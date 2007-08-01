Встречайте новую главную страницу Яндекса!

Сегодня мы начинаем открытое тестирование новой главной страницы Яндекса, или «морды», как мы ласково ее называем. Это десятая версия www.yandex.ru — символично, что она выходит в год десятилетия Яндекса. Целью изменений было предоставить пользователям возможность более удобно заходить на новые и популярные сервисы портала, но при этом не увеличивать размер страницы. Приглашаем посетить next.yandex.ru и увидеть, как уже скоро будет выглядеть www.yandex.ru. Желаете предложить что-нибудь или обругать — добро пожаловать на страницу обратной связи.
Вот основные нововведения:
Вход в почту стал заметнее, не требует лишнего клика (при этом привычная ссылка в правом верхнем углу осталась на своем месте). Для авторизованного пользователя прямо на главной странице показывается число непрочитанных писем.
У пользователей Яндекса появился еще один повод загрузить свои фотографии на Яндекс.Фотки: теперь фотка дня, за которую голосуют посетители, выносится не только на главную страницу фотосервиса, но и на главную страницу портала.
Наши многомесячные исследования в области автоматической обработки блогосферы позволили создать еще один продукт (помимо рейтинга популярных записей и прочих пузомерок) — популярные среди блоггеров темы. Результат можно сравнивать с главными сюжетами в Яндекс.Новостях, тем более, что информационные блоки обоих сервисов теперь представлены на главной странице. Отслеживать различия в интересах СМИ и блоггеров подчас крайне любопытно.
В блоке Новостей желтой стрелкой «новость часа» выделяется самая «горячая» новость, которая определяется, само собой, тоже автоматически.
Региональный блок информации в правой части экрана теперь занимает больше места и включает карты городов, а также адресные справочники. Область каталога сайтов, напротив, уменьшилась в размерах — для того, чтобы основное содержание страницы по-прежнему попадало в первый экран.
Появились новые информеры: Яндекс.Открытки теперь будут напоминать о праздниках, а Игрушки — информировать о новой игре. Прямо с главной страницы теперь также можно найти одноклассников в Моем Круге.
Наконец, главная страница Яндекса стала двусторонней, теперь ее можно поворачивать туда-сюда Для этого в левом верхнем углу нужно нажать на ссылку «Повернуть». Аналогичная ссылка появится и на «другой стороне» главной страницы — ya.ru. Последняя фишка может показаться спорной, но нам кажется, что в этом что-то есть. А вы как думаете?
Осталось добавить, что в целом главная страница стала более модульной и теперь будет чаще меняться. Так что присылайте пожелания — теперь мы сможем их реализовывать поэтапно, не дожидаясь масштабного редизайна.
Вот уже несколько лет я использую единственный приемлемый вариант верстки главной страницы - "Газетный". Там один лишний блок - "телепрограмма", который, к сожалению, убрать не дают - остальное в целом устраивает.
Новым вариантом по умолчанию я пользоваться не буду точно, а высказать окончательное мнение смогу, только когда увижу страницу настроек.
Мне нафиг не нужны: фотка на главной странице (которая в сочетании с баннером, логотипом, новым блоком почты и трехцветным каталогом создает слишком яркое цветное пятно), каталог, телепрограмма, "Мой Круг: найти одноклассников, Игрушки: Жара и Холод, Открытки: завтра День десантника, Народ, Деньги", "Директ — контекстная реклама от 30 копеек, Рекламная сеть — доход от вашего сайта".
Я по-прежнему не понимаю, зачем нужно нумеровать новости (сейчас первая - "Россия предоставит гуманитарную помощь Палестине", пятая - "В. Путин поздравил певицу Эдиту Пьеху с 70-летием" - и что мне дает их номер?) и темы дня (я умею считать до трех, спасибо).
Буду рад, если новости поставят рядом с "сегодня в блогах" - все-таки вещи одного порядка.
Если в левом блоке "почта" будут подставлять не @yandex.ru, а то, что я выбрал в персональных настройках почты ("По умолчанию отправлять письма с адреса") - совсем хорошо.
Новый дизайн ya.ru, да еще без пресловутого восклицательного знака в "Найти".
Когда поиск Яндекса окончательно испортится, я буду ходить на него только ради остальных сервисов. В этом смысле новая главная страница - шаг вперед.Денис
Спасибо за отзыв! Коротко отвечу:
1. Настройки обязательно сохранятся и будут гибкими. Уверен, Вы сможете настроить главную страницу на Ваш вкус.
2. Нумерация новостей помогает визуально отделять один заголовок от другого. Кстати, на странице результатов поиска результаты тоже пронумерованы - многие очень привыкли. Или там тоже предлагаете убрать?
3. Вы совершенно правы, в левом блоке "почта" должен показываться выбранный по умолчанию адрес. Сделаем.Дмитрий Иванов
соглашусь, тоже посещала эта мысль. Но если не убрать, то пусть он ведет на разных страницах в соответствующий сервису яндекс старт пейдж. А то сидишь на яндекс фотках по привычке нажимаешь на баннер - хочешь попасть на старт пейдж яндекс фоток, а потопадаешь на yandex.ru... мне кажеться что не у меня одного был подобный опыт.FLOODkOFF
Насчет пункта 2.
На странице выдачи результатов поиска находятся минимум 10-15 пунктов, и занимают они не 5 строчек, а целую страницу и в этом случае они реально могут помочь отличать уже прочитанные, от еще не прочитанных/просмотренных результатов, в случае Я.Некст и ЯППБ, где всего 3-5 пунктов, занимающих 5 строчек от силы, ИМХО, номера не нужны. Для визуального разделения новостей можно использовать более широкие интервалы между строками.Michel
2. Ни в коем случае. Даже когда на http://www.habrahabr.ru обсуждались вопросы Usability таких поисковых систем, как Google и Яндекс - Илья Сегалович достаточно четко обозначил необходимость нумерации страниц поиска. Новости - немного другое дело, но нумерацию лучше оставить.Ярослав Деревягин
Стало все скомкано, глаз мельтешит по контенту не зная за что уцепится.
Очень долга искал любиму свою ссылку на сервис "Карты".
Пришлось заходить во "все сервисы" и искать ее там.
И тольком потом, начав детально перечитывать блоки заметил ссылку "Карта Москвы".Хоть иконку бы повесили, наглядней было бы, глаз цеплялся.
Та же самая ситуация с "Афиша", "Телепрограмма", Сегодня в блогах".
Приходилось читать все заголовки что бы понять что где. Если бы были старые добрые иконки к разделам, информация схватывалсь бы интуитивно!Константин Иванов
Спасибо за отзыв!
