Вау, Я.ру!

В апреле мы запустили сервис Я.ру в режиме бета-тестирования, по приглашениям.
С тех пор прошло полгода. Сервис существенно изменился, на нем появились новые возможности. Мы очень благодарны всем пользователям, которые помогали нам тестировать Я.ру и делать его лучше.
Сегодня мы объявляем, что для создания страницы на Я.ру больше не нужны приглашения. Достаточно зайти на главную страницу — wow.ya.ru — и зарегистрироваться. Кроме того, на главной странице показывается наша "Доска почёта" — пользователи, которые недавно получили Ку. И вы тоже можете оказаться в их числе! Ещё на wow.ya.ru можно увидеть настроения пользователей Я.ру. Они обновляются в режиме реального времени.
И самое интересное — это появление мест для общения по интересам — клубов. Выбрать клуб пользователь может в меню "Мои клубы". Пользуясь служебным положением, приглашаем всех в клуб сервиса Я.ру! :) Кстати, именно там, в специальной теме можно оставлять пожелания-заявки на создание клубов с другими тематиками. Клубы еще тестируются и мы приглашаем поучаствовать в этом всех желающих.
Общайтесь, знакомьтесь, показывайте свои фотки, делитесь настроением, ссылками, обсуждайте общие интересы в клубах — а мы будем делать Я.ру всё более удобным и интересным!
Плохо работает сервис!
Я зарегистрирован уже около месяца, а браузеры так и показывают ошибку тика:
"Неверное перенаправление на странице
Firefox определил, что сервер перенаправляет запрос на этот адрес таким образом, что он никогда не завершится.
* Эта проблема может возникать при отключении или запрещении принятия cookies."
Хотя с кукисами все нормально.
В саппорт писал, так и не помогло ничего ((((((efor74
А у меня до сих пор все было нормально, а вот вчера тоже такое сообщение появляется и на яндекс-почте и на блогах... Почта теперь открывается только через Explorer...Очень неудобно...! Работаю через Firefox.