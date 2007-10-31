В каждой дискуссии важны все реплики, а вопросы обычно задают ради ответов. Комментарии, оставленные к записям в блогах зачастую представляют не меньший (а иногда и больший) интерес, чем сами записи.
С сегодняшнего дня Поиск по блогам ищет не только по записям в блогах. Мы объявляем о начале бета-тестирования поиска по комментариям.
Вы можете сами испытать его уже сейчас: http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=счастье
Например, можете найти все ссылки на какой-либо блог:
http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=link="company.yandex.ru/blog*"
Или все комментарии определённого человека:
http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=author="anton"
Вот так можно найти что-нибудь в комментариях в определённом журнале:
http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=author="anton"+<<+journal="kukutz.livejournal.com"
А вот так – все комментарии определенного пользователя в других журналах:
http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=...
С помощью переключателя в нижней части странице, результаты поиска можно сгруппировать по блогам, по авторам комментариев или по посту, к которому написаны комментарии.
На данный момент возможен поиск по комментариям в LiveJournal и LiveInternet с момента их создания. В будущем мы планируем сделать поиск по комментариям в других блогохостингах и автономных блогах.
Мы постарались загрузить архивы сервисов максимально полно, и уже сейчас доступно более 90% всех существующих публичных комментариев для данных сервисов – около 400 миллионов. Со временем мы проиндексируем и оставшуюся часть.
Напоминаем, что любой блоггер может запретить индексацию своего блога и всех комментариев в нём с помощью файла robots.txt (в ЖЖ - настройка "минимизировать индексацию моего блога поисковыми системами"). Если вы хотите сделать какой-либо текст недоступным для поиска, оберните его в тэг <NOINDEX>. Кроме того, можно запретить поиск своих комментариев. Для этого напишите нам о таком своём желании через форму обратной связи.
Мы будем очень благодарны за сообщения об ошибках в работе поиска и за предложения о том, как улучшить поиск или его интерфейс. Мы постараемся исправить все недоработки и учесть наиболее интересные и важные пожелания в окончательной версии сервиса. Присылать и то, и другое можно на адрес support@blogs.yandex.ru.
Мягко говоря, не очень хорошо получается.
Скажем, я консультуруюсь по неким проблемам в профессиональном сообществе. Например, по проблемам воспитания ребенка в сообществе психологов.
Аккаут сообщества не имеет защиты от поисковиков. Любые мои комментарии о диагнозах психиатров и неврологово доступны любому любопытсвующему в сети, не смотря на то, что пост - подзамочный. Или вообще в принципе удален сутки нахад вместе со всеми комментариями.
Подумайте - легко ли найти БЕЗ использования интеренета и личного общения в тоже интеренете - тераписта для больного ребенка? И хочу ли я, что бы обо всех проблемах моего ребенка узнал просто случайный прохожий, учитель его школы, мой сосед, работодатель?...
Очень мило вводить такие сервисы ПОСЛЕ того, как люди много лет пользоватлись жж...
Данный сервис Яндекса разрушает приватность и любую защиту блогов.Rishka
Если пост был подзамочным, то конечно же, никто не сможет найти комментарии, написанные к нему. Мы не индексируем непубличные комментарии.
Если же не был - то любой человек и раньше мог прочитать ваш комментарий в этом сообществе. И даже мог найти его через любой обычный веб-поиск. В то же время, если вы не хотите, чтобы эти комментарии можно было найти в нашем поиске по вашему юзернейму, то напишите об этом в службу поддержки - они будут скрыты. Но учтите, что через обычный поисковик их всё ещё можно будет найти.Антон Волнухин
Поиск по публичным комментариям никаких претензий не может вызывать, разумеется.
Значит, в вашем сервисе есть ошибки. Я не проводила тестирования - я просто поискала по своему жж-нику - нашла комментарий к закрытому посту на второй странице отчета поиска.
При попытке посмотреть комментарий без авторизации - ЖЖ выдал сообщение, в поиске - есть полная форма комментария.
Если вам для исправления ошибки нужна более полная информация - предоставлю сразу.
Rishka
Если вы нашли комментарии к закрытому посту - это значит, что на момент индексации комментариев этот пост был публичным.
Вы можете написать в службу поддержки, указав конкретные адреса скрытых комментариев. Если они действительно уже закрыты в ЖЖ, их уберут из поиска.Антон Волнухин
Это полезная штука, да, я не спорю.
Но далеко, далеко не все будут рады (уже не рады) тому что их комменты можно найти.
