Сегодня мы добавили на Яндекс.Карты новые снимки Казани. Покрытие увеличилось в два с половиной раза. Сравните, как было и как стало:
Сейчас на панорамах можно увидеть всю Казань. Мы более подробно сняли центр и окраины города. На сервисе появилось много интересного. Например, теперь вы можете осмотреть территорию Кремля или пешеходную улицу Баумана.
1. Казанская детская железная дорога
2. Зилантов Успенский монастырь
3. Паровоз-памятник на въезде в Юдино
Съемки проходили и в Казани, и за ее пределами. На сервисе появились панорамы Волжска и Зеленодольска. Съемочная группа побывала также в Свияжске и Раифском монастыре. Теперь не обязательно ехать под Казань, чтобы увидеть, например, Успенский собор Богородице-Успенского монастыря или строящуюся мечеть в Зеленодольске.
Во время съемки в кадр попали не только улицы и известные места. Например, на улицах Казани нам встретился одноколесный велосипед, который теперь можете увидеть и вы.
Для пользователей мобильных Яндекс.Карт напоминаем, что панорамы доступны и там тоже. Скачать приложение с панорамами улиц можно в App Store или в Google Play.
Полный список городов, для которых у Яндекса есть Панорамы, можно посмотреть здесь.
Команда Яндекс.Карт,
смотрим шире