Недавно Яндекс анонсировал новую платформу «Острова». Бета-версия Островов уже запущена в Поиске, Видео, Картинках и на главной странице Яндекса. Мы решили не отставать от коллег и делаем ещё один шаг на большом пути. Сегодня мы запускаем бета-версию новых Яндекс.Карт.
Недавно Яндекс анонсировал новую платформу «Острова». Бета-версия Островов уже запущена в Поиске, Видео, Картинках и на главной странице Яндекса. Мы решили не отставать от коллег и делаем ещё один шаг на большом пути. Сегодня мы запускаем бета-версию новых Яндекс.Карт.
В Картах довольно сложный пользовательский интерфейс. Кнопочки, поля ввода, сама карта — попробуй-ка разберись во всём этом. Мы хотели сделать интерфейс проще и понятнее, сохранив при этом все функции сервиса. После множества наблюдений и экспериментов мы пришли к идее нового интерфейса и сегодня готовы показать вам его первую версию. Новые карты доступны по адресу http://beta.maps.yandex.ru.
Один из ключевых принципов Островов — релевантность интерфейса. Если вам не нужны никакие дополнительные функции, а нужна лишь карта — мы отдали ей столько места, сколько могли. Разве что оставили немного сверху для поисковой строки.
Чтобы вам было проще найти объект на карте, мы сделали результаты поиска более информативными — названия объектов показываются сразу, без клика. А форму каждой метки упростили.
Изменилось и поведение сервиса по клику на метку. Теперь информация об объектах появляется слева и не закрывает полезную область карты около метки.
В текущем интерфейсе Карт часто возникает ситуация, когда панель дополнительной информации о пробках загораживает полезную информацию. Мы сделали так, что пробки можно включать и выключать, не открывая панель с дополнительными настройками. В самой панели настроек интерфейс тоже немного усовершенствован.
Пока это лишь бета-версия, и мы реализовали в ней далеко не все функции сервиса — ещё нет маршрутов, панорам и фотографий. Всё это будет, но чуть позже. Что-то уже полным ходом в разработке, и некоторые функции мы запустим в ближайшее время; что-то пока в планах, и мы горячо обсуждаем, как это реализовать; а что-то ещё появится в планах после этого запуска.
Бета-версию новых Яндекс.Карт вы можете попробовать на компьютере, планшете и смартфоне.
Как вам наши новые карты?
Андрей Кармацкий, руководитель службы дизайна Яндекс.Карт