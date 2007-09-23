10 самых неизвестных фактов про Яндекс (в произвольном порядке)
23 сентября 2007, 14:52
1. Яндекс появился до www.yandex.ru. Слово Яндекс придумали в 1993 году, а публично оно было произнесено в 1996 году и означало тогда не компанию и не поисковую машину, а технологию поиска по собственному серверу и морфологическую приставку к поисковой системе Altavista.com.
2. www.yandex.ru запустили для демонстрации возможностей технологии Яндекс, о заработках на рекламе никто не думал.
3. Слоган «Найдётся всё» придумали в 2000 году. В этом же году Яндекс запустил первую рекламу интернет-сайта на российском телевидении.
4. Все 10 человек, которые работали в Яндексе в 1997 году, работают в нем и сегодня.
5. Первые яндексовые компьютеры называли буквами старого русского алфавита – «аз», «буки», «веди» и т.д. В рабочие моменты это звучало так: «земля упала», «на добре кончилось место». Потом русский алфавит кончился, в течение недели шла дискуссия, какой алфавит будет следующим. Выбрали армянский.
6. Первые два сервера Яндекса стояли под ногами у первого сисадмина. Третий сервер под ноги не поместился, пришлось переехать на хостинг в МТУ. В 2000 году Яндекс построил первую собственную серверную, и с тех пор все сервера находятся в собственных дата-центрах.
7. При разработке первого дизайна главной страницы Яндекса было непонятно, чем ее украсить, кроме поисковой строки. Придумали Сказки и Числа. Логотип Яндекса был нарисован под углом, и мы получали письма: «Неужели не могли бумажку в сканер ровно положить?».
8. Яндекс стал отдельной компанией в 2000 году, а до этого был подразделением компании CompTek.
9. Все основные алгоритмы и технологии Яндекса разработаны внутри – от поиска в интернете до антиспама в почте и извлечения фактов в новостях.
10. 23 сентября 1997 года о www.yandex.ru знал десяток человек. Сегодня Яндексом регулярно пользуется больше 10 миллионов.
На самом деле, таких фактов больше десяти и писать можно до бесконечности. Мы же предлагаем вам рассказать свои истории, связанные с Яндексом.
Например, один из наших первых пользователей москвич Андрей Заруднев вспоминает: «Ездил я в командировку (надолго) в США в 2001 году. Работал на компьютере, на котором, безусловно, не было русских клавиш, поэтому было сложно переписываться со своей беременной женой, которая оставалась в Москве. Так вот почта Яндекса безумно мне помогала своей кнопочкой translit и виртуальной клавиатурой ;)».
Другой «ветеран», Александр Лазарев из Тамбова, вспомнил такую историю: «На день рождения коллеги подарили котенка, совершенно черного, без единого светлого волоска. Когда принес его домой, котенок немедленно стал обследовать самые темные углы в квартире - под диваном, под креслом, за шкафом... И где-то спрятался. Более получаса я его пытался разыскать, плюнул, сел за комп, и, войдя в почту, получил поздравление с праздником от Яндекса. С картинкой: совершенно черный квадрат, на нем - некто, держащий за хвост совершенно черного кота, и естественно девиз - "Найдется всё. Яндекс"».
А Эдуард Филин из Екатеринбурга прислал такую историю: «Однажды в офисе моей жены Катерины сломалась крышка у копира. Ну не то, чтобы сломалась - но как-то зацарапалась вся, и выглядела неопрятненько ))) И тут на глаза Катерине попалась рекламная полоса в журнале: "Яndex. Найдётся всё." Реклама была яркая и нарядная, а бумага у журнала толстая и глянцевая... Так с тех пор эта страница и живет на копире».
Пишите свои истории в комментариях. Авторы самых интересных получат юбилейные футболки Яндекса.
С Днём Рождения :)
Помню, когда 1 раз регистрировал у вас почту, думал, что только вы в интернете её и предоставляете, и не понимал адресов с доменами кроме yandex.ru :)
Вообще отличный у вас сервис, раза 3 напомнил, что у меня день рождения, присылая открытку :)
Поисковики кроме яндекса я вообще не переваривал и не перевариваю, пускай они местами лучше ищут, но привычка и что-то ещё(может ваш логотип?) не дают мне даже попробывать написать в адресной строке слово отличимое от http://yandex.ru...
С праздником, и спасибо за всё ;DOSTGUR
Поздравляю с праздником!
Помню, в 1998-99 (тогда еще учился в школе) с помощью Яндекса искал рефераты в сети. Тогда все было иначе: модем, проблемы с дозвоном, разрывы связи, никакая скорость - в общем, жуть! Слабо себе представляю, как можно было обойтись без хорошего поисковика, экономившего кучу времени и нервов. Ну а сейчас и подавно.
Вы делаете хорошее дело, и я желаю вам удачи и процветания!Чуватов Михаил
Мое знакомство с Яндексом состоялось в 1999 году, в октябре месяце. Первым словом, которое я набрал, было неприличное русское слово из 3-х букв. Набрал просто так, для стеба. И вот, когда совершенно неожиданно, выскочило огромное количество ссылок на эти три буквы (сколько-то там тысяч), я, совершенно ошарашенный, сразу зауважал Яндекс. Зауважал потому что там, где слово из 3-х букв присутствует несколько тысяч раз, есть то, что называется ЖИЗНЬ. Простая человеческая жизнь, такая, какая она есть на кухне, в подъезде, на улице, в постели. Прелесть Яндекса не в том, что слово из трех букв попадается сегодня уже 5 687 454 раз на 30 670 сайтах. Прелесть в том, что Яндекс - человечен и чрезвычайно близок, как старый друг, о котором знаешь абсолютно все.
Где Яндекс, там - Россия.
С Днем рождения!
Федор Гайворонский
Гайворонский
"Достал" нагло пасущийся Rambler!!! У меня несколько ПК. И , когда я уезжаю на объекты, молодая жена их юзверит. Обычно сижу на Яндексе. Ну что, опять системы сносить? Благо они у меня лицензированные... Приходится хоть один ноутбук таскатьс собой...Lazy Alex
я знаю про яндекс лет 5. всегда пользуюсь только им =)
поздравляю всех разработчиков с праздником!!! спасибо за то, что вы делаете!
со мной недавно произошла история:
мы играли в игру. одним из заданий было купить сок. долго выбирали и не могли решить, сок какой марки взять (понимаю, что глупые сомнения, но нам было это важно!). я решила быстро выйти в интернет со смартфона и найти что-нибудь полезное.
при загрузке смарт выдал страницу Яндекса и естественно большую красную букву "Я"!!! решение было принято немедленно. наше решение было верным. команда выйграла и мы получили призы и кубок =)
спасибо Яндексу!!!Kishara
с Днем Рождения +)
благодарю вас за ваш сервис, за все время сколько существует мой почтовый ящик - ни одной проблемы не возникло, просто балдею от вашего спам-фильтра =)
и я рад видеть, как Вы растете и развиваетесь, как растет количество сервисов!
Успехов вам!Узлов Дмитрий
Про спам-фильтр... отсыпь на забивку!
Нуда, если про ясчик знает человек до 200, то - фильтрует ничо. А так - просто неацтой, и фсё.
Пазитиф-передоз тож нервишки расшатыват.
...Таладна, малацы, серавно. Ага.Кротков
еще раз с праздником! в каком году состоялось знакомство с Яндексом? да, наверное, в 97-м и состоялось... в интернете я с 94. до Яндекса были Алтависта (ага, алтависта.дигитал.ком) и Яху. а потом стал Яндекс. и все, без альтернатив. серьезно ;) и по умолчанию в поиске ИЕ7 стоит Яндекс. и стартовая страница Яндекс. и Яндекс.Цитирования на сайте. и Черный Пояс по Интернету от Яндекса ;) и новости читаю на Яндексе. только вот адрес миша@яндекс.ру не достался ;) ну да ладно ;)
одним словом — спасибо Вам! удачи и сбычи мечт!
п.с. не хочу показаться навязчивым, но про 2007.10.01
НЕзабудьте ;) удачи!MishaSpb
Сегодня ночью с 23:59 до 00:00 на Google.com ожидается временная активизация кнопки .
(Первоначально дизайн кнопки планировалось заказать в студии А.Лебедева. По организационным, финансовым и художественным причинам дизайн был передоверен 10-летнему сыну одного из сотрудников.)
С юбилеем,
Всегда Ваш Craig Silverstein Craig
Извините, я плохо считаю (возраст), поэтому про арифметику. В комментах ко вчерашнему посту "Яндекс внутри" кто-то арифметическую белиберду разводил. А жизненно важного в Вашем посте даже и не заметил.
Так вот, Вы пишите:
"Все 10 человек, которые работали в Яндексе в 1997 году, работают в нем и сегодня."
А во вчерашнем посте:
"Каждый день на работу в Яндекс выходит новый сотрудник.
Сегодня над проектами Яндекса одновременно работает более 800 человек.
Средний возраст сотрудника — 30 лет."
Отсюда вопрос: Что случается с сотрудниками? Почему после 10 лет роста Яндекса сейчас их не тысячи и почему средний возраст составляет 30 лет?
