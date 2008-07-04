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Маркет: графики средней цены на модель

Когда я хотел купить плеер и среди множества вариантов на Маркете уже выбрал одну из самых новых моделей, у меня остался один вопрос – а стоит ли покупать эту модель сейчас? Может быть, цена на эту новинку ещё слишком высока и мне следует подождать месяц-два, пока она не станет ниже? И тут я подумал: «У нас же есть масса накопленной статистики, которая может сделать выбор на Маркете ещё немного проще и обдуманнее. Ничего подобного в Рунете я не видел. Мы можем сделать графики по цене и поделиться этой полезной информацией со всеми пользователями Маркета. Из этого получится отличный сервис!» Сегодня мы открываем эту возможность для всех посетителей Маркета. Каждый может зайти на страницу с описанием интересующего товара на Маркете, кликнуть на ссылку «Динамика цены» и посмотреть график изменения средней цены на эту модель, чтобы принять взвешенное решение о покупке. А если выбранная модель еще совсем новинка, можно посмотреть, как изменялись цены на похожие модели. Их список всегда справа от описания интересующего товара. PS: Надо же, какая штука – одни товары падают в цене, а другие растут. Например мобильные телефоны, фотоаппараты или видеокарты со временем дешевеют, холодильники или стиральные машины практически не меняются в цене, а элитные товары, вроде этой акустической системы — могут и подорожать.
Евгений Цуринов, разработчик персональных сервисов Маркета
35 комментариев
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company
26 ноября 2015, 19:02
Всё классно, но вот для регионов, которые не обслуживаются Маркетом (нет предложений) вместо цены написано "Нет в продаже", что абсолютно бесполезно, может лучше писать для них по умолчанию московские цены, чтобы народ из заграницы мог представить почем нынче фотики в Москве без ползания по настройках региона?Michel
company
26 ноября 2015, 19:02
Спасибо за замечание, мы подумаем, как это сделать удобнее.Цуринов Евгений
company
26 ноября 2015, 19:02
+1, масквичи как всегда в своём стиле. :)alexf
company
26 ноября 2015, 19:02
Вообще-то я к Москве не имею никакого отношения, так что ваши упрёки не уместны.Michel
company
26 ноября 2015, 19:02
Жаль только,что маркет в последнее время ужасно тупит: то ошибки выдаёт, то просто тормозит...junglebaby
company
26 ноября 2015, 19:02
График неудобный, стоит поучиться у финансовых сервисов - нужны отметки о максимуме, минимуме, процент падения цены, желательно сокращать период до интересующего, уже давно пользовался подобным "личным сервисом" при помощи экселя и нескольких скриптов сборщиков с нужных мне организаций - если есть возможность следить изменение цены в конкретной фирме - было бы показательно. А то повышение или понижение может оказаться липовым из-за выхода товара из ассортимента нескольких фирм с большой или низкой накруткой. Короче юзабилити еще повышать и повышать =)) с удовольствием покритикую следующие версии тоже =)ALastorZ
company
26 ноября 2015, 19:02
Максимум, минимум, и дельта +1.Khachaturov Leonya
company
26 ноября 2015, 19:02
Увы, на данный момент, минимум и максимум не слишком показательны - много специфических предложений по сниженной цене или, наоборот, повышенной из-за особенной комплектациии. Мы думаем, как обойти эту проблему.Цуринов Евгений
company
26 ноября 2015, 19:02
Ничего сложного, если у нас рассматривается график средней цены - то макс и мин показательны ибо работают на среднее значение (эти пониженные и пониженные комплектации включены и усреднены), а если конкретное предложение фирмы, то они тоже показательны, т.к. конкретное предложение (позиция прайса, комплектация) постоянно и изменение цены на конкретную комплектацию интересно с максимумами и минимумами. Короче не вижу проблемы, которую нужно решать =) Покажете?ALastorZ
company
26 ноября 2015, 19:02
Предложения магазинов столь разнородны, а ошибки заполнения цен и просто обман встречаются столь часто, что минимум и максимум практически всегда оказываются "выбросами" (некорректными данными, ошибками измерения). Они могут быть интересны только с точки зрения "Ого-го, 10млн рублей за Nokia 2110 - во дают!" и "Совсем обнаглели, Nokia N95 за 75 рублей - кто ж им поверит!" При подсчете среднего минимумы и максимумы, являющиеся выбросами, тоже надо исключать, так как оценка с их учетом не является оптимальной, поскольку ее дисперсия не минимальна. Решать нужно проблему надежного определения выбросов - и она весьма непроста и часто вовсе нерешаема в случае цен на товары.Кирпичев Евгений
company
26 ноября 2015, 19:02
Спасибо за предложения. Мы уже работаем над улучшением сервиса :)Цуринов Евгений
company
26 ноября 2015, 19:02
Отлично, пожалуй лучшее ноновведение на Яндексе за последний месяц. Думаю стоит 1) на странице с графиком добавить список товаров "которые пользователи смотрят также" (у вас такое есть) и дат возможность отобразить динамику цен на эти товары с помощью галочек на томже графике. 2) Я ожидал увидеть флешовый график, где когда мышкой наводишь на линию, показывается цена, в наведенный момент времени.Flashr
company
26 ноября 2015, 19:02
Спасибо за высокую оценку. Обязательно учтём ваши пожелания при развитии проекта.Цуринов Евгений
company
26 ноября 2015, 19:02
очень бы полезна была такая фича: "известить по е-майл при падении цены до такой-то". К примеру, я жду, когда подешевеет Asus Eee PCЗахаров
company
26 ноября 2015, 19:02
несколько лет назад такая фича была у томского интернет магазина Техноград http://tg.tomsk.ruДаниилХанин
company
26 ноября 2015, 19:02
Вот бы график за больший период..AC_TRASH
ac@xybix.org
26 ноября 2015, 19:02
Подскажите пожалуйста, где я могу посмотреть график динамики цен на товар? Раньше была ссылочка, сейчас не могу найти :(
t.shkvara
26 ноября 2015, 19:02
Обыскался график изменения цены, но так его и не нашел. Развод?
Павел
26 ноября 2015, 19:02
Выхожу на страницы с динамикой цен только через поиск в яндексе, случайно. Где спрятана эта секретная ссылка на странице с товаром?
vovz99
26 ноября 2015, 19:02
Павел,
я нашел как - дави на "Средняя цена" - будет и график и цены.
lsd325
10 декабря 2015, 20:54
в связи с ростом доллара ну и цен, в начале кризиса (год назад), было бы интересно посмотреть на график сейчас. пожалуйста сделайте возможность видеть среднюю цену за более длинный отрезок времени.
alexandr-ftf
20 декабря 2015, 21:40
lsd325,
Поддерживаю. Очень было бы классно
mixa611
22 апреля 2016, 03:29
Не знаю читает ли кто-то из модеров старые темы...
Ну в общем суть такова, что слишком короткая история по динамике цен, с тем как подскачил курс очень есть желание посмотреть на цену ~2 годичной давности и сравнить
Света Чистякова
22 апреля 2016, 18:56
mixa611,
здравствуйте. Читает. Передам ваши пожелания разработчикам, спасибо.
jurgenk32
10 сентября 2016, 23:31
Firefox 48.0.2 (установлен NoScript, но для Маркета проставлены все разрешения), IE 11 - кнопка "Средняя цена" над ценой товара отсутствует (соответственно и динамику не посмотришь). Её убрали, или проблема именно с настройками браузеров? Выбираю кондиционер и хотел бы проанализировать влияние сезонности на цены кондиционеров.
Alexey Jiva
11 ноября 2016, 23:23
Хочу поблагодарить команду Яндекса за Вашу работу!  С большой пользой и удобством пользуюсь Маркетом и другими сервисами -)))

