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В поисках индекса

Как найти почтовый индекс по адресу? Яндекс.Адреса могут ответить на этот вопрос. Достаточно ввести в поле «Что» слово «почта», а в поле «Где» — улицу и дом. С большой вероятностью в первых строках результатов поиска вы получите индекс ближайшего почтового отделения. Например: Москва, ул. Живописная, 11, индекс почтового отделения — 123103. Если вы сомневаетесь в найденном индексе, сделайте проверочную работу — веб-поиск даст массу правильных ответов.
Александр Ермолаев, разработчик интерфейсов
3 комментария
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liv.lichtstraal
26 ноября 2015, 19:21
Целиноград, мкр-1, дом №3, квартира 96
MIL
12 октября 2020, 21:18
Яндекс Карты, при вводе в поисковую строку  6-значного почтового индекса, абсолютно правильно первым результатом выводят почтовое отделение с данным индексом, однако почему-то виджет Почты России https://widget.pochta.ru/ , построенный на api Яндекс Карт, и предназначенный для поиска почтовых отделений, искать по почтовому индексу категорически отказывается.

Возможно ли как-то реализовать такую опцию?

Заранее благодарю за ответ.
Dima228botbnagibator
вчера, 18:39
Алшкаш