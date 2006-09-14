Собравшись однажды на кухне, мы, слово за слово, заговорили о служебных объявлениях на кассах, кабинках дежурных по эскалатору, деканатах и уличных баянистах — объявлениях с классическим и безвыходным финалом «...справок не дает». Согласились, что было бы здорово дописывать их простой и понятной фразой «Все вопросы к Яндексу». В конце концов Яндекс (и интернет вообще, представителем которого Яндексу выпала честь быть) — большая справочная. Посмеялись да разошлись. Но вскоре собрались снова и решили — а почему бы и нет. Нам было весело, пусть и народ оценит. В общем, шутки — шутками, а к началу учебного года Яндекс запустил рекламную кампанию. Вот как это выглядит:
Киев, касса
С.-Петербург, эскалатор
Новосибирск, вагон
Организующее белое пространство скромного стикера провоцирует писателей-самоучек на дополнения нашего лаконичного текста, однако известных императивов пока никто не писал. Ограничивались собственными именами: «Все вопросы к Яндексу и Сундукову», например. Но это уже другая история, которую мы тоже обязательно расскажем.
Идея отличная, но я думаю служба поддержки Яндекса спятит от объёма вопросов - чаще всего от абсолютно тупых. Эти вопросы "по приколу" забьют траффик, а на нормальные просто не получишь ответа. А после такой рекламы, люди не имеющие ч/ю просто задолбают по любому вопросу.
Почему район Внуково , который относится к ЗАО г. Москвы , Яндекс называет посёлком ? Рядом с нашем районом Внуково куда входит и аэропорт Внуково , находится "Поселение Внуково" или по вашему поселок . Этот " посёлок" сейчас относится к Новомосковскому округу г. Москвы.