Маркет: графики средней цены на модель

Когда я хотел купить плеер и среди множества вариантов на Маркете уже выбрал одну из самых новых моделей, у меня остался один вопрос – а стоит ли покупать эту модель сейчас? Может быть, цена на эту новинку ещё слишком высока и мне следует подождать месяц-два, пока она не станет ниже?
И тут я подумал: «У нас же есть масса накопленной статистики, которая может сделать выбор на Маркете ещё немного проще и обдуманнее. Ничего подобного в Рунете я не видел. Мы можем сделать графики по цене и поделиться этой полезной информацией со всеми пользователями Маркета. Из этого получится отличный сервис!»
Сегодня мы открываем эту возможность для всех посетителей Маркета. Каждый может зайти на страницу с описанием интересующего товара на Маркете, кликнуть на ссылку «Динамика цены» и посмотреть график изменения средней цены на эту модель, чтобы принять взвешенное решение о покупке. А если выбранная модель еще совсем новинка, можно посмотреть, как изменялись цены на похожие модели. Их список всегда справа от описания интересующего товара.
PS: Надо же, какая штука – одни товары падают в цене, а другие растут. Например мобильные телефоны, фотоаппараты или видеокарты со временем дешевеют, холодильники или стиральные машины практически не меняются в цене, а элитные товары, вроде этой акустической системы — могут и подорожать.
Евгений Цуринов, разработчик персональных сервисов Маркета
Всё классно, но вот для регионов, которые не обслуживаются Маркетом (нет предложений) вместо цены написано "Нет в продаже", что абсолютно бесполезно, может лучше писать для них по умолчанию московские цены, чтобы народ из заграницы мог представить почем нынче фотики в Москве без ползания по настройках региона?Michel
График неудобный, стоит поучиться у финансовых сервисов - нужны отметки о максимуме, минимуме, процент падения цены, желательно сокращать период до интересующего, уже давно пользовался подобным "личным сервисом" при помощи экселя и нескольких скриптов сборщиков с нужных мне организаций - если есть возможность следить изменение цены в конкретной фирме - было бы показательно. А то повышение или понижение может оказаться липовым из-за выхода товара из ассортимента нескольких фирм с большой или низкой накруткой. Короче юзабилити еще повышать и повышать =)) с удовольствием покритикую следующие версии тоже =)ALastorZ
Увы, на данный момент, минимум и максимум не слишком показательны - много специфических предложений по сниженной цене или, наоборот, повышенной из-за особенной комплектациии. Мы думаем, как обойти эту проблему.Цуринов Евгений
Ничего сложного, если у нас рассматривается график средней цены - то макс и мин показательны ибо работают на среднее значение (эти пониженные и пониженные комплектации включены и усреднены), а если конкретное предложение фирмы, то они тоже показательны, т.к. конкретное предложение (позиция прайса, комплектация) постоянно и изменение цены на конкретную комплектацию интересно с максимумами и минимумами. Короче не вижу проблемы, которую нужно решать =) Покажете?ALastorZ
Предложения магазинов столь разнородны, а ошибки заполнения цен и просто обман встречаются столь часто, что минимум и максимум практически всегда оказываются "выбросами" (некорректными данными, ошибками измерения).
Они могут быть интересны только с точки зрения "Ого-го, 10млн рублей за Nokia 2110 - во дают!" и "Совсем обнаглели, Nokia N95 за 75 рублей - кто ж им поверит!"
При подсчете среднего минимумы и максимумы, являющиеся выбросами, тоже надо исключать, так как оценка с их учетом не является оптимальной, поскольку ее дисперсия не минимальна.
Решать нужно проблему надежного определения выбросов - и она весьма непроста и часто вовсе нерешаема в случае цен на товары.Кирпичев Евгений
Отлично, пожалуй лучшее ноновведение на Яндексе за последний месяц.
Думаю стоит
1) на странице с графиком добавить список товаров "которые пользователи смотрят также" (у вас такое есть) и дат возможность отобразить динамику цен на эти товары с помощью галочек на томже графике.
2) Я ожидал увидеть флешовый график, где когда мышкой наводишь на линию, показывается цена, в наведенный момент времени.Flashr
Не знаю читает ли кто-то из модеров старые темы... Ну в общем суть такова, что слишком короткая история по динамике цен, с тем как подскачил курс очень есть желание посмотреть на цену ~2 годичной давности и сравнить
Firefox 48.0.2 (установлен NoScript, но для Маркета проставлены все разрешения), IE 11 - кнопка "Средняя цена" над ценой товара отсутствует (соответственно и динамику не посмотришь). Её убрали, или проблема именно с настройками браузеров? Выбираю кондиционер и хотел бы проанализировать влияние сезонности на цены кондиционеров.
Поддерживаю, как и многие из комментаторов, увеличение отображаемого на графике отрезка времени! Изменение цены за последние несколько месяцев имеет мало смысла. Как правило хочется знать изменение цены за прошлый сезон или отчетный период: Например если я хочу купить санки в январе, мне надо посмотреть дешевели ли санки в период январь-май прошлого года, если хочу купить машину - хочется узнать прошлогодний минимум распродажи машин предыдущего года выпуска. Даешь график истории минимум полтора года!
PS: минимум и максимум так же были бы интересны. Чтобы исключить проблему ошибочных данных могу предложить ввести третье измерение: Цена-время-количество предложений. Третье измерение не обязательно отображать в виде 3D, можно просто сделать градиент, обозначающий плотность. Темный - много предложений. светлый - мало предложений.для удобства и лучшей видимости данное измерение можно сделать дискретным (Количество предложений в ценовом диапазоне по цветам: 0=#FFF, 1-10%=#EEE, ... 91%-100%-#666)
Год 2020, а более объемный и подробный график цен все хочется. Когда в году самые низкие цены? Насколько сильно падают цены в черные пятницы и пр. и есть ли распродажи по праздникам? Насколько упали цены на Х когда в прошлом году вышел Y? Через сколько месяцев после выпуска цены будут падать? Как сравнить с прошлыми моделями? И т.д.