Неужели сотрудники Яндекса так плохо выживают? Неолит прямо какой-то ;(((
Еще раз извините за беспокойство, но я очень переживаю за сотрудников.
Ваша Наннет, пенсионерка
Полуморева Наннет
Наннет Валериановна,
1. Вечно Вы со своими линейными мозгами. Конечно же, это только последние 2-3 года в день приходит(ся) по сотруднику, а раньше было меньше.
2. И вечно Вы со своей невнимательностью. Они же ясно говорят:
"В день яндексоиды выпивают столько кофе, что еле хватает 250 литров воды. Не говоря уже о бутербродах (более двух тысяч в день)."
Хотя по сотруднику в день, конечно, не густо. Так и отощаешь.
Но, опять же, самые первые 10, как Вы отметили, уцелели ;)
Яндексу я желаю больше свежих сотрудников и свежих офисов по всей России и ближнему зарубежью!
С днем рождения!
Наина Петухова, пенсионерка
Петухова Наина
Поздравляю с ДР :)
"О том, как я с Яндексом познакомился"
Тогда мне было всего десять лет. Жутко радостный от того, что мне подарили компьютер, я, примерно, дней 40 находился в праздничной эйфории. Мама с бабушкой, естевственно, ходили и причитали, мол, компьютер это зло и я просто потеряю зрение...
Месяца через три я начал знакомится с компьютером по-подробнее: открывал крышку процессора с друзьями (все кряхтели от счастья), доставал дисковод, гордо доставал винчестер и ходил к папиным друзьям на работу "перекачать музыку"... вобщем был жутко горд!
Ещё тогда менял заинтересовала какая то плата, с двумя, как я тогда их называл "вставлялками", с имена "Line" и "Phone". Позже я узнал, что это модем. Мой друг согласился установить мне его, я купил карту на 5 часов, запретил бабушке "трепаться по телефону" и минут через 10, в шоке (это честно!) сидел в чате.
Друг попросил зайти на какую то страницу, я естевственно уступил, он быстро чего то вбил, и появилась куча картинок.
Вскоре, мне захотелось также. Что я только не делал, что только не вбивал... И index.ru вводил, и yndex.ru всё в этом духе, когда однажды на каком то Интернет-ресурсе не встретил маленькую картиночку с самым первым и самым узнаваемым мне по сей день логотипом "Яндекс".
Вскоре и в Пермь пришёл высокоскоростной безлимитный Интернет, друзья часто завут меня поставить ADSL модем, помочь в подключении. Первая страница, через которую я выхожу, это Яндекс. Ни один мой друг не изменят интересам и пользуется только поисковой машиной yandex.ru!
Спасибо за внимание и с 10 летием!Дима
Ну дык... и я расскажу вам свою хистори)
Купили ме компьютер на ДР, была мне тагда 10 лет от роду =)
вопщем вызвали мне мастера, сидели с ним, рассказывал как и чем можно пользоваться, поставили модем, настроили ну и вышли сеть)))
Собстна он ушел...
Хм... вопщем начал я бороздить просторы интернета, сами понимаете, что мне было нужно найти))) Позвонил я етому мастеру, а он мне гаварит: "зайди я Яндекс"..
Мучился-мучился - зашел)))
Сразу зарегестрирывал почту andreik11@yandex.ru (хоть и было мне всего 10 лет, но написал 11)))
Дальше нашел, что хотел... и естесно сразу поставил как дом. страницу, с тех пор прошло 8 лет... Пробывал переходить на mail.ru... Но уж большо харошо мне на Яндексе =)))
Писал вам уже на почту отзыв о новом дизайне главной странице.
Магу лишь повториться, Огромный вам РЕСПЕКТ за, то что вы делаете...
Вы миня каждый год поздравляете с ДР, вопщем поздравляю с Днем рождением =)
З.Ы. всегда думал, что Яндекс вечный, ищё пишерный люди кабуто придумали))))Туровский Андрей
Я следил за тем как яндекс ростёт с 99го года - очень интересно было что нового придумают и каким будет следующий дизайн. И каждый раз когда появлялась интересная мысль - без стеснения лез на почту и разражался письмом на support@yandex.ru. Типа "дорогой яндекс..." Времена были дикие, рунет маленький и на такие письма мне отвечали. Причём отвечала Елена Колмановская собственной персоной. И вот однажды в разгар дотком-бума когда буйным цветом разросся маил.ру и апорт и даже рамблер что-то стал менять, я написал очередную записку. Обеспокоенную: все кругом меняются, почему яндекс стоит на месте уже больше года? Типа ещё пару месяцев потерплю и буду вынужден переметнуться на другие модные и красивые порталы. И мне не ответили. Это было в первый раз такое. Я понял что уже достал Елену и что хватит писать. Сами разберутся без меня. С яндекса конечно никуда не ушёл, а спустя несколько месяцев, где-то в 2000м году произошёл взрыв - яндекс, бывший до этого простым поисковиком, выкатил почту, народ.ру, новости и ещё кучу больших и красивых проектов включая dz :) А у меня в почтовом ящике лежало короткое сообщение от Елены Колмановской: "надеюсь, мы вас удовлетворили?"no subject
Так никто из конкурентов ничего не смог сделать лучше Яндекса.
Сколько ни "ходил" по интернету, нигде такого хостинга нету...
Это факт! Ни кто не хостирует полноценные сайты. Только отдельные маленькие сервисы...
Удачи в делах!Дмитрий Ушанов
Молодцы ребята, так держать я пользуюсь вашей системой 5 лет, многое изменилось, но лозунг "найдется все"
по прежнему правдив, желаю вам удачи, и чтоб вы продолжали делать мою любимую стартовую и поисковую страницу все лучше и лучше.Игорь
Дорогой и любимый Яндекс! Поздравляю тебя с юбилейчиком! 10 лет - это не так много для человека, но огромный шаг для системы. Ведь если посмотреть, до такого возраста доживают лишь сильнейшие! Я с тобой уже четвертый год, yandex.ru набирается мною автоматически при запуске браузера, почта на Яндексе является моим главным коллегой и помощником. Если новости - то только Яндекс или rian.ru. Но Яндекс предпочтительней, так как удобнее и нет ничего лишнего. Короче, Яндекс ты мой любимый! Ты меня каждый год поздравляешь с днюхой. Теперь тебя поздравляю Я! С Днем Рождения, побольше позитива и новенького! И не забывайте - в Яндекс верит вся Россия! Верит, что НАЙДЁТСЯ ВСЁ!!!Excimer
Здравствуй, Яндекс.
Так получилось, что семьей я не обзавелся, не сложилось. Жеву один, за
городом в поселке Заветы Ильича. Летом от насекомых спасу нет – то
мухи в стекло бьются, то паук какой за холодильником. Ну, и моль… Как
с ней бородься – не знаю. Был тут в гостях у друга, рассказал про эту
напасть, а он: давай-ка в Яндексе наберем - «как бороться с молью».
Вопщем, много способов вычетали: от сушения апельсиновых корок до
толченого кирпича, которым моль надо накормить – тогда точно вся
переведется. Но самым действенным решено было считать – мыло.
Раскладываишь по шкафам – и моль исчезает со временем. Ага, набираем в
Яндексе «мыло от моли» и узнаем, что мыло нужно не абы какое, а именно
земляничное. Зашел на станции, дай посмотрю, вдруг в хозяйственном
есть. Оказалось земляничное мыло, то самое, гроза для моли. Стал по
шкафам раскладывать – и тут целый мотылиный рой как вылетет!
Облюбовали насекомые старую шубу в шкафу, изъели, одни дыры вместо
шубы остались. Права была Марина (та самая продавщица в магазине),
когда посоветовала поискать гнездо, так сказать, этой напасти. А еще
Марина расказала, что живет недалеко, за пару остановок от моего
дома, можно иногда по парку прогуливаться. Кстате, она тоже просила
Яндексу спасибо сказать, что я за мылом тогда в магазин зашел.
Синелобов Сергей Анатольевич, 46 лет
Я не буду говорить какие в хорошие и замечательные лишь потому что вы для меня как Гугль... придумали - воплати -подняли ----- И МОЛОДЦЫ в Общем . много было всего и хорошего и плохого за этот период...) но плохое я уж и не помню(почти) а вы радуете тока хорошим... ВОТ и ДОГОВОРИЛИСЬ .... Рад вам спасибо - Будьте счастливы... а еще у моей Маму вчера было день Рожденья - поздравьте плиз...ей будет очень приятно... С Уважением Алексей...Stekov
Да... Яндекс рулит :)
http://news.samaratoday.ru/pda_news.php?id=126916
Из самарских новостей:
11.09.07г. сотрудниками ИДПС ОБДПС ГАИ ГУВД по Самарской области на стационарном посту ДПС № 37 был задержан неработающий мужчина 1971 г.р., житель Тольятти, у которого в ходе личного досмотра с помощью служебно-розыскной собаки «Яндекс» было обнаружено и изъято наркотическое средство, марихуана массой 6 кг. 236 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ.
