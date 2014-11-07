На Яндекс.Картах появились панорамы заповедников, национальных парков и просто красивых мест Карелии, Дивногорья, Северного Кавказа, Горного Алтая и Байкала.
На Яндекс.Картах появились панорамы заповедников, национальных парков и просто красивых мест Карелии, Дивногорья, Северного Кавказа, Горного Алтая и Байкала.
Представьте, вы опаздываете на свой автобус. Торопиться на этот или подождать следующий?
Или вы оказались в незнакомом районе и одиноко стоите на остановке. Как узнать, куда идет подъезжающий троллейбус №11, с каким интервалом он ходит и на каких остановках останавливается?
С помощью приложения Яндекс.Транспорт можно узнать, где находится ближайшая остановка, что на ней останавливается, и с каким интервалом ходит транспорт.
Также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, и Перми вы можете увидеть на карте местоположение транспорта в реальном времени и прогноз его прибытия на нужную вам остановку.
О каждом автобусе, троллейбусе, трамвае и маршрутке можно узнать подробности: номер маршрута, откуда и куда он следует и какие остановки делает по пути. Линию маршрута любого из них можно также увидеть на карте.
Яндекс.Транспорт доступен на смартфонах на базе iOS и Android, загрузить его можно в Яндекс.Store, Google Play и App Store.
Приложение позволяет следить за транспортом в режиме реального времени в 11 крупных российских городах, а ещё более чем в 50 - показывает информацию об остановках и маршрутах следования транспорта.
Список городов, где работает приложение:
Отслеживание в режиме реального времени и оценка прогноза прибытия транспорта, карточка остановки и геометрия маршрута:
Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь.
Карточка остановки и геометрия маршрута:
Россия: Алушта, Астрахань, Барнаул, Брянск, Волгоград, Владивосток, Владимир, Джанкой, Евпатория, Ижевск, Иркутск, Керчь, Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Липецк, Набережные Челны, Оренбург, Пенза, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Севастополь, Симферополь, Ставрополь, Судак, Тверь, Тольятти, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Феодосия, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Ялта, Ярославль.
Украина: Винница, Днепропетровск, Донецк, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск , Киев, Кировоград, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Мариуполь, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.
Казахстан: Алматы, Астана
Беларусь: Минск, Гродно.
Чуть больше года назад мы представили бета-версию новых Яндекс.Карт.
Тогда нам казалось, что мы реализовали самые смелые наши идеи, и дело за малым. Пройдёт ещё несколько месяцев, мы добавим маршруты, панорамы — и запустим новые Карты. Но это только казалось.
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На Яндекс.Картах появились панорамы Авачинской сопки. Это один из самых активных и посещаемых вулканов Камчатки. На maps.yandex.ru его можно осмотреть без всякого риска и утомительного подъема. Раз — и уже на краю кратера.
Снимки выполнялись после подъема на каждые 50-100 метров, так что вы можете заочно пройти весь путь — от палаточного лагеря у подножия до вершины сопки.
У съемочной группы на это ушло семь часов, но в виртуальном мире всё происходит быстрее.
На самом верху можно увидеть застывшую лаву,
выход вулканического газа
и осмотреть местность с высоты 2700 метров над уровнем моря.
На Яндекс.Картах есть и другие места, которые мало кто видел в реальной жизни. Так, недавно на сервисе появились панорамы заповедников, а весной — Арктики, которые тоже впечатлят кого угодно.
Панорамы доступны как на сервисе maps.yandex.ru, так и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.
Сегодня мы хотим поделиться занимательной статистикой о том, как влияет сезонность на поиск различных организаций и есть ли какие-то особенности в регионах.
Каждый день российские пользователи задают Яндекс.Картам более 5 млн запросов через веб-сервис или мобильные приложения Карты, Город и Навигатор. Чаще всего ищут адреса или географические объекты. Многие организации — например, банки и аптеки — интересуют пользователей круглый год. Но популярность запросов для большинства организаций все-таки зависит от сезона, предстоящих праздников и событий.
Посмотреть на интересные графики и прочитать полное исследование можно на официальной странице Яндекса.
Первые панорамы Казахстана появились на Яндексе еще в 2011 году. С тех пор многое изменилось, поэтому чтобы вам было еще легче ориентироваться, мы обновили панорамы Астаны и Алматы. Также появилась возможность совершить виртуальную прогулку по еще трем городам Казахстана – Караганде, Темиртау и Сарани. Съемки панорам проводились летом 2014 года. В общей сложности фотографы проехали почти 2000 км и сделали более 117 тысяч снимков, из которых получилось 29 256 круговых панорам.
Площадь Независимости, Дворец культуры Горняков, драматический театр, Карагандинскую областную мечеть и многие другие примечательные места Караганды теперь можно увидеть в любое время из любой точки Земли.
На свежих фотографиях можно увидеть достроенный Дворец детского творчества в Астане, отреставрированный Дворец республики в Алматы, новые жилые кварталы.
Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.