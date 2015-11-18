Блог Карт

ноябрь 2015
Новые панорамы Томска, Кемерова и Новокузнецка
18 ноября 2015, 13:55

Яндекс обновил панорамы Томска, Кемерова, Новокузнецка и впервые опубликовал на Картах виды Прокопьевска. На новых снимках высокого разрешения можно увидеть, как города выглядят сегодня: полюбоваться старинными улочками и изучить новые жилые районы.
Съёмки новых панорам Томска проходили в июле 2015 года, а панорам Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска – в августе 2015 года. Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть в общей сложности 290 км улиц и дорог Томска и свыше 620 километров улиц и дорог Кемеровской области.
На сервисе появились снимки, например, новостроек на улице Архитекторов в Томске


Обновлённого аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерово


Собора Рождества Христова в Новокузнецке


Театральной площади Прокопьевска


Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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Новые Яндекс.Карты для iOS
24 ноября 2015, 14:32

Сегодня мы обновили Яндекс.Карты для iOS. Это самое крупное обновление приложения за последнее время. Мы улучшили поиск организаций, добавили фотографии мест и отзывы пользователей. Теперь Яндекс.Карты можно использовать как путеводитель по заведениям любого рода — от заправок до ресторанов.


Читайте подробности в блоге Яндекса.

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