И еще разок:
http://news.samara.ru/news/crime/85541/
Мимо Яндекса не проскочишь
Опубликовано: 19.09.2007 15:26
Служебная собака по кличке Яндекс нашла в багаже более 6 кг марихуаны
На стационарном посту ГИБДД в Красноглинском районе Самары была остановлена для проверки вазовская "девятка". У пассажира машины, 36-летнего жителя Тольятти, была при себе тщательно упакованная по всем правилам почтовая посылка с сургучными печатями, якобы пришедшая по почте из Алтайского края. Однако служебно-розыскная собака Яндекс безошибочно определила, что в посылке находится наркотическое вещество. А именно - 6 кг 236 г марихуаны. Возбуждено уголовное дело.Умный
Яндекс покорил своей простотой и отсутствием навязчивой рекламы. Все в меру, все удобно.
Что касается слогана "Найдется все", улыбнулся, когда увидел приписку "со временем", в случае отсутствия результатов :)
Думаю многие согласятся, что сейчас, вы лучший поисковик по страницам рунета.
Творческих успехов!Lirik
С Днём рождения! Всего наилучшего команде Яндекса!
Эх, даже самой интересно, сколько точно лет я с Вами... Думается, с незапамятных времён...
Сейчас в нашей семье уже стандартно услышать фразу "спроси у Яндекса". Так что Вы стали неотъемлимой частью нашей жизни. Даже в оффлайне.
Спасибо за все существующие ресурсы и за то, что постоянно развиваетесь, радуете нас своим удобством и оригинальностью. Так держать!!!junglebaby
Вот что вспомнил о яндаксе.
Сдавали гостник в 2003 году и нужно было найти стоймость оранджевых штанов. И билет заказать на кубу.
Помог яндекс где то если не изменяет память на 15 странице все было законченно и оценка получена!
Спасибо ему за это!ЧеГевара
Здравствуйте уважаеьые сотрудники Яндекса. Поздравляю Вас с юбелеем.
Меня зовут Санжар. Я пользуюсь почтовым сервисом Яндекс вот уже 4 года. Я испробовал почти все почтовые службы, но остановился на яндексе. Почта на Яндекса это - удобство, быстрота, безопасность, многофункциональность, и т.д.
Желаю Вам дальнейшего процветания.
С уважением, Санжар.Hafizov Sanjar
Поздравляю! 10 лет! Ура!
Яндекс - сила.
Яндекс - сделано в России ;D
Яндекс - наше всё.
Первый раз зашел на Яндекс в 2000-2001м году, кажется, была зима.
Сразу отметил что-то родственное нам, русским, дружественная главная страница, всегда строгость в обращениях, страницах, новостях.
Цвет, гармония, приятность работы. Почта сразу порадовала, я осел как юзверь 5 лет назад (мне было 15 лет), и до сих пор никакая почта Яндекс не заменила и не заменит. Тем более, что вы развиваетесь и сразу выделяете 10ГБ свободного места, изменяется дизайн, интерфейс, это очень радует.
Огромный Вам респект, создатели и сотрудники Яндекса, что на почте нет рекламы!
Яндекс.Деньги просто чудо, очень удобно.
Всё, что в интернете, начинается с Яндекса! Гончаров Дмитрий
Первое - знаю что зарегистрировался на Яндексе в 1997 году. Но как узнать точную дату?
Второе - в 2002 году была такая история: На меня наезжал главный санитарный врач РФ Онищенко. Просто у меня на сайте стояли выдержки из интервью тогдашних его начальников - Шевченко и Касьянова. Смысл их был таков - "только дурак может нести такую чушь о пиве". Из-за его наездов страдал Воронежский пивзавод, который был одним из первых в России организатором совместно с Партией Любителей Пива http://plp-vrn.narod.ru/ пивных фестивалей http://plp-vrn.narod.ru/novosti.htm (первый прошел в Воронеже 10 декабря 1994 года).
Так вот, большая благодарность технарям и руководству Яндекса за оперативное решение вопроса о ручном изъятии всех ссылок на данные тексты и снятие претензий к пивзаводу со стороны Онищенко.
Поздравляю вас и нас с 10 летием Яндекса. Желаю расти и крепнуть!!!sergbeer
3 года назад мы решили завести маленькую собачку. И выбрали для этого чихуа-хуа. Но мы не знали где её можно купить и для этого воспользовались Яндексом. Буквально через полтора часа мы определились с нашим выбором. И уже три года нас радует это милое и ласковое создание. А назвали мы его в честь сайта, который помог нам его найти -
Яндекс. По-моему очень оригинально.SAMBELOV
С Я познакомился 4 года назад. Искал, честно скажу, эротику) Нашёл с первого раза, в отличии от других поисковиков, которые вели только на один сайт.
Раньше Я был самый лучший в рунете. Но сейчас, по моему мнению, он уступает Гуглу. ТОлько без обид, народ. "ЯНдекс - найдётся всё! Гугл - ничего и не терялось."
И я хочу, чтобы этот слоган звучал через пару недель наоборот)
Лазарев Евгений
Вот и не правда. Вот только что для универа искал вопросы, связанные с PR. Google нашёл всё и сразу, а вот Яндекс пришлось помучить. И после 10 минут пыток, я нашёл, но ессно, не ту инфу, которую мне была нужна.Лазарев Евгений
Здравствуйте, друзья!
Хотя для меня Вы, это персонифицированная команда, потому что не знаю каждого в отдельности.
Для меня Яндекс, это не только лучшая поисковая система, но и знакомый, приятный и удобный интерфейс.
Конечно, совершенству нет предела и над кое-чем можно и нужно поработать. Не сомневаюсь, что так и будет, ведь Вы прислушиваетесь к мнению своих пользователей.
А еще Яндекс, как старый приятель, которого всегда рад видеть и никогда не устаешь общаться!
Счастья, удачи, любви и здоровья всей Вашей большой команде!Гаспарян Ара
Поздравляю! Впервые познакомился с Яндексом в 1998 году, на многих своих сайтах использую ваш поисковый сервер. Ну а домашняя страница на моих компьютерах во всех браузерах - дома, на работе, ноутбук - всегда только Яндекс. Другими поисковиками не пользуюсь. А зачем? Ведь ясно: "Яндекс. Найдётся всё"veland
Мне первый компьютер достался в 1998 году, это был Pentium 166 MMX, отец подарил к началу учебного года. Мы сним долго проверяли друг друга на прочность, но машина не выдержала первой )) Потом были ремонтно-восстановительные работы и переезд ожившего аппарата к моему другу, тоже для обучения )) Именно тогда в начале 2002 года комп и познал интернет, причем Яндекс был первой страничкой отображенной на его выпуклом мониторе )) С тех пор что у меня на машине, что у друга в избранном всегда ссылка на Яндекс... Сила привычки ))Илья Евгеньевич
Так что же получается у меня тоже праздник!!! :) Вот уж не думала, что моему ящику на Яндексе тоже 10 лет!!! Получилось так что я уехала учиться в другое государство и чтобы переписываться с родителями пришлось завести электронную почту. Сомнений не было где, т.к. в голове крутилось только: "Яндекс-найдется все!". (К тому времени шла эта реклама на телевидении). С тех пор вы всегда со мной. Да и другими поисковиками я не пользуюсь. Так что с праздником вас и меня!!! :)Nasya
В 2003 году, в нашей компании был распространен следующий ритуал. Какой бы вопрос не возникал (дадут ли зарплату сегодня? куда поехал начальник? что делает бухгалтер и т.д.), этот вопрос сразу вбивался в Яндекс. Чаще всего - это удивительно, но факт, на первой странице, можно было найти ответ...который был чистой правдой. Вот так традиционное гадание на книге, стало виртуальным... А еще мы часто искали своих старых друзей и проверяли свой "имидж" в сети... Попробуйте - очень забавно!boyko
Дорогой и Любимый Яндекс! С тобой я уже 4 года! На все мои вопросы ты всегда быстро отвечаешь, экономишь мои нервы, время! Спасибо тебе большое за это! Желаю оставаться таким же простым и ненавязчивым, ведь именно за это мы тебя и любим!Anelitta
Знаете, как у "породистых" собаководов все сложно? Рождается щеночек (точнее, щеночки), и надо придумать 7 - 10 имен на одну букву. И все разные!!! Важно, чтобы из этого питомника не выходили питомцы с такими же именами в течение нескольких лет. При этом имя должно быть еще звонким, красивым, звучным. Приходит коллега на работу. Счастливая: щенки родились. Придумайте, говорит, мне имя на букву "Я". Все на одном дыхании: Яндекс! Хозяева питомника вариант не оценили (а было бы чудесно: пудель Яндекс из Сибирской сказки, такое было бы полное имя). Но! История БУДЕТ иметь продолжение. Коллега занимается разведением пуделей, осталось сравнитель немного подождать и появится красавец-пудель Солнечный Лев Яндекс!
Историю рассказала компания "Интернет-Пермь"Natalie
Яндекс штука загадочная... возможно даже волшебная...
Меня частенько мучаю вопросы о смысле жизни, о выборе пути... в такие моменты сажусь за ноут и пишу в Яндекс всё что в голову приходит... и жму "Искать", "Искать", "Искать"...
Находит всегда именно тот ответ который нужен в этот момент жизни!
Сейчас у меня три бизнеса развивается. А путь предпринимателя угадайте как я начал... вот вот с запроса в Яндексе, "Как начать бизнес с Нуля!"
