфотографировали 97 км (теперь общее покрытие ― 554 км). В Тюмени на панорамах теперь можно увидеть аэропорт Рощино, Троицкий монастырь, выехать на объездную дорогу. Всего добавилось 250 км. дорог и общая площадь сейчас составляет 406 км.

Троицкий монастырь




И еще немного статистики:

Киев: прибавилось 13550 панорам (54200 исходных фотографий);
Харьков: 3884 панорамы (14736 исходных фото);
Львов: 5258 панорам (21032 фото);
Донецк: 3645 панорам (14580 фото).
Тюмень: 8960 панорам (35840 фото)


Команда Яндекс.Карт,
растем вместе с городами
13 комментариев
Более 1000 городов на спутниковых снимках
11 октября 2012, 13:37

Сегодня у нас крупное обновление: на Яндекс.Картах появились спутниковые снимки 123 новых городов, а еще 54 были отсняты заново. Таким образом, мы покорили тысячный рубеж — теперь подробные фотографии из космоса есть для 1004 городов России! Это почти 90% городов страны.

Площадь сегодняшнего релиза относительно невелика — 102 тысячи квадратных километров. Но география обширна — от Заполярного на Кольском полуострове до Теберды и Тырныауза на склонах Кавказа, от Опочки у западных границ России до Николаевска-на-Амуре почти на берегу Тихого океана.

Главное обновление на Северо-Западе коснулось Санкт-Петербурга и его окрестностей. Например, теперь можно детально рассмотреть участок КАД, проходящий по дамбе и соединяющий Кронштадт и Ломоносов.

В Центральном федеральном округе обновились спутники крупных областных центров — ЛипецкаРязани и Иваново. А из новых городов добавились, например, Старый ОсколРжев, Гусь-Хрустальный.

Значительные изменения коснулись юга России. Там, наряду с новыми фотографиями Ростова-на-Дону и Краснодара, появились снимки еще трех десятков городов.

В Поволжье и на Урале новые снимки появились в КазаниЕкатеринбургеУльяновскеПерми. В Челябинской области прибавилось сразу 14 городов — в частности, Златоуст и Миасс.

В Сибири, где все города уже имеют подробные снимки, обновились Новосибирск и Красноярск.

В Дальневосточном федеральном округе обновились Владивосток и Благовещенск.

Посмотрите полный список новых и обновленных городов. Особенно советуем обратить на него внимание любителям картографии, которые могут дополнить схемы городов на сервисе Народная карта.

Вот интересные достопримечательности, попавшие в кадр в этом обновлении:

1. Верхотурский Николаевский монастырь



2. Кирило-Белозерский монастырь в Кириллове


3. Военный мемориал во Ржеве


4. Карьер Учалинского горно-обогатительного комбината


5. Руины Танаиса - античного города недалеко от Ростова-на-Дону


6. Чекалин, самый маленький город России, целиком поместился на этой картинке


7. А это не кабалистические знаки, а детский городок "Чудо-Юдо град" в городе Губкине



Команда Яндекс.Карт


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