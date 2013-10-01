На Яндекс.Картах у каждого дома есть карточка с полезной информацией: о том, какие организации в нём находятся, как быстро добраться до него на транспорте или автомобиле.

На Яндекс.Картах у каждого дома есть карточка с полезной информацией: о том, какие организации в нём находятся, как быстро добраться до него на транспорте или автомобиле. И эта карточка часто снабжена фотографией здания, которая помогает безошибочно узнать его, оказавшись на местности.







Добавить фотографию дома может каждый. Ежемесячно мы получаем тысячи снимков от пользователей, помогающих развивать Яндекс.Карты. Но больше всего картинок на Яндекс.Карты добавляет Автофотограф. Он вырезает из панорам городских улиц снимки отдельных домов в самых удачных ракурсах и размещает их на карточках соответствующих зданий. И всё это происходит, как можно догадаться из названия инструмента, в автоматическом режиме.



В объектив камер, с помощью которых снимаются панорамы на Яндекс.Картах, попадают все здания на основных улицах города. Но просто выбрать нужные дома из этого огромного массива данных невозможно, ведь исходные снимки по отдельности не очень подходят для удобного просмотра человеком.



Автофотограф сопоставляет панораму улицы и её схему на карте. Зная координаты и очертания каждого здания, он по азимуту находит его на панорамном снимке. Затем Автофотограф оценивает качество изображения, отбрасывая те кадры, где дом закрывает листва или не вовремя проехавший автомобиль. После чего вырезает самые качественные картинки. Обычно Автофотограф получает в итоге по 10-20 снимков каждого здания, ведь один и тот же дом может попасть сразу на несколько панорам. Отсортировав их по ракурсу, алгоритм отбирает самые удачные фотографии дома с разных сторон, дающие наиболее полное представление о его внешнем виде и положении. Полученные фотографии загружаются на Яндекс.Фотки, откуда они попадают на карточки соответствующих зданий на Карте. И все это также происходит в автоматическом режиме.







Автофотограф был запущен в 2012 году, и с тех пор он подготовил и загрузил 490 000 фотографий домов в разных городах России, Украины, а теперь и Беларуси. Сегодня с помощью него мы обновили больше 20 тысяч фотографий домов в Минске, а также загрузили 17 000 новых снимков в Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве, Бресте. И эта цифра растёт с каждым днем.