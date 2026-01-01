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API Диска
Яндекс.Диск — это сервис, который позволяет хранить файлы на удаленных серверах Яндекса и обмениваться ими. Данные доступны авторизованному пользователю с любого устройства, подключенного к интернету.
REST API Диска
Доступ к личным файлам для пользователя и возможность загружать данные в облако без привязки к устройству.
WebDAV API Диска
Работа с хранилищем на Диске как с файловой системой. Функции, доступные через WebDAV API, можно вызывать с помощью SDK для большинства популярных платформ.
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