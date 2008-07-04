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Узнать IP, измерить скорость

Пользователи часто проверяют, есть ли у них интернет, просто набрав yandex.ru (ленивые и/или аскеты – ya.ru). Мы решили дополнить информацию о наличии интернета какими-то техническими данными и завести для этого специальную страницу, адрес которой легко запомнить и легко продиктовать. Например, http://internet.yandex.ru или http://inet.ya.ru. Теперь на одной странице можно узнать свой IP, скорость интернет-соединения (от пользователя до Яндекса), а также получить другие полезные данные — название операционной системы и браузера, разрешение экрана, состояние cookies и javascript и версию флеш-плеера. Измерив скорость, вы можете сообщить о ней друзьям с помощью информера:

Я.Интернет
Вместе с проектом запущен специальный колдунщик, который на запросы «IP-адрес», «мой IP» и даже «мой айпи» показывает IP-адрес пользователя и ссылку на http://internet.yandex.ru.
Давид Петросян-Мкервали, 63045/30589
34 комментария
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company
26 ноября 2015, 19:01
"расширение экрана" -- ?MichaelYakovis
company
26 ноября 2015, 19:01
Конечно, "разрешение". Простите, дурацкая опечатка.Давид ПМ
company
26 ноября 2015, 19:01
Спасибо, фишка полезная! Небольшое разночтение: "... название операционной системы и браузера, расширение экрана... " А на инет.я.ру так: "Разрешение экрана: 1024x768x32 " Junglist
company
26 ноября 2015, 19:01
Спасибо. Опечатался.Давид ПМ
company
26 ноября 2015, 19:01
Было бы удобно иметь сервис проверки почты, все никак руки не доходят повесить самому. Когда у людей есть необходимость проверить почту - удобно зайти, ввести проверяемый адрес (или список) и получить тестовое письмо с тайм меткой и еще чем-нибудь диагностическим =) аналогично получить такой же ответ послав письмо скажем на тест@yandex.ru. На этой страничке такая формочка была бы очень в тему. Куче эникйщиков бы помогла.ALastorZ
company
26 ноября 2015, 19:01
Спасибо за интерес к нашим сервисам. Мы подумаем над Вашим предложением.Давид ПМ
company
26 ноября 2015, 19:01
Ммм, уважаемые разработчики наверное забыли, что подобный тест вступает в противоречие с программой пиринга общих локальных сесурсов у Яндекса. Другими словами, мой провайдер уже подключился к ней и естественно у меня показывает скорость соединения 100 mbit, а внешний канал у меня всего 10 mbit...нестыковочка...Rebber Alex
company
26 ноября 2015, 19:01
Да, я тоже проверяю подключение, набирая ya.ru. Только вот "фишка" в следующем: делаю я это лишь потому, что это самый короткий адрес. Набирать internet.ya.ru гораздо дольше. Так что по преждему буду пользоваться ya.ru, если кто-нибудь не догадается сделать псевдоним типа i.ya.ru :)Сафин Антон
company
26 ноября 2015, 19:01
Антон, спасибо за комментарий. Специально для этих целей у проекта предусмотрен псевдоним http://inet.ya.ru.Давид ПМ
company
26 ноября 2015, 19:01
Ага, слишком длинный путь. легче набирать myip.ru чем inet.ya.ru. или сделайте ссылку с ya.ru на измерение скорости, чтобы не печатать лишние символыRixand
company
26 ноября 2015, 19:01
