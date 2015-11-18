Яндекс обновил панорамы Томска, Кемерова, Новокузнецка и впервые опубликовал на Картах виды Прокопьевска. На новых снимках высокого разрешения можно увидеть, как города выглядят сегодня: полюбоваться старинными улочками и изучить новые жилые районы.

Съёмки новых панорам Томска проходили в июле 2015 года, а панорам Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска – в августе 2015 года. Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть в общей сложности 290 км улиц и дорог Томска и свыше 620 километров улиц и дорог Кемеровской области.

На сервисе появились снимки, например, новостроек на улице Архитекторов в Томске





Обновлённого аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерово





Собора Рождества Христова в Новокузнецке





Театральной площади Прокопьевска





Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.