Индексация форумов в поиске по блогам

Поиск по блогам Яндекса давно уже индексирует не только блоги, но и форумы и все остальное, у чего есть RSS. Индексирует не всегда хорошо — все выдают RSS по принципу «кто во что горазд». Мы написали специальные плагины для популярных форумов, выдающие «удобный» для нас RSS. Удобство заключается в том, что всё разбито на посты (стартовый пост темы) и комментарии (остальные посты в теме) и — главное — есть «листалка»: выдается не просто 20 самых свежих записей, но и предыдущие страницы. Выгода для владельцев форумов очевидна, форум будет проиндексирован хорошо и целиком, и искать по нему можно будет с помощью Яндекса. Вы сможете или поставить форму для поиска по вашему форуму, которая ведет на поиск по блогам, или получать xml с результатами поиска и оформить все в своем дизайне. Зачем это нужно Яндексу — тоже понятно: мы хотим хорошо индексировать. Плагины работают для форумов на движках PHPBB, Invision Power Board, vBulletin и доступны на Яндекс.Нано в качестве проекта с открытым кодом, распространяемого по лицензии BSD.

Дмитрий Смирнов