И про почту... за 5 лет накопилось более 15000 сообщений, не удаляю! Неограниченное пространство почты в наше время это необходимость! Люблю яндекс.почту за отсутствие рекламы!Владимир
Поздравляю с Днем рождения YANDEX, с тобой нам хорошо и просто. Дружному коллективу и руководству огромное спасибо, долгих десятилетий Вашей деятельности. Яндекс очень ярко светит в интернет-среде как солнце в хороший солнечный летний день Красиков Александр
А я просто работаю с Яндксом с 2000 года. Прекрасный алгоритм поска, без навязчивой рекламы и прочих пошлостей. Короче - Яндекс рулит!!! Всех сотрудников с праздником и СПАСИБО ЗА ВАШУ РАБОТУ!!!! С Уважением, Олег.Олег
Я в интернете с 2001-го и всё это время с Яндексом. Никогда как-то и не думал менять поисковика. Ссылки на самые интересные и срочные новости только здесь, это моя вторая страница после собственной. Удобнейший почтовый ящик с реальной защитой от спама и отсутствием каких бы то ни было проблем.. Потрясный дизайн Артемия Лебедева и продвижение буквы "ё" в массы :)) за это отдельное спасибо от жителя Ульяновска, где этой букве установлен монумент.
Успехов Вам в дальнейшем завоевании виртуального мира!! ;]
Яndex.Рулит.Димка
Давнгенько это было, РуНет был ещё пустоват, а я ещё молод 8)
Короче приходилось тогда по универу на сессии гонять, пришел как то раз на зачёт, кажись что то по матпрогу было, - а я неподготовленный(небрыитый, с позмеля и засыпаю на ходу). Вобшем вытянул билет, глажу вовсе непонимаю где я, что я, да ещё и препод - зверь, - запретил конспектами пользоватся, короче спасибо и респект Яндексу за версию под КПК (pda.yandex.ru) - зачёт а прямом смысле!)YourNet
А вот моя история) Я учусь на первом курсе МИФИ, а в 2001 году был в пятом классе и мама постоянно твердила какой у меня шухер на столе. И вот после очередной тирады - что "у тебя невозможно ничего найти на столе, кроме компьтера!", я гордо положил на стол журнал с рекламой - Яндекса. И говорю - не беспокойся - понадобится что - обращайся сюда,ведь компьтер-то найдешь"))))Студент
С Днем Рождения, Яндекс! Пользуюсь вашим поиском уже немало лет, и мое мнение, как и мнение большинства меня окружающих - ваш поиск самый качественный, удобный и понятный. Во времена модемов радовал минимум информации, и соответственно малое время загрузки, что и теперь очень актуально при использовании мобильного телефона, в частности укороченная версия (ya.ru) :)
Самая удобная и понятная почта из нескольких моих почтовых ящиков тоже оказалась на Яндексе. А еще Яндекс стоит у меня в качестве домашней странички :)
Яндекс - самый живой, умный и приятный поиск в интернете, Удачи вам!Мавраев Абдул
С яндексом наверное с года так 2000-го, и уверен что это лучший поисковик для рунета. Когда я со своим первым компом и диал-апным интернетом подключился к интернету - первым сайтом был яндекс, сколько рефератов было найдено да скачено... может, во многом благодаря вам я удачно закончил школу и поступил в универ)) Тогда о интернете я не знал ничего, теперь я работаю в крупнейшем интернет провайдере, сижу в интернете по 12 часов в день, а яндекс стал удобным и легким инструментом в работе, спасибо вам большое за все что вы делаете)) Удачи во всем!!!Шимко
впервые увидел рекламу яндекса в реалити шоу "последний герой", в то время еще не было интернета у меня и я мечтал зайти на яндекс.. и в первый день появления интернета я зашел на яндекс.. был доволен как бронепоезд.. с тех пор яндекс стоит как домашняя страница, уже 4 года =))Goodwin
Свой первый сайт я сделал на народе в 2002 году!, за что и благодарен яндексу, т.к. благодаря этому сервису я смог начать свое дело с 0, т.е.вообще без денег)) Ибо не было их) Теперь их стало немного больше, но пока до объемов Яндекс...
Яндекс не только для меня много значит) Теперь вот и почта 10Гб)))1st
Яндексом пользуюсь с 98 года, любил, т.к. на самом деле чистый портал. А окончательно влюбил в себя Яндекс кнопкой убрать ,,не показывать,, рекламу на почте. Мелочь, но приятно.
Приятно когда сайт тебя принимает как своего, а не как просто объекта для демонстрации рекламы.
Спасибо команде Яндекса и Артемию Лебедеву.Арман
Я с Яндексом с 2000 года. Очень рада, что есть эта прекрасная поисковая машина. А теперь уже не только поисковая, но и развлекательно - деловая! Для меня лично Яндекс стал синонимом слова Интернет. А спам фильтр в почте - это просто нечто! Выше всяких похвал.
Спасибо, что вы есть! Будьте как можно дольше!Tanarri
Мое знакомство с Яндексом началось почти 4 года назад. Мне тогда только подключили интернет и сделали почту на Яндексе. За почти 4 года я не разочаровалась, а только еще сильней убеждаюсь, что Яндекс САМЫЙ ЛУЧШИЙ!!!! С легкостью можно найти любую абсолютно информацию!!!Galidthe Lia
Дорогой,любимый яндекс! уже 5 лет я с тобой и не собираюсь никуда уходить! По-моему яндекс это самая удобная поискавая система, да и все дополнительные проекты просто классные!
желаю тебе еще больших новых идей, задумок и проектов! Не переставай удивлять и не останавливайся на достигутом!
Уважаемые работники Яндекса спасибо вам за ваш труд!!!!
С днем рождения!!!Розочка
23 сентября 1997 может и знали 10 человек, но к 25 знали уже довольно многие.
Вот мои истрорические заметки про Яндекс тех времен
25 сентября
http://www.paravozov.ru/paravozov-news/25sep97.html
>Открылся www.yandex.ru, о чем можно почитать пресс-релиз на сайте Comptek. Интересно, это ли альтернатива рамблеру? Или эта самая альтернатива - это Апорт, который втихую обрел новое лицо? Поищу по слову "Паравозов". Апорт нашел 336 документов, Яndex выдал ошибку (потому что бета-тестирование пока), Рамблер - 1 документ (кажется, из-за каких-то глюков коммуникатора), Альтависта - 139 документов.
20 февраля - как появился публичный поиск
http://www.paravozov.ru/paravozov-news/20feb97.html
Цитирую:
"Фирма CompTek рада сообщить пользователям русифицированной AltaVista, что на странице www.comptek.ru/alta.html появились новые возможности обработки запроса."
8 марта - используется слово Яндекс
http://www.paravozov.ru/paravozov-news/02mar97.html
из Comptek сообщают, что вебмастерицам к 8му марта они приготовили в подарок Яndex. И сделали интерфейс с морфологическим анализом к любимой поисковой системе Рамблер.
Копия той странички есть в кэше. Вот как расшифровывалось Я Н Д Е К С
http://web.archive.org/web/19990427133418/http://www.cti.ru/arcadia/news/news0006.html
28 февраля, Москва - Фирма CompTek поздравляет всех женщин с праздником 8 марта, а обладательницам пока еще редкой профессии WEB-мастер дарит розы и свою программу Яndex.Site - средство полнотекстовой индексации и поиска по страницам Вашего Web-сервера с учетом морфологии русского и английского языков. Для получения подарка звоните и приходите в гости. Телефоны: (095) 135-41-93/94/95, адрес : 117809 Москва, ул. Губкина, д.3.
Женщины умеют организовывать пространство и любят порядок. Но как бы хорошо Вы не продумали структуру Вашего Web-сервера, жизнь обычно богаче схемы. Сервер растет, его посетителям становится все сложнее и сложнее находить нужную информацию. Хождение по страничкам может стать столь долгим, что посетитель уйдет, не дождавшись. Свободный поиск по всему содержанию, быстрая выдача результирующих документов, указание найденного в каждом тексте - может быть, это то, что нужно Вам и Вашему серверу?
Языки: русский и английский с учетом морфологии
Набор операторов запроса: И, ИЛИ, НЕТ, поиск по близости
Динамическая подсветка результата запроса в документе
Единое ядро для Internet и Intranet приложений и систем
Компактный индекс (35% текста) при адресации до слова
Скорость индексации 1-2 Мб/мин, поиска - первые секунды Александр Гагин
а мне просто нравится Яндекс. за прикольный дизайн, простоту в обращении...и просто потому что он есть, этот ЯНДЕКС. а если серьезно из всех поисковиков предпочитаю Яндекс. почему?? ответ выше :-)Demidoff Alexey
Я стал пользоваться Яндексом году в 2002-м, и сейчас я ищу рунетовские страницы только здесь, а ещё хостю фотографии и читаю новости.
