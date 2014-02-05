В ноябре 2013 года Яндекс анонсировал ежемесячное обновление своих карт. С тех пор все более и более важным источником обновлений для нас становятся комментарии пользователей. Именно благодаря вашим замечаниям и дополнениям наши картографы могут регулярно обновлять Яндекс.Карты. Так как исправления вносятся каждый месяц, пользователи могут быстро заметить эффект своих обращений. Также во многом информация от городских администраций и свежие спутниковые снимки помогают нам поддерживать актуальность наших карт.

На этот раз в результате кропотливой работы картографами Яндекса были уточнены и исправлены 524 адреса в Тюмени, 998 – в Туле, 116 – в Пензе и 99 адресов в Кирове. Суммарно же на карту городов было внесено более 1700 исправлений и добавлений в Тюмени, 2000 – в Туле, 800 – в Кирове и около 400 в Пензе.

В Тюмени картографы отрисовали 120 новых и ещё незавершённых зданий, включая, например, торговый центр на пересечении улиц Одесская и 50 лет Октября:





В Туле было добавлено 790 новых зданий, включая торговый центр на пересечении улиц Демонстрации и Вересаева или, например, новостройкуна улице Пионерская:





Карта Пензы пополнилась 130 новыми и ещё незавершёнными зданиями. Например, появились на карте жилой комплекс «Сурский квартал» или Спасский кафедральный собор:





В Кирове больше всего обновлений произошло в микрорайонах Солнечный берег и Урванцево, посёлке Чистые Пруды. Кроме этого, на схеме нарисовали 200 дорог и больше 170 новых зданий, включая, например, жилой комплекс по Октябрьскому проспекту:





Также Яндекс обновил карты Йошкар-Олы, Калуги, Костромы, Краснодара, Минска, Ростова-на-Дону, Сочи, Ставрополя, Сыктывкара, Чебоксар и Читы.

Мы по-прежнему с нетерпением ждем пожелания к исправлению на www.maps.yandex.ru/feedback - чем больше комментариев вы присылаете, тем полнее и актуальнее становятся карты.

Все обновления доступны в мобильных приложениях Яндекс.Карт, а также через API Яндекс.Карт.