Спасибо за интерес к нашему сервису. Ya.ru на то и аскетичный поиск, что там нет ничего лишнего. Myip.ru показывается только IP-адрес - у нас же еще куча всего.Давид ПМ
company
26 ноября 2015, 19:01
А у меня версия браузера не совпала... стоит мозила 2,0,0,15 а сервис отобразил 2,0,0,12:)
company
26 ноября 2015, 19:01
Спасибо за замечание. Подскажите, этот комментарий вы пишете из того же браузера?Давид ПМ
company
26 ноября 2015, 19:01
А я пишу с юзерагентом: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 SeaMonkey/1.1.11 А ваша глупая машина обзывает мою Симанки как: Браузер: Mozilla/5.0 Тест на скорость не срабатывает, 5% Мы не смогли измерить Вашу скорость. Повторите попытку через 15 минут. В общем, скудновато и при куче саморекламы справа.Vladimir
company
26 ноября 2015, 19:01
Мы выводим данные, которые получаем от браузера. Спасибо за мнение.Давид ПМ
company
26 ноября 2015, 19:01
От моего браузера вы получаете вот этот весь юзерагент: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 SeaMonkey/1.1.11 а не только как выводит ваш сервис Mozilla/5.0 Вы же понимаете, что браузера с именем Mozilla 5.0 вообще не выпускалось, это ложное срабатывание в том случае, когда должно выводиться именно имя браузера, а не техническая инфа, к тому же та её часть, которая общая для нескольких браузеров. Мне кажется в случае, когда в юзерагенте есть слово SeaMonkey, то браузер не может быть каким-то другим кроме, собственно, SeaMonkey. И номер версии тут же через слэш присутствует, можно было бы так и вывести: SeaMonkey/1.1.11 Не исключаю, что Яндекс не догадывается о существовании браузера Симанки, хотя разработчики браузера позиционируют его в том числе как инструмент для разработчиков, веб-разработчиков и опытных пользователей, но раз уж на обсуждаемом сервисе вы взялись показывать имя браузера, то деваться вам некуда - познакомьтесь. :) Иначе ерунда какая-то получается.Vladimir
company
26 ноября 2015, 19:01
Ежели у вас такие трудности с идентификацией браузеров - попробуйте спросить админов форума Мозилла-Россия как они это делают - на форуме выводится иконка браузера и юзерагент в тайтле. Правда и там есть отдельная тема на форуме для случаев, когда не определяется.-)Vladimir
company
26 ноября 2015, 19:01
От моего браузера вы получаете вот этот весь юзерагент: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 SeaMonkey/1.1.11 а не только как выводит ваш сервис Mozilla/5.0 Вы же понимаете, что браузера с именем Mozilla 5.0 вообще не выпускалось, это ложное срабатывание в том случае, когда должно выводиться именно имя браузера, а не техническая инфа, к тому же та её часть, которая общая для нескольких браузеров. Мне кажется в случае, когда в юзерагенте есть слово SeaMonkey, - браузер не может быть каким-то другим кроме, собственно, SeaMonkey. И номер версии тут же через слэш присутствует, можно было бы так и вывести: SeaMonkey/1.1.11 Не исключаю, что Яндекс не догадывается о существовании браузера Симанки, хотя разработчики браузера позиционируют его в том числе как инструмент для разработчиков, веб-разработчиков и опытных пользователей, но раз уж на обсуждаемом сервисе вы взялись показывать имя браузера, то деваться вам некуда - познакомьтесь. :) Иначе ерунда какая-то получается.Vladimir
Римская
вчера, 22:41
