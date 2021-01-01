КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателямВойтиВойтиКомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателямГлавная/API ДискаЯндекс.Диск — это сервис, который позволяет хранить файлы на удаленных серверах Яндекса и обмениваться ими. Данные доступны авторизованному пользователю с любого устройства, подключенного к интернету.REST API ДискаДоступ к личным файлам для пользователя и возможность загружать данные в облако без привязки к устройству.WebDAV API ДискаРабота с хранилищем на Диске как с файловой системой. Функции, доступные через WebDAV API, можно вызывать с помощью SDK для большинства популярных платформ.Обратная связьПользовательское соглашение©2021ЯндексMon Aug 10 2020 10:08:09 GMT+0300 (Moscow Standard Time)