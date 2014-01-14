Блог Карт

январь 2014
Яндекс.Карты: декабрьское обновление
14 января 2014, 11:51

Рады представить вам очередное обновление Яндекс.Карт для России, Белоруссии, Казахстана и Украины. В различные слои карты – дороги, здания, адреса и т.п. – внесены десятки тысяч изменений. Только по сообщениям, поступившим от наших пользователей, сделано более 6 тысяч исправлений, в том числе около тысячи по дорогам.

 

В обновленной версии значительно улучшилось качество маршрутизации в Новосибирске и Ростове-на-Дону. Из обновленных городов следует выделить Саратов, Омск, Ярославль, Иваново и Пензу. Полноценную схему и маршрутизацию получил ближайший и крупнейший пригород Самары - город Новокуйбышевск.


Раньше схема Новокуйбышевска была доступна только в Народной Карте.

 

Развязка у станции "Адлер" до/после декабрьского релиза.


Карта Москвы и Подмосковья обогатилась северным обходом города Одинцово. В Минске актуализирована развязка проспекта Дзержинского и улицы Алибегова. В столице Украины добавлено несколько десятков домов-новостроек – особенно это заметно в районе Софиевской Борщаговки. Радикально переработана и обновлена карта столицы Казахстана Астаны.

Хотим напомнить вам, что обновление Яндекс.Карт происходит во многом благодаря вашей помощи. Очень ждем ваши замечания и дополнения на www.maps.yandex.ru/feedback

 

 


22 комментария
Еще более полумиллиона домов обзавелись собственными фотографиями на Яндекс.Картах.
16 января 2014, 15:49

Автофотограф Яндекс.Карт добавил и обновил снимки зданий в более чем в 90 городах России, Казахстана и Украины. Это значительно упрощает пользователям ориентирование на местности. Теперь, впервые отправляясь в какое-либо место (например, в гости или на деловую встречу), можно вбить адрес здания в поисковую строку, а затем кликнуть на маркер объекта на карте. В открывшейся карточке появится изображение искомого здания.

Автофотограф – уникальная технология, разработанная для сервиса Яндекс.Панорамы, был запущен в 2012 году. Он в автоматическом режиме вырезает из панорам городских улиц снимки отдельных зданий – магазинов, домов и т.п., выбирая оптимальные кадры, и размещает их на карточках соответствующих домов. Технология Автофотографа уникальна тем, что сопоставляет панораму улицы и её схему на карте. Зная координаты и очертания каждого здания, Автофотограф по азимуту находит его на панорамном снимке, оценивает качество снимков, отбрасывая неудачные кадры. Отсортировав их по ракурсу, алгоритм отбирает самые удачные фотографии дома с разных сторон, дающие наиболее полное представление о его внешнем виде и положении. Полученные фотографии загружаются на Яндекс.Фотки, откуда они попадают на карточки соответствующих зданий на Карте. Всего Автофотограф подготовил и загрузил более миллиона фотографий.

 

Не забывайте, что и ваши фотографии зданий могут быть добавлены на карточки домов. Для этого на карточке нужно выбрать опцию «Добавить фото» и загрузить снимок соответствующего здания.

 

Подробнее узнать о технологии Автофотограф можно тут: http://company.yandex.ru/technologies/avtofotograf/


1 комментарий
Олимпийские панорамы на Яндекс.Картах
24 января 2014, 11:50
До старта Олимпиады в Сочи осталось каких-то две недели. СМИ считают потраченные деньги, делают репортажи, обсуждают перспективы наших, и чем ближе Олимпиада, тем больше её в эфире. Названия олимпийских объектов мелькают постоянно: «Роза Хутор», «Адлер-Арена», комплекс «Лаура», стадион «Шайба». Все вы о них хоть краем уха, но слышали. Теперь большинство этих объектов можно ещё и увидеть — на панорамах Яндекс.Карт.