У меня история довольно серьёзная, к сожалению, у меня нет кошки, поэтому не смог вспомнить чего-нибудь очень забавного. :-)
Когда-то давно была история с Кондопогой, и я очень этим делом интересовался, писал в своём тогдашнем блоге про это дело. И вот решил посмотреть - а правду ли говорят националисты и жители города насчёт того, что приезжие с Кавказа занимаются там продажей наркотиков и прочей нелегальщиной? Ну зашёл в яндексовские новости, стал искать. И откопал какую-то древнющую новость регионального издания, где указывалось на наличие этнической мафии в Кондопоге - там назывались имена, виды "бизнеса" и так далее. Я разместил новость и ссылку у себя в тогдашнем бложке, это, конечно, не прошло незаметно, и на следующий день некоторые серьёзные издания опубликовали почти дословно текст моего поста и ссылку на найденную мной новость.rushboy25
Спасибо за то что выесть.. Без яндекса не возможно представить себе интернет в России. На данный момент лично мое мнение, что это самый развивающийся и успешный проект. Яндекс это не просто поисковая система, это мощный инструмент Интернет индустрии богатый своими сервисами и услугами.
Ладно загнул.. УСПЕХОВ…
neort
Нет, ну надо же у моего любимого поисковика – ЮБИЛЕЙ! Радости – выше крыши! И, что ещё интересней, абсолютно в один день с днём рождения моего любимого брата! Двойной повод для радости!
А сколько раз Яндекс меня выручал по учёбе – просто не сосчитать уже; одним словом, земной поклон Вам, Яндексмены!!! И история, про которую я сейчас вспомнил, как раз связана с учёбой.
На экзамене в универе в прошлом учебном году преподаватель, выслушав мои ответы на вопросы билета, стал спрашивать дополнительно по реферату. Реферат (об экономической системе Гонконга – теперь Сянгана), признаюсь, был фактически написан Яндексом, а не мной. В том смысле, что был скомпанован буквально за ночь из материалов, найденных в Яндексе. Выходит, моих трудов – с гулькин нос.
Преподаватель, конечно же, понял, что я не корпел над рефератом. Особенно это было видно по моим ответам. В конце концов, он спросил:
- Какой литературой пользовался, каких авторов прочитал, ипсользовал ли иностранные источники и т.д. и т.п.?
Я уже не знал, что ещё можно сочинить и просто сказал:
- Сергей Владимирович, все вопросы не ко мне, а к Яндексу.
Быть может, благодаря этому «чистосердечному признанию» я не завалил экзамен и получил своё «удовлетворительно».
Но каково было моё удивление, когда некоторое время спустя в вагоне метро я увидел рекламу Яндекса со слоганом: «ВСЕ ВОПРОСЫ К ЯНДЕКСУ». До этого я знал только один слоган: «Найдётся всё». А тут, прочитав «ВСЕ ВОПРОСЫ К ЯНДЕКСУ», расплылся в улыбке по самые уши, вспомнив то, как ответил преподавателю на экзамене:)
Корольчук Андрей
С днём рождения!
Пользуюсь вашим почтовым сервисом с 2000 года (а поисковым - ещё раньше, уж даже не помню :). До этого перепробовал много бесплатных сервисов, и везде были различного рода засады: отсутствие нормальных POP/SMTP серверов, миниатюрный размер ящиков, засилие рекламы и т.п. А самое главное - нестабильность работы, где сейчас те же usa.net и прочие?..
Когда я не был особо знаком с вашей службой, немного смущало её название. Казалось, что это какой-то недоступный моему чувству юмора прикол, а следовательно подозревалась и несерьёзность самого сервиса. Поэтому я завёл свой ящик в порядке эксперимента. Но Яндекс буквально меня "приворожил" качеством своего сервиса!
Ещё когда не было продвинутого антиспама, были замечательные фильтры, настроив которые, я перестал видеть спам! А до этого получал до 30 сообщений в день (и это на мой тогдашний бедный модем :)).
Далее решил попробовать перенести свой сайт на Народ. И тоже не пожалел.
Вообще говоря, Яндекс одна из интернет-служб, нововведения на которой практически ни разу не разочаровывали (в отличие от подавляющего большинства остальных...). Приятно наблюдать что-то новенькое, например в один прекрасный день появились Погода, Деньги, Маркет, Телепрограмма, Новости... За прошедшие годы вы стали самодостаточным порталом, для которого я не вижу достойных русских аналогов. Продолжайте же в том же духе и держите марку!
Удачи вам, ребята! Я с вами :))Dr. SunCheek
Спасибо Яндексу. Благодаря вам нашел, что название Аминьевского шоссе что в Москве пошло от имени одного из моих предков, в XV веке основавшего на месте шоссе поселение. Теперь, когда проезжаю по шоссе такую гордость испытываю за своих славных предков! :)
Удачи Вам и творческих успехов!Эдуард Аминев
С Днём рождения, любимый Яндекс!
Удобно, красиво, ничего лишнего - вот что мне нравится в Яндексе... Ну и атмосфера, непередаваемая но добрая атмосфера. Это, пожалуй, главное.
Множество полезных сервисов, таких как погода, тв-программа, карты, всегда помогают сориентироваться в любой ситуации... Ничего не отвлекает от работы/отдыха. А совсем недавно меня порадовало появление Фоток.Яндекс. Там царит та же душевная атмосфера, как и на всём портале. И в День Рождения хочется пожелать, чтобы эта самая частичка души оставалась с вами постоянно, делая Яндекс лучшим из лучших! Поздравляю!Эля
С днюхой!!!!
С Яндексом у меня связано много историй. Вот например:
Я увлекаюсь стрелковым оружием и как то раз попробовал поискать что нибудь на Рамблере (это было года три назад) ничего шеньки не найдя я пошёл к вам, и тут нашёл столько да всего разного что глаза разбежались!!!
После этого ТОЛЬКО Яндекс!!!Белый Степан
Я училась на 2 или 3-ем курсе: дело было скорее всего в 2000, точно не помню год.
Мы ехали в автобусе в университет, и на ул. Макаренко (г. Сочи) я увидела баннер 6*3, на котором было написано:
«Яндекс»
Найдется все
Я стала спрашивать у однокурсников «А что это?», а никто не знал точно. говорили, что-то с интернетом связано.
Я когда мимо этого баннера проезжала, все время думала, какая все-таки странная эта фирма «Яндекс»: мало того, что непонятно чем торгует, так еще и забыли контактный телефон указать :)
Sonika
Поздравляю Яндекс. Растите, развивайтесь и процветайте! В этом году через Яндекс нашла друга с которым расстались почти 25 лет назад. Он сидит в Америке, програмист и фанат Google. Но нашла то я его через Яндекс! Такое не забывается! Не забуду и то, как в прошлом году во время Второй Ливанской войны находясь в больнице в Хайфе, когда выли сирены и мы больные на колясках и кроватях стянутые в более менее приспособленное помещение (нельзя было транспортировать), чтобы отвлечься от сводок об обстрелах по телевизору - сидели в Яндексе. Честное слово, всё забывалось. Я третировала врачей распечатками из Яндекса о правильных способах лечения и препаратах, распечатав анатомический атлас показывала где у меня что и почему... Вобщем масса пользы.
На Яндексе я осваивала интернет. Очень удобно, информативно, компактно. Если бы ещё почтовый ящик увеличивался по необходимости - иногда посылают фотографии, когда на нём приблизительно 80% заполнения и он скидывает...Но уверена, это временные недоразумения. Дальше всё будет только лучше и лучше. Удачи вам, везения и здоровья. Валентина. Израиль. Val
я совсем недавно пользуюсь интернетом,около полутора лет и отлично помню свой (первый раз!!!) подключение создавал мой дядя и он сразу добавил мне в избранное yandex,когда я спросил его зачем он это зделал,ответ был такой "найдется все!!!" и действительно я посей день пользуюсь его услугами и ниразу не разочеровался.спасибо вам ЛЮДИ за то что выделаете и за все мои пятёрки!Женёк
Да уж, помню рекламу: Яндекс - найдется все. Тогда только начал пользоваться интернетом, с тех пор только Яндексом и пользуюсь. С тех пор слоган Яндекса стал народным и нарицательным. Если раньше Яндексом пользовался только для поиска, то теперь узнаю через него все: новости, погоду, схему проезда, телепрограмму и т. д. Для меня Ясдекс - незаменимый сайт!Степанов Александр
Начал пользоваться Яндексом сравнительно недавно, т.к. мне 12 лет, впервые пользовался ним ища реферат для школы у мамы на работе, потом мне очень понадобилась почта, спросил у отца, можно ли создать бесплатный почтовый ящик, он мне ответил: "Тебе на Яндекс!". Вот с тех пор я и с вами! Огромное вам спасибо, Яndex, THE BEST!!!k dima
И еще, ОГРОМНОЕ спасибо вашему сервису narod.yandex.ru! Благодаря ему, я впервые в жизни написал свой сайт, тогда это был шаблон, но сейчас я увлекаюсь веб-дизайном, и уже благодаря вашему бесплатному хостингу развиваю свой бизнес!webarter (k dima)
Помнится 3 июня 2004 года был я на семинаре "Рекламные возможности Яндекса", нас водили в дата центр Яндекса на экскурсию. Ходим, смотрим и вдруг взъерошенный сисадмин прокричал: Млин, опять кхер упал!
Оказалось, что упал сервер...