company,
Yandex https://yandex.ru/internet/ru 21:39 UTC +03:00 Поздравляем, вы в интернете! IPv4-адрес: 188.162.185.222 IPv6-адрес: не определен Регион по IP-адресу: Ростов-на-Дону Регион: Ростов-на-Дону Регион в Яндекс.Паспорте: Ростов на Дону Входящее соединение: скорость не измерена Исходящее соединение: скорость не измерена Браузер: Яндекс.Браузер 20.2.0.215.00 (WebKit 537.36) Операционная система: Android Pie Значение session_id: 3:1581256068.5.0.1580200564323:BayivA:84.1|1017057483.41763.2.2:1055504|1020559766.745036.2.2:745036|212287.350606.*** JavaScript: да Flash: не определен COOKIE ВАШЕГО БРАУЗЕРА: yandexuid: 7102769981580133275 _ym_uid: 1580154608412041265 mda: 0 _csrf: s3GWnaJdnKyxiInkAgF0Gp_r yandex_gid: 39 font_loaded: YSv1 ys_fp: form6026-logId=453ddf264121abb98ea92a429934519d5f738c6a935axWEBx3090x1580262983 noSessionLogin21930706: – noSessionLogin52543411: – my: YysBJwA= cycada: kkxPa7pGZAzBC5JpG6TR73mc0Y1l50iV2XYTCKBr9Qo= Session_id: 3:1581256068.5.0.1580200564323:BayivA:84.1|1017057483.41763.2.2:1055504|1020559766.745036.2.2:745036|212287.350606.*** sessionid2: 3:1581256068.5.0.1580200564323:BayivA:84.1|1017057483.41763.2.2:1055504|1020559766.745036.2.2:745036|212287.394319.*** L: QS1ZRAZ7ZXECd293XHAGBQ9JVGJXbwNyKVY/IRc1BC9XXUZA.1581256068.14136.380841.b4f009ac7128cab1d11579d39d6ab325 yandex_login: Antonrnd2020 yuidss: 7102769981580133275 i: l2nWPgsRKpHcBWhRn7wtUDQl5NzDn+IsXs1xj67o9I7I+Kk9jqv7rCd+ztQSPypS+APCwUtxWemaB4LvAkG/TwDZYsc= _ym_isad: 2 _ym_d: 1581411110 yabs-frequency: /4/00050000003nRq9U/7BuzRRGv9_Q5Sd1_EVp___ynXd9mVpdy____D8PoS7iv_F___m00/ skid: 5328345241581425889 q-csrf-token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiIxMDE3MDU3NDgzIiwiZXhwIjoxNTgxNTI4MDg2fQ.Cwmi3sHVe1vahuoQtI3m8oJXuP9GPrUd1rYEvkfJI_s ys: udn.cDrQoNC40LzRgdC60LDRjw==#svt.1#ymrefl.20B2543892F2B51F#wprid.1581443792154979-1180624769628776808000111-vla1-3610#uuid.e8a39bc2dd2636741643492f4ad1816b yp: 1581446999.gpauto.47_251045:39_713444:175:1:1581446098#2147483648.andrid.da84661252ef8c6e#2147483648.did.8fab69e7c32e33b975e1235113c70d66#2147483648.ybrod.3#1597172910.sz.694x320x2_25#1582009734.szm.2_25:694x320:320x528 ИНФОРМАЦИЯ О БРАУЗЕРЕ: postMessageSupport: true localStorageSupport: true CSP2Support: true DeviceModel: Blade A7 2020RU BrowserBase: Chromium CSP1Support: true BrowserName: YandexBrowser BrowserVersion: 20.2.0.215.00 BrowserEngineVersion: 537.36 BrowserEngine: WebKit DeviceVendor: Zte OSVersion: 9 OSName: Android Pie SameSiteSupport: true OSFamily: Android isBrowser: true SVGSupport: true WebPSupport: true DeviceName: ZTE Blade A7 2020RU BrowserBaseVersion: 79.0.3945.117 historySupport: true isMobile: true isTablet: false isTouch: true appCodeName: Mozilla appName: Netscape appVersion: 5.0 (Linux; arm; Android 9; ZTE Blade A7 2020RU) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 YaBrowser/20.2.0.215.00 Mobile Safari/537.36 language: ru-RU platform: Linux armv7l product: Gecko productSub: 20030107 userAgent: Mozilla/5.0 (Linux; arm; Android 9; ZTE Blade A7 2020RU) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 YaBrowser/20.2.0.215.00 Mobile Safari/537.36 vendor: Google Inc. РАЗРЕШЕНИЯ: geolocation: granted notifications: granted midi: granted camera: prompt