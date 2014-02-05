Блог Карт

февраль 2014
Январское обновление Яндекс.Карт
5 февраля 2014, 18:26

В ноябре 2013 года Яндекс анонсировал ежемесячное обновление своих карт. С тех пор все более и более важным источником обновлений для нас становятся комментарии пользователей. Именно благодаря вашим замечаниям и дополнениям наши картографы могут регулярно обновлять Яндекс.Карты. Так как исправления вносятся каждый месяц, пользователи могут быстро заметить эффект своих обращений. Также во многом информация от городских администраций и свежие спутниковые снимки помогают нам поддерживать актуальность наших карт.

 

На этот раз в результате кропотливой работы картографами Яндекса были уточнены и исправлены 524 адреса в Тюмени, 998 – в Туле, 116 – в Пензе и 99 адресов в Кирове. Суммарно же на карту городов было внесено более 1700 исправлений и добавлений в Тюмени, 2000 – в Туле, 800 – в Кирове и около 400 в Пензе. 

В Тюмени картографы отрисовали 120 новых и ещё незавершённых зданий, включая, например, торговый центр на пересечении улиц Одесская и 50 лет Октября:


В Туле было добавлено 790 новых зданий, включая торговый центр на пересечении улиц Демонстрации и Вересаева или, например, новостройкуна улице Пионерская:


Карта Пензы пополнилась 130 новыми и ещё незавершёнными зданиями. Например, появились на карте жилой комплекс «Сурский квартал» или Спасский кафедральный собор:


В Кирове больше всего обновлений произошло в микрорайонах Солнечный берег и Урванцево, посёлке Чистые Пруды. Кроме этого, на схеме нарисовали 200 дорог и больше 170 новых зданий, включая, например, жилой комплекс по Октябрьскому проспекту:


Также Яндекс обновил карты Йошкар-Олы, Калуги, Костромы, Краснодара, Минска, Ростова-на-Дону, Сочи, Ставрополя, Сыктывкара, Чебоксар и Читы.

 

Мы по-прежнему с нетерпением ждем пожелания к исправлению на www.maps.yandex.ru/feedback - чем больше комментариев вы присылаете, тем полнее и актуальнее становятся карты.

 

Все обновления доступны в мобильных приложениях Яндекс.Карт, а также через API Яндекс.Карт.


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Яндекс.Карты к Олимпиаде готовы!
7 февраля 2014, 12:29

Команда Яндекс.Карт основательно подготовилась к зимним Играм.

Во-первых, наши картографы хорошенько поработали над обновлением карты Сочи, уделив особое внимание километрам новых автомобильных дорог и развязок, новым современным жилым кварталам Сочи, Красной Поляны, Адлера и других курортных городов и, конечно, не забыв об олимпийских объектах (на схеме подробно изображены объекты Приморского и Горного кластеров).

Только за последние месяцы на карту Сочи было добавлено 1127 адресов, 535 контуров зданий и более 35 км новых отрезков улиц и дорог.

Добавлен недавно открывшийся Дублер Курортного проспекта в центре Сочи:

 

Во-вторых, в рамках подготовки к Олимпиаде, Яндекс обновил панорамы Сочи, добавив панорамные снимки олимпийских объектов. Всего было сделано более 80 тысяч снимков, включая панорамы девяти спортивных объектов и 1500 километров сочинских улиц и дорог. Пользователи могут, не выходя из дома, прогуляться по улицам курорта и узнать в подробностях, как выглядит Олимпийская площадь горнолыжный комплекс «Роза Хутор». Многие панорамы отсняты не только снаружи, но и внутри, можно виртуально побродить по вестибюлям и трибунам спортивных сооружений. А для гостей Олимпиады - это удобный способ сориентироваться на месте и, например, заранее найти трибуну, на которую куплены билеты на хоккей

Дворец зимнего спорта Айсберг:


Кёрлинговый центр Ледяной Куб:

 Так изменились панорамы прибрежного Олимпийского кластера с 2010 года:

Так изменились панорамы горного Олимпийского кластера

2010 год:

2014 год:

 

Помимо этого, поскольку изменилась транспортная система Сочи, мы откорректировали около 35 маршрутов движения общественного транспорта, учли изменения положения более чем 80 остановок, добавили несколько десятков остановок и 8 транспортно-пересадочных узлов. А также добавили специальные олимпийские маршруты автобусов и канатные дороги, предназначенные для перевозки гостей Олимпиады. Все эти изменения будут учитываться при построении маршрутов на общественном транспорте или автомобиле.

Не забыли мы сделать более актуальной базу гостиниц, кафе и ресторанов Сочи.

