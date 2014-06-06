Блог Карт

июнь 2014
Сервис Яндекс.Расписания запускает собственный API
6 июня 2014, 12:53

Яндекс.Расписания — это точные, качественные и всегда актуальные сведения о расписаниях самолетов, поездов, электричек, автобусов, паромов и других видов транспорта. Теперь вы можете использовать эти данные на своих сайтах и в мобильных приложениях. С помощью API Яндекс.Расписаний можно получать информацию для ваших пользователей о том, как добраться от точки А до точки Б, чем вообще можно уехать из точки А и другие полезные данные в удобном формате и месте. API Яндекс.Расписаний — это Расписания, которые работают прямо у вас на сайте.

API Яндекс.Расписаний дает доступ к расписанию всех видов транспорта между двумя станциями, выделить определенный вид транспорта или запросить, например, расписание по одной отдельно взятой станции. Кроме этого, API предоставляет доступ к полному маршруту следования, данным о времени прибытия и отправления и времени в пути. Также доступна контактная информация о компаниях-перевозчиках. Все возможности API подробно описаны в документации.

Даже если пользователь задает просто точку отправления, а не конкретную станцию, API Яндекс.Расписаний может решить эту задачу, выводя ближайшие к заданной точке станции. Таким образом, на базе API Яндекс.Расписаний вы можете создавать удобные сервисы для своих пользователей, решать их задачи и формировать аудиторию. 

API Яндекс.Расписаний абсолютно бесплатный, но доступ предоставляется по ключу. Чтобы его получить, необходимо ознакомиться с пользовательским соглашением и отправить на адрес rasp-info@yandex-team.ru описание вашего сайта и доменное имя, с которого ваш сервис будет обращаться к API, а также логин учетной записи на Яндексе. Обращаем ваше внимание на то, что обязательным условием использования API является указание на сайте информации об источнике предоставления данных — сервисе Яндекс.Расписания.

Также вы можете добавлять информацию о расписаниях на свой сайт с помощью виджетов. Для этого вам не нужно уметь программировать. Достаточно просто вставить готовый код на сайт. Сейчас доступно три виджета:

Информер — показывает расписания рейсов для станций, аэропортов и по направлениям. 


Поисковая строка, в которой пользователь самостоятельно может искать необходимый ему рейс, фильтруя его по различными видам транспорта.


Поиск авиабилетов — помогает искать и покупать билеты на самолет.

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Яндекс.Карты: июньское обновление
11 июня 2014, 14:58

С радостью представляем вам очередное обновление Яндекс.Карт для России, Казахстана, Беларуси и Украины.
Только благодаря вашим замечаниям и комментариям, командой Яндекс.Карт было внесено более 3500 исправлений на карте России, Беларуси и Казахстана и более 1000 исправлений на карте Украины. А всего наши картографы внесли около 330000 уточнений, правок и дополнений.


Значительно обновлены Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Омск, Барнаул, Владивосток, Калининград, Йошкар-Ола, Оренбург, Орск, Магнитогорск, Ухта, Сыктывкар, Биробиджан, Обнинск и некоторые города Московской области. А еще улучшено качество маршрутизации в Казани, Челябинске, Иркутске и Николаеве.

 

В Подмосковье на карте появился ЖК Акварели в Балашихе:


Теперь не только на Народной карте, но и на «больших» картах можно увидеть Петропавловск-Камчатский, Магадан, Анадырь, Братск, Краснокамск, Аксай, Переславль-Залесский и Углич.


Хотим напомнить вам, что обновление Яндекс.Карт во многом происходит благодаря вашей помощи. Поэтому, если вы заметили неточность на карте, смело сообщайте нам об этом - www.maps.yandex.ru/feedback.

Все обновления также доступны в мобильных приложениях Яндекс.Карт и через API Яндекс.Карт

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Какой должна быть хорошая карта
19 июня 2014, 13:27

Каждый день Яндекс.Картами пользуются миллионы людей. И каждый из них по-своему — кто-то смотрит пробки, кто-то ищет организации, кто-то строит маршруты, и почти все используют карту для ориентирования. Как должна выглядеть карта, чтобы решать все эти разнообразные задачи? Какие карты хорошие, а какие плохие? Что должно быть нарисовано, а что нет? Подходов огромное множество. Вот, например, некоторые старые карты Москвы:

Карта Москвы XVII века

На этой карте XVII века аккуратно нарисован каждый домик в изометрической проекции, а важные объекты описаны в легенде. Вряд ли она использовалась жителями для ориентирования, скорее её рисовали путешественники для своих альбомов.

Карта Москвы 1935 года

Или другая, более поздняя карта 1935 года. На ней подписаны улицы и отмечены важные городские объекты, но не отрисованы домики. Зато по этой карте уже можно ориентироваться.

Как в прошлом были разные подходы к картографированию, так и сегодня у всех картографических сервисов разные взгляды на то, как должна выглядеть карта. Начиная от того, какую информацию в принципе стоит размещать на карте и как её представлять, и заканчивая выбором цвета для улиц и домов. Как разобраться во всём этом и сделать такую карту, по которой было бы действительно удобно ориентироваться? Для себя мы сформулировали ответ на этот вопрос так: хорошая карта — это та, которую пользователи могут быстро и правильно соотнести с незнакомой местностью.

