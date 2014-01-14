Рады представить вам очередное обновление Яндекс.Карт для России, Белоруссии, Казахстана и Украины. В различные слои карты – дороги, здания, адреса и т.п. – внесены десятки тысяч изменений. Только по сообщениям, поступившим от наших пользователей, сделано более 6 тысяч исправлений, в том числе около тысячи по дорогам.

В обновленной версии значительно улучшилось качество маршрутизации в Новосибирске и Ростове-на-Дону. Из обновленных городов следует выделить Саратов, Омск, Ярославль, Иваново и Пензу. Полноценную схему и маршрутизацию получил ближайший и крупнейший пригород Самары - город Новокуйбышевск.





Раньше схема Новокуйбышевска была доступна только в Народной Карте.

Развязка у станции "Адлер" до/после декабрьского релиза.





Карта Москвы и Подмосковья обогатилась северным обходом города Одинцово. В Минске актуализирована развязка проспекта Дзержинского и улицы Алибегова. В столице Украины добавлено несколько десятков домов-новостроек – особенно это заметно в районе Софиевской Борщаговки. Радикально переработана и обновлена карта столицы Казахстана Астаны.

Хотим напомнить вам, что обновление Яндекс.Карт происходит во многом благодаря вашей помощи. Очень ждем ваши замечания и дополнения на www.maps.yandex.ru/feedback



