Яндекс.Деньги: дай рубль

У вас есть авторский проект - сайт, форум или блог? У вас есть посетители, которым интересно вас читать?
Теперь они могут поддержать вас материально. Создайте кнопку «Дай рубль» и разместите ее на вашем сайте или в блоге.
Кнопка Яндекс.Денег «Дай рубль» позволит читателю перевести свой интерес на ваш электронный счет в системе Яндекс.Деньги. Ваши читатели могут дать вам рубль, три или пять. А самые старательные — даже миллион рублей. Все зависит от того, сколько раз они нажмут на кнопку*.
* при переводе удерживается комиссия системы Яндекс.Деньги - 0.5% от суммы платежа
интересно, зачем прятать кнопку? я в самом сервисе так и не нашёл эту самую кнопочку. пришлось через поисковик искать. Попал сюда, и только по ссылке оказался на нужной странице с кнопкой. Очень неудобно.
Да им по барабану , после того как много народу перешло на яндекс , из-за халявы в играх , рекламе ! Они в себя поверили , они работают уже давн для себя . А не для людей!!!! Как рекламировали . ПОКАЗУХА