PS: В том далеком году Яндекс уже перешел на армянский алфавит, но буквы в нем еще не закончились...IlVin
Яндекс был, Яндекс есть, Яндекс будет! ..должен быть и есть, и кофе пить, а если вдруг чего то не будет хватать, то мы кинем клич по Сети и начнем присылать бутеброды почтой :-)
С праздником Вас, Удач Вам и Творческих Успехов.
А нам новых сервисов и всяческих прикольных фишек.mrZED
Около года назад кто-то взломал мой почтовый ящик. Контрольный вопрос было очень простым , и злоумышленнику не составило труда его отгадать...Думаю, вы представляете мои эмоции, когда я бессильно пыталась подобрать ответ в новому вопросу: "Главный герой фильма "Пираты Карибского моря". Кажется, просто, ан нет... У меня ничего не получилось. В отчаянии я написала слезное письмо в службу поддержки Яндекса. На ответ, честно говоря, не надеялась...Думала, что взломанные ящики законным владельцам не возвращают...
Но, О ЧУДО!!! Мне ответили! И мало того,после того, как написала заявление в офисе (до которого, кстати ходит бесплатное маршрутное такси от м. Курская) вернули мой драгоценный e-mail. СПАСИБО!!! И С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, дорогой мой Яндекс! Ни на кого тебя не променяю.Дука Анна
Ребят, спасибо за то, что вы делаете для всех нас, пользователей интернета.
Хотела рассказать, как благодаря Вам появилось имя у моего кота. Когда мне подарили маленького рыжего котенка, то вариантов как его назвать было море и ни одного одновременно, потому что ничего всерьез не нравилось. Решила по привычке залезть в Яндекс и поискать там что-нибудь интересненькое, но когда открыла знакомую страничку вашего поисковика поняла, что дальше углубляться в дебри интернета необязательно, ведь Яндекс отличное имя для любого кота:) Так что кот уже третий год отзывается на кличку Яндекс и Ян. Родные привыкли, а вот люди во дворе еще оглядываются, если я ищу куда запропостился неугомонный Яндекс и зову его на всю улицу:)Jay-jay
С юбилеем вас! Яндекс был моим первым сайтом, который я открыл, когда впервые сел за комп, подключенный к Интернет. Это было в 1999 году у отца на работе. Когда я за него сел, я долго думал, какой адрес ввести, ведь тогда я не знал ни одного. Потом вспомнил рекламу по телевизору: "Яндекс - найдется все" и звук такой из Windows: "Та-даам!". Ну и ввел адрес. С тех пор пользуюсь регулярно. :) А сейчас Яндекс в рекламе не нуждается.Ринальдус
В моем почтовом ящике зарегеном в 2001 году лежат поздравления с Днем Рождения. Ни одно из них не прочитано. Это мой такой фетиш что-ли) Решил специально их не читать а хранить)
Сейчас их там.. 2007-2001 - 6 штук. По одному в год ессно. :)
Спасибо. Вы классные.фима
Я клиент Яндекса. У меня сайт на "Народе". Как-то, зайдя на форум, начали обсуждать "вечную" тему о бесплатном ПО и хостинге. Я пользуюсь многими свободными програмами, и сайт у меня на бесплатном хостинге. Я начал писать как это здорово - не платить. Тут вспомнили, что говорят французы: мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи... Так меня прозвали "миллиардером". Хоть их и нет, этих миллиардов в реальнов виде, но и такое сравнение дух поднимает.
И вообще спасибо, что Яндекс не пожалел средств, и предоставил хостинг для всех бесплатно! Так поступают только богатые компании.
Удачи Вам в делах!
Дмитрий Ушанов
Присоединяюсь к поздравлениям. С яндексом я знаком примерно с 2001 года, и что удивительно, но это единственный поисковик с которым я, похоже, нашёл общий язык. Во всяком случае 95% того что я искал, было найдено через Yandex. superguy
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РОДНЫЕ!!!!!
Спасибо за отличный сервис, за приятный интерфейс да и вообще, за то что Вы есть. Не знаю, что бы я без Вас делал. Свой первый ящик сколотил именно на Яндексе в 2003, поэтому с Яндексом связаны еще и приятные воспоминания:) Успехов Вам, ребята!!!! Респект и Уважуха! Так держать;)Funk
Отличный фильтр. Почту на яндексе использую со своего первого появления в сети. Ящик был засвечен вообще везде и до сих пор все форумы, и прочие вещи которые могут в теории вызвать спам регистрируются на этот ящик. И весь спам помечается этим "тегом" [OBORONA-SPAM] по которому у меня фильтр в бате стоит :)
В общем уже за много лет, спама я так и не прочитал.
ПС. Спасибо Яндексу :)Балакирев Олег
Хочу просто выразить благодарность, много раз Яндекс спасал меня(начиная от работы и заканчивая подарком для девушки!), навсегда останусь только здесь!
Спасибо огромное Яндекс! С днем рождения!AndreyCarev
www.yandex.ru стал моим первым адресом набранным в строке интернет эксплорера, именно с него началась моя электронная интернет-жизнь. Первый E-mail оканчивался @yandex.ru По крайней мере у меня яндекс во всем первый! А сейчас работаю и не мыслю себя без помошника-яндекса. Моржуев Юрий
Сам из Казахстана наши сайты заканчиваются на .kz, как то сидел поздно вечером копался в сети, спать уже охота внимание рассеяное и видимо машинально набрал yandex.kz, или стер все что было до kz и набрал yandex следующие пару минут сидел в ступоре, меня охватила паника прям незнал что уже думать вместо привычного интерфейса яндекса, какой то блог или типа того...SnoopDOB
Спасибо, за все! за почту, за антиспам, за фотки и маркет, за словари и игрущки, за те приятные слова что вы шлете мне на почту в мой день рождения... ( знаю что робот это делает но все равно приятно... ценю...)
за бесплатный хостинг и новости, за погоду которую вы говорите всегда именно для моего города...
за телепередачу... за мой круг и деньги... за карты...
За праздничное оформление и Красную Большую Букву Я!
За все то что Вы делаете для людей... для нас и бесплатно... =)
За то что не останавливаетесь и развиваетесь делая сервис все более удобным и функциональным!
единственное что могу сказать из своей жизни, это то чт первое мое знакомство с интернетом произошло именно с вашей страницы, дату сказать не могу не помню... помню только что мне был нужен реферат и отец предложил мне поискать в интернете...
Удачи и творческих успехов... надеюсь у вас есть еще множество идей и планов которые вы в скором времени реализуете =)
боксер
Здравствуйте!!!
Поздравляю весь коллектив с Десятилетием!!!
Моё знакомство с Яндексом началось в 2000-м году с открытия почтового ящика. Далее при необходимости поиска в инете какой-либо информации всегда обращаюсь к Яндексу, другие поисковики не пробывал и не тянет.
Был у нас на работе случай. писал служебку и нужно было написать в ней про использование "болгарки"... но не напишешь же так, выражение-то простонародное... Естественно, выручил Яндекс, где было найдено правильное обозначение сего инструмента.
Кроме того, этим летом мой брат уехал в Америку. Очень выручала функция транслит.
А вообще, Яндекс - у меня домашняя страничка с самого начала! Желание сменить не возникало никогда. Очень нравится сайт и иже с ним.
Большое Вам всем спасибо за то, что Вы делаете!!! Удачи Вам и успехов! Ещё раз с Юбилеем!!!Strannik
Ну что сказать... С Днем рождения! Мне очень приятно, что мы с Яндексом родились в один день, хотя я и постарше буду ;)
При всем богатстве выбора я - квасной патриот отечественного Я-поиска, я-почты и прочая, и прочая, и прочая. В свое время, довольно давнее, когда в городе Омске про интернет слышали единицы мне ... понравился дизайн и название поисковика. Так и повелось. Пробую все - но Яндекс, как "маленькое черное платье" - должен быть всегда рядом.
Думаю, что мы с создателями мыслим примерно в одном ключе, просто потому, что мне удобно пользоваться вашими инструментами, сервисами, интерфейсами.
Ну и здОрово, что моя жизнь сложилась таким образом, что со многими из Яндекса я смогла познакомиться лично. Хотя, как ни странно, никогда не хотела у вас работать :)
Удачи и успехов!Noch
Как-то раз мы с приятелем сидели у меня на даче. Сам не знаю как, разговор у нас зашел о Дмитрие Диброве. Завязался у нас тогда спор, о названии передачи, которую он вел на первом канале. Леха говорил, что она называется Антропология, а я говорил Аппология. Поспорили мы тогда на ящик пива. Прошло примерно пол года, и как-то раз, когда в большой и шумной компании мы пили пиво, угораздило леху вспомнить про этот спор. Рядом стоял компьютер. Зашли мы на яндекс. Леха ввел поиск: "Антропология", затем "Дмитрий Дибров" компьютер покорно выдал больше десятка статей, где говорилось, что ДД вел такую программу на канале НТВ. Леха, войдя в кураж стал бегать по комнате, и восторженно повторять, что с меня пиво. Но я то помню, что разговор был про первый канал. Проверил - точно:) Вел он на первом канале такую программу. Спасибо тебе Яндекс, за честно заработанное мною пиво.