"Любимая" ссылка на сервис "Карты" не только у Вас ;-)
Перед тем, как затеять изменение страницы, мы детальнейшим образом изучили статистику и выделили те ссылки, которые пользовались наибольшей популярностью, в том числе Карты вынесены из общего списка в отдельный блок, который теперь влезает в первый экран при разрешении 1024х768. Разумеется, эффективность этого шага также анализируется при помощи статистики.
Если мы ошиблись, мы сразу увидим, что ссылка "потерялась", и исправим ошибку.
Что касается "старых добрых" пиктограмм - стараемся соблюсти баланс и не загромождать страницу лишними картинками (к слову, у Афиши и Телепрограммы их раньше не было). Правы мы, или нет, опять же покажет статистический анализ.Дмитрий Иванов
Странно, обыскал всю страницу, так и не нашел ни одного намека на Я.карты, возможно вы сделали ссылку только для московских посетителей, а про иностранных пользователей, которые тоже пользуются Картами - забыли.Michel
Я уже давно кастомизирую первую страницу Яндекса под себя. Мне, например, не нужна "афиша", "новости" и т.д. Информацию о пробках я узнаю из Яндекс.Бар'а. Было бы очень хорошо, если бы вы оставили возможность кастомизации первой странице в новой версии интерфейса Яндекса.
Насчет блока с почтой (слева), этот информер занимает много места. Не менее 15% ширины? И все из-за лишнего клика (не считая ввода пароля). У постоянного пользователя сервисов Яндекса наверняка все данные по авторизации находятся в куках и поля уже заполнены.
По моему мнению предыдущий вариант, с информером вверху и входом в почту через Яндекс.Паспорт был вполне оправданным.
P.S: Складывается впечатление, что информер будет выполнять роль баннера и в ближайшее время увеличит число регистраций в этот сервис.Александр Кулебякин
Не волнуйтесь, настройка главной страницы обязательно останется.
Что касается входа в почту, то ситуации бывают разные: есть новые пользователи, есть пользователи, которые смотрят почту с разных компьютеров, или наоборот, несколько пользователей на одном компьютере... Всем им должно быть удобно.
Дмитрий Иванов
На смежную тему.
Раз уж так обновляется стартовая страница Яндекса, то почему бы уже окончательно не перейти на webmail.yandex.ru, т. е. на "новую почту Яндекса". По-моему, отличный повод.
Или в чём смысл сосуществования новой и старой почт?Аркадий
В целом - неплохо.
1. Было бы хорошо объяснить пользователям, что рубрики на главной странице - это рубрики Яндекс.Каталога.
2. Не нравится пустое место в правой части страницы - надо чем-нибудь его заполнять.
3. Блок "Яндекс.Почта" - слишком большой, возможно, стоит его уменьшить за счет уменьшения кнопки "Выход" или подачи это кнопки в виде текстовой ссылки.
4. "Фотки" комментировать не буду - понятно, что это новый проект и надо охватывать широкую аудиторию.
5. Было бы интересно узнать, что будет показываться пользователям вместо кнопки "Ждем ваших мнений". По-моему, было бы разумно разместить там ленту "Сегодня в блогах". Возможно, я не прав.
В общем, надо еще подумать по Usability и структуре.
Успехов!Ярослав Деревягин
Старый вариант лучше структурирован и в нем проще ориентироваться, а стрелка должна быть только одна -- поисковая. "Домик" с почтой под логотипом лишний, отвлекает. Да и тень у "фотки дня" ни с чем больше на странице не коррелирует...
Список ссылок большими буквами с подчеркиванием мельтешит перед глазами :( Если это а-ля "облако тегов", то оно не удалось :( Какой-то неудачный вариант.Елена
Здравствуйте!
Меня больше интересуют изменения ya.ru
Я ждал, что «почту-какашку» уберут с этой страницы.
Когда открыл, было обрадовался, однако, видимо, зря.
Уберите пожалуйста «почту» с Я и новую «повернуть-какашку» тоже.
Люди приходят на ya.ru чтобы ввести поиск и получить его.
Ничего поворачивать они хотят, а уже если человек хочет посмотреть почту, то он зайдет на свою почту.
Спасибо.Рвачев Никита
Спасибо за отзыв!
Согласен, расположение ссылки на почту было неудачным, наша вина, что только сейчас меняем.
Контраргументом Вашему эмоциональному требованию убрать ссылку на почту служит статистика: существенная доля пользователей www.ya.ru переходят на почту - эта ссылка нужна людям.
Дмитрий Иванов
Спасибо любимому Яндексу за наше счастливое детство!
Мне понравился новый дизайн. Самое приятное, что
ущемили Каталог, а то он занимал неоправданно много места
по сравнению с другими (более) ценными сервисами.
"Почте" давно пора было стать ближе к людям. А
"Повернуть" - почему бы и нет. Должны же быть какие-то фишки.
Не понравилось только пространство под каталогом:
там наблюдается неприятное мельтешение, разобраться трудно.
Однако, если в модуле "Сегодня в блогах" названия тем сделать
побледнее (как в "Афише" и "ТВ" названия фильмов), заголовок
модуля не будет теряться.
Самый провальный модуль - тот, где "Мой круг", "Игрушки" и др.
Если в прошлом дизайне названия "младших" сервисов шли более
раздельно, то теперь все это слиплось в общую нечитаемую кучу.
А "Директ" и "Реклама" под этой кучей смотрятся очень благородно.
На то он и "Директ" ;-))Владимир Файер
1. Нумерация новостей действительнго выглядит нелепо и комично, отдает совком и "списком приоритетов".
Уберите это ерунду.
2. Где "Фотки" на главной странице?
Вы же сейчас расскручиваете этот сервис, но его не видно. Очень странно.IL
Насколько я помню из курса дизайна, части листа, как и части экрана, согласно исследованиям забирают внимание читателя( посетителя ) таким образом:
Экран (лист) поровну делится крестом на 4 части:
Левая верхняя - 27%
Правая верхняя - 36%
Левая нижняя - 21%
Правая нижняя - 16%
Кажется так.
Но суть в том, что правая верхняя часть имеет наиболее выгодную позицию.
А в новой версии это место отдано под второстепенную информациюLD
Читаю комментарии и очередной раз убеждаюсь в аксиоме, что любой редизайн привычного интерфейса вызывает негативные ощущения у пользователей - "то стало неудобно, а вот это стало еще неудобнее".
А мне нравится - максимально использовано пространство страницы и при этом нет ощущения перегруженности информацией.
Перестановка блоков на новые места - это привычка одного дня - научиться искать глазами любимый блок в другом месте.