И наконец, сервис Яндекс.Расписания разработал специальную страницу, на которой отображается расписание электропоездов "Ласточка" по Олимпийским маршрутам и в аэропорт, а также расписание электричек на участке Туапсе-Сочи, где на время Олимпиады произошли значительные изменения. 

 

 Все эти обновления также доступны в мобильных приложениях Яндекса — Картах, Электричках и Навигаторе.

 

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Новая версия Яндекс.Метро
20 февраля 2014, 12:23
В этом году в Москве открылась новая станция метро «Деловой центр», вот-вот должны заработать ещё две: «Лесопарковая» и «Битцевский парк». Пока в вагонах метро готовятся переклеивать схемы, Яндекс.Метро учится строить новые маршруты — скоро от «Новоясеневской» до «Бульвара Дмитрия Донского» можно будет доехать на метро всего за 15 минут по прямой. Новые станции, новые маршруты — новое Яндекс.Метро.

В этом году в Москве открылась новая станция метро «Деловой центр», вот-вот должны заработать ещё две: «Лесопарковая» и «Битцевский парк». Пока в вагонах метро готовятся переклеивать схемы, Яндекс.Метро учится строить новые маршруты — скоро от «Новоясеневской» до «Бульвара Дмитрия Донского» можно будет доехать на метро всего за 15 минут по прямой. Новые станции, новые маршруты — новое Яндекс.Метро.

Главная страница нового Яндекс.Метро


Для сервиса, который появился в 2007 году, это первое крупное обновление — дизайна и технологической основы одновременно. В новой версии доступны масштабируемые схемы метрополитена пяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова и Минска. В любом из них Яндекс.Метро позволяет построить маршрут и рассчитать примерное время в пути.

Простое на вид, Яндекс.Метро устроено гораздо сложнее, чем выглядит. Одна только карта состоит из четырёх слоёв. Первый слой предназначен для статичных объектов — в будущем там будут отображаться реки и заметные элементы ландшафта. На втором слое изображена сама схема метро. На четвёртом строится маршрут, а третий промежуточный слой служит для размытия карты и выделения маршрута.

Слои, формирующие карту метро

Для построения маршрута в Яндекс.Метро используется граф всех путей в метро, а также данные обо всех станциях, пересадках и перегонах. Когда вы указываете начальную и конечную станции пути, алгоритм рассчитывает все возможные варианты маршрута, выбирая из них лучший. При выборе учитывается не только скорость, но и комфорт: кому-то важнее добраться до точки назначения быстро, а кто-то предпочитает путь с наименьшим количеством пересадок. Яндекс.Метро взвешивает все эти факторы и предлагает оптимальный маршрут.

Мобильные приложения Яндекс.Метро для iOS, Android, Windows Phone и других популярных платформ исторически опережали веб-версию сервиса в развитии, так как появились позднее. Теперь приложения и веб-версия будут идти в ногу: новая технологическая основа позволяет строить маршруты в офлайне и быстрее вносить изменения, например — добавлять новые станции по мере их открытия.

Кстати, не все пользователи Яндекс.Метро знают, что мобильное приложение не только строит маршруты, но и подсказывает вагон для быстрой пересадки с одной линии на другую. Ну или вагон, в который набьётся больше всего людей в час пик, — зависит от точки зрения.

Мобильные приложения подсказывают вагон для пересадки

P.S. Технические подробности разработки нового Яндекс.Метро читайте в блоге Яндекса на Хабрахабре.

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Новые панорамы Ростова-на-Дону и области на Яндекс.Картах
28 февраля 2014, 12:01

Яндекс обновил панорамы Ростова-на-Дону, а также отснял соседние города - Таганрог, Азов, Батайск и Аксай.

Съемки проходили летом 2013 года, всего было сделано около 64 тысяч фотографий, из которых было склеено почти 16 тысяч панорам

 

Так выглядели панорамы Ростова-на-Дону и соседних городов в 2010 году:

2014 год:

Теперь любой пользователь Яндекс.Карт может посмотреть, как выглядят достопримечательности и просто красивые места. Например, посетить театр им. А.П. Чехова в Таганроге, посмотреть на крепостной вал в Азове или Соборную площадь в Ростове.

Пользователям, собравшимся в незнакомый город, панорамы помогут сориентироваться на месте — например, посмотреть, как выглядит ростовская гостиница «Дон-Плаза» и ближайшее к ней кафе. Автомобилисты поближе рассмотрят развязку на въезде в город или Темерницкий мост через Дон.

 

Подробнее узнать, как делаются панорамы можно здесь.

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