Блог Карт

декабрь 2013
Яндекс обновил свои карты
6 декабря 2013, 12:58

Как мы и анонсировали, теперь Яндекс проводит ежемесячный апдейт своих карт, добавляя на них появившиеся изменения – строящиеся дома, новые дороги, а также уточняя детали и исправляя неточности. И вот спешим поделиться отличной новостью: в ноябре состоялось очередное обновление Яндекс.Карт. Каждое, даже незначительное, обновление – это результат тяжелой и кропотливой командной работы, направленной на то, чтобы сделать карты удобными для пользователей.

 
Итак, что было сделано?
Во-первых, мы значительно обновили карты Иркутска, Белгорода, Пскова и некоторых городов Московской области. И продолжаем работу над другими городами.

Во-вторых, мы существенно улучшили маршрутизацию в Минске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Казани. Теперь качество маршрутизации в этих городах стало лучше примерно на 20%. 

Кроме того, мы поработали над ошибками и неточностями: учли замечания и комментарии пользователей и внесли порядка 10 тысяч исправлений на картах в России, Беларуси, Казахстане и Украине и не собираемся останавливаться на достигнутом, ведь совершенству нет предела.

А потому продолжайте присылать нам ваши замечания и пожелания к исправлению на www.maps.yandex.ru/feedback и вместе мы сделаем Яндекс.Карты подробными и актуальными.

Все эти обновления также доступны через API Яндекс.Карт.

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Яндекс обновил панорамы в Екатеринбурге
16 декабря 2013, 13:39
Хотим поделиться с вами отличными новостями. Яндекс значительно обновил панорамы в Екатеринбурге. Теперь на Панорамах Яндекс.Карт появилось еще больше интересных мест, которые можно посетить не выходя из дома. Также,  собираясь в незнакомое место и построив маршрут при помощи Яндекс.Карт, вы можете посмотреть, как выглядит его конечная точка на панорамном снимке.
Были пересняты крупнейшие магистрали - проспект Ленина, улица 8 Марта, улица Челюскинцев и другие, обновлена съемка пешеходной улицы Вайнера, подробно отсняты сложные городские развязки (такие, например, как развязка на пересечении Кольцовского тракта и Базового переулка, развязка на Московской горке, и др). Впервые сняты панорамы отстроенных участков ЕКАД и развязки на них.

Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, Екатеринбург


Помимо этого, мы подробно отсняли Нижний Тагил и добавили панорамы Невьянска, Среднеуральска, Верхней Пышмы и Арамиля.

Парк Бондина, Нижний Тагил


Невьянская наклонная башня, Невьянск



ДК Металлургов, Верхняя Пышма



Мост через реку Арамилку и Троицкая церковь, Арамиль



Всего было отснято почти 1300 км дорог, сделано 55664 фотографии, из которых получилось 13916 панорам!
Если хотите узнать, как делаются панорамы улиц, читайте тут: http://company.yandex.ru/technologies/panoramas/.
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