До старта Олимпиады в Сочи осталось каких-то две недели. СМИ считают потраченные деньги, делают репортажи, обсуждают перспективы наших, и чем ближе Олимпиада, тем больше её в эфире. Названия олимпийских объектов мелькают постоянно: «Роза Хутор», «Адлер-Арена», комплекс «Лаура», стадион «Шайба». Все вы о них хоть краем уха, но слышали. Теперь большинство этих объектов можно ещё и увидеть — на панорамах Яндекс.Карт.

На Картах появились свежие снимки 1500 километров сочинских улиц и дорог, а также панорамы девяти олимпийских объектов. Среди них главная хоккейная арена Олимпиады — ледовый дворец «Большой», дворец зимнего спорта «Айсберг», где будут соревноваться фигуристы, кёрлинговый центр «Ледяной куб» и другие. Вы можете не просто рассмотреть их снаружи, но и погулять внутри. Устроить, например, виртуальную экскурсию по конькобежному стадиону «Адлер-Арена» или пройтись по коридорам стадиона «Шайба» и заранее найти свой сектор на трибунах, если у вас уже есть билет на хоккей.

Стадион «Шайба»
Все панорамы интерьеров снимались вручную. Вручную сняты и панорамы горных трасс. На них вы можете полюбоваться кавказскими вершинами и убедиться, что снег в Сочи всё-таки есть. К примеру, так выглядит «Роза Хутор», где пройдут олимпийские соревнования по горнолыжному спорту:

Горнолыжный комплекс «Роза Хутор»
Вот некоторые другие интересные объекты и места в Сочи, где через две недели начнётся олимпийская жизнь:

Олимпийская площадь
Эстосадок — новые отели на набережной Лаванда
Скоростной поезд «Ласточка»
Кёрлинговый центр «Ледяной куб»

Любую панораму, будь то снимок здания, улицы или целого города с воздуха, можно встроить на свой сайт. Код для вставки вы найдёте за кнопкой «Ссылка» в верхнем правом углу страницы Карт.

Совсем скоро, к началу Олимпиады, обновится и карта Сочи: схема города станет подробнее, расширится база гостиниц, кафе и других объектов, о которых полезно знать туристам. При построении маршрутов будет учитываться новое расписание общественного транспорта и ограничения для автомобилистов. Все эти обновления будут доступны на maps.yandex.ru и в мобильных приложениях Яндекса — КартахЭлектричках и Навигаторе.

Команда Яндекс.Карт

14 комментариев
Яндекс делится панорамами!
27 января 2014, 14:23

Теперь любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекс на свой ресурс. Это практичный способ показать здание, улицу или целый город. Например, новостные порталы могут познакомить читателей с местом событий, турфирмы показать своим клиентам наиболее интересные и популярные маршруты, а деловые компании показать бизнес-партнерам, как выглядит ваш офис, где состоится то или иное событие.
Итак, как это работает? Все предельно просто. Для того чтобы установить плеер панорам, Вам нужно сделать следующее:

 

- откройте Яндекс.Карты, включите слой Панорам и выберите нужную Вам панораму;

- нажмите кнопку «Ссылка» и выберите опцию «Вставить на сайт Панораму»;

- Вы получите HTML-код, который нужно будет просто добавить в исходный код Вашего сайта. Дополнительно можно выбрать размеры области для вставки: 940×400, 685×370, 570×320 и кастомный.

После этого панорама заработает на нём точно так же, как и на странице Яндекс.Карт.

Пользователи смогут виртуально перемещаться по городу, рассматривать его улицы и дома. Доступны как наземные панорамы, так и с воздуха.

Сейчас Яндекс располагает панорамами более чем 300 городов России, 65 городов Украины, 6 - Беларуси и 2 – Казахстана и Турции. В каждом из городов мы отсняли главные улицы и дороги, а также самые известные и красивые достопримечательности. Кроме того, около десятка городов, в том числе и Санкт-Петербург и города Золотого кольца, запечатлены с высоты птичьего полета. Посмотреть на панорамы с воздуха можно тут: http://maps.yandex.ru/promo/air/ 

11 комментариев