КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Вау, Я.ру!

В апреле мы запустили сервис Я.ру в режиме бета-тестирования, по приглашениям. С тех пор прошло полгода. Сервис существенно изменился, на нем появились новые возможности. Мы очень благодарны всем пользователям, которые помогали нам тестировать Я.ру и делать его лучше. Сегодня мы объявляем, что для создания страницы на Я.ру больше не нужны приглашения. Достаточно зайти на главную страницу — wow.ya.ru — и зарегистрироваться. Кроме того, на главной странице показывается наша "Доска почёта" — пользователи, которые недавно получили Ку. И вы тоже можете оказаться в их числе! Ещё на wow.ya.ru можно увидеть настроения пользователей Я.ру. Они обновляются в режиме реального времени. И самое интересное — это появление мест для общения по интересам — клубов. Выбрать клуб пользователь может в меню "Мои клубы". Пользуясь служебным положением, приглашаем всех в клуб сервиса Я.ру! :) Кстати, именно там, в специальной теме можно оставлять пожелания-заявки на создание клубов с другими тематиками. Клубы еще тестируются и мы приглашаем поучаствовать в этом всех желающих. Общайтесь, знакомьтесь, показывайте свои фотки, делитесь настроением, ссылками, обсуждайте общие интересы в клубах — а мы будем делать Я.ру всё более удобным и интересным!
Команда Я.ру
17 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
company
26 ноября 2015, 19:10
А где маленький яндекс который раньше был на ya.ru?sphayros
company
26 ноября 2015, 19:10
http://ya.ruveged
company
26 ноября 2015, 19:10
И http://www.ya.ru/псевдоним
company
26 ноября 2015, 19:10
точно, ступил, прошу прощенья)sphayros
company
26 ноября 2015, 19:10
Мдя... Зарелизить продукт без групп пользователей... Не ожидал. :(ynx
company
26 ноября 2015, 19:10
Почему же... Мои клубы появились и уже выполняют свои функции.Денис Блинов
company
26 ноября 2015, 19:10
Наконец-то!Земцов Константин
company
26 ноября 2015, 19:10
мы рады)Алекс
company
26 ноября 2015, 19:10
Ребят, а у меня немного притормаживает Я.ру. Это нормально? адсл, все делаРабченок Илья
company
26 ноября 2015, 19:10
А что такое Ку?лёша
company
26 ноября 2015, 19:10
ку!АнАрХ
company
26 ноября 2015, 19:10
А как создать свой клуб?Soundlover
company
26 ноября 2015, 19:10
Поздравляю! А это можно считать выходом из беты? А то непонятно, почему нет ссылки с большого Яндекса ;)Михаил Лебедев
company
26 ноября 2015, 19:10
Плохо работает сервис! Я зарегистрирован уже около месяца, а браузеры так и показывают ошибку тика: "Неверное перенаправление на странице Firefox определил, что сервер перенаправляет запрос на этот адрес таким образом, что он никогда не завершится. * Эта проблема может возникать при отключении или запрещении принятия cookies." Хотя с кукисами все нормально. В саппорт писал, так и не помогло ничего ((((((efor74
espaniola-5
26 ноября 2015, 19:10
А у меня до сих пор все было нормально, а вот вчера тоже такое сообщение появляется и на яндекс-почте и на блогах... Почта теперь открывается только через Explorer...Очень неудобно...! Работаю через Firefox.
VICONT
26 ноября 2015, 19:10
Коллеги, доработайте, пожалуйста, редактор. Редактор должен быть универсальным: обязан без вспомогательных процедур вставлять не только текст, но и любую графику, для начала - в формате WORD. VICONT
Grisha
вчера, 15:02
Здорово)
Хороший сервис