Чтобы глубже понять задачу, мы провели несколько исследований. Сначала мы отправились в путешествие по городам России, Украины и Турции. Мы просили людей за пару минут нарисовать от руки карту их города — так, как они её себе представляют. На карте нужно было отметить места, где они живут, работают и часто бывают. По таким рисункам хорошо видно, как люди воспринимают город: на них часто отмечают ориентиры, которые действительно важны и хорошо запоминаются. Рассматривая такую карту, можно быстро понять, как жители города представляют его устройство, и сделать выводы, которые помогут улучшить читаемость карты. Вот пример одного из таких рисунков:

Карта Петербурга глазами его жителя


Это исследование помогло нам сформулировать основные направления развития сервиса, но вопросов оставалось ещё много. Тогда мы использовали другой метод: приглашали людей к нам в офис и просили их объяснить дорогу до какого-то объекта воображаемому другу, используя разные карты. Сами при этом следили за тем, что говорят наши пользователи, на что обращают внимание. Этот опыт тоже оказался полезным, но и его не хватало. Очень хотелось получить какой-то инструмент, который бы помог сравнить несколько разных карт и дать ответ, какая из них более читаемая.

Для следующего исследования использовались панорама и фрагмент карты, к которому она относится. Задача пользователя — сориентироваться на местности и указать на карте точку съёмки. Разным людям мы даём одни и те же места, но разные карты. Таким образом, замеряя время и правильность выполнения задания, мы понимаем, какая из карт легче воспринимается и позволяет быстрее соотнести карту с местностью.

Мы продолжаем проводить подобные тесты и проверять наши многочисленные гипотезы о том, как должна выглядеть по-настоящему хорошая карта. Кое-какие гипотезы уже прошли проверку, и сегодня мы сделали первые шаги к повышению читаемости нашей карты. На Яндекс.Картах появились значки объектов и подписи к ним, а также, например, обновился вид пешеходных улиц:

Подписи к объектам на Яндекс.Картах


Теперь музеи, театры, торговые центры и другие ориентиры видны при одном взгляде на карту. И, если вам кто-то объясняет дорогу словами «после церкви направо», вы сразу сможете понять, где это место района на карте.

«За церковью направо, на улицу Льва Толстого».


«По дороге будешь проезжать большое здание Дома музыки, за ним перед мостом налево».


Информацию для подписей мы берём из базы организаций Яндекса, затем упрощаем названия объектов — например, переименовываем «ГОУ СОШ» в просто «Школу», а «Городскую клиническую больницу №… Центрального административного округа» — в «Больницу №…». Это нужно для того, чтобы названия объектов были информативны и легко читались на карте. Все организации мы автоматически ранжируем по степени заметности. В частности, это позволяет правильно подписывать большие торговые центры со множеством организаций. Например, «Мега Теплый Стан», а не Burger King:


Добавление подписей к объектам на картах требует обработки большого количества информации. Поскольку это первый этап работы, на картах могут быть неточности. Мы продолжаем работать над этим, и нам может пригодиться ваша помощь — обо всех найденных ошибках вы можете сообщить через форму обратной связи.

Исследования дали нам огромный материал для работы, и мы продолжим улучшать читаемость Яндекс.Карт. Следите за новостями в блоге Яндекса по метке «Карты» или в блоге Яндекс.Карт.

Обновлённые карты доступны в России, Украине, Беларуси и Казахстане — как в веб-версии, так и в мобильных приложениях Карт, а также в API.

Михаил Высоковский, менеджер продуктов сервиса Яндекс.Карты

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Рады представить вам большое обновление мобильного приложения Яндекс.Карты для iOS
19 июня 2014, 17:14

Основное изменение видно сразу – в новой версии приложения здания стали объемными, а объекты - например, торговые центры, школы или кафе - заметны с первого взгляды благодаря значкам и подписям на схеме. Это существенно облегчит пользователям ориентирование в незнакомом месте и поможет находить нужные им заведения.

Было:                                                               Стало:

  

Подписи к объектам доступны как в мобильных приложения для iOS и Android, так и в веб-версии. Подробнее об этом читайте в официальном блоге Яндекса.


Также в обновлённой версии появились подсказки при поиске организаций. Теперь длинное название – например, «Институт челюстно-лицевой хирургии» - не нужно набирать целиком. Яндекс.Карты найдут и покажут его по первым словам или даже буквам:


Данные для подсказок берутся в режиме онлайн из базы организаций Яндекса, все данные оперативно добавляются и обновляются. Поэтому в подсказках есть даже недавно построенные или переименованные объекты. Например, горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи:



Сами организации можно просматривать не только на карте, но и отдельным списком. Согласитесь, очень удобно выбирать, когда есть возможность переключиться с карты на список и увидеть все кофейни поблизости с указанием рейтинга и времени работы каждого.

  

Кроме того, в обновлении появилась связь с Яндекс.Навигатором, о которой просили многие пользователи. Теперь можно построить маршрут в мобильных Картах, а поехать по нему в Навигаторе. Также был улучшен алгоритм отображения пробок — данные стали чаще обновляться, а информация о дорожной ситуации стала точнее.
Обновлённое приложение Яндекс.Карт для iOS можно скачать в App Store

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