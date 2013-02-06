Рисовать карты – очень увлекательное занятие! Берется свежий спутниковый снимок, на него кладется сетка дорог, после чего слой за слоем наносятся строения, парки и леса, реки и озера, различные достопримечательности и, наконец, придумывается дизайн.



Картографам Яндекса так нравится их работа, что они в буквальном смысле не могут остановиться. И вот – свежий релиз. 8 140 км дорог и 91 587 зданий. Сюда вошли новые карты для городов Белгород, Улан-Удэ, Якутск, Комсомольск-на-Амуре и Ухта, а также значительные обновления для Омска, Калининграда, Тюмени, Вологды и Курска.



Мы думаем не только о жителях больших городов, но и о тех, кто живет неподалеку. Так, в Белгороде подробная карта города с поиском адресов и организаций включает близлежащие населенные пункты – Северный, Стрелецкое, Таврово, Разумное. А в Комсомольске-на-Амуре подробно показана пригородная и сельская застройка, добавлены поселки Малая Хапсоль, Огнеупорный, Таежный.



То же самое касается и обновленных карт – мы расширяем границы карт и не ограничиваемся непосредственно городом. Например, на обновленной карте Калининграда подробно нарисован город Гурьевск и район аэропорта Храброво. Карту Омска дополнили поселки Энергетиков и Николаевка. Для Тюмени отрисован поселок Новотуринский и село Каскара.



Карты городов доступны не только в веб-версии сервиса, но и в мобильном приложении Яндекс.Карты. А в приложении для iPhone и Android есть возможность посмотреть панорамы.



А с помощью API Яндекс.Карт данные схемы можно использовать и на своем сайте.



Команда Яндекс.Карт