microphone: granted background-sync: granted persistent-storage: prompt accelerometer: granted gyroscope: granted magnetometer: granted clipboard-read: prompt clipboard-write: granted payment-handler: granted ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: HTMLVideoElement: да MP4: да WebM: да HLS: да MPD: нет H264: да H265: нет WebM with VP9: да MSE: да SourceBuffer: да EME: да : EMESystemsYandex https://yandex.ru/internet/ru 11.02.2020 21:39 UTC +03:00 Поздравляем, вы в интернете! IPv4-адрес: 188.162.185.222 IPv6-адрес: не определен Регион по IP-адресу: Ростов-на-Дону Регион: Ростов-на-Дону Регион в Яндекс.Паспорте: Ростов на Дону Входящее соединение: скорость не измерена Исходящее соединение: скорость не измерена Браузер: Яндекс.Браузер 20.2.0.215.00 (WebKit 537.36) Операционная система: Android Pie Значение session_id: 3:1581256068.5.0.1580200564323:BayivA:84.1|1017057483.41763.2.2:1055504|1020559766.745036.2.2:745036|212287.350606.*** JavaScript: да Flash: не определен COOKIE ВАШЕГО БРАУЗЕРА: yandexuid: 7102769981580133275 _ym_uid: 1580154608412041265 mda: 0 _csrf: s3GWnaJdnKyxiInkAgF0Gp_r yandex_gid: 39 font_loaded: YSv1 ys_fp: form6026-logId=453ddf264121abb98ea92a429934519d5f738c6a935axWEBx3090x1580262983 noSessionLogin21930706: – noSessionLogin52543411: – my: YysBJwA= cycada: kkxPa7pGZAzBC5JpG6TR73mc0Y1l50iV2XYTCKBr9Qo= Session_id: 3:1581256068.5.0.1580200564323:BayivA:84.1|1017057483.41763.2.2:1055504|1020559766.745036.2.2:745036|212287.350606.*** sessionid2: 3:1581256068.5.0.1580200564323:BayivA:84.1|1017057483.41763.2.2:1055504|1020559766.745036.2.2:745036|212287.394319.*** L: QS1ZRAZ7ZXECd293XHAGBQ9JVGJXbwNyKVY/IRc1BC9XXUZA.1581256068.14136.380841.b4f009ac7128cab1d11579d39d6ab325 yandex_login: Antonrnd2020 yuidss: 7102769981580133275 i: l2nWPgsRKpHcBWhRn7wtUDQl5NzDn+IsXs1xj67o9I7I+Kk9jqv7rCd+ztQSPypS+APCwUtxWemaB4LvAkG/TwDZYsc= _ym_isad: 2 _ym_d: 1581411110 yabs-frequency: /4/00050000003nRq9U/7BuzRRGv9_Q5Sd1_EVp___ynXd9mVpdy____D8PoS7iv_F___m00/ skid: 5328345241581425889 q-csrf-token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiIxMDE3MDU3NDgzIiwiZXhwIjoxNTgxNTI4MDg2fQ.Cwmi3sHVe1vahuoQtI3m8oJXuP9GPrUd1rYEvkfJI_s ys: udn.cDrQoNC40LzRgdC60LDRjw==#svt.1#ymrefl.20B2543892F2B51F#wprid.1581443792154979-1180624769628776808000111-vla1-3610#uuid.e8a39bc2dd2636741643492f4ad1816b yp: 1581446999.gpauto.47_251045:39_713444:175:1:1581446098#2147483648.andrid.da84661252ef8c6e#2147483648.did.8fab69e7c32e33b975e1235113c70d66#2147483648.ybrod.3#1597172910.sz.694x320x2_25#1582009734.szm.2_25:694x320:320x528 ИНФОРМАЦИЯ О БРАУЗЕРЕ: postMessageSupport: true localStorageSupport: true CSP2Support: true DeviceModel: Blade A7 2020RU BrowserBase: Chromium CSP1Support: true BrowserName: YandexBrowser BrowserVersion: 20.2.0.215.00 BrowserEngineVersion: 537.36 BrowserEngine: WebKit DeviceVendor: Zte OSVersion: 9 OSName: Android Pie SameSiteSupport: true OSFamily: Android isBrowser: true SVGSupport: true WebPSupport: true DeviceName: ZTE Blade A7 2020RU BrowserBaseVersion: 79.0.3945.117 historySupport: true isMobile: true isTablet: false isTouch: true appCodeName: Mozilla appName: Netscape appVersion: 5.0 (Linux; arm; Android 9; ZTE Blade A7 2020RU) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 