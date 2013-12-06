Как мы и анонсировали, теперь Яндекс проводит ежемесячный апдейт своих карт, добавляя на них появившиеся изменения – строящиеся дома, новые дороги, а также уточняя детали и исправляя неточности. И вот спешим поделиться отличной новостью: в ноябре состоялось очередное обновление Яндекс.Карт. Каждое, даже незначительное, обновление – это результат тяжелой и кропотливой командной работы, направленной на то, чтобы сделать карты удобными для пользователей.



Итак, что было сделано?

Во-первых, мы значительно обновили карты Иркутска, Белгорода, Пскова и некоторых городов Московской области. И продолжаем работу над другими городами.

Во-вторых, мы существенно улучшили маршрутизацию в Минске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Казани. Теперь качество маршрутизации в этих городах стало лучше примерно на 20%.

Кроме того, мы поработали над ошибками и неточностями: учли замечания и комментарии пользователей и внесли порядка 10 тысяч исправлений на картах в России, Беларуси, Казахстане и Украине и не собираемся останавливаться на достигнутом, ведь совершенству нет предела.

А потому продолжайте присылать нам ваши замечания и пожелания к исправлению на www.maps.yandex.ru/feedback и вместе мы сделаем Яндекс.Карты подробными и актуальными.

Все эти обновления также доступны через API Яндекс.Карт.