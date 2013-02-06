Блог Карт

февраль 2013
Вся Казань на панорамах Яндекса
6 февраля 2013, 14:49

Сегодня мы добавили на Яндекс.Карты новые снимки Казани. Покрытие увеличилось в два с половиной раза. Сравните, как было и как стало:



Сейчас на панорамах можно увидеть всю Казань. Мы более подробно сняли центр и окраины города. На сервисе появилось много интересного. Например, теперь вы можете осмотреть территорию Кремля или пешеходную улицу Баумана.


1. Казанская детская железная дорога


2. Зилантов Успенский монастырь


3. Паровоз-памятник на въезде в Юдино



Съемки проходили и в Казани, и за ее пределами. На сервисе появились панорамы Волжска и Зеленодольска. Съемочная группа побывала также в Свияжске и Раифском монастыре. Теперь не обязательно ехать под Казань, чтобы увидеть, например, Успенский собор Богородице-Успенского монастыря или строящуюся мечеть в Зеленодольске.

Во время съемки в кадр попали не только улицы и известные места. Например, на улицах Казани нам встретился одноколесный велосипед, который теперь можете увидеть и вы.

Для пользователей мобильных Яндекс.Карт напоминаем, что панорамы доступны и там тоже. Скачать приложение с панорамами улиц можно в App Store или в Google Play.

Полный список городов, для которых у Яндекса есть Панорамы, можно посмотреть здесь.

Команда Яндекс.Карт,
смотрим шире

 

1 комментарий
Казань,панорамы
35 новых городов на спутниковых картах Яндекса
8 февраля 2013, 13:58

Первый в новом году спутниковый релиз – не только масштабный, но и очень интересный. На Яндекс.Картах обновились снимки из космоса для ряда региональных центров России, а еще появилось немало небольших городов с богатой историей.

Общая площадь новых снимков — 120 тысяч квадратных километров — относительно небольшая: всего в четыре Бельгии или, например, две Ирландии, можно еще сравнить с одной КНДР или половиной Габона. Сюда «поместились» 29 обновленных городов и 35 новых.

Прежде всего, упомянем обновление Москвы и Московской области, новые снимки охватывают большую часть территории от Лобни до Климовска и от Красногорска до Мытищ. Обновился вид из космоса и для важных областных и районных центров, таких как КемеровоПензаТомскКалугаВологдаПетрозаводск, Великий Новгород, Йошкар-ОлаБийскНижневартовск.

Новые города на спутниковых картах расположены в основном в Центральном и Поволжском федеральных округах России. Многие из них очень древние – например, Мценск на год старше Москвы, а Ростов вообще в прошлом году отмечал 1150 лет со дня основания. Ряд городов просто замечателен уже своими названиями, вслушайтесь – АлатырьРоссошьКулебакиЛиски. А самые крупные новые города это Великие Луки и Бугульма.

Отдельно отметим появление Карачаевска в Карачаево-Черкессии, теперь все города Северо-Кавказского федерального округа имеют подробные снимки на Яндекс.Картах.

Спутниковыми картами обзавелись и два крупных города в Турции – Сивас и Ван. А так же множество небольших, такие как Карс и Синоп.

Посмотрите полный список новых спутниковых карт. Особенно советуем обратить на него внимание любителям картографии, которые могут дополнить схемы городов на сервисе Народная карта.

А напоследок предлагаем посмотреть попавшие в кадр достопримечательности:

1. Карская крепость (Турция)


2. Дивногорский пещерный монастырь:


3. Ростовский кремль:



Команда Яндекс.Карт

4 комментария
спутники,карты
Еще четыре города для виртуальных прогулок
13 февраля 2013, 13:33

Что общего у Мариуполя, Сум, Кировограда и Кривого Рога? Кроме того, что это украинские города, сегодня во всех четырех мы запустили панорамы на Яндекс.Картах.

Наибольшее количество фотографий мы сняли в Кривом Роге — около 46 тысяч, значительно меньше в Мариуполе — 26,5 тысячи и приблизительно по 17 тысяч — в Сумах и Кировограде.

Все снимки были сделаны в конце апреля — в начале июня 2012 года, кроме нескольких сумских — команда панорамомобиля пропустила кусочек города и вернулась доснимать в сентябре. Но разницу заметить сложно, потому что погода тоже была хорошей.

Теперь каждый наш пользователь может посетить Георгиевскую колокольню в Кривом Роге или Дворец металлургов в Мариуполе:



Или посмотреть на областной совет в Сумах и главную синагогу в Кировограде:



Панорамы всех городов можно увидеть на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты.

Команда Яндекс.Карт
возвращайтесь в любимые города еще и еще

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Новые карты Яндекса: Белгород, Якутск и другие города
19 февраля 2013, 13:56

Рисовать карты – очень увлекательное занятие! Берется свежий спутниковый снимок, на него кладется сетка дорог, после чего слой за слоем наносятся строения, парки и леса, реки и озера, различные достопримечательности и, наконец, придумывается дизайн.

Картографам Яндекса так нравится их работа, что они в буквальном смысле не могут остановиться. И вот – свежий релиз. 8 140 км дорог и 91 587 зданий. Сюда вошли новые карты для городов Белгород, Улан-УдэЯкутск, Комсомольск-на-Амуре и Ухта, а также значительные обновления для Омска, Калининграда, Тюмени, Вологды и Курска.

Мы думаем не только о жителях больших городов, но и о тех, кто живет неподалеку. Так, в Белгороде подробная карта города с поиском адресов и организаций включает близлежащие населенные пункты – СеверныйСтрелецкоеТавровоРазумное. А в Комсомольске-на-Амуре подробно показана пригородная и сельская застройка, добавлены поселки Малая ХапсольОгнеупорныйТаежный.

То же самое касается и обновленных карт – мы расширяем границы карт и не ограничиваемся непосредственно городом. Например, на обновленной карте Калининграда подробно нарисован город Гурьевск и район аэропорта Храброво. Карту Омска дополнили поселки Энергетиков и Николаевка. Для Тюмени отрисован поселок Новотуринский и село Каскара.

Карты городов доступны не только в веб-версии сервиса, но и в мобильном приложении Яндекс.Карты. А в приложении для iPhone и Android есть возможность посмотреть панорамы.

А с помощью API Яндекс.Карт данные схемы можно использовать и на своем сайте.

Команда Яндекс.Карт

4 комментария
карты
Яндекс.Карты замкнули Золотое кольцо
26 февраля 2013, 15:10

Золотое Кольцо – один из самых популярных туристических маршрутов, который проходит по древним российском городам. Традиционно его образуют восемь городов, панорамы шести из них – ВладимираСуздаляЯрославляКостромыИванова и Сергиева Посада – уже были опубликованы на Яндекс.Картах. А сегодня мы замкнули этот круг, разместив панорамы Переславля-Залесского и Ростова.

Теперь в прогулку по этим старинным городам можно отправиться хоть сейчас. С помощью панорам, не покупая билета на поезд или самолет, вы окажетесь на берегах озера Неро в Ростове Великом, увидите древнейший Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском или отправитесь на пароме по Волге.

Не обязательно выбирать классический маршрут. Съемочная группа побывала также в городах, которые иногда включаются в Золотое кольцо: МышкинОсташковРыбинскТоржокТутаевУглич, Юрьев-Польский. Все они интересны по-своему и также имеют богатую историю.



Чтобы ощущение путешествия было еще было полным, мы собрали все панорамы Золотого кольца на одной странице.

Команда Яндекс.Карт,
помогаем войти в историю

 

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карты,панорамы