YaBrowser/20.2.0.215.00 Mobile Safari/537.36 language: ru-RU platform: Linux armv7l product: Gecko productSub: 20030107 userAgent: Mozilla/5.0 (Linux; arm; Android 9; ZTE Blade A7 2020RU) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 YaBrowser/20.2.0.215.00 Mobile Safari/537.36 vendor: Google Inc. РАЗРЕШЕНИЯ: geolocation: granted notifications: granted midi: granted camera: prompt microphone: granted background-sync: granted persistent-storage: prompt accelerometer: granted gyroscope: granted magnetometer: granted clipboard-read: prompt clipboard-write: granted payment-handler: granted ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: HTMLVideoElement: да MP4: да WebM: да HLS: да MPD: нет H264: да H265: нет WebM with VP9: да MSE: да SourceBuffer: да EME: да:  
company
26 ноября 2015, 19:01
нажимаю на "проверить скорость" (inet.ya.ru) сначала выдает 5%. Жду-жду. нажимаю F5, уже 10% и тут же опять "проверить скорость" ((FatJoe
company
26 ноября 2015, 19:01
Пожалуйста, перезагрузите страницу и нажмите кнопку "Измерить скорость" еще раз.Давид ПМ
company
26 ноября 2015, 19:01
тоже самое. Ждал долго (5-10 мин), потом выдал "Мы не смогли измерить Вашу скорость. Повторите попытку через 15 минут."FatJoe
company
26 ноября 2015, 19:01
Ха! Нажимаю опять кнопку "Измерить". Показывает 5%. Нажимаю Esc - уже 10%. Еще раз Esc - 15%. Догнал так до 100% и получил результат!FatJoe
company
26 ноября 2015, 19:01
Служба не успевает определить скорость соединения. Возможные причины: 1) служба не успевает прокачать пакет данных для определения скорости (низкая скорость интернет-соединения); 2) служба фиксирует длительные задержки в передаче данных (временные перебои в работе интернет-канала).Давид ПМ
company
26 ноября 2015, 19:01
"Произошла внутренняя ошибка сервера. Попробуйте обратиться попозже" - сервис не работает ?analytic-perm analytic-perm
company
26 ноября 2015, 19:01
Служба работает. Попробуйте, пожалуйста, еще раз.Давид ПМ
company
26 ноября 2015, 19:01
Спасибо за сервис! Приятно пользоваться сервисом любимого поисковика. http://domw.net - мерит быстрее. наверно потому, что он на Ajaxe. Вот Вы бы от него еще несколько сервисов взяли)))Markus
company
26 ноября 2015, 19:01
Спасибо за отзыв. Из соображений точности - мы пропускаем более крупный пакет данных для определения скорости.Давид ПМ
company
26 ноября 2015, 19:01
Огромная просьба, ставьте все ваши новые фичи, пусть даже мелкие (inet.ya.ru) и недоделанные (beta-maps) в http://www.yandex.ru/all_services.html - пусть там будет действительно всё! А то блог не все читают. Siron
company
26 ноября 2015, 19:01
Спасибо за мнение. Будем думать.Давид ПМ
liutsia.kazantseva
30 ноября 2015, 13:47
получила ответ: На сайте 2ip.ru

под грифом "проверка анонимности" я получила ответ:
Вы запросили эту страницу с адреса: 178.154.243.77
liutsia.kazantseva
30 ноября 2015, 13:51
Какая же это анонимность?
Я увидела свой ответ внизу страницы для всех
vittchefimov
16 февраля 2019, 00:04
12346
Римская
вчера, 22:39
