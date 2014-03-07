Блог Карт

март 2014
Новый интерфейс для мобильной версии Яндекс.Карт
7 марта 2014, 13:00

Мы рады сообщить вам об обновлении интерфейса мобильной версии своих Карт.

Обновлённая версия стала удобнее в использовании, интерактивная карта занимает почти весь экран, а элементы интерфейса специально спроектированы для использования на смартфоне.

 

Как и прежде, можно легко найти нужный вам объект и посмотреть, где он расположен. Для организаций мы подскажем, до какого часа она работает, рейтинги пользователей и контактный телефон.
  
Так же, как и на десктопе, вы можете оценить дорожную ситуацию в городе, посмотреть спутниковые снимки или Народную карту.
Попробуйте новые мобильные Карты из браузера своего смартфона по привычному вам адресу —  http://maps.yandex.ru
Если вы нашли ошибку на карте или у вас есть пожелания — напишите нам.
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Крейсер «Аврора» и Летний сад на панорамах Яндекс.Карт
14 марта 2014, 16:13
На Яндекс.Картах обновились панорамы Санкт-Петербурга. Весной и летом 2013 года мы отсняли более 2000 километров улиц Петербурга и пригородов: Пушкина, Павловска, Вырицы, Стрельны, Ломоносова, Кронштадта, Петергофа. Часть панорам обновили, а, например, панорамы Вырицы появились на Картах впервые.

На Яндекс.Картах обновились панорамы Санкт-Петербурга. Весной и летом 2013 года мы отсняли более 2000 километров улиц Петербурга и пригородов: Пушкина, Павловска, Вырицы, Стрельны, Ломоносова, Кронштадта, Петергофа. Часть панорам обновили, а, например, панорамы Вырицы появились на Картах впервые.

Невский проспект


Некоторые достопримечательности Петербурга можно увидеть не только снаружи, но и изнутри. Теперь вы можете совершить виртуальную прогулку по крейсеру «Аврора», Мраморному дворцу, Летнему саду, Музею электрического транспорта или Плавучему музею подводной лодки С-189. А ещё Санкт-Петербург и некоторые города Золотого кольца можно осмотреть с высоты птичьего полёта.

Крейсер Аврора

 

Петергоф


Если вы планируете поездку в Петербург на майские праздники, не забудьте свериться с панорамами и составить маршрут. Это можно сделать на maps.yandex.ru или в мобильном приложении Яндекс.Карт.

На Яндекс.Картах доступны панорамы более 300 городов в России, Украине, Беларуси, Казахстане и Турции. Мы регулярно добавляем новые панорамы и переснимаем старые — например, в феврале мы обновили Ростов-на-Дону и добавили Таганрог, Азов, Батайск и Аксай. В некоторых городах вы можете не только совершить виртуальную прогулку по улицам, но и заглянуть в местные достопримечательности, например, в Музей-квартиру А. М. Горького в Москве или в Собор Святой Софии в Стамбуле.

Если вам всегда было интересно, как делаются панорамы, читайте наш рассказ об этом здесь. О том, как мы снимали панорамы в Петербурге в прошлом году, вы можете узнать из репортажа The Village.

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Февральское обновление Яндекс.Карт
31 марта 2014, 11:24

В феврале Яндекс обновил карты в городах России, Беларуси, Казахстана и Украины.  В частности, были внесены изменения в различные слои карты (например, дороги, здания, адреса и др.) в Иркутске, Пензе, Рязани, Ставрополе, Твери, Туле и других городах. А также отрисован город Кирово-Чепецк Кировской области.

 

На карту был нанесен новый микрорайон Просторы в Челябинске:

Или же новый микрорайон на улице Шолохова в Новокузнецке:

В Москве появилась нумерация съездов МКАД:

 

В обновленной версии значительно улучшилось качество маршрутизации в Казани, Екатеринбурге, Перми и Иркутске.

Одним из наиболее важных источников обновлений по-прежнему остаются комментарии наших пользователей. За прошедший месяц, благодаря замечаниям и комментариям пользователей в России, Беларуси и Казахстане, было внесено более 2500 исправлений. На карте Украины было сделано более 450 исправлений.

Если вы заметили неточность на карте, смело сообщайте нам об этом - www.maps.yandex.ru/feedback.

 

 

Все обновления также доступны в мобильных приложениях Яндекс.Карт, а также через API Яндекс.Карт 

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