P.S: знал бы куда, выслал бы тебе бутылочку:)Багунц Роман
Лично для меня Яндекс стал первым пропуском в мир Интернета...... Самая первая почта была сделана именно в нём..... Так что я до сих пор полльзуюсь Яндеком (холю его и лелею :))))))))))))))) в общем он помог мне во многом и я очень рада что он есть :))))))))))))))))))
Так вот как-то раз сидела я в Яндексе искала чего=-нибудь интересного и наткнулась на один сайтик, на котором в последствии нашла очень много друзей не только в мире, но и в своём городе........ Вот, видимся мы все до сих пор так что нашла я в Яндексе новых знакомых (а некоторые из моих "старых" друзей и любоффь себе здесь нашёл, но енто не про меня :)))))))))))))))......
Своих всех родственников к Яндексу приучила......
И благодаря этой поисковой системе я определилась чем же всё-таки хочу заниматься в жизни и информации мне теперь (Слава Богу.....э......Слава Яндексу :)))))))))))))) хватает!!!
Спасибо тебе, Яndex, за то что ты есть, был и будешь есть :)))))))))))))))))))Шони
Пользйюсь, а точнее использую Яndex в течении 4-5 лет. Несколько раз регил почту (думал что логин и пароль запомню, но ...), поисковик хороший, но почта просто Рулеззз.
Поздравляю с Днем Рождения. Желаю чтобы развивались и росли, а праздник встречающийся 38 240 163 раз, на не менее 61 653 сайте у вас повторился еще... именно столько раз, сколько он встречается=))) С ПРАЗДНИКОМ.Бумагин Евгений
поиск в рунете гуд.
яндекс блоги жгут, топ 30 конешно полный лохотрон, когда в камунити по фотошопу появляется вакансия от крупного работодателя и тутже в первомже каменте пост попадает в топ 30.
картинки ищутся только в гугле.
яндекс фотки копия flickr.
ya.ru (имею ввижу упрощеный поиск) не можите сделать нормальный, сделали какуюто нову парашу а надо то было только:
строка поиска
выбор сервиса где искать из списка (блоги, интернет, новости и т.д.)
и кнопка "искать". всего 3 элемента а вы нагородили туда почту, копирайты, "повернуть" какотое никому нахрен ненужное и т.д.
почта до гугловкой всеравно не тянет
яндекс карты хорошо, оперативнй ответ гуглу, да
мойкруг непонятно зачем если есть vkontakte
******
ну а в заключении могу еще сказать что появится ее несколько клонов чего нить гуглового (вы еще не пишите свой яндекс.докс?) всеравно хреновей чем оригинал, но поиск да вот это ваше, делайте поиск русский :)spel
С днем рождения!
Спасибо за беспроблемную и бесспамную почту - свой самый первый электронный ящик я когда-то зарегистрировала здесь и постоянно пользуюсь им до сих пор. А еще новости, поиск нужной информации, моя домашняя "народная" страничка, стартовая страница дома и на работе - для меня все это называется одним единственным словом Яндекс.
Долгих вам лет. :)Лиля
В Инете я далеко не новичок. Начинал тогда, когда кроме Альтависты поисковиков вообще не было. Попал на Яндекс совершенно случайно. Попробовал на поиск - а вроде ничего! А главное - наш, российский! И ведь работает неплохо! Вот и прописался у меня Яндекс домашней страницей до сих пор. А потом появилась почта.... Которой и пользуюсь по сей день. Приятно поразило в своё время безразмерное увеличение почтового ящика. Так вот и работаю в Инете вместе с вами. Единственное, что портит впечатление от совместной работы, это то, что в последнее время стало много пустой рекламы и мало загрузочных ресурсов. И всё равно, дай вам Бог здоровья и счастья в ваш день рожденья. И спасибо вам, всей команде, за грамотную и чёткую работу сервиса Яндекса.
С уважением
БалуБалу
Поздровляю!
Молодцы! Сейчас много поисковиков, но много лет поьзуюсь только Яндексом. Он роднее чтоль. Помню как создавал свою первую почту, будучи тогда совсем чайником в интернете. Я боялся что мне придёт большой счёт и я не смогу его оплатить, не верилось, что это бесплатно.
Кстати рацпредложение: неполхо былобы ввести кнопочку, которая запрос в строке поиска переделывает с английской раскладки на русскую. Часто так бывает, что запрос не в той раскладке пишу.
Ещё раз поздравляю. Птиц.Птиц
А моя история очень проста. Я начал активно пользоваться интернетом в 1998 году, тогда в рунете властовало два сайта: www.ru и ramble.ru ... потом через какое-то время появился mail.ru, а потом неожиданно и Яндекс. Тогда он был совершенно нов и никто особо ничего не понимал, но я сразу понял, что Яндекс будет топовым поисковиком, поэтому сразу же перешел на него, не смотря на то, что все мои друзья пользовались рабмлером и не совсем понимали зачем мне яндекс! Время подтвердило мой прогноз. :)karagodin
vot mne pomnitsa,vsegda kogda nujo bylo srochno otpravit vajnye dokumenty,ili poluchit nujnuu informaciu,kogda ostavalis sekundy-yandex vsegda ne rabotal,u menya est pochty na drugih serverah,i ya ne razu takogo ne videla-tolko na yandexe takoe vozmojno,chto server tebya posylaet podojdat snachala 60 sec,i td i tp,i tak chasami bezrezultatno mojno sidet.EVGENIA TIMASHEVA
Раньше, ещё года 3 назад, записывая на бумажке свой адрес почты, я писала так: "koshka232@ya.ru".
В ответ меня спрашивали: -ya- это Яндекс.
А я отвечала - ну конечно. Подождите, годика через два наши почты именно так и будут выглядеть.
Ну и?:) как в воду глядела?:)Кошка
Выражаю признательность и уважение всем создателям Яндекса!
Почта, новости, лента, тв программа и мой круг - всем этим я пользуюсь и очень доволен.
Оставайтесь молодыми и удачи вам!!!
P.S. Лучше стартовой страницы чем http://ya.ru/ не найти!Кошин Алексей
в 2002 году мне подарили охотничьего пса, по роду своей сущности, он постоянно все вынюхивал и выискивал, а я в то время только начал работать сисадмином, так вот сидел и думал как его назвать, сначала кликал "призом", но когда он нашел потерянные мною ключи, я обозвал его Яндексом, так к нему эта кличка и прилепилась. И теперь Яндекс по утрам приносит мне ключи от машины каждое утро.Владимирович Владислав
Поздравляю!
Основной причиной моего перехода на почту Яндекса было коварно подсунутое нам на работе ограничение трафика. В процессе использования выяснила также, что помимо "легковесности" сервис еще и отлично защищен от спама. У меня есть почта на мэйл.ру,но с нее стоит переадресация сюда - тот спам, что мэйл мне пересылает, рубит Яндекс! :) Спасибо ему за это!
Татьяна
Помню, в 1998 году, выйдя на работу после декрета и будучи совершенным чайником, попросила админа создать мне почтовый ящик. Он сделал - на каком-то странном почтовике, с какими-то наворотами и припарками. Промучившись пару месяцев, села я создавать себе другой. Выбрала Яндекс, который мне показался простым и ясным. И создала. Приятно удивило, что незанятым оказался хороший логин. Похвасталась админу.
- О, да ты гражданка Яндекса! - одобрительно сказал он.
Мне нравится, как вы работаете. Люблю все простое и стильное. Успехов!ynna
Тот кто придумал алфавит был очень умный, но тот кто перенес его в яндекс заслужил теплых слов. Всегда ее пользуюсь и уже привык к ней.
Я пишу про рускую клавиатуру.
Яндекс - супер проект.
Тут все что надо мне : почта, поиск, картинки и т.д.
Одного нехватает мне сегодня : футболочки с лигатуруй яндекса или студии Art Lebedev.
Useability forever !
skoniz inisacinis
На Яндексе я всего пять лет, но все эти годы неизменно пользуюсь его сервисами, игнорирую все остальные, кстати. Был очень обрадован, когда в этом году наконец-таки в Воронеже увидел широкоформатную рекламу Яндекса! Ходил, всем показывал предмет своего обожания...
А обожаю, собственно, Яндекс за то, что он нашел для меня не какие-то рефераты (хоят их были сотни), не книги (их было еще больше) и вообще не что-либо информативного и инормационного, он нашел для меня в прямом смысле Всё - свою жизнь.
Я ей даже когда-то обещание дал, что за ссылку под номером 359 я обязательно однажды отблагодарю Яндекс.
Спасибо вам всем там...
Но благодарность еще не пришла ))Александр
Это было в далеком 2004 году.
Я искал:
======================
саунд трек "kill bill"
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Многоуважаемый Яндекс решил мне помочь:
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сегодня:может быть, вы хотите найти: "саунд псориаз kill bill"
==============================================================
А на первом месте в результатах поиска было:
=======================
1. Скачать порно видео
саунд трек, kill bill
=======================
Hardy
К Яндексу хорошо и удобно привыкать. Даже если раньше, говоря про какой-то поисковик, я говорил "поискать" и сейчас так же, но когда говорю о Яндексе все время говорю "Спросить у Яндекса"))). Так что вот тАк вот. Въелись вы в сознание людей :) С праздником !mirror
Сейчас сложно вспомнить чтониб из былого, но вот прямо сейчас я пытался прочитать новость про Саакашвилли и миротворцев в Абхазии, нажав на соответствующий линк получил новость о жильцах новостроек в Москве. Вот ВСЁ И НАШЛОСЬ.Хотя виноват видимо Росбалт с кривым линком.