.
А также присоединяюсь к высказанным ПРЕДЛОЖЕНИЯМ показывать статистику за более длительный период. Чтобы, в идеале, можно было увидеть динамику за весь период.
dmitry.kostukov
25 ноября 2016, 20:53
куда пропала динамика цен? или дело в черной пятнице?
Master991
10 января 2017, 16:58
пропал график изменения цен, где найти?
kolyaseg
3 марта 2017, 18:52
>>> Сегодня мы открываем эту возможность для всех посетителей Маркета.
А теперь закрываем(((

5 лет сервис работал и приносил пользу, пока Яндекс не решил "улучшить" Маркет(
MikaEl
6 октября 2017, 18:27
Серьезно Яндекс, где график?
tsheslavie
18 декабря 2017, 12:25
Почему график ограничивается 5-ю месяцами? Пожалуйста, сделайте график за всё время его на маркете. Например по умолчанию за 5 месяцев, но нажав на ссылку увидеть за всё время.
павел ильясов
16 января 2018, 13:29
Поддерживаю, как и многие из комментаторов, увеличение отображаемого на графике отрезка времени! Изменение цены за последние несколько месяцев имеет мало смысла. Как правило хочется знать изменение цены за прошлый сезон или отчетный период: Например если я хочу купить санки в январе, мне надо посмотреть дешевели ли санки в период январь-май прошлого года, если хочу купить машину - хочется узнать прошлогодний минимум распродажи машин предыдущего года выпуска. Даешь график истории минимум полтора года!
павел ильясов
16 января 2018, 13:52
павел ильясов,


PS: минимум и максимум так же были бы интересны. Чтобы исключить проблему ошибочных данных могу предложить ввести третье измерение: Цена-время-количество предложений. Третье измерение не обязательно отображать в виде 3D, можно просто сделать градиент, обозначающий плотность. Темный - много предложений. светлый - мало предложений.для удобства и лучшей видимости данное измерение можно сделать дискретным (Количество предложений в ценовом диапазоне по цветам: 0=#FFF, 1-10%=#EEE, ... 91%-100%-#666)
Qlavrt
27 апреля 2018, 09:12
Теперь наши комменты похоже никто уже не читает...
Ребята, куда исчез график с ценами?! Зачем убрали?!
alotofmusic
сегодня, 11:13
Год 2020, а более объемный и подробный график цен все хочется. Когда в году самые низкие цены? Насколько сильно падают цены в черные пятницы и пр. и есть ли распродажи по праздникам? Насколько упали цены на Х когда в прошлом году вышел Y? Через сколько месяцев после выпуска цены будут падать? Как сравнить с прошлыми моделями? И т.д.