В целом страница выглядит сбалансированной и цельной.
Я говорю спасибо за изменения :)Макишвили Вадим
Почему десятая вресия Яндекса?
У Лебедева на сайте говориться, что последняя версия "Я.Морды" имеет номер 8½, а никак не 9. Соответственнно номер этой версии должен быть либо 9, либо 9½.
Можно, конечно, сказать, что страница настолько изменилась, что мы сразу прибавили 1½, но это, ИМХО, не совсем соответствует правде.
Подробный разбор полетов с пояснениями и скринами отправлю через обратную связь.Michel
В целом хорошо. Ссылка на Карты ушла в сторону, надо к ней привыкнуть, на Директ - во второй экран, но им не так много людей пользуется.
Не уверен в оправданности ТАКОГО увеличения логотипа (обусловленного, понятно, блоком почты).
Самое плохое - блоки Каталога, "сегодня в блогах" и информеры проектов смотрятся как тарелка спагетти при ширине экрана в 1024 точки. Эта ширина будет занимать существенную долю в Рунете на протяжении ещё минимум двух лет: http://www.liveinternet.ru/stat/ru/resolutions.html?slice=ru;period=month;relgraph=yesSergeAx
В догонку.
Если честно, то я ожидал от Яндекса нечто большее, чем легкий редизайн к 10-ти летию.
Например, парочка из моих ожиданий:
- глубокая интеграция между всеми основными сервисами Яндекса (типа полноценного личного кабинета пользователя, где человек бы смог бы управлять всеми сервисами Яндекса из одной страницы.
- главная страница - мощный инструмент, а не просто страница, где лого компании увеличено в 2,5 раза по сравнению со всеми остальными страницами.
- хотелось бы, чтобы главная страница имела КПД не меньше, чем ЯППБ, сравните сколько полезной инфы на дюйм в ЯППБ и сколько на новом Яндекс.ру?!
- посмотрите на http://www.mk.ru или http://www.ogoniok.com - какой КПД, сколкьо информации и сколкьо наворотов, это свернем, это развернем. Надоели банальные ссылки и парочка информеров, хочется, чтобы при заходе на страницу чувствовалось, что страница сделана в 2007 году, а не в 2000-2003...
В общем, лучше переделать ;)
Michel
Стало хуже, и вот почему:
Старая страница визуально разделена и воспринимается, как состоящая из 4 блоков:
- Шапка (новости, анонсы)
- Поиск
- Рубрикатор
- "Сегодня" (погода, пробки, телепрограмма, Афиша, Котировки).
Все просто, ничего лишнего.
В новой версии информация более сегментирована - нужно больше времени, чтобы сориентироваться.
Да, рубрикатор отжил свое. Может его вообще не стоит располагать в центре страницы?
Все, что относится к сегодняшнему дню - может быть оставить все вместе ?
Услуги расположить крупным блоком под поиском, почту сделать одной из услуг, с отображением статуса под названием услуги ("у вас 5 сообщений, от XXX, YYY...","написать новое..").
Как насчет параллелизма между новостями и блогами. Может блоги расположить справа / слева от новостей ?Андрей
Спасибо за отзыв!
С одной стороны, рубрикатор каталога, действительно, отжил свое. Мировая тенденция, если можно так сказать, не в его пользу. С другой стороны, мы из статистики посещений видим, что существует немало пользователей, которые к нему привыкли. Для совместимости с предыдущей версией пользователей рубрикатор пока оставлен приблизительно на том же месте. Что будет с ним дальше - посмотрим.
Что касается относящегося к сегодняшнему дню, то за исключением каталога, к сегодня теперь относятся практически все блоки на главной страницы - и почта (письма на сегодня), и открытки, и блоги, и региональная информация. Будем и "актуализировать" страницу.Дмитрий Иванов
Честно говоря, не вижу разницы, принципиальной разницы...
Информации на странице стало больше, причем расположенной очень сумбурно и "тесно". Все это никак не улучшает страницу не с эстетической точки зрения, не с точки зрения удобства использования.Шабров Вячеслав
Немного про изменения на http://ya.ru . Вот, что писал Рома Воронежский:
"Главное улучшение нынешнего ya.ru — это убрать восклицательный знак с кнопки «Найти». Нервные выкрики приличную компанию не красят. (А обилие восклицательных знаков в письме, как правило, говорит о том, что автор тупой.)"
Взято с сайта http://www.narisoval.ru/old.html .
И о чудо, восклицательный знак, на новом дизайне ya.ru исчез =)))).
Теперь про дизайн http://yandex.ru .
Не понравился вход в почту, неожиданно появившийся слева (зачем?).
Зато исчезли небольшие описания каталогов Яндекса. Думаю, что их убирать не стоит, поскольку, лично мне ссылка "Культура" не говорит, что там я еще могу найти: "mp3, кино, фото, литература".Вашурин Владимир
1.Левая сторона стала поприятнее, чем была.
2.Вверху новости тоже стали как то позаметнее и получше глядеться.
3.Разделы каталога смотрятся убога – лучше вообще уберите и сделайте тогда общую ссылку на каталог.
4.Колонку блоги и колонку мой круг я бы вообще поменял их местами.
Остальное вроде нормально.
Misha
а мне очень понравилось. особенно идея с разворотом на другую сторону)В целом немножко не привычно, но это нормальная реакция на все новое. не плохая навигация. вот только не хватает немного аккуратности в написании разделов (развлечения, отдых и т п)все остальное - супер. вместо "ждем ваших предложений" думаю стоит вставить новости. Не нужно засорят страницу множеством линков.ВСЕ ВЫГЛЯДИТ ХОРОШО: и почта, и фото и нумерация новостей. МОЛОДЦЫ!Марина
А зачем поворачивать на ya.ru, если уже зашёл на главную? Ну ссылка сама прикольная, но зачем она нужна на главной? И уж тем болие на ya.ru она точно лишняя.
Зачем 2 раза почта? Может 3 раза?
С каталогом уже лучше но еще лучше убрать его под поиск, туда, где новости, маркет, адреса.
Послесловие: я прям чувствую себя как самизнаетекто ;-)
Хорошего дня!Дегтярёв Игорь
Старая версия очень хорошо скомпонована. Всё лежит ровными слоями, строго и по существу.
Новая же страница вызывает странные ощущения. Она как-будто вся напряжена.
Почта, упёршись Фотками в дно, пытается вытолкнуть логотип Яндекса наверх (когда нет рекламмного баннера). Сам блок почты похож на могильную плиту с полями для ввода ФИО и годов жизни. :)
Остальное имеет форму полуэллипса, т. е. нет горизонтальной границы ни сверху, ни снизу. Всё это "заваливается" в пустой правый нижний угол.
