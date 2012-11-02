Сегодня на Яндекс.Картах появилось много нового – мы добавили свежие карты и панорамы улиц для разных городов и стран. На языке цифр это 245 000 домов, 116 000 адресов, 11 000 км дорог и более 30 000 организаций в справочнике.



Особо отметим Беларусь – мы разместили карты и панорамы всех пяти областных центров страны: Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева. Напомним, что Минск на Картах опубликован давно. Теперь наши пользователи могут легко найти в главных белорусских городах нужную улицу или дом, а заодно посмотреть, какие организации там находятся. Или найти на карте, скажем, ресторан и посмотреть, как до него добраться.







Что касается России, то мы добавили панорамы Смоленска, Калуги, и Ставрополя, а в Элисте хоть панорамы и были, но теперь появились новые маршруты для «заочных» прогулок. Гуляйте по улицам, смотрите достопримечательности и просто интересные места в городах, где вы жили или которые хотели бы посетить.







Новые карты появились также для Балаково и Каменск-Уральского, а Киров обновился в значительно измененном варианте.



Карты городов и спутниковые снимки доступны не только в веб-версии сервиса, но и в мобильном приложении Яндекс.Карты. А в приложении для iPhone и Android есть возможность просмотра панорам.



Если вы не знаете, с чего начать свою виртуальную прогулку, вот несколько отправных точек:



1. Холмские ворота Брестской крепости.









2. Вид на Свято-Успенский кафедральный собор с Кировского моста в Витебске







3. Набережная реки Сож в Гомеле







4. Старый замок в Гродно



