В документации к API Яндекс.Карт есть пример «Загрузка и отображение geoXML». В этом примере нажатием на кнопку объекты на карту выводятся из xml-файла. Мы его немного доработали по просьбе пользователя клуба: повторное нажатие на кнопку теперь позволяет удалить эти же объекты с карты.
Около двух месяцев назад мы уже делились статьей из блога «Занимательная веб-картография», посвященной созданию карты магазинов. Недавно в блоге была размещена новая публикация на ту же тему. Поводом послужили появление в API метода getBounds, а также вопросы читателей о том, как реализовать удаление меток с карты при выборе нового города.
Огромное спасибо автору за статью!
P.S.: Если вы сделали интересный или полезный пример, присылайте его нам в клуб, facebook или на почту ymapsapi@ya.ru.
Пользователь клуба разработчиков
Пробуйте, делитесь впечатлениями!
P.S.: Если вы сделали интересный или полезный пример или сервис на базе нашего API, присылайте его нам в клуб, facebook или на почту ymapsapi@ya.ru.
День добрый! Сделал небольшой конструктор для Яндекс карт позволяет быстро создавать простые сборки объектов. Чуть удобнее чем это реализовано в стандартном конструкторе. Работает и генерирует на API 2.0 Пока он умеет не многое, но в планах сделать редактирование событий объектов, импорт и экспорт YMapsML, работа с коллекциями и кластерами. Если есть предложения, пишите.
Нужен ли такой редактор сообществу? Предлагаю немного потестить. Более подробно про то, как использовать тут
Сделали пример, в котором показано, как определять попала ли метка в какую-либо область карты. Пример сделан для разных типов геометрий.
Посмотреть пример в новом окне.
Пользуйтесь и присылайте свои примеры реализации в комментариях или на нашей страничке в Фейсбуке.
Новые карты для ваших сайтов. Особенно хороша новость для пользователей из Беларуси.
Сегодня на Яндекс.Картах появилось много нового – мы добавили свежие карты и панорамы улиц для разных городов и стран. На языке цифр это 245 000 домов, 116 000 адресов, 11 000 км дорог и более 30 000 организаций в справочнике.
Особо отметим Беларусь – мы разместили карты и панорамы всех пяти областных центров страны: Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева. Напомним, что Минск на Картах опубликован давно. Теперь наши пользователи могут легко найти в главных белорусских городах нужную улицу или дом, а заодно посмотреть, какие организации там находятся. Или найти на карте, скажем, ресторан и посмотреть, как до него добраться.
Что касается России, то мы добавили панорамы Смоленска, Калуги, и Ставрополя, а в Элисте хоть панорамы и были, но теперь появились новые маршруты для «заочных» прогулок. Гуляйте по улицам, смотрите достопримечательности и просто интересные места в городах, где вы жили или которые хотели бы посетить.
Новые карты появились также для Балаково и Каменск-Уральского, а Киров обновился в значительно измененном варианте.
Карты городов и спутниковые снимки доступны не только в веб-версии сервиса, но и в мобильном приложении Яндекс.Карты. А в приложении для iPhone и Android есть возможность просмотра панорам.
Если вы не знаете, с чего начать свою виртуальную прогулку, вот несколько отправных точек:
1. Холмские ворота Брестской крепости.
2. Вид на Свято-Успенский кафедральный собор с Кировского моста в Витебске
3. Набережная реки Сож в Гомеле
4. Старый замок в Гродно
и очень эффектный фонтан в Смоленске
Команда Яндекс.Карт,
расширяем покрытие
Участник клуба разработчиков
Страница с подробным описанием плагина: http://monstra.promo360.ru/plugin/maps
Monstra CMS: http://monstra.org/
Русскоязычное сообщество: http://forum.monstra.org/ru/
Скриншоты:
Этот модуль, а также плагины для других CMS, вы можете найти на сайте API Яндекс.Карт. Если вы разработали или просто нашли в сети модуль, которого нет у нас на сайте, напишите нам. Мы уверены, что после того, как API-ключи стали необязательными, хороших модулей станет больше.
Продолжаем делиться знаниями и опытом других пользователей. Автор блога «Занимательная веб-картография» в статье «API Яндекс.Карт и Joomla» подробно описывает решения некоторых проблем, которые возникают при добавлении карты на сайт, работающий на этой CMS.
Также вы всегда можете воспользоваться готовыми модулями для Джумлы и других популярных систем управления контентом.
