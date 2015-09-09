Сегодня Яндекс.Карты опубликовали панорамы подъёма на Эверест. На снимках запечатлён маршрут восхождения до высоты 6500 метров над уровнем моря. Теперь миллионы людей могут виртуально проделать путь, на который в реальности решаются немногие.







На сервис добавили панорамы северного склона Эвереста — это один из самых популярных у альпинистов маршрутов. Съёмки проходили весной этого года. В общей сложности было запечатлено 19 километров пути. Маршрут начинается от базового лагеря на высоте 5100 метров. Следуя за камерой фотографа, пользователи могут пройти вдоль морены, увидеть огромные башни из сыпучей горной породы, начало ледника Восточный Ронгбук, а ещё выше — ледяные пики (сераки). Заснять саму вершину не удалось: началось землетрясение, и экспедицию пришлось свернуть. Вместе с видами Эвереста опубликованы панорамы главной площади Катманду — столицы Непала.

Подробный рассказ о том, как проходили съемки Эвереста и Катманду, читайте в блоге Яндекса.



Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Снимки Эвереста можно увидеть также на сайте проекта, посвящённого этой вершине.