Чересчур раздвинули новости между собой; нумерация — на мой взгляд, лишний шум. На место "Ждем ваших мнений" явно просится "Сегодня в блогах" - тогда получится отличная динамичная новостная верхняя часть, а нижняя часть будет отведена под каталог и разные сервисы. Так было бы удобно.
Каталог урезали... спорно, теперь как-то даже не понятно, что это именно каталог, а не набор сервисов Яндекса. Всё, что ниже, мне не нравится - колом стоит. По мне, так где-то под Котировками всё должно и закончится, т. е. уже быть подвал. И так страница слишком высока, а как ещё рекламмный баннер под поиск ляжет?
Фотки я бы убрал — им просто места на странице не вижу.
Может, стоит попробовать убрать и подчёркивание у синих ссылок (до наведения мыши)? По цвету и так понято, что ссылка, а шума на всей странице сразу меньше станет.
"Повернуть" это просто веселуха какая-то — не в духе Яндекса. Нужны ли нам погремушки? Кто с главной страницы пойдёт на ya.ru? К тому же, эта ссылка не понятна, пока на неё не нажмёшь, — для лаконичного ya.ru это особенно плохо.
Но главная проблема, на мой взгляд, всё же почта. Эта глыба растолкала всё вокруг себя и привлекает всё внимание. Может, это намеренное продвижение Яндекс.Почты, тогде не знаю. Только теперь вся левая часть смахивает на меню, а правая на его производную.
Вот вцелом моё первое впечатление.Аркадий
Что-то, честно говоря, не очень... может конечно просто не привчно? Не знаю.... Мне не нравится окошко куда вводить логин с паролем для почты... Не знаю, не знаю... старая привчнее и лучше! :) Мне так кажется. Сыркин
Прости меня Господи...
Ребята, вверху "почта", в домике почта, у меня еще и Яндекс Бар стоит и там почта, погода тоже 2 раза - анализируйте черт возьми. Плюс еще город по айпи неправильно определяется и мне вместо Липецка - ссылка на карту Орла в подарок.
За новое расположение блоков - двойка.Петров Валерий
Свои пять копеек:
1) Действительно слишком здоровый логотип. Я так понимаю с ростом Яндекса растет и его эго, которое выражается в размере логотипа.
2) Новости непонятно зачем нумеровать все таки. Хоть и в старой версии так было
3) Разделы Каталога раньше хоть были похожи на разделы Каталога, а сейчас превратились в какую-то груду ссылок. (я про ссылки «Развлечения, Отдых, Спорт, Дом,... итд) И еще: зачем отдельно выделен Маркет? Как самый популярный? Тогда поставьте его на первое место.
4) Блок с ссылками на Мой круг, Игрушки смотрится как-то беспомощно. Застрял где-то посередине. Старое решение, когда список сервисов шел горизонтально, было более удобным.
5) «Сегодня в блогах» лучше бы смотрелось наверху, правее новостного информера
6) Две из трех ссылок почтового блока под логотипом дублируют текстовые ссылки вверху справа. При том, что старые гораздо компактнее.
7) Если в этом есть какой-то смысл, то почему желтая стрелка с поиском отходит от логотипа, а стрелка с почтой в него входит? Может ее тоже вниз направить?
8) На всей странице всего две радио-кнопки — «Найти» (куда ж без неё) и «Выход». Первой будут пользоваться в тысячу раз чаще. Может «Выход» сделать текстовой ссылкой?Junglist
Спасибо за содержательный отзыв!
1) Вы не поверите, но заказа увеличить лого Яндекса не было, это Воронежский (автор дизайна) нарисовал, исходя из каких-то своих эстетических соображений.
2) Помогают разделать заголовки, привыкли.
3) Цвет Маркета - традиционный. Мы старались не менять то, что менять то, что не было очевидной причины менять ;-)
4) Согласен, тут есть проблемы, будем думать.
5) Не уверен, возникло бы нагромождение текста.
6) Пользователи привыкли, требуется совместимость версий.
7) Наверное, есть. Отправился его постигать ;)
8) Сложно согласиться. "Выход" традиционно кнопка.Дмитрий Иванов
Ещё пара моментов.
Насчёт логотипа Яндекса. Смею полагать, что суть "эстетических соображений" Ромы Воронежского была заключена в борьбе за лидерство между почтой и логотипом. Последний и пришлось увеличить. А в прежней версии логотип и так справлялся со своей задачей — старой версии плюс.
Про ya.ru: непонятно, почему реквизиты внизу не по центру. Я бы их ещё чуть к нижней границе придвинул, чтобы зазоры вверху и внизу так не различались.
По поводу "русской клавиатуры". (Я уже когда-то писал об этом в сервис, может, не придали значения. Нынешняя смена дизайна — шанс напомнить.) "Русской клавиатурой" пользуются люди, испытывающие определённые трудности. Понятно, надо им помочь. Но проблема в том, что между "клавиатурой" и полем ввода становится большой баннер. Постоянно переводя взгляд с "клавиатуры" на поле и обратно, наш несчастный вынужден постоянно пересекать глазами анимированную рекламу. "Русской клавиатурой" наверняка не многие пользуются, и, мне кажется, это тот случай, когда в удобстве следует идти до конца.
Потому прошу вас в новой версии Яндекса вставить клавиатуру таки НАД баннером.
P. S. Наконец главное - то, с чего я должен был начать. Спасибо вам за Яндекс, за его работу, за то, что вы так внимательны к мнениям простых пользователей (мы ведь все тут сейчас создаём новый Яндекс!), за то, что постоянно для нас ищете что-то новое.
Найдётся всё! :)Аркадий
Приветсвую!
1. дайте пожалуйста возможность УБРАТЬ ТЕЛЕПРОГРАММУ
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2. можно сделать "цитатник" - чтоб каждый раз - генерилась какая-нить цитата. (тоже с возможностью отключения)
3. введите пожалуйста рубрику ПОЗИТИВНЫЕ НОВОСТИ
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Задолбала эта чень в новостях... Пусть кому надо тот
читает обычные нвости... но ведь если выделять
специально в ПОЗИТИВНЫЕ НОВОСТИ - это ведь будет
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спросом пользоваться,как минимум, потому, что - новинка!!
Кириллиус
Спасибо за отзыв!
1. Учтем.
