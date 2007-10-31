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Поиск по комментариям

В каждой дискуссии важны все реплики, а вопросы обычно задают ради ответов. Комментарии, оставленные к записям в блогах зачастую представляют не меньший (а иногда и больший) интерес, чем сами записи. С сегодняшнего дня Поиск по блогам ищет не только по записям в блогах. Мы объявляем о начале бета-тестирования поиска по комментариям. Вы можете сами испытать его уже сейчас: http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=счастье Например, можете найти все ссылки на какой-либо блог: http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=link="company.yandex.ru/blog*" Или все комментарии определённого человека: http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=author="anton" Вот так можно найти что-нибудь в комментариях в определённом журнале: http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=author="anton"+<<+journal="kukutz.livejournal.com" А вот так – все комментарии определенного пользователя в других журналах: http://blogs.yandex.ru/search_comments.xml?text=... С помощью переключателя в нижней части странице, результаты поиска можно сгруппировать по блогам, по авторам комментариев или по посту, к которому написаны комментарии. На данный момент возможен поиск по комментариям в LiveJournal и LiveInternet с момента их создания. В будущем мы планируем сделать поиск по комментариям в других блогохостингах и автономных блогах. Мы постарались загрузить архивы сервисов максимально полно, и уже сейчас доступно более 90% всех существующих публичных комментариев для данных сервисов – около 400 миллионов. Со временем мы проиндексируем и оставшуюся часть. Напоминаем, что любой блоггер может запретить индексацию своего блога и всех комментариев в нём с помощью файла robots.txt (в ЖЖ - настройка "минимизировать индексацию моего блога поисковыми системами"). Если вы хотите сделать какой-либо текст недоступным для поиска, оберните его в тэг <NOINDEX>. Кроме того, можно запретить поиск своих комментариев. Для этого напишите нам о таком своём желании через форму обратной связи. Мы будем очень благодарны за сообщения об ошибках в работе поиска и за предложения о том, как улучшить поиск или его интерфейс. Мы постараемся исправить все недоработки и учесть наиболее интересные и важные пожелания в окончательной версии сервиса. Присылать и то, и другое можно на адрес support@blogs.yandex.ru.
Антон Волнухин, знаю ответ: 42
58 комментариев
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company
26 ноября 2015, 19:10
По моему здорово, одно но в этой ситуации придется многим следить за "Базаром" теперь и в комментах kulhazker.livejournal.com Kulhazker
company
26 ноября 2015, 19:10
Поиск по автору - мега вещь. Всегда хотел иметь возможность отыскать все свои комменты. Спасибо ;)Александр
company
26 ноября 2015, 19:10
круто, че. вылезла куча интересногоjuliy@lj
company
26 ноября 2015, 19:10
Вы попали в top30 на яндексе самых обсуждаемых тем в блогосфере. Поэтому копия вашего поста доступна в ленте по ссылке Почитать текст со всеми комментариями можно тут Это Ваш 1-й ТОПовый пост за последний год. Посмотреть статистику автора можно тут. Этот "бот не имеет отношения к Яндексу" © НадежныйИсточник --------------- PS, ушел писать ИИ.Topbot30
company
26 ноября 2015, 19:10
здорово! очень иногда нужно было :)aartyfarty
company
26 ноября 2015, 19:10
Спасибо, полезная штука, а планируется ли прикрутить выдачу RSS, как в поиске по постам? lazy_sergeant
company
26 ноября 2015, 19:10
Отличная функция! Поддерживаю.MoveR
company
26 ноября 2015, 19:10
В этой новости очень не хватает инструкций как добавить в рсс коммента к тпоикам с пхпбб-воблы-ipb (а не только сами топики) А так вобще - маньякам ЖЖ полезноАндрей
company
26 ноября 2015, 19:10
Классные функции! =) Ксюша
company
26 ноября 2015, 19:10
Объясните, пожалуйста, для чайников подробнее, как воспользоваться robots.txt, чтобы запретить поиск?Ирина
company
26 ноября 2015, 19:10
Волнухин, отдай жжшный логин.anton3
company
26 ноября 2015, 19:10
Полезная штука, молодцы! :)usachev
company
26 ноября 2015, 19:10
Спасибо! Очень полезный сервисТиматков Алексей
company
26 ноября 2015, 19:10
Антон, вы как и Гугл хотите поработить мир? )) Рабченок Илья
company
26 ноября 2015, 19:10
