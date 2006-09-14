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Яндекс.Деньги: дай рубль

У вас есть авторский проект - сайт, форум или блог? У вас есть посетители, которым интересно вас читать? Теперь они могут поддержать вас материально. Создайте кнопку «Дай рубль» и разместите ее на вашем сайте или в блоге. Кнопка Яндекс.Денег «Дай рубль» позволит читателю перевести свой интерес на ваш электронный счет в системе Яндекс.Деньги. Ваши читатели могут дать вам рубль, три или пять. А самые старательные — даже миллион рублей. Все зависит от того, сколько раз они нажмут на кнопку*. * при переводе удерживается комиссия системы Яндекс.Деньги - 0.5% от суммы платежа
Дмитрий Красуля, менеджер проекта
20 комментариев
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company
26 ноября 2015, 19:19
У мея глюк. Бобрышов Анатолий
Yanyshko2009
26 ноября 2015, 19:19
надо попробовать установить...
Руслан
26 ноября 2015, 19:19
как получить такую кнопку??
drugru
26 ноября 2015, 19:19
интересно, зачем прятать кнопку? я в самом сервисе так и не нашёл эту самую кнопочку. пришлось через поисковик искать. Попал сюда, и только по ссылке оказался на нужной странице с кнопкой. Очень неудобно.
marshal33311
26 ноября 2015, 19:19
дайте код чтобы можно было в блоке поставить по центру !
просто перед и после кода не работает =(
посмотрите как получается http://i042.radikal.ru/1102/30/3af437b3f13c.jpg
sk54-a-kl
26 ноября 2015, 19:19

Здрасьте. А вы не с юкоза случайно? Тоже ставил по центру блока.

Ни в жизнь не поверю чтобы вообще был такой код

Правельно так: ???
Вместо трех вопросительных знаков код "Дай рубля".

А чтобы узнать код просто полез в визуальное редактирование страницы, все удалил и написал букву, потом задал ей по центру и перешел в редактирование html скопировал и вуаля.

marshal33311
26 ноября 2015, 19:19

спасибо, попробую. У меня IP Board 3.1.4

marshal33311
26 ноября 2015, 19:19

тоже самое :-(

Анастасия
26 ноября 2015, 19:19

а я в блоке хочу поставить 2 кнопки,чтоб горизонтально были, а получилось 2 кнопки в стобик вертикально и не по центу ,а слева>:-)

Михаэль Ч.
26 ноября 2015, 19:19
Походу, сервис отвалился. Из Яндекс.Блогов ссылка не работает.
PS^ Новая кнопка симпатичнее и сумма не ограничена.
e.fokina2015
26 ноября 2015, 19:19
Привет
agava-direct
26 ноября 2015, 19:19
А куда делась картинка со свинкой?
И вообще ссылка http://money.yandex.ru/choose-banner.xml теперь мёртвая =(
frees03
26 ноября 2015, 19:19
Вот вот уже давно не работает!
galcka.bannova
26 ноября 2015, 19:19
где взять токую кнопку
celitel124
15 декабря 2015, 14:51
Спасибо, спасибо за внимательность и доброту и я все это оценила.
Как говориться : " Пути Господни неисповедимы". Сервис Яндекс.Деньги как то удивительно внимательный. Спасибо!
Никита Писаренко
1 октября 2016, 09:48
а вк это можно

Андрей Курилин
29 декабря 2016, 12:55
как получить такую кнопку?? ДЛЯ youtube КАНАЛА
Мишка Тедди
10 ноября 2017, 17:49
хочу кнопу рубль 
mr-beast18.plotnickov
8 февраля 2019, 16:36
Да им по барабану , после того как много народу перешло на яндекс , из-за халявы в играх , рекламе ! Они в себя поверили , они работают уже давн для себя . А не для людей!!!! Как рекламировали . ПОКАЗУХА
Геннадий Бауэр
вчера, 09:54
Не могу поставить кнопку 