Yandex https://yandex.ru/internet/ru 21:39 UTC +03:00 Поздравляем, вы в интернете! IPv4-адрес: 188.162.185.222 IPv6-адрес: не определен Регион по IP-адресу: Ростов-на-Дону Регион: Ростов-на-Дону Регион в Яндекс.Паспорте: Ростов на Дону Входящее соединение: скорость не измерена Исходящее соединение: скорость не измерена Браузер: Яндекс.Браузер 20.2.0.215.00 (WebKit 537.36) Операционная система: Android Pie Значение session_id: 3:1581256068.5.0.1580200564323:BayivA:84.1|1017057483.41763.2.2:1055504|1020559766.745036.2.2:745036|212287.350606.*** JavaScript: да Flash: не определен COOKIE ВАШЕГО БРАУЗЕРА: yandexuid: 7102769981580133275 _ym_uid: 1580154608412041265 mda: 0 _csrf: s3GWnaJdnKyxiInkAgF0Gp_r yandex_gid: 39 font_loaded: YSv1 ys_fp: form6026-logId=453ddf264121abb98ea92a429934519d5f738c6a935axWEBx3090x1580262983 noSessionLogin21930706: – noSessionLogin52543411: – my: YysBJwA= cycada: kkxPa7pGZAzBC5JpG6TR73mc0Y1l50iV2XYTCKBr9Qo= Session_id: 3:1581256068.5.0.1580200564323:BayivA:84.1|1017057483.41763.2.2:1055504|1020559766.745036.2.2:745036|212287.350606.*** sessionid2: 3:1581256068.5.0.1580200564323:BayivA:84.1|1017057483.41763.2.2:1055504|1020559766.745036.2.2:745036|212287.394319.*** L: QS1ZRAZ7ZXECd293XHAGBQ9JVGJXbwNyKVY/IRc1BC9XXUZA.1581256068.14136.380841.b4f009ac7128cab1d11579d39d6ab325 yandex_login: Antonrnd2020 yuidss: 7102769981580133275 i: l2nWPgsRKpHcBWhRn7wtUDQl5NzDn+IsXs1xj67o9I7I+Kk9jqv7rCd+ztQSPypS+APCwUtxWemaB4LvAkG/TwDZYsc= _ym_isad: 2 _ym_d: 1581411110 yabs-frequency: /4/00050000003nRq9U/7BuzRRGv9_Q5Sd1_EVp___ynXd9mVpdy____D8PoS7iv_F___m00/ skid: 5328345241581425889 q-csrf-token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiIxMDE3MDU3NDgzIiwiZXhwIjoxNTgxNTI4MDg2fQ.Cwmi3sHVe1vahuoQtI3m8oJXuP9GPrUd1rYEvkfJI_s ys: udn.cDrQoNC40LzRgdC60LDRjw==#svt.1#ymrefl.20B2543892F2B51F#wprid.1581443792154979-1180624769628776808000111-vla1-3610#uuid.e8a39bc2dd2636741643492f4ad1816b yp: 1581446999.gpauto.47_251045:39_713444:175:1:1581446098#2147483648.andrid.da84661252ef8c6e#2147483648.did.8fab69e7c32e33b975e1235113c70d66#2147483648.ybrod.3#1597172910.sz.694x320x2_25#1582009734.szm.2_25:694x320:320x528 ИНФОРМАЦИЯ О БРАУЗЕРЕ: postMessageSupport: true localStorageSupport: true CSP2Support: true DeviceModel: Blade A7 2020RU BrowserBase: Chromium CSP1Support: true BrowserName: YandexBrowser BrowserVersion: 20.2.0.215.00 BrowserEngineVersion: 537.36 BrowserEngine: WebKit DeviceVendor: Zte OSVersion: 9 OSName: Android Pie SameSiteSupport: true OSFamily: Android isBrowser: true SVGSupport: true WebPSupport: true DeviceName: ZTE Blade A7 2020RU BrowserBaseVersion: 79.0.3945.117 historySupport: true isMobile: true isTablet: false isTouch: true appCodeName: Mozilla appName: Netscape appVersion: 5.0 (Linux; arm; Android 9; ZTE Blade A7 2020RU) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 YaBrowser/20.2.0.215.00 Mobile Safari/537.36 language: ru-RU platform: Linux armv7l product: Gecko productSub: 20030107 userAgent: Mozilla/5.0 (Linux; arm; Android 9; ZTE Blade A7 2020RU) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 YaBrowser/20.2.0.215.00 Mobile Safari/537.36 vendor: Google Inc. 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IPv4-адрес: 188.162.185.222 IPv6-адрес: не определен Регион по IP-адресу: Ростов-на-Дону Регион: Ростов-на-Дону Регион в Яндекс.Паспорте: Ростов на Дону Входящее соединение: скорость не измерена Исходящее соединение: скорость не измерена Браузер: Яндекс.