Сама не проверяла, но читала про то, что поиск показывает скрытые и удаленные комменты к публичным записям. А вот это (если имеет место быть) крайне хреново.
P.S. Просто так. Пользуясь случаем хочу передать привет молодому человеку, который с месяц-полтора назад пытался познакомиться со мной, утверждая, что работает в Яндексе и участвовал в разработке поиска по блогам. )Milana
Полностью согласна с Rishka.
И дублирую письмо, которое написала на адрес, который был указан:
"Здравствуйте!
На мой взгляд, это неправильно и такого поиска не должно существовать, ведь сейчас начнется слежка друг за другом. Уже один человек сказал,когда увидел что в Яндексе будет такая "прелесть", что будет за девушкой следить и не дай бог ему что-то в написанном не понравится, он ей накостыляет.
Это нарушает всякую свободу! Не забывайте, что дневники ведут не только школьники, которым по приколу слежки и тд, но и взрослые люди, которые хотят иногда побыть наедине с самим собой, когда пишут в дневник, а теперь эти записи станут достоянием общественности. Что же Вы делаете то?
Это может и в копеечку обойтись компании за причиненный моральный ущерб.
С уважением
Солнышко
Не забывайте, что ведя дневник в livejournal, вы в любом случае ведете его на глазах у общественности. Предъявлять претензии к тому, что по общественно доступной информации появился поиск - все равно что предъявлять претензии, если кто-то начнет коллекционировать надписи на стенах домов "Маша, я люблю тебя! Твой Вася" и издавать еженедельный журнал "Кто кого любит". Если Вася не хочет, чтобы Маша узнала о его пылких чувствах - значит, надо было писать у себя в _личном_ дневнике, а не на стене дома.Kirpichov Eugene
Ой, в одном и том же письме — и давление на эмоции используется, мол "вы поймите, им охота скрываться", и тут же угрозы "обойтись в копеечку". Детсадовский сеанс приёмов манипуляции мамочкой :)dead art
Народ массово палиццо))
Штука хорошая.
Но все же надо было а) громко и внятно анонсировать ее ПЕРЕД началом индексации комментов и б) устроить систему запрета индексации иначе как обращением в вашу службу поддержки.
Палево потер, письмо написал, роботс.тхт настроил, искренне ваш)Allyric
Автоматизировать запрет индексации — это хорошая мысль. Правда, лучше, чтобы о решении этой проблемы заботились те, кто предоставляет "площадки для высказывания", а то — сегодня яндекс, завтра кто угодно.dead art
>Кроме того, можно запретить поиск своих комментариев. Для этого напишите нам о >таком своём желании через форму обратной связи.
Два дня назад написал такую просьбу, ответа нет, комменты по прежнему находятся.
Zaraz
Комментарии убираются в течение одного рабочего дня с момента подтверждения авторства журнала.
Если вам не ответили в течение рабочего дня - убедитесь, что вы указали правильный обратный адрес в форме или напишите о своей просьбе ещё раз на адрес support@blogs.yandex.ru.Антон Волнухин
Прошло уже чуть более 3-х месяцев с начала открытого доступа к этому функционалу, а rss к запросам с указанием автора комментария или блога так и не прикрутили.
Я понимаю, что вы не разглашаете планы, но все же. Можно ли ждать этой очень удобной функции?Денис Блинов
Антон, у меня вот какой вопрос.
Я являюсь модератором ЖЖ-сообщества pishu_pravilno. Тематика сообщества -- вопросы правописания. Для того, чтобы не задавать один и тот же вопрос многократно, участники сообщества всегда пользовались поиском.
Форма для поиска через Яндекс встроена в профиль сообщества
http://community.livejournal.com/pishu_pravilno/profile
Однако с некоторых пор (оценочно -- неделя или две назад) поиск перестал работать. Выдаёт, что "Поиск по записям в блоге «pishu_pravilno» запрещен его автором. Если вы хотели бы искать в записях в этом блоге, попросите автора отменить этот запрет". Однако ни один из модераторов не устанавливал запрет на индексацию! В профиле сообщества нет галочки на параметре "Минимизировать попадание моего журнала в поисковые системы".
У Вас написано: "Кроме того, можно запретить поиск своих комментариев. Для этого напишите нам о таком своём желании". У меня большое подозрение, что кто-то из недоброжелателей обратился в Яндекс лично, написав о _своем_ желании запретить поиск. Однако это частное желание вступает в противоречие с потребностями 10 тысяч участников сообщества pishu_pravilno. Убедительно прошу Вас снять запрет с поиска.
Искренне,
Арнольд.Арнольд
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