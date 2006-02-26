В поисках индекса

Как найти почтовый индекс по адресу? Яндекс.Адреса могут ответить на этот вопрос. Достаточно ввести в поле «Что» слово «почта», а в поле «Где» — улицу и дом. С большой вероятностью в первых строках результатов поиска вы получите индекс ближайшего почтового отделения.
Например: Москва, ул. Живописная, 11, индекс почтового отделения — 123103.
Если вы сомневаетесь в найденном индексе, сделайте проверочную работу — веб-поиск даст массу правильных ответов.
Яндекс Карты, при вводе в поисковую строку 6-значного почтового индекса, абсолютно правильно первым результатом выводят почтовое отделение с данным индексом, однако почему-то виджет Почты России https://widget.pochta.ru/ , построенный на api Яндекс Карт, и предназначенный для поиска почтовых отделений, искать по почтовому индексу категорически отказывается.