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Все вопросы к Яндексу

Собравшись однажды на кухне, мы, слово за слово, заговорили о служебных объявлениях на кассах, кабинках дежурных по эскалатору, деканатах и уличных баянистах — объявлениях с классическим и безвыходным финалом «...справок не дает». Согласились, что было бы здорово дописывать их простой и понятной фразой «Все вопросы к Яндексу». В конце концов Яндекс (и интернет вообще, представителем которого Яндексу выпала честь быть) — большая справочная. Посмеялись да разошлись. Но вскоре собрались снова и решили — а почему бы и нет. Нам было весело, пусть и народ оценит. В общем, шутки — шутками, а к началу учебного года Яндекс запустил рекламную кампанию. Вот как это выглядит:

Киев, касса		 
С.-Петербург, эскалатор 		 
Новосибирск, вагон
Организующее белое пространство скромного стикера провоцирует писателей-самоучек на дополнения нашего лаконичного текста, однако известных императивов пока никто не писал. Ограничивались собственными именами: «Все вопросы к Яндексу и Сундукову», например. Но это уже другая история, которую мы тоже обязательно расскажем.
Светлана Кондрашова, директор по рекламе
13 комментариев
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K01041977
26 ноября 2015, 19:20
Идея отличная, но я думаю служба поддержки Яндекса спятит от объёма вопросов - чаще всего от абсолютно тупых. Эти вопросы "по приколу" забьют траффик, а на нормальные просто не получишь ответа. А после такой рекламы, люди не имеющие ч/ю просто задолбают по любому вопросу.
teplur
16 февраля 2016, 09:03
Почему не показывает прямой эфир "Россия 24", на Googl все показывает
Света Чистякова
16 февраля 2016, 17:47
teplur,
здравствуйте. Если речь идёт о сервисе Яндекс.Телепрограмма, то ответ такой: мы показываем прямой эфир телеканалов, которые дали на это своё разрешение.
vladimir.borisowich.ya
4 марта 2017, 19:39
уважаемый яндекс ! как может городское защитное сооружение (кремль) бороться с Исламским государством
Diya4kov2004
13 марта 2017, 15:42
почему вы не измените дизайн сайда? или этот сайт вошёл в легенду для вашей фирмы и поисковой системе?
olegyaku
28 марта 2017, 22:50
А СКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ О МИТИНГАХ НЕ СЛОВА. ВЫ ЧЕГО-ТО БОИТЕСЬ.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса29 марта 2017, 01:13
Здравствуйте. Мы всё рассказали здесь: https://yandex.ru/blog/company/novosti-za-voskresene/.
kedrovanatalia
4 апреля 2017, 23:46
Почему у меня пропал Яндекс Дзен - очень люблю эту ленту новостей.
sukharev.genetic-test
18 апреля 2017, 07:35
Мне выслано уже 2 номера кошелька. Какой всё-таки рабочий? 410013808965713 или 410015075934425 ?
Обновлено 18 апреля 2017, 07:35
nadezhda.cozireva
19 февраля 2018, 14:43
почему Яндекс не ловит
mezentsova2015
7 июня 2018, 14:53
Здравствуйте 
vnk12
17 апреля 2019, 19:35
Почему район Внуково , который относится к ЗАО г. Москвы , Яндекс называет посёлком  ?  Рядом  с нашем районом Внуково куда входит и аэропорт Внуково , находится "Поселение Внуково" или по вашему поселок .  Этот " посёлок"  сейчас относится  к Новомосковскому  округу г. Москвы.
AR- игровой канал
вчера, 20:51
здраствуйте,собирайтесь ли вы фотогрофировать новосибирск,(панорама)?