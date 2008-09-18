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@yandex.com

Когда мы собираемся за границу, обычно заранее заботимся о том, где будем жить. Как оказалось, не все гостиницы готовы бронировать номера для тех, кто присылает заявку с адреса в зоне ru или ua. Мы решили избавить наших пользователей от неудобств — теперь каждый владелец почтового ящика на Яндексе может пользоваться адресом @yandex.com. Привычные @yandex.ru, @yandex.ua, @narod.ru, @ya.ru и новый @yandex.com — это все адреса одного и того же ящика на Почте. Чтобы получатели видели именно адрес @yandex.com, его нужно выбрать адресом по умолчанию в настройках.

Егор Ганин, менеджер проектов
46 комментариев
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company
26 ноября 2015, 18:58
Спасибо! > это все адреса одного и того же ящика на Почте Всё-таки буква "ё" иногда необходима. ;-)Максим
company
26 ноября 2015, 18:58
Не вижу особой разницы.Игорь
company
26 ноября 2015, 18:58
Скажите, а можно как-нибудь отказаться от алиасов, все же? А то мне кажется, что чем больше адресов - тем больше спама.Юрий
company
26 ноября 2015, 18:58
Воткните фильтр: если в поле «кому» — ваш-логин@yandex.com, то удалить нафиг. 8/upyrj
company
26 ноября 2015, 18:58
Не переживайте, Спамооборона отлично справляется со своими обязанностями ;)Сашка
company
26 ноября 2015, 18:58
Наконец-то! Теперь осталось дождаться ввода логинов с точкой и нижним подчёркиванием и с Gmail.com можно будет распрощаться.Michel
company
26