3. Мы много раз обсуждали идею "позитивных новостей". И даже придумали, как это сделать на уровне алгоритмов. Однако дальше шутливого обсуждения дело не пошло. В первую очередь потому, что по статистике наши дорогие пользователи нажимают в основном на заголовки про происшествия и катастрофы, а вот на позитивные (встреча в Кремле, например, или про посевную что-нибудь) - почему-то не хотят. А миссия наша - предоставлять те сервисы, которые интересны пользователям ;-)Дмитрий Иванов
Вот именно!!! Все информ-агенства приучили людей к этим катастрофам и трагедиям. Куда ни глянь, где ни послушай, только и видно и слышно - катасрофа, смерть, трагедия, гибель... Неужто ЖИЗНЬ, СТАЛА НЕ В МОДЕ?! А!!!??? Перспективы, планы, восстановление и возрождение, вот к чему необходимо стремиться и что прививать людям. А то такое чувство, что лежишь в могильнике, окруженный змеями, посреди раскаленной лавы, которая постоянно извергается и сотрясает пещру, где ты похоронен, чтобы похоронить в очередной раз. Картина СУПЕР - не так ли?....Serahele
Можно рассудить иначе.
Ведь есть же возможность вообще отключить новости на главной странице. Может, те, кто этим пользуется, и есть люди, не желающие видеть новости за то, что они сплошь плохие. Почему бы не оставить им хорошие?Аркадий
Да уж, вы действительно преуспели... Сотворить такой парадокс... здесь нужен талант. В чем парадокс? Все просто - ваша главная страница стала мало того что пустой и соответственно бессмысленной, но она также стала забита кучей мусора, который не то что - не нужен, а просто мешает, мягко говоря... Так "удачно" объединить все самое худшее, это конечно что-то.Serahele
Роме Воронежскому - респект, особенно понравился новый светофорчик с козырьком.
Всё просто отлично.
И увеличенный лого хорош, и домик с почтой. И то, что подссылки категорий уничтожили - тоже хорошо.Kriff
Новая страница, почти аналогична старой, только все наоборот. Яндекс нас радует не своим дизайном, а своим поисков. На 10 летие можно просто повесить праздничное оформление. А дизайн менять не стоит. Так как ничего координально нового не появилось.Саханов Александр
а по мне так поиск ХРЕНОВЫЙ !!!
почему он не ищщет информацию на сайте www.tslinecore.org.ru , делает вид что его НЕ_СУЩЕСТВУЕТ , хотя его добалняли( 100 руз уже ) и в яндексовую_ИНДЕКСАЙИЮ и яндексовый_КАТАЛОГ ?!!
и вообще ищщетсья хорошо только что прокачено и раскручено .
вот Google - я понимаю система то что нада!
Антонов Андрей
Андрей, насколько я понимаю, здесь обсуждаются не алгоритмы поиска, а новый дизайн главной страницы "Яндекса".
Поэтому могу только посоветовать Вам обратиться в службу поддержки поисковой системы.Ярослав Деревягин
Господа! Просто супер, но, пожалуйста, не могли бы вы всё-таки сделать так, чтобы при нажатии на кнопку "Закрыть" приглашения установить Я.Бар в Firefox'е оно всё-таки закрывалось? Ни в старой, ни в новой версии не работает. Lig Er
Уточните, пожалуйста, при нажатии на "Закрыть" приглашение закрывается, а потом (при повторной загрузке FireFox) снова находится на том же месте, или при нажатии вообще ничего не происходит (не работает ссылка)? Будьте добры, чтобы не загромождать ленту комментариев, отправьте ответ по адресу support@bar.yandex.ru и опишите подробно последовательность действий. Вам обязательно ответят.Дмитрий Иванов
Долго смотрел то на старую версию, то на новую... Всё-таки новая версия лучше, правда есть несколько замечаний (сверху вниз):
1. Как сказали уже, поворот страницы на лаконичный я.ру и обратно - штука может быть и модная, но совершенно бесполезная. С наполненной на лаконичную никто никогда не пойдёт. А с лаконичной ссылка на яндекс.ру - сам логотип. Дублировать бессмысленно. Но, наверное, вскоре ваша статистика сама расскажет, прав я или нет.
2. Блок новостей. Я согласен с вами, что нумерация нужна, да к тому же к ней привычкли. Но то, что мне кажется 100% лишним - это время после ссылки новости. Оно сбивает с толку: это что, сколько времени сейчас? Если речь идёт о последнем обновлении, то кому нужна эта информация? На мой влзгяд бесполезные лишние 5 знаков.
3. Огромный логотип привлекает слишком много внимания и отвлекает от главного - поиска. Лучше оставить размер логотипа как на старой версии.
4. Ещё одна лишняя вещь - пример поискового запроса. Я понимаю, что это своеобразная фишка Яндекса, но тогда сделайте возможность её убрать.
5. От домика с почтой просто слёзы текут. Если бы хотя бы не было стрелки вверх... эх...
6. Мне кажется (может, я ошибаюсь), что модуль "Фотки" на главной странице - это самое ужасное, что только могло произойти с главной страницей Яндекса. Да ещё и тень от фотографии. Зачем было необходимо такое нагромождение главной страницы?
7. Картинка светофора как-то не вяжется с общим дизайном страницы и бросается в глаза своей ужасностью. На старой версии была лучше.
8. Правый блок (тот, где погода, программа, афиша, карта и котировки) - сделан просто идеально. В сравнении с предыдущей версией - это шаг вперёд. Сокращение каталога просто до ссылок - тоже шаг вперёд.
В целом, хорошо, что сайт меняется. В конечном итоге весь этот дизайн даже не будет замечаться (кроме ужасного светофора) и на первом месте будет поиск. Улучшайте его! Удачи!Кирилл
Кирилл, по 4 пункту не соглашусь. Пользователям (особенно такому большому количеству) надо объяснять, как искать. Это один из законов Usability. Чтобы пользователи не придумывали лишнего и потом не ругались, что "Яндекс" ничего не ищет - надо показать всем, даже 4-х летнему ребенку, как именно надо искать.Ярослав Деревягин
Раньше новости сервисов и прочие интересные вещи, на которые было необходимо обращать внимание аудитории, находились над логотипом "Яндекса" - неужели теперь это место будет пустовать? :) Или "одно другому"? ;)Ярослав Деревягин
Немного хаотичное ощущение. Потерялась ориентация. В том числе между рубриками каталога.
И очень много пустых мест. Как голые заплешины на цветочной поляне (прошу прощения за ассоциации). Юзабилити, юзабилити, юзвбилити...
