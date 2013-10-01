Блог Карт

октябрь 2013
Новые Яндекс.Карты: бета-версия
1 октября 2013, 14:53

Недавно Яндекс анонсировал новую платформу «Острова». Бета-версия Островов уже запущена в Поиске, Видео, Картинках и на главной странице Яндекса. Мы решили не отставать от коллег и делаем ещё один шаг на большом пути. Сегодня мы запускаем бета-версию новых Яндекс.Карт.

Недавно Яндекс анонсировал новую платформу «Острова». Бета-версия Островов уже запущена в Поиске, Видео, Картинках и на главной странице Яндекса. Мы решили не отставать от коллег и делаем ещё один шаг на большом пути. Сегодня мы запускаем бета-версию новых Яндекс.Карт.

В Картах довольно сложный пользовательский интерфейс. Кнопочки, поля ввода, сама карта — попробуй-ка разберись во всём этом. Мы хотели сделать интерфейс проще и понятнее, сохранив при этом все функции сервиса. После множества наблюдений и экспериментов мы пришли к идее нового интерфейса и сегодня готовы показать вам его первую версию. Новые карты доступны по адресу http://beta.maps.yandex.ru.

Один из ключевых принципов Островов — релевантность интерфейса. Если вам не нужны никакие дополнительные функции, а нужна лишь карта — мы отдали ей столько места, сколько могли. Разве что оставили немного сверху для поисковой строки.



Чтобы вам было проще найти объект на карте, мы сделали результаты поиска более информативными — названия объектов показываются сразу, без клика. А форму каждой метки упростили.



Изменилось и поведение сервиса по клику на метку. Теперь информация об объектах появляется слева и не закрывает полезную область карты около метки.



В текущем интерфейсе Карт часто возникает ситуация, когда панель дополнительной информации о пробках загораживает полезную информацию. Мы сделали так, что пробки можно включать и выключать, не открывая панель с дополнительными настройками. В самой панели настроек интерфейс тоже немного усовершенствован.



Пока это лишь бета-версия, и мы реализовали в ней далеко не все функции сервиса — ещё нет маршрутов, панорам и фотографий. Всё это будет, но чуть позже. Что-то уже полным ходом в разработке, и некоторые функции мы запустим в ближайшее время; что-то пока в планах, и мы горячо обсуждаем, как это реализовать; а что-то ещё появится в планах после этого запуска.

Бета-версию новых Яндекс.Карт вы можете попробовать на компьютере, планшете и смартфоне. 

Как вам наши новые карты?

Андрей Кармацкий, руководитель службы дизайна Яндекс.Карт
22 комментария
В фасад и в профиль
17 октября 2013, 14:31

На Яндекс.Картах у каждого дома есть карточка с полезной информацией: о том, какие организации в нём находятся, как быстро добраться до него на транспорте или автомобиле. 

На Яндекс.Картах у каждого дома есть карточка с полезной информацией: о том, какие организации в нём находятся, как быстро добраться до него на транспорте или автомобиле. И эта карточка часто снабжена фотографией здания, которая помогает безошибочно узнать его, оказавшись на местности.


Добавить фотографию дома может каждый. Ежемесячно мы получаем тысячи снимков от пользователей, помогающих развивать Яндекс.Карты. Но больше всего картинок на Яндекс.Карты добавляет Автофотограф. Он вырезает из панорам городских улиц снимки отдельных домов в самых удачных ракурсах и размещает их на карточках соответствующих зданий. И всё это происходит, как можно догадаться из названия инструмента, в автоматическом режиме.

В объектив камер, с помощью которых снимаются панорамы на Яндекс.Картах, попадают все здания на основных улицах города. Но просто выбрать нужные дома из этого огромного массива данных невозможно, ведь исходные снимки по отдельности не очень подходят для удобного просмотра человеком.

Автофотограф сопоставляет панораму улицы и её схему на карте. Зная координаты и очертания каждого здания, он по азимуту находит его на панорамном снимке. Затем Автофотограф оценивает качество изображения, отбрасывая те кадры, где дом закрывает листва или не вовремя проехавший автомобиль. После чего вырезает самые качественные картинки. Обычно Автофотограф получает в итоге по 10-20 снимков каждого здания, ведь один и тот же дом может попасть сразу на несколько панорам. Отсортировав их по ракурсу, алгоритм отбирает самые удачные фотографии дома с разных сторон, дающие наиболее полное представление о его внешнем виде и положении. Полученные фотографии загружаются на Яндекс.Фотки, откуда они попадают на карточки соответствующих зданий на Карте. И все это также происходит в автоматическом режиме.


Автофотограф был запущен в 2012 году, и с тех пор он подготовил и загрузил 490 000 фотографий домов в разных городах России, Украины, а теперь и Беларуси. Сегодня с помощью него мы обновили больше 20 тысяч фотографий домов в Минске, а также загрузили 17 000 новых снимков в Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве, Бресте. И эта цифра растёт с каждым днем.

1 комментарий