На Яндекс.Картах обновились панорамы Санкт-Петербурга. Весной и летом 2013 года мы отсняли более 2000 километров улиц Петербурга и пригородов: Пушкина, Павловска, Вырицы, Стрельны, Ломоносова, Кронштадта, Петергофа. Часть панорам обновили, а, например, панорамы Вырицы появились на Картах впервые.

На Яндекс.Картах обновились панорамы Санкт-Петербурга. Весной и летом 2013 года мы отсняли более 2000 километров улиц Петербурга и пригородов: Пушкина, Павловска, Вырицы, Стрельны, Ломоносова, Кронштадта, Петергофа. Часть панорам обновили, а, например, панорамы Вырицы появились на Картах впервые.



Некоторые достопримечательности Петербурга можно увидеть не только снаружи, но и изнутри. Теперь вы можете совершить виртуальную прогулку по крейсеру «Аврора», Мраморному дворцу, Летнему саду, Музею электрического транспорта или Плавучему музею подводной лодки С-189. А ещё Санкт-Петербург и некоторые города Золотого кольца можно осмотреть с высоты птичьего полёта.







Если вы планируете поездку в Петербург на майские праздники, не забудьте свериться с панорамами и составить маршрут. Это можно сделать на maps.yandex.ru или в мобильном приложении Яндекс.Карт.



На Яндекс.Картах доступны панорамы более 300 городов в России, Украине, Беларуси, Казахстане и Турции. Мы регулярно добавляем новые панорамы и переснимаем старые — например, в феврале мы обновили Ростов-на-Дону и добавили Таганрог, Азов, Батайск и Аксай. В некоторых городах вы можете не только совершить виртуальную прогулку по улицам, но и заглянуть в местные достопримечательности, например, в Музей-квартиру А. М. Горького в Москве или в Собор Святой Софии в Стамбуле.



Если вам всегда было интересно, как делаются панорамы, читайте наш рассказ об этом здесь. О том, как мы снимали панорамы в Петербурге в прошлом году, вы можете узнать из репортажа The Village.