Успехов! Новое это всегда хорошо. Но оно должно быть лучше прошлого :).Ярослав Домбровский
Я наверное тоже от жизни отстал, но новый стиль заглавной страницы совершенно не приемлю. Хорошо, может быть тем, кто пользуется блогами, игрушками, открытками стало удобнее. Но, зачем похабить страницу? Вы поглядите на каталог. Для чего его надо было комкать? Зачем какие-то из сервисов надо было прятать в категории? Кому-то ведь удобнее напрямую с главной страницы жать ссылку. На мой взгяд старая страница была более эстетична и логична. Мне кажется было бы лучше увеличить количество настроек или предустановок, что бы каждый мог быть удовлетворен тем, что мог настроить главную страницу Яндекса под свой вкус, под свою работу!Дегтярев Андрей
В своем предыдущем сообщении, я кинул пару помидоров в новый макет, а после во мне взыграл верстальщик HTML и я проверил страницу на соответствие стандартам:
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fnext.yandex.ru%2F%3F1&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0
Вот, что сказал мне валидатор W3C:
"Congratulations
----------------------
The document located at was checked and found to be valid HTML 4.01 Transitional. This means that the resource in question identified itself as "HTML 4.01 Transitional" and that we successfully performed a formal validation using an SGML or XML Parser (depending on the markup language used). "
В общем, понятно, что многое в коде будет изменятся, но тем не менее, молодец верстальщик. Надеюсь, Яндекс, все же будет уделять внимание валидности HTML кода, так же, как это делает Ваш конкурент: http://www.msn.com/Вашурин Владимир
Я уже кинула помидор, но тут продублирую... Честно, мне очень НЕ НРАВИТСЯ новая главная страница.
1. На привычной Главной странице Яндекса в глаза первым делом бросается строка поиска. Рекламный баннер на Старой Главной расположен так, что не очень напрягает глаза. На Новой Главной в глаза бросается рекламный баннер, мельтешит и напрягает глаз.
2. На мой взгляд, переборщили с разнообразием/размерами шрифтов. Для такого солидного поисковика, как Яндекс, нужны элементы стабильности и единообразия. Хорошая секретарша не использует в одном документе больше 3 разных размеров/видов шрифта ))
3. Страница кажется сильно сдвинутой влево и ТЕСНОЙ. На Старой Главной глаз чувствует себя легко и просторно. На Новой, кажется, использовали каждый милиметр и не оставили глазу места отдохнуть. Возможно, это мое индивидуальное восприятие.Танечка
Мне кажется было бы здорово сделать помимо курса валют, калькулятор валют.
Я постоянно захожу на Яндекс посмотреть курс. И все для чего? Чтобы взять калькулятор и вручную перемножать курс на сумму... А если бы была возможность просто ввести сумму в рублях и получить ответ в долларах и евро - вот это было бы здорово!Самусенко Олег
Ярослав, возможно вы правы. Но я вот ради интереса посмотрел на заграничные поисковики - в них уже нет этого примера запроса (видимо, уже научились). Буду ждать, когда и в России не будет необходимости писать пример. Кирилл
Конечно "старый друг лучше новых двух".
Вообщем что не понравилось (все то о чем не сказал, то понравилось):
1) Такое ощущение, что "морда" стала меньше(текста), но больше(в размерах шрифта). Чесно говоря сразу подумал, что у меня что то не так с масштабом в браузере стал менять. Оказалось все ок ;-).
2) За чем дублировать "Почта"? Если есть одна ссылка к примеру в верхнем правом углу, зачем ставить под логотипом одно тоже. За чем разбрасывать эти ссылки соберите все одном и будет удобно.
3) При наведении на ссылку Она становится красной. Лучше оставить по-старому, без закрашивания.
Вот самые самые на мой взгляд...
P.S.
Больше всего "приколола" кнопка "Повернуть", вот классная задумка.Firm
Я уже комментировал ранее и не в пользу Я. И все же хочцу еще раз сказать свое мнение.
По своей дейтельности я постоянно пользуюсь поиском Я и часто выхожу на главную страницу. Вчера целый день я намеренно работал только с новой главной страницей (понятное дело - новое всегда непривычно и я полагал что поработав с ней, попривыкнув, глядишь и взгляд на нее поменяется). Скажу честно, чем больше я с ней работал, тем меньше мне вообще хотелось иметь хоть какое-то дело с Я.
Хотите сделать действительно что-то стоящее к своему десятилетию - ОСТАВЬТЕ СТАРУЮ СТРАНИЦУ, расширьте настройки - вот это и будет лучшее что вы можете сделать. Ну а дизайнеру можно сказать только одно - полный провал!!!Serahele
Спасибо за ответ, не хочу конечно с Вами спорить, но новое местоположение почты, которая стоит прям под логотипом, да еще и в размерах увеличившаяся стрелка, все равно притягивают внимание больше. а потом замечаем второе, старое место.в глазах двоится)Нинок
«Пользователи привыкли»... что за отговорка. Мне кажется надо уже или вам, или Роме Воронежскому взять на себя смелость и либо оставить старый вариант, либо новый. А то эта двойственность даже немного раздражает :)Junglist
Если бы и для заграничных гостей Яндекс выглядел во всей своей красе, то бы лобы совсем другое дело!
P.S. А с почтовой формой надо разобраться. Всплывающий DIV был намного круче и места меньше занимал. Если же решите оставить этот блок, то сделайте выравнивание по центру текста, который мы вводим (логин + пароль). А то подсказки отцентрованы, а когда вводишь содержимое, то центровка пропадает.Michel
Приветствую!
1. Мне кажется, что новость часа можно было бы выделять просто жирным шрифтом, убрав при этом стрелку с надписью. Тогда бы место над логотипом выглядело лучше.
2. Я тоже вижу "плиту" с почтой под логотипом. :) Настолько привык к горизонтальной оранжевой стрелке с полем для ввода запроса, что вертикальная, да еще и голубая, коробит.
3. В блоке ссылок на выделенные проекты (МойКруг, Игрушки...) хочется найти ссылку на все службы.
4. Возможно, многих смущает разное расположение элементов ниже баннера. К примеру, блок "МойКруг, Игрушки..." и блок в футере "Русская клавиатура...", а также "Пробки..." и копирайты.
Пожалуй, из констуктивных комментариев это всё.
Увеличить логотип - на мой взгляд, решение правильное. Больше будет бросаться в глаза, особенно не сидящему за компьютером.
Салют!Борис Тылевич
Вообще новый дизайн мне не нравится, но это скорее дело привычки. Главное не в этом. Мне хотелось бы, чтобы состав блоков на странице был полностью настраеваемый. Ну, не нужны мне абсолютно ни телепрограмма, ни афиша! А кому-то другому не нужно что-то другое. Почему не дать пользователю возможность полностью избавиться от ненавистных блоков?! Вот раньше в "Моем Яндексе" это можно было сделать, сейчас нет, а что в этом плане готовит нам будущий дизайн не понятно пока...Олег
Подтверждаю!
ya.ru стоит у меня стартовой. И соответственно является началом поиска и входом в почту.
