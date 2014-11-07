Представьте, вы опаздываете на свой автобус. Торопиться на этот или подождать следующий?

Или вы оказались в незнакомом районе и одиноко стоите на остановке. Как узнать, куда идет подъезжающий троллейбус №11, с каким интервалом он ходит и на каких остановках останавливается?

С помощью приложения Яндекс.Транспорт можно узнать, где находится ближайшая остановка, что на ней останавливается, и с каким интервалом ходит транспорт.







Также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, и Перми вы можете увидеть на карте местоположение транспорта в реальном времени и прогноз его прибытия на нужную вам остановку.









О каждом автобусе, троллейбусе, трамвае и маршрутке можно узнать подробности: номер маршрута, откуда и куда он следует и какие остановки делает по пути. Линию маршрута любого из них можно также увидеть на карте.









Яндекс.Транспорт доступен на смартфонах на базе iOS и Android, загрузить его можно в Яндекс.Store, Google Play и App Store.

Приложение позволяет следить за транспортом в режиме реального времени в 11 крупных российских городах, а ещё более чем в 50 - показывает информацию об остановках и маршрутах следования транспорта.



Список городов, где работает приложение:



Отслеживание в режиме реального времени и оценка прогноза прибытия транспорта, карточка остановки и геометрия маршрута:

Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь.



Карточка остановки и геометрия маршрута:

Россия: Алушта, Астрахань, Барнаул, Брянск, Волгоград, Владивосток, Владимир, Джанкой, Евпатория, Ижевск, Иркутск, Керчь, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Липецк, Набережные Челны, Оренбург, Пенза, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Севастополь, Симферополь, Ставрополь, Судак, Тверь, Тольятти, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Феодосия, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Ялта, Ярославль.

Украина: Винница, Днепропетровск, Донецк, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск , Киев, Кировоград, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Мариуполь, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.

Казахстан: Алматы, Астана

Беларусь: Минск, Гродно.