Браузер 20.2.0.215.00 (WebKit 537.36) Операционная система: Android Pie Значение session_id: 3:1581256068.5.0.1580200564323:BayivA:84.1|1017057483.41763.2.2:1055504|1020559766.745036.2.2:745036|212287.350606.*** JavaScript: да Flash: не определен COOKIE ВАШЕГО БРАУЗЕРА: yandexuid: 7102769981580133275 _ym_uid: 1580154608412041265 mda: 0 _csrf: s3GWnaJdnKyxiInkAgF0Gp_r yandex_gid: 39 font_loaded: YSv1 ys_fp: form6026-logId=453ddf264121abb98ea92a429934519d5f738c6a935axWEBx3090x1580262983 noSessionLogin21930706: – noSessionLogin52543411: – my: YysBJwA= cycada: kkxPa7pGZAzBC5JpG6TR73mc0Y1l50iV2XYTCKBr9Qo= Session_id: 3:1581256068.5.0.1580200564323:BayivA:84.1|1017057483.41763.2.2:1055504|1020559766.745036.2.2:745036|212287.350606.*** sessionid2: 3:1581256068.5.0.1580200564323:BayivA:84.1|1017057483.41763.2.2:1055504|1020559766.745036.2.2:745036|212287.394319.*** L: QS1ZRAZ7ZXECd293XHAGBQ9JVGJXbwNyKVY/IRc1BC9XXUZA.1581256068.14136.380841.b4f009ac7128cab1d11579d39d6ab325 yandex_login: Antonrnd2020 yuidss: 7102769981580133275 i: l2nWPgsRKpHcBWhRn7wtUDQl5NzDn+IsXs1xj67o9I7I+Kk9jqv7rCd+ztQSPypS+APCwUtxWemaB4LvAkG/TwDZYsc= _ym_isad: 2 _ym_d: 1581411110 yabs-frequency: /4/00050000003nRq9U/7BuzRRGv9_Q5Sd1_EVp___ynXd9mVpdy____D8PoS7iv_F___m00/ skid: 5328345241581425889 q-csrf-token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiIxMDE3MDU3NDgzIiwiZXhwIjoxNTgxNTI4MDg2fQ.Cwmi3sHVe1vahuoQtI3m8oJXuP9GPrUd1rYEvkfJI_s ys: udn.cDrQoNC40LzRgdC60LDRjw==#svt.1#ymrefl.20B2543892F2B51F#wprid.1581443792154979-1180624769628776808000111-vla1-3610#uuid.e8a39bc2dd2636741643492f4ad1816b yp: 1581446999.gpauto.47_251045:39_713444:175:1:1581446098#2147483648.andrid.da84661252ef8c6e#2147483648.did.8fab69e7c32e33b975e1235113c70d66#2147483648.ybrod.3#1597172910.sz.694x320x2_25#1582009734.szm.2_25:694x320:320x528 ИНФОРМАЦИЯ О БРАУЗЕРЕ: postMessageSupport: true localStorageSupport: true CSP2Support: true DeviceModel: Blade A7 2020RU BrowserBase: Chromium CSP1Support: true BrowserName: YandexBrowser BrowserVersion: 20.2.0.215.00 BrowserEngineVersion: 537.36 BrowserEngine: WebKit DeviceVendor: Zte OSVersion: 9 OSName: Android Pie SameSiteSupport: true OSFamily: Android isBrowser: true SVGSupport: true WebPSupport: true DeviceName: ZTE Blade A7 2020RU BrowserBaseVersion: 79.0.3945.117 historySupport: true isMobile: true isTablet: false isTouch: true appCodeName: Mozilla appName: Netscape appVersion: 5.0 (Linux; arm; Android 9; ZTE Blade A7 2020RU) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 YaBrowser/20.2.0.215.00 Mobile Safari/537.36 language: ru-RU platform: Linux armv7l product: Gecko productSub: 20030107 userAgent: Mozilla/5.0 (Linux; arm; Android 9; ZTE Blade A7 2020RU) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 YaBrowser/20.2.0.215.00 Mobile Safari/537.36 vendor: Google Inc. РАЗРЕШЕНИЯ: geolocation: granted notifications: granted midi: granted camera: prompt microphone: granted background-sync: granted persistent-storage: prompt accelerometer: granted gyroscope: granted magnetometer: granted clipboard-read: prompt clipboard-write: granted payment-handler: granted ПОДДЕРЖКА ВИДЕО: HTMLVideoElement: да MP4: да WebM: да HLS: да MPD: нет H264: да H265: нет WebM with VP9: да MSE: да SourceBuffer: да EME: да:  