Ссылку убирать не надо.
P.S. Желаю поскорее наладить поиск. Иначе придется ставить стартовой google.comО Михаил
1) По поводу нумерации новостей... На странице результатов поиска нумерация имеет смысл, так как результат запроса выдается в определенном порядке в соответсвии с релевантностью сайтов. В новостях нумерация действительно зачастую сбивает с толку, особенно когда какая-ть незначительная новость (пусть даже эта новость чаще упоминается в СМИ) оказывается "впереди" другой, более значимой с точки зрения общественности новости.
Может быть стоит использовать ненумерованный список для визуального отделения, где в качестве маркера будет кружок или другой символ?
2) Вообще индикатор для почты на морде и вход без лишнего клика - это правильно. Но в целом не очень нравится домик\стрелка и считаю неудобным
расположение этого элемента. На мой взгляд он должен быть компактнее и выше (в верхнем углу или тулбар).
3) Не очень понятно что будет находиться в левом верхнем углу над логотипом яндекса кроме надписи "Новость часа". На мой взгляд новость часа надо выделять иначе, освободится много место, например, для окошка входу в почту :)
4) Так же считаю что краткие описания каталогов нужны, или надо вообще убирать список каталогов.
В общем не плохо, хотя я бы предпочел пока остаться со старым дизайном. Нужно больше удобных!!! настроек для самых придирчивых...seva
Композиционно страницу перевешивает влево.
Также непонятен смысл "стрелочки" (блок Яндекс.Почты). Почему она указывает на логотип Яндекса?
Рекламный блок сильно давит на все, что находится под ним. Может стоит попробовать перенести его выше желтого поискового блока?
Нравится компоновка выше поискового блока.Дроздовский Михаил
Домик, или как его тут уже обозвали могильная плита, действительно смотриться не красиво. Может быть лучше сделать что-то на почтовую тематику, например что-то вроде марки, той что на самой странице почты. Это будет более логично, наверное, да и с тенью фоток будет гармонировать.
Также я бы сделал возможность, в настройках отдельно взятого пользователя убрать одну из двух почт, ни к чему мне их две.
Все остальное лично для меня роли никакой не играет, так как я целиком настраиваю страничку под себя. Может если только добавить больше каких то настроек с вариантами расположения на страничке.
Спасибо и удачи!pnovicov
Ну и раз новый дизайн, то может быть было бы не плохо добавить каких-то новых функционально-полезных моментов.
Вот чем я например пользуюсь ежедневно на яндекс - почтой, смотрю погоду, котировки, читаю новости, чуть реже смотрю программу передач ну и конечно же пользуюсь поиском.
А не хватает мне, возможно не только мне, часовых поясов стран и городов России. Ведь многие наверное общаются со своими партнерами и друзьями из других городов и стран и, на мой взгляд, это добавление было бы полезно многим. Я, хоть и память у меня не плохая, постоянно забываю какая разница во времени с тем или иным городом.
Надеюсь что это информация окажется Вам полезной, ну хотя бы для статистики. :)pnovicov
Что-то у Вас в блоге немного косячит: я писал предыдущий коммент на чей-то еще коммент, а он присоединился не туда. Ну, да ладно.
О новом Яндексе могу вот что сказать:
А) сначала в качестве комплимента:
1. Убрали в курсах валют точность до сотых долей копейки. Это уже хорошо, а то постоянно приходится настраивать так, чтоб точность была до одной копейки.
2. Новый дизайн достаточно узнаваемый, надо только привыкнуть к новому размещению некоторых блоков на странице.
Б) в порядке критики и предложений:
1. В предыдущих комментах некоторые сравнили внешний вид входа в почту с могильной плитой. Да, похоже на эту плиту. Не лучше ли вообще логин и пароль разместить на одной строке и поднять в правый верхний угол, где традиционно находится вход в почтовый ящик? А зачем на странице две кнопки "Выход"? Это как, "по оглашении приговора мы вылетаем в три окна" (в нашем случае - в два) ;)? Лучше место использовать для чего более нужного, например, для входа в Кошелек (эта старая фича очень удобная, кстати).
2. Каталог, как было написано в некоторых комментариях, - это дело прошлого. Возражаю, Ваша честь: очень удобная штука. Иногда через него быстрее все находишь, чем через форму поиска. И лучше каталог расписать поподробнее. А то иногда забываешь, какая подрубрика в какой рубрике находится.
3. Под каталогом - полная неразбериха. По-моему, Блоги действительно нужно перенести поближе к Новостям (как предлагали другие участники): так логичнее. А то в заглавном посте этого блога написано, что иногда интересно сравнить, о чем пишут в СМИ и что интересует блоггеров. А как тут сравнивать, если эти блоки находятся в километре друг от друга?
4. О так называемом "повороте". Что и куда надо повернуть? Не понятно. Не лучше ли назвать это по-другому? Ведь эта страничка - www.ya.ru - самый натуральный аскетичный поиск: форма поиска и пять ссылок (все, больше ничего нет). Может, так и назвать? Или как-то по-интереснее?
5. Баннер очень бы хотелось убрать в самый низ страницы: в авторские права. Нам, пользователям, он особо-то и не нужен: то, что рекламируется, далеко не всегда интересует. А Вам, раз надо отрабатывать деньги за рекламу, лучше разместить его туда, где он не особо мешается. Что толку от ошибочных кликов по нему, если все равно в большинстве случаев народ, с матом, правда, но все же уйдет с той страницы, на которую приглашает баннер?
6. Хотелось бы видеть весь дизайн, как он будет выглядеть. Например, сейчас страницы с результатами поиска вырваны из контекста этого редизайна, а неплохо бы посмотреть, что они из себя будут представлять, когда главная страница будет отредактирована.
А вообще интересно, что надумает студия Лебедева с этим дизайном. А то они крупные теоретики дизайна, хотелось бы посмотреть, как они справятся с этой задачей. Нынешняя главная страница, которая пока используется, вообще-то очень удачно сделана. А когда хочешь все перетасовать, то можно такую билибердень сделать, что самому потом стыдно будет.дизайнер
Возможно повторюсь, но
1. левый верхний угол (между почтой и повернуть) абсолютно пустой, и смотрится как бельмо, аналогично и правый верхний угол, будет пустовато когда уберется опрос мнений
2. не нравится что блок баннер-каталог-и-все-что-ниже и строка-на-которой-поиск-с-логотипом начитаются с разных вертикалей. так сказать лесенка образуется - неопрятно. схожая ситуация и справа. желтая стрелка заканчивается по середине блока пробки (при 1280х800).
