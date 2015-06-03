На панорамах Яндекса появились курорты и города Кавминвод: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды, Георгиевск и Лермонтов. В каждом городе Яндекс подробно отснял центр, основные улицы и достопримечательности.

На сервисе появились снимки, например, вершины горы Машук в Пятигорске







дворца Эмира Бухарского в Железноводске





колоннады в Кисловодске





Помимо панорам Кавминвод, на сервисе опубликованы новые снимки Ставрополя. Последний раз панорамы этого города снимались в 2012 году. За это время город изменился, поэтому чтобы Вам было еще легче ориентироваться, мы обновили и дополнили панорамы. Например, сейчас на сервисе можно увидеть недавно построенный ЖК «Перспективный», новые дома на улицах 45-я Параллель, Рогожникова и Пирогова.





Съемки панорам Ставрополя и городов Кавминвод проходили осенью прошлого года. В общей сложности было сделано почти 90 тыс. снимков, из которых получилось 22,5 тыс. панорам. Сейчас на сервисе можно увидеть 364 км улиц Ставрополя и 610 км — городов и курортов Кавминвод.



Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.