А вобщем то спасибо Вам за действительно хорошую работу, главное что бы в жизни не было ситуаций как в той притче :
-ПАП, а откуда берутся дети???
-Сынок, мне оч. некогда, спроси лучше у Яндекса.nikolka
Слащавый само пи-ар конечно рулит:) но по ощущениям последние годы яндыкс несколько сдал как поисковик. (То ли я вырос, и мне стало нужно больше нюансов :)
Уже несколько лет не говорят "А что, Яндекс уже отменили?" => все ссылки на "гугль - рулит" и "погуглил - много думал..."
Словом трудиесь. Почивать на лаврах пока рановато ;)Khaimin Vladimir
С Днем рождения, Яндекс! Ты замечательный!
Только вот уже четыре попытки, как ты не берешь меня на работу (( А все мои друзья знают, как я мечтала работать в Яндексе! А теперь я работаю в другой очень крупной компании... Сейчас я твой крупный покупатель рекламы и немножко конкурент. Но ты все равно славный, и я по-прежнему мечтаю работать в Яндексе!
Историй я вспомнить сейчас не могу ))
Зато скажу тебе: я видела много-много пользователей, которые считают, что Яндекс - это и есть Интернет. Их так научили на компьютерных курсах )) Им показали главную страницу Яндекса и сказали: смотрите, это Интернет!
Ты замути партнерку с компьютерными курсами. Пусть намеренно приучают людей к Яндексу.
Танечка
я присоединяюсь к поздравлениям 10-летия.я Yandex уже давно сделал стартовой. но удручает то обстоятельство,живя в одессе я начал замечать, что не попадаю на ваш сервер,а попадаю в киев со своими оранжевыми заморочками ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!!!troximez bladimir
С Яндексом познакомился в 2001 году. Представление об интернете было весьма сумбурное, что говорить о поисковиках... Потом узнал, что существуют другие поисковики, сайты и т.д., но везде (в поисковиках) был настолько непонятный дизайн, столько нагромождений, что вот попрежнему продолжаю пользоваться только Яндексом. Спасибо, вам ребята за то, что вы есть, с вами гораздо легче находить ответы на свои вопросы. Успехов.
Сергей Гарднер.mcflash
Поздравляю!
Я хочу поздравить с праздником не только руководство и персоонал компании Яндекс, но и пользователей сей прекрасной системы!
У меня почта в @yandex.ru уже несколько лет, ваша поисковая система мне помогла найти имя для моего кота, и вообще я без Яндекса как без рук. Желаю Вам всего самого наилудшего, рпаботать в таком же стиле и от благодарностей благшодарных пользователей и клиентов не будет отбоя. П О З Д Р А В Л Я Ю!!!!!
Anubis
всё начиналось просто. почта на яндексе была первой... у меня тогда и компьютера ешё не было. не раз выручала виртуальная клавиатура яндекса. а в данное время,и это действительно так, яндекс можно по праву назвать стандартом в поиске по русскому интернету. спасибо вам. Terra Incognito
Яндекс, безусловно, помогает! Всегда!
Его грандиозную полезность и удобность я оценила в ночь подготовки к экзамену по астрономии. В астрономии я полный ноль. Мне нужно было написать ответы на 25 билетов. Времени была одна-единственная ночь. И что бы я делала без Словарей Яндекса!)))Саша
Помню в далеком 2002 году я только-только начал пользоваться Интернетом на постоянной основе, тогда еще по модему. Решил зарегистрировать ящик на Яндексе. Конечно очень хотелось получить ящик со своим именем, но оно оказалось занято!Я очень огорчился, т.к. надеялся, что моё имя редкое и вряд ли кто-то успел занять такой логин, но я ошибался. Незадолго до этого по телевизору рассказали, что Яндекс присоединил к себе Народ.ру и что теперь все записи в них общие, т.е. пользователи Народы имеют почту на Яндексе и наоборот и тогда я решил кое-что проверить и ввел в браузере - матвей.народ.ру. Я прям таки подпрыгнул, когда зашел на сайт! Там не было ничего кроме ссылки на какой-то забугорный порносайт! Я сразу же судорожно полез смотреть правила пользования услугами яндекса и нашел сразу же 2 нарушения: 1. распространение порнографии с помощью услуг яндекса и 2. сайт состоял из одной ссылки на "сторонний" сайт. Ни медля ни секунды я накатал жалобу Админу и уже через пару часов был владельцем почтового адреса и сайта моей мечты! С тех пор прошло уже 5 лет, каждый день я пользуюсь услугами Яндекса где бы я не был - причем практически всеми(и хостингом и почтой и фотками и мн.мн.другим), чему очень рад! Спасибо тебе Яндекс!Матвей
Не могу не оставить свой комментарий, когда такое приятное событие!
Поздравляю!
Пользуюсь Yandex-ом уже очень давно и не представляю все свои повседневные действия без Вас :)) Работа, учеба, развлечения :) Вы всегда рядом и во всем. Это приятно и полезно. Не было еще, наверное, ничего, чтобы я у Вас не нашла :) Спасибо за все, что вы делаете для тех милионнов (будущих милиардов), которые уже и не предствляют свою жизнь без Yandex!
Ваша Snegurka!Снегурка
вы б написали, что за счет РЕКЛПАМЫ и живете...
и напишите, что МЫ БУДЕТ РЕКЛАМИРОВАТЬ все что угодно - главное платили...
не вижу тут нечего уникально, технологии..хм...
все просто есть 5-10 очкариков, который пашут в клетках, и есть еще нескольку куч пузанов, которые эксплуатируют этих ачкариков и выжимают их них все что можно...
Дед
Увлекаюсь коллекционированием магнитов на холодильник, в том числе и корпоративных. И 2005 узнал, что около 5 лет назад у компании Яндекс был свой фирменный магнит. Надежда на то, что бы найти этот магнит была крайне мала. Но попытка не пытка. Будучи, действительным, фаном сервиса Яндекса написала письмо в эту Компания. К моему удивлению мне ответили, сказали, что нашли такой магнит у себя и готовы мне его передать. Помимо того, что я получил фирменный магнит "Яндекс", мне устроили 2-х часовую экскурсию по миру (офису) Яндекса. Спасибо всем сотрудникам Яндекса и лично Амилющенко Александру.Филатов Николай
Поздравляю !
Очень приятно было наблюдать все эти годы за Вашим развитием. Я в интернете с 95 года, сначала пользовался "апортом", потом "рамблером", потом был "гугл" и "яхо", когда столкнулся с Яндексом, решил что тоже не на долго, очень приятно ошибся. Желаю развиваться дальше, таким же темпом, когда что-то привычное меняется - оно живет. Пусть Яндекс живет ярко и так долго как только возможно.Godovanec Dmitry
Можно много всего вспомнить, но хотел бы сказать лишь одно: Яндекс стал первой интернет-страницей, открытой на моём первом компьютере ещё в конце 90ых. Именно Яндекс открыл для меня весь простор интернета и подарил мне первый собственной электронный почтовый ящик, за что ему огромное спасибо.Tim
Я не умею красиво говорить, но решил поздравить вас с днем варенья.:) я на Яndex всего полгода, но пока лучших поисковиков не видел(а может их и нет?:-) в общем: всего вам и побольше и чтоб ничего за это небылоmazurin vik
Однажды я увидел новый сервис Яндекса, открывшийся буквально пару дней. Это был сервис персональных страниц www.narod.ru. Я, прочитав Пользовательское Соглашение, увидел примерно следующую фразу:"... вы можете зарегистрировать имя вида name.narod.ru...". Не вопрос, подумал я и зарегистрировал себе доменное имя именно - name.narod.ru. После этого из Пользовательского соглашения пропало уточнение о том, какое имя можно зарегистрировать.
Вот такая вот история. :)AlexeevRA
А мне Ваш сервис перестал нравиться. У Вас модераторы на Я.ру — недотёпы. Не могут отличить ПОРНОГРАФИЮ от ЭРОТИКИ. Но мало того они черезчур предвзято относятся к людям, они блокируют тех пользователей, кто использует Ваши сервисы Яндекс-фото и видео исключительно, как камеру хранения (хранят и никому не показывают «запрещённое» фото и видео), а тех, кто демонстрирует явно выраженныю порнографию публично — холят и лелеят или же попросту закрывают на них глаза.
Диктуют владельцу дневника: что и как писать. А ведь дневник для того и создаётся, чтобы каждый мог написать о наболевшем и, порой, о самом сокровенном. Посмотрите ЖЖ, Маил.ру и другие аналогичные сервисы. Так там полная свобода слова. О чём хотят люди — о том и пишут...
Текстовой редактор — совсем никакой. Пока сделаешь, чтобы текст сообщения в дневнике выглядел красиво, семь потов сойдёт. На маил.ру, рамблере и пр. редактор куда лучше...