P.S.: Если вы написали статью, сделали полезный пример или модуль, пишите нам в клуб, facebook или на почту ymapsapi@ya.ru.
Сегодня исполнилось ровно 4 года API Яндекс.Карт. В 2008 году, когда мы открыли наш API для всех желающих, мы и подумать не могли, что более 220 000 сайтов будут использовать наши технологии, аудитория API на сторонних ресурсах превысит 7,5 миллионов человек, а в клубе разработчиков будет почти 5,5 тысяч участников!
2012 год стал очень важным для нашего API. Мы выпустили версию 2.0, в которой полностью изменили архитектуру и дизайн API, реализовали клиентскую кластеризацию и загрузку карты по HTTPS, и самое главное — отказались от API-ключей. Мы провели первый APIшник в Москве, завели собственную страничку в Фейсбуке, приняли самое активное участие в третьей технологической конференции Яндекса – Yet another Conference и попали в новостные ленты.
Сегодня в честь дня рождения API мы рады представить вам Песочницу — удобный инструмент для просмотра и редактирования примеров использования API.
Огромное спасибо документаторам API, которые запилили песочницу и, надеемся, сильно упростили вам работу.
Поздравляем всех наших пользователей с нашим днем рождения!
Команда API Яндекс.Карт.
19 ноября в 14:30 состоится вебинар «Успешный интернет-магазин: создание бизнеса шаг за шагом», организованный Хостинг-Центром. На вебинаре Катя Текунова (
Помимо Кати в вебинаре примут участие специалисты компаний Hosting Community, MakeMyShop и Uniteller. Вы получите рекомендации по подбору доменного имени, выбору хостинга, узнаете о стратегии быстрого запуска интернет-магазина, а также о системах оплаты.
Участие в вебинаре бесплатное, но нужно зарегистрироваться, отправив заявку по адресу seminar@hc.ru.
Подробнее о вебинаре читайте на сайте Хостинг-Центра.
30 ноября в Минске Алексей Емелин (@aemelin), тестировщик API Яндекс.Карт, выступит на Двенадцатой Международной конференции в области обеспечения качества ПО «Software Quality Assurance Days».
Алексей расскажет о том, как можно автоматизировать проверку визуального отображения веб-элементов, а также о том, с какими проблемами мы столкнулись при взаимодействии с объектами на странице, которые можно увидеть глазами, но которых при этом нет в DOM-дереве документа.
Если собираетесь посетить эту конференцию, обязательно приходите послушать Лешу в 14:10. Будет интересно!
В блоге «Занимательная веб-картография» опубликована статья «Яндекс.Карта на Вашем сайте с возможностью добавления меток пользователями». В этой заметке приведена инструкция о том, как реализовать добавление меток. В дальнейшем автор планирует написать о сохранении меток в базу.
Уже сейчас есть много примеров отличных проектов, в которых используется информация, полученная от пользователей. Например, Цепная реакция — спецпроект интернет-газеты The Village. Или сайт eSosedi.ru. На этих ресурсах использован API Яндекс.Карт 2.0. Также есть ряд сайтов, на которых реализована возможность добавления меток пользователями, но они пока работают на на старой версии API — Город без барьеров, карта рыбных мест.
P.S.: Если вы написали статью или хотите рассказать о своей реализации, пишите нам в клуб, facebook или на почту ymapsapi@ya.ru.
Для размещения на карте огромного количества объектов мы давно уже предлагаем использовать технологию активных областей. Сегодня мы выпустили подробную инструкцию по работе с этой технологией.
Из руководства вы узнаете общие принципы работы этой технологии, ее преимущества, а также сможете посмотреть примеры кода. Наряду с этим мы сделали пример создания слоя активных областей в песочнице.
Активные области уже используются для отображения на Яндекс.Картах слоя пробок или фотографий. Также реализацию активных областей можно посмотреть на сторонних сайтах, правда все они пока работают на API 1.x — Банкоматор, 4Rent и Банкомат66.
Ждем ваши отзывы, вопросы и примеры проектов в клубе, на нашей страничке в фейсбуке или по адресу ymapsapi@ya.ru.
Как вы помните на Яндекс.Картах и в API Яндекс.Карт есть краткосрочный прогноз пробок. Если вы хотите побольше узнать про нашу математическую модель прогнозирования и задать все интересующие вас вопросы, приходите на наш научно-технический семинар.
