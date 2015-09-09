Блог Карт

сентябрь 2015
На Яндекс.Картах появились панорамы Эвереста
9 сентября 2015, 15:17

Сегодня Яндекс.Карты опубликовали панорамы подъёма на Эверест. На снимках запечатлён маршрут восхождения до высоты 6500 метров над уровнем моря. Теперь миллионы людей могут виртуально проделать путь, на который в реальности решаются немногие.


На сервис добавили панорамы северного склона Эвереста — это один из самых популярных у альпинистов маршрутов. Съёмки проходили весной этого года. В общей сложности было запечатлено 19 километров пути. Маршрут начинается от базового лагеря на высоте 5100 метров. Следуя за камерой фотографа, пользователи могут пройти вдоль морены, увидеть огромные башни из сыпучей горной породы, начало ледника Восточный Ронгбук, а ещё выше — ледяные пики (сераки). Заснять саму вершину не удалось: началось землетрясение, и экспедицию пришлось свернуть. Вместе с видами Эвереста опубликованы панорамы главной площади Катманду — столицы Непала.
Подробный рассказ о том, как проходили съемки Эвереста и Катманду, читайте в блоге Яндекса.


Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Снимки Эвереста можно увидеть также на сайте проекта, посвящённого этой вершине.

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Яндекс.Карты обновили панорамы Хабаровска, Владивостока и Артёма
22 сентября 2015, 13:15

Последний раз съемки ХабаровскаВладивостока и Артёма проходили в 2010 году. Теперь на панорамах есть новые здания и объекты, появившиеся в городах за последние пять лет. Все снимки в HD-качестве, так что на них можно рассмотреть даже мелкие детали. Съёмки новых панорам проходили в июне и июле 2015 года.
Сейчас на панорамах Яндекс.Карт можно увидеть в общей сложности более 396 километров улиц и дорог Хабаровска, 408 километров улиц и дорог Владивостока и 40 километров улиц Артёма.
На сервисе вы можете увидеть, например, памятник губернатору Муравьёву-Амурскому в Хабаровске


микрорайон «Ореховая сопка» в Хабаровске


вид с моста, ведущего на остров Русский во Владивостоке


комплекс Дальневосточного федерального университета во Владивостоке


Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Также любой владелец сайта может встроить панорамы Яндекса на свой сайт.

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