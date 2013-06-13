Наша команда ведет непрерывную работу по обновлению и улучшению карт всех городов, регионов и стран, представленных на Яндекс.Картах. Сегодня значительные обновления коснулись Москвы и Московской области, Казани и Казахстана.



В Казахстане были полностью обновлены карты Астаны и Алматы, а также добавлено 13 новых городов: Тараз, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Актобе, Караганда, Атырау, Каскелен, Костанай, Актау, Капчагай, Талдыкорган.

Теперь карта содержит 222 056 зданий и 95 788 км дорог.

Стало намного удобнее искать адреса, как при поиске организаций, так и для планирования маршрута для автомобилистов и пешеходов по всему Казахстану. Стрелочки на дорогах визуально покажут направление пути, что очень удобно, учитывая обновленные дороги и развязки.

Также Яндекс.Карты – это дополнительный канал привлечения клиентов, и все благодаря Яндекс.Справочнику, куда можно добавить контактную информацию о своей организации и отметить ее на карте.

А с помощью API Яндекс.Карт можно установить новые карты на своем сайте.





В Москве добавлено 7 040 зданий и 29 563 адресов. Теперь на картах подписывается свыше трех с половиной тысяч садовых товариществ и коттеджных поселков.

К качественным улучшениям на Яндекс.Картах в Москве и МО можно отнести:

новые развязки на Варшавском шоссе и Каширском шоссе, новый мост через Москву-реку в Бронницах.

Теперь показаны крупные кварталы новостроек: в московских жилых районах Люберецкие поля, Солнцево-парк, на юге подмосковного города Видное.





В Казани главными качественными улучшениями стало добавление 28 979 адресов зданий и 3 217 км дорог, а также появление на карте недавно открывшихся станций метро «Авиастроительная», «Северный Вокзал», «Яшьлек (Юность)».

Добавлен соседний город Зеленодольск и несколько крупных поселков и сел – например, Васильево, Высокая Гора, Осиново.

Дороги были отрисованы с учетом последних изменений – например, развязка на проспекте Фатыха Амирхана.



Также на карту нанесены новопостроенные объекты Универсиады:

- Деревня Универсиады

- Стадион «Казань-Арена» и Дворец водных видов спорта.

Команда Яндекс.Карт