13 декабря в 19:00 московском офисе Яндекса Михаил Хохлов, разработчик инфраструктуры Яндекс.Пробок, подробно расскажет про эту систему, а также про проблемы – как уже решенные, так и ждущие решения.
Семинар бесплатный, но нужно зарегистрироваться.
На этой недели мы опубликовали в руководстве разработчика новый раздел, посвященный технологии активных областей. Эта технология позволяет отобразить на карте тысячи объектов без снижения производительности.
Тема вывода на карту множества объектов довольно обширная, поэтому наши разработчики не раз рассказывали об этом и делились опытом на различных мероприятиях. В этом посте мы собрали видео и презентации, посвященных этому вопросу.
Антон Корзунов (
— презентация и видео с CodeFest 2012.
— видеозапись выступления и презентация с Dump IT 2012.
Марина Степанова (
— презентация и видео с АПИшника Яндекс.Карт.
Любые вопросы задавайте в комментариях.
В блоге «Занимательная веб-картография» появилась публикация «Яндекс.Карта на Вашем сайте с возможностью добавления меток пользователями — продолжение». В этой заметке автор рассказывает о сохранении добавленных меток в базу данных MySQL и о последующем выводе их на карту. Предыдущая статья посвящена добавлению меток без сохранения.
P.S.: Если вы написали статью или хотите рассказать о своей реализации, пишите нам в клуб, facebook или на почту ymapsapi@ya.ru.
1 декабря 2012, уже в эту субботу, в Санкт-Петербурге состоится Я.Субботник, последний в этом году. В 15:00 Марина Степанова (
Участие в Я.Субботнике бесплатное, но нужно зарегистрироваться. Вся информация о мероприятии, участниках и месте проведения — на сайте events.yandex.ru.
Приходите, будет интересно!
Спешим поделиться нашей маленькой радостью — мы запустили англоязычный сайт API, конструктор карт и документацию. Сейчас там доступны карты Европы и некоторых стран Северной Америки.
Сейчас уже работает сайт API на турецком языке. И ряд турецких сайтов уже используют наши карты. Например, cukurovatower.com или saintscomputer.com.
Опубликована новая версия API Яндекс.Карт. Она доступна по адресу api-maps.yandex.ru/2.0.20. В четверг, 29 ноября, мы переключим на нее api-maps.yandex.ru/2.0. Если вы хотите продолжить использование предыдущей версии, указывайте api-maps.yandex.ru/2.0.18.
Пожалуйста, прочтите статью о системе версионирования API.
Новые возможности:
— Геообъектам можно задавать заливку с помощью опции fillImage.
— Всем пользователям API по умолчанию включено проваливание в Народную карту. Отключается опцией yandexMapAutoSwitch.
Добавлено:
— Метод getClosest во всех геометриях.
— Опции searchCoordOrder в геокодере и элементе управления Поиск по карте.
— В GPS-треке выводится часовой пояс.
— data.Manager не изменяет переданный ему в конструктор объект.
— События geometrychange, propertieschange, pixelgeometrychange пропагируются по коллекциям геообъектов.
— Опция interactivityModel для балуна и хинта.
Исправлено:
— Карту нельзя было перемещать через неинтерактивные геообъекты.
— В IE8 не отображался контент метки.
— Правки верстки в браузерах Internet Explorer.
— Балун на прямоугольнике всегда открывался на границе фигуры.
— Мелкие недочеты в работе элемента управления Пробки.
— Layer не отслеживал изменение опции zIndex.
— Не срабатывал autoPan балуна геообъекта при программном изменении координат геообъекта.
— Некорректная работа метода contains геометрии «круг».
— Элемент управления Поиск по карте некорректно работал с пользовательским провайдером геопоиска, если в ответе не было поля boundedBy.
— При наведении курсора на геообъект хинт закрывался, даже если у геообъекта не было своего хинта.
— При вызове метода getBounds у точечной геометрии происходила передача координат по ссылке, а не по значению.
— Некорректная работа RouterEditor в случае невозможности построения маршрута.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт.
11 декабря 2012 года мы проведем очередной вебинар, посвященный использованию Яндекс.Карт на сайтах. На этот раз весь вебинар будет посвящен исключительно картам для интернет-магазинов.
Катя Текунова (
Участие в вебинаре бесплатное, но нужно зарегистрироваться. Дополнительно о вебинаре можно почитать на сайте events.yandex.ru.
В этот раз мы попробуем новый формат. Подключайтесь, будет интересно!