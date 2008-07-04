Узнать IP, измерить скорость

Пользователи часто проверяют, есть ли у них интернет, просто набрав yandex.ru (ленивые и/или аскеты – ya.ru). Мы решили дополнить информацию о наличии интернета какими-то техническими данными и завести для этого специальную страницу, адрес которой легко запомнить и легко продиктовать. Например, http://internet.yandex.ru или http://inet.ya.ru.
Теперь на одной странице можно узнать свой IP, скорость интернет-соединения (от пользователя до Яндекса), а также получить другие полезные данные — название операционной системы и браузера, разрешение экрана, состояние cookies и javascript и версию флеш-плеера.
Измерив скорость, вы можете сообщить о ней друзьям с помощью информера:
Было бы удобно иметь сервис проверки почты, все никак руки не доходят повесить самому. Когда у людей есть необходимость проверить почту - удобно зайти, ввести проверяемый адрес (или список) и получить тестовое письмо с тайм меткой и еще чем-нибудь диагностическим =) аналогично получить такой же ответ послав письмо скажем на тест@yandex.ru. На этой страничке такая формочка была бы очень в тему. Куче эникйщиков бы помогла.ALastorZ
Ммм, уважаемые разработчики наверное забыли, что подобный тест вступает в противоречие с программой пиринга общих локальных сесурсов у Яндекса. Другими словами, мой провайдер уже подключился к ней и естественно у меня показывает скорость соединения 100 mbit, а внешний канал у меня всего 10 mbit...нестыковочка...Rebber Alex
Да, я тоже проверяю подключение, набирая ya.ru. Только вот "фишка" в следующем: делаю я это лишь потому, что это самый короткий адрес. Набирать internet.ya.ru гораздо дольше. Так что по преждему буду пользоваться ya.ru, если кто-нибудь не догадается сделать псевдоним типа i.ya.ru :)Сафин Антон
А я пишу с юзерагентом:
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 SeaMonkey/1.1.11
А ваша глупая машина обзывает мою Симанки как:
Браузер: Mozilla/5.0
Тест на скорость не срабатывает, 5%
Мы не смогли измерить Вашу скорость. Повторите попытку через 15 минут.
В общем, скудновато и при куче саморекламы справа.Vladimir
От моего браузера вы получаете вот этот весь юзерагент:
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 SeaMonkey/1.1.11
а не только как выводит ваш сервис
Mozilla/5.0
Вы же понимаете, что браузера с именем Mozilla 5.0 вообще не выпускалось, это ложное срабатывание в том случае, когда должно выводиться именно имя браузера, а не техническая инфа, к тому же та её часть, которая общая для нескольких браузеров.
Мне кажется в случае, когда в юзерагенте есть слово SeaMonkey, то браузер не может быть каким-то другим кроме, собственно, SeaMonkey. И номер версии тут же через слэш присутствует, можно было бы так и вывести:
SeaMonkey/1.1.11
Не исключаю, что Яндекс не догадывается о существовании браузера Симанки, хотя разработчики браузера позиционируют его в том числе как инструмент для разработчиков, веб-разработчиков и опытных пользователей, но раз уж на обсуждаемом сервисе вы взялись показывать имя браузера, то деваться вам некуда - познакомьтесь. :) Иначе ерунда какая-то получается.Vladimir
Ежели у вас такие трудности с идентификацией браузеров - попробуйте спросить админов форума Мозилла-Россия как они это делают - на форуме выводится иконка браузера и юзерагент в тайтле. Правда и там есть отдельная тема на форуме для случаев, когда не определяется.-)Vladimir
От моего браузера вы получаете вот этот весь юзерагент:
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 SeaMonkey/1.1.11
а не только как выводит ваш сервис
Mozilla/5.0
Вы же понимаете, что браузера с именем Mozilla 5.0 вообще не выпускалось, это ложное срабатывание в том случае, когда должно выводиться именно имя браузера, а не техническая инфа, к тому же та её часть, которая общая для нескольких браузеров.
Мне кажется в случае, когда в юзерагенте есть слово SeaMonkey, - браузер не может быть каким-то другим кроме, собственно, SeaMonkey. И номер версии тут же через слэш присутствует, можно было бы так и вывести:
SeaMonkey/1.1.11
Не исключаю, что Яндекс не догадывается о существовании браузера Симанки, хотя разработчики браузера позиционируют его в том числе как инструмент для разработчиков, веб-разработчиков и опытных пользователей, но раз уж на обсуждаемом сервисе вы взялись показывать имя браузера, то деваться вам некуда - познакомьтесь. :) Иначе ерунда какая-то получается.Vladimir
Служба не успевает определить скорость соединения.
Возможные причины: 1) служба не успевает прокачать пакет данных для определения скорости (низкая скорость интернет-соединения); 2) служба фиксирует длительные задержки в передаче данных (временные перебои в работе интернет-канала).Давид ПМ
Огромная просьба, ставьте все ваши новые фичи, пусть даже мелкие (inet.ya.ru) и недоделанные (beta-maps) в http://www.yandex.ru/all_services.html - пусть там будет действительно всё! А то блог не все читают. Siron