3. блок поиска плохо тянется по ширине. хочется чтобы он занимал максимум площади.
4. при просмотре на 1024х800 на текущей странице расположение более удобное, в том плане что элементы занимают большую полезную площать, и воспринимаются лучше, на новом дизайне все кажется скомканым, попытка впихнуть невпихуемое ))) Zyablik
В общем неплохо, только 2 вопроса:
1. в предыдущем варианте под ссылками Развлечение, Дом, Бизнес и пр. стояли удобные объяснялки, какие конкретные вещи там можно найти, что существенно облегчало навигацию. В новом варианте а) их нет, и хотя названия вполне понятные, но "крючков" стало меньше, абстрактные слова (отдых) заинтересовывают меньше, чем конкретные перечисления (афиша, туризм, хобби). Кроме того, "туризм" кто-то может воспринимать как Развлечение со всеми вытекающими. И б) сами разделы перечислены кучей, на них даже не хочется останавливать внимание и разбираться - в старой версии они были упорядочены, как в блоки в газете, это производило хорошее впечатление.
2. А куда пойдут новые сервисы? Ну, например, придумаете очередную гениальную штуку типа карт или словарей - есть для нее место? Я это еще и к тому, что у меня классная идея есть, чего Яндексу не хватает:) На миллион) могу поделиться.MaG
Я вчера уже отправлял форму обратной связи, но сегодня, подумав, напишу более подробно. Итак мое ИМХО старая страница смотрелась гораздо лучше, чем новая. Как то для глаз удобнее что-ли, поэтому я целиком и полностью за старый вариант, но если уж изменения неизбежны, то оставьте хотя бы каталог на прежних позициях, ну в крайнем случае оставьте нынешний вариант, но хоть чуток его раздвиньте и расширьте и пояснений побольше, ибо в новом виде каталог стал абсолютно неудобен для восприятия, а вы сами пишете, что польователи к нему привыкли, и не только пользователи а и вебмастера кстати тоже. Я сам вебмастер и у меня вызывает серьезное опасение, что если рубрикатор каталога останется в новом варианте, таким каким его сейчас видно, то это может сказаться не самом положительном образом на заходах туда и соответсвенно уменьшится траф с него на сайты вебмастеров. Дальше, про два входа в почту наверное уже вам говорили, лично мне вполне хватает ссылки на почту которая сверху, очень даже удобно, справа имхо лишне.Антон
Дмитрий Иванов, спасибо за предоставленную возможность посмотреть будущую страницу нашего любимого поисковика. Мои впечатления: дизайн стал сохранил свои традиции и при этом набрал очень сочетаемые оттенки. Вы говорите о размере страницы, так может уберете с центра этот огромный баннер? Панелька почты находится в том положении что на маил.ру и на рамблер.ру...но в целом пятерка.iratta.com
Я тоже считаю, что лучше использовать ненумерованный список. В данном случае, номера новостей смысловой нагрузки не несут.
А использование цифр в результатах поиска - это действительно другое и там номера необходимы (по ним можно ориентироваться на какой странице поиска ты находишься или, например, на какой позиции находиться твой сайт).Холопов Александр
А новая главная страница будет уведомлять, если мне пришла почта, как на самой почте, без перезагрузки? Это было бы здорово, чтобы не держать сразу две страницы открытыми :)
А еще когда переключаешься между следующими yandex.ru и ya.ru, то видно, что на первом логин выделен болдом, а на последнем - нет.
А еще, если не сложно, информацию о пробках обновлять тоже через аякс (мы ведь живем во славные времена веб 2.0).
А еще, если у вас большое разрешение экрана, то во возле сервисов, которых всего пять получается большая белая дырка... Нельзя ли там показывать остальные сервисы, если размер экрана позволяет. А в идеале было бы дать возможность в настройках выбирать сервисы, линки на которые я хочу видеть и, к примеру, пять показывать всегда в этой колонке, а остальные - если позволяет ширина окна.
А так вообще клево все, Рома молодец! Ну и все остальные тоже.rusavv
Новая верстка блока Я.Каталог рулит!
Теперь осталось закрыть дырки справа (где должны отображаться Афиша и т.п., но у Израиля ничего не отображается) и добавить ссылку на Я.Карты, перенести блок с почтой и все будет ОК.Michel
Поздравляю с "обновкой"!
У меня есть несколько пожеланий:
Пожалуйста, дайте "Картам" иконку, ссылка совсем не заметна без нее.
Блок "Яндекс.Директ" и РСЯ очень гармоничен,но блок сверху
Маркет - Мой Круг- Игрушки- Открытки и тд, выглядит очень скомканно, кучно
а справа от него наоборот много свободного места.
Спасибо!
ГаляГалочкаЦветочек
Уважаемый директор сайта - т. Иванов!
Я уже несколько лет пользуюсь почтой на Яндексе и до настоящего момента всё было хорошо. Однако сегодня 11 августа 2007 года я почему-то не могу войти в свой почтовый ящик. что случилось? Почему?Panovsky Nikolay
Здравствуйте.
Несколько дней тому назад я также сталкивался с подобной проблемой, сейчас , насколько мне известно, проблема решена.
На будущее, если проблема повториться, и вы не сможете зайти в почтовый ящик Яндекса, то можно воспользоваться РОР3 или навороченным вариантом Яндекс.Mail - http://webmail.yandex.ru, вполне возможно, что навороченная почта Яндекса будет работать, в то время, как классическая почта http://mail.yandex.ru, будет недоступна.Michel
По-прежнему не получается? Если так, очень прошу отправить жалобу со страницы http://feedback.yandex.ru/?from=mail и подробно описать последовательность действий. Вам обязательно помогут!Дмитрий Иванов
> 4. О так называемом "повороте". Что и куда надо повернуть? Не понятно. Не лучше ли назвать это по-другому?
Согласен. Это скорее похоже на "mini mode/full mode"(затрудняюсь подобрать русские аналоги). Как у медиа-проигрвателей(Тогоже WinAMPa).loky17
Очень удобная для РУССКО говорящего поисковая система. Не вижу основания для конфликта, устраиваемого браузером Mozilla Firefox, обслуживающего операционную систему LINUX. Операционная система, разумеется ПРЕЖДЕ ВСЕГО, но не за счёт же удобства пользования РОДНЫМ языком: пошто бодаемся-то, ребятки MF ?