Мягко говоря, не очень хорошо получается. Скажем, я консультуруюсь по неким проблемам в профессиональном сообществе. Например, по проблемам воспитания ребенка в сообществе психологов. Аккаут сообщества не имеет защиты от поисковиков. Любые мои комментарии о диагнозах психиатров и неврологово доступны любому любопытсвующему в сети, не смотря на то, что пост - подзамочный. Или вообще в принципе удален сутки нахад вместе со всеми комментариями. Подумайте - легко ли найти БЕЗ использования интеренета и личного общения в тоже интеренете - тераписта для больного ребенка? И хочу ли я, что бы обо всех проблемах моего ребенка узнал просто случайный прохожий, учитель его школы, мой сосед, работодатель?... Очень мило вводить такие сервисы ПОСЛЕ того, как люди много лет пользоватлись жж... Данный сервис Яндекса разрушает приватность и любую защиту блогов.Rishka
company
26 ноября 2015, 19:10
Если пост был подзамочным, то конечно же, никто не сможет найти комментарии, написанные к нему. Мы не индексируем непубличные комментарии. Если же не был - то любой человек и раньше мог прочитать ваш комментарий в этом сообществе. И даже мог найти его через любой обычный веб-поиск. В то же время, если вы не хотите, чтобы эти комментарии можно было найти в нашем поиске по вашему юзернейму, то напишите об этом в службу поддержки - они будут скрыты. Но учтите, что через обычный поисковик их всё ещё можно будет найти.Антон Волнухин
company
26 ноября 2015, 19:10
Зря вы этоshurics
company
26 ноября 2015, 19:10
Народ массово палиццо)) Штука хорошая. Но все же надо было громко и внятно анонсировать ее ПЕРЕД началом индексации комментов.Allyric
company
26 ноября 2015, 19:10
Поиск по публичным комментариям никаких претензий не может вызывать, разумеется. Значит, в вашем сервисе есть ошибки. Я не проводила тестирования - я просто поискала по своему жж-нику - нашла комментарий к закрытому посту на второй странице отчета поиска. При попытке посмотреть комментарий без авторизации - ЖЖ выдал сообщение, в поиске - есть полная форма комментария. Если вам для исправления ошибки нужна более полная информация - предоставлю сразу. Rishka
company
26 ноября 2015, 19:10
Если вы нашли комментарии к закрытому посту - это значит, что на момент индексации комментариев этот пост был публичным. Вы можете написать в службу поддержки, указав конкретные адреса скрытых комментариев. Если они действительно уже закрыты в ЖЖ, их уберут из поиска.Антон Волнухин
company
26 ноября 2015, 19:10
Очень полезный сервис. Спасибо.maryela
company
26 ноября 2015, 19:10
Это полезная штука, да, я не спорю. Но далеко, далеко не все будут рады (уже не рады) тому что их комменты можно найти. Сама не проверяла, но читала про то, что поиск показывает скрытые и удаленные комменты к публичным записям. А вот это (если имеет место быть) крайне хреново. P.S. Просто так. Пользуясь случаем хочу передать привет молодому человеку, который с месяц-полтора назад пытался познакомиться со мной, утверждая, что работает в Яндексе и участвовал в разработке поиска по блогам. )Milana
company
26 ноября 2015, 19:10
Скажите, а как можно отключить поиск по тем комментариям, которые я делаю в жж? Юзернейм — ufoby.ufoby
company
26 ноября 2015, 19:10
А добавьте еще строку "просмотров за месяц". Будет ли индексироваться англоязычная часть жж?coffeee_in
company
26 ноября 2015, 19:10
Полностью согласна с Rishka. И дублирую письмо, которое написала на адрес, который был указан: "Здравствуйте! На мой взгляд, это неправильно и такого поиска не должно существовать, ведь сейчас начнется слежка друг за другом. Уже один человек сказал,когда увидел что в Яндексе будет такая "прелесть", что будет за девушкой следить и не дай бог ему что-то в написанном не понравится, он ей накостыляет. Это нарушает всякую свободу! Не забывайте, что дневники ведут не только школьники, которым по приколу слежки и тд, но и взрослые люди, которые хотят иногда побыть наедине с самим собой, когда пишут в дневник, а теперь эти записи станут достоянием общественности. Что же Вы делаете то? Это может и в копеечку обойтись компании за причиненный моральный ущерб. С уважением Солнышко
company
26 ноября 2015, 19:10
Не забывайте, что ведя дневник в livejournal, вы в любом случае ведете его на глазах у общественности. Предъявлять претензии к тому, что по общественно доступной информации появился поиск - все равно что предъявлять претензии, если кто-то начнет коллекционировать надписи на стенах домов "Маша, я люблю тебя! Твой Вася" и издавать еженедельный журнал "Кто кого любит". Если Вася не хочет, чтобы Маша узнала о его пылких чувствах - значит, надо было писать у себя в _личном_ дневнике, а не на стене дома.Kirpichov Eugene
company
26 ноября 2015, 19:10
Ой, в одном и том же письме — и давление на эмоции используется, мол "вы поймите, им охота скрываться", и тут же угрозы "обойтись в копеечку". Детсадовский сеанс приёмов манипуляции мамочкой :)dead art
company
26 ноября 2015, 19:10
А что, может и влететь, учитывая что поиск не отлажен и ведется и по скрытым и удаленным комментариям.Тазартир Адда
company
26 ноября 2015, 19:10
ура, наконец-то я смогу отловить всех б*** в жж с кем мой бывший разговаривал!!! вот уж скандал закачу по старой памяти!! а то так давно мне это не удавалось!! Люда
company
26 ноября 2015, 19:10
Народ массово палиццо)) Штука хорошая. Но все же надо было а) громко и внятно анонсировать ее ПЕРЕД началом индексации комментов и б) устроить систему запрета индексации иначе как обращением в вашу службу поддержки. Палево потер, письмо написал, роботс.тхт настроил, искренне ваш)Allyric
company
26 ноября 2015, 19:10
Автоматизировать запрет индексации — это хорошая мысль. Правда, лучше, чтобы о решении этой проблемы заботились те, кто предоставляет "площадки для высказывания", а то — сегодня яндекс, завтра кто угодно.dead art
company
26 ноября 2015, 19:10
Я очень плохо владею поиском, подскажите, как искать блоггеров, в нике которых такой символ: _ (у меня не получается) Заранее спасибоК С
company
26 ноября 2015, 19:10
Лафа кончилась? Сегодня поиск выдаёт результат не ранее месячной давности. Это навсегда? Или временный глюк?mpv
company
26 ноября 2015, 19:10
Есть два пользователя с одинаковым именем, один на Livejournal, другой на Liveinternet. Поиск находит только того, кто на Liveinternet. Как найти второго (он раньше находился)?Шухрай Павел
company
26 ноября 2015, 19:10
>Кроме того, можно запретить поиск своих комментариев. Для этого напишите нам о >таком своём желании через форму обратной связи. Два дня назад написал такую просьбу, ответа нет, комменты по прежнему находятся. Zaraz
company
26 ноября 2015, 19:10
Комментарии убираются в течение одного рабочего дня с момента подтверждения авторства журнала. Если вам не ответили в течение рабочего дня - убедитесь, что вы указали правильный обратный адрес в форме или напишите о своей просьбе ещё раз на адрес support@blogs.yandex.ru.Антон Волнухин
company
26 ноября 2015, 19:10
а как читать камменты ва ивде rssЛистер Мистер
company
26 ноября 2015, 19:10
Пока RSS-экспорт для результатов поиска по комментариям не предусмотрен.Антон
company
26 ноября 2015, 19:10
Прошло уже чуть более 3-х месяцев с начала открытого доступа к этому функционалу, а rss к запросам с указанием автора комментария или блога так и не прикрутили. Я понимаю, что вы не разглашаете планы, но все же. Можно ли ждать этой очень удобной функции?Денис Блинов
company
26 ноября 2015, 19:10
Можно :)Антон Волнухин
company
26 ноября 2015, 19:10
Запретите пожалуйста поиск по моему ЖЖ!! winter_in_me я написала в службу поддержки, но не знаю когда ждать ответаTori
company
26 ноября 2015, 19:10
а что такое файл robots.txt ? очень хочется запретить поиск по своим комментариям кому мне хочется их показать я даю доступ в блоге :)7777 Alisa
company
26 ноября 2015, 19:10
Антон, у меня вот какой вопрос. Я являюсь модератором ЖЖ-сообщества pishu_pravilno. Тематика сообщества -- вопросы правописания. Для того, чтобы не задавать один и тот же вопрос многократно, участники сообщества всегда пользовались поиском. Форма для поиска через Яндекс встроена в профиль сообщества http://community.livejournal.com/pishu_pravilno/profile Однако с некоторых пор (оценочно -- неделя или две назад) поиск перестал работать. Выдаёт, что "Поиск по записям в блоге «pishu_pravilno» запрещен его автором. Если вы хотели бы искать в записях в этом блоге, попросите автора отменить этот запрет". Однако ни один из модераторов не устанавливал запрет на индексацию! В профиле сообщества нет галочки на параметре "Минимизировать попадание моего журнала в поисковые системы". У Вас написано: "Кроме того, можно запретить поиск своих комментариев. Для этого напишите нам о таком своём желании". У меня большое подозрение, что кто-то из недоброжелателей обратился в Яндекс лично, написав о _своем_ желании запретить поиск. Однако это частное желание вступает в противоречие с потребностями 10 тысяч участников сообщества pishu_pravilno. Убедительно прошу Вас снять запрет с поиска. Искренне, Арнольд.Арнольд
piraman3
26 ноября 2015, 19:10

У меня в автономном блоге такая же ситуация. Все открыто для индексации, в том числе RSS комментариев. В чем дело не понятно.

company
26 ноября 2015, 19:10
Очень хорошо!Смак Анатолий
kulezki
26 ноября 2015, 19:10

+1

EVA
26 ноября 2015, 19:10

Обучите этому ваших сотрудников. Отрывок из моей переписки с вашей сотрудницей. Я жаловалась на спамера. Итак, читать снизу в верх, мой ответ последний:


Специально для вас и вашей компании нашла ВСЕ комменты спамера (нажимать на ссылки):

http://yandex.ru/yandsearch?text=http%3A%2F%2Fblogs.yandex.ru%2Fsearch_comments.xml%3Ftext%3Dauthor%3D%22lidets%22&lr=213&site=ya.ru%2Clivejournal.com%2Cliveinternet.ru%2Cdiary.ru%2Ctwitter.com

Ну и конкретно (уже нажала на ссылку за вас): http://clubs.ya.ru/4611686018427388102/replies.xml?item_no=2465

P.S. Полезная информация для вашей работы: http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=11721

05.08.2013, 09:29, "my.ya.ru support" <yaru@support.yandex.ru>:

 Здравствуйте!

 Прошу прощения за задержку с ответом.
 Пожалуйста, пришлите нам ссылку на этот комментарий. Спасибо за сообщение.

 --
 Просим Вас высказать свое мнение о полученном ответе: http://feedback2.yandex.ru/appraisal.xml?session=a50c0f11aec7b89b1702a4231f5c95430883ea2c-27173632-56007537

 С уважением, Люда Смешнова
 Служба поддержки Яндекса
 http://help.yandex.ru

 EVA <levangel@ya.ru> написал(а):
  Здравствуйте.

    Пользователь страницы http://lidets.ya.ru/ распространяет спам

    Вам комментарий:

    lidets написал

    1 августа 2013 года, четверг, 18:14

    Я СЕГОДНЯ ПРЕБЫВАЮ В ШОКОВОМ СОСТОЯНИИ! ВОЗМУЩЕНИЮ МОЕМУ НЕТ ПРЕДЕЛА! НАШЕЛ САЙТ, НА КОТОРОМ ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ВИСИТ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ! МНЕ НУЖНО ХОТЬ КАКОЕ-ТО ПРОЯСНЕНИЕ ТОГО, ГДЕ БЕРУТ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ, КТО БЕРЕТ, КТО ВЫКЛАДЫВАЕТ ЕЁ В СЕТЬ И КАК МНЕ ТЕПЕРЬ ЕЁ УБРАТЬ? ВЕДЬ С ЭТОЙ ИНФОЙ НА КАЖДОГО ИЗ НАС МОЖНО ПОВЕСИТЬ ЛЮБОЙ КРЕДИТ! ВСЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ПОДРОБНОСТИ ТУТ...

efirtio
26 ноября 2015, 19:10

Поиск Яндекса по комментариям в ЖЖ находит далеко не всё...

Например: http://blogs.yandex.ru/search.xml?author=vmel&server=livejournal.com&ft=comments - здесь не найдены комментарии пользователя к этой записи ( http://yury-finkel.livejournal.com/198088.html ) - хотя они там есть.

Кроме того, у пользователя vmеl в ЖЖ около 34 тысяч комментариев, но Яндекс находит только 19 тысяч.

Почему так?

thornton24
26 ноября 2015, 19:10
Да, очень удобная функция.
allow495
26 ноября 2015, 19:10
Спасибо за информацию поиска по блогам :)
tekillabo
26 ноября 2015, 19:10
Люблю
vvera-71
26 ноября 2015, 19:10
Если есть комментарий с определенным набором слов, интересно было бы узнать время его первого появления
Максим Самусенко
3 июня 2016, 09:21
Поставил тему на яндекс "Яндекс-тян" и появилось чувство что меня обманули)
cyxym
27 июля 2017, 12:23
куда пропал поиск по блогам? выводит лишь самые популярные посты по теме, и нет самых новых, как раньше
bay05s
6 января 2018, 15:42
Iwesski
mir-parketa.spb
20 мая, 20:51
Мир паркета спб
Profi Group
29 мая, 20:01
Для того чтобы продвигать свои проекты надо иметь платежеспособную аудиторию. Кто более платежесопособен чем директора и владельцы компаний https://profi-group.site
Михайлов Сергей
сегодня, 11:51
Спасибо! Хочу расширенный пост по этой теме. Буду  благодарным читателем.