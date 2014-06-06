Каждый день Яндекс.Картами пользуются миллионы людей. И каждый из них по-своему — кто-то смотрит пробки, кто-то ищет организации, кто-то строит маршруты, и почти все используют карту для ориентирования. Как должна выглядеть карта, чтобы решать все эти разнообразные задачи? Какие карты хорошие, а какие плохие? Что должно быть нарисовано, а что нет? Подходов огромное множество. Вот, например, некоторые старые карты Москвы:





На этой карте XVII века аккуратно нарисован каждый домик в изометрической проекции, а важные объекты описаны в легенде. Вряд ли она использовалась жителями для ориентирования, скорее её рисовали путешественники для своих альбомов.





Или другая, более поздняя карта 1935 года. На ней подписаны улицы и отмечены важные городские объекты, но не отрисованы домики. Зато по этой карте уже можно ориентироваться.



Как в прошлом были разные подходы к картографированию, так и сегодня у всех картографических сервисов разные взгляды на то, как должна выглядеть карта. Начиная от того, какую информацию в принципе стоит размещать на карте и как её представлять, и заканчивая выбором цвета для улиц и домов. Как разобраться во всём этом и сделать такую карту, по которой было бы действительно удобно ориентироваться? Для себя мы сформулировали ответ на этот вопрос так: хорошая карта — это та, которую пользователи могут быстро и правильно соотнести с незнакомой местностью.



Чтобы глубже понять задачу, мы провели несколько исследований. Сначала мы отправились в путешествие по городам России, Украины и Турции. Мы просили людей за пару минут нарисовать от руки карту их города — так, как они её себе представляют. На карте нужно было отметить места, где они живут, работают и часто бывают. По таким рисункам хорошо видно, как люди воспринимают город: на них часто отмечают ориентиры, которые действительно важны и хорошо запоминаются. Рассматривая такую карту, можно быстро понять, как жители города представляют его устройство, и сделать выводы, которые помогут улучшить читаемость карты. Вот пример одного из таких рисунков:



Это исследование помогло нам сформулировать основные направления развития сервиса, но вопросов оставалось ещё много. Тогда мы использовали другой метод: приглашали людей к нам в офис и просили их объяснить дорогу до какого-то объекта воображаемому другу, используя разные карты. Сами при этом следили за тем, что говорят наши пользователи, на что обращают внимание. Этот опыт тоже оказался полезным, но и его не хватало. Очень хотелось получить какой-то инструмент, который бы помог сравнить несколько разных карт и дать ответ, какая из них более читаемая.



Для следующего исследования использовались панорама и фрагмент карты, к которому она относится. Задача пользователя — сориентироваться на местности и указать на карте точку съёмки. Разным людям мы даём одни и те же места, но разные карты. Таким образом, замеряя время и правильность выполнения задания, мы понимаем, какая из карт легче воспринимается и позволяет быстрее соотнести карту с местностью.



Мы продолжаем проводить подобные тесты и проверять наши многочисленные гипотезы о том, как должна выглядеть по-настоящему хорошая карта. Кое-какие гипотезы уже прошли проверку, и сегодня мы сделали первые шаги к повышению читаемости нашей карты. На Яндекс.Картах появились значки объектов и подписи к ним, а также, например, обновился вид пешеходных улиц:







Теперь музеи, театры, торговые центры и другие ориентиры видны при одном взгляде на карту. И, если вам кто-то объясняет дорогу словами «после церкви направо», вы сразу сможете понять, где это место района на карте.



«За церковью направо, на улицу Льва Толстого».



«По дороге будешь проезжать большое здание Дома музыки, за ним перед мостом налево».



Информацию для подписей мы берём из базы организаций Яндекса, затем упрощаем названия объектов — например, переименовываем «ГОУ СОШ» в просто «Школу», а «Городскую клиническую больницу №… Центрального административного округа» — в «Больницу №…». Это нужно для того, чтобы названия объектов были информативны и легко читались на карте. Все организации мы автоматически ранжируем по степени заметности. В частности, это позволяет правильно подписывать большие торговые центры со множеством организаций. Например, «Мега Теплый Стан», а не Burger King:







Добавление подписей к объектам на картах требует обработки большого количества информации. Поскольку это первый этап работы, на картах могут быть неточности. Мы продолжаем работать над этим, и нам может пригодиться ваша помощь — обо всех найденных ошибках вы можете сообщить через форму обратной связи.



Исследования дали нам огромный материал для работы, и мы продолжим улучшать читаемость Яндекс.Карт. Следите за новостями в блоге Яндекса по метке «Карты» или в блоге Яндекс.Карт.



Обновлённые карты доступны в России, Украине, Беларуси и Казахстане — как в веб-версии, так и в мобильных приложениях Карт, а также в API.





Михаил Высоковский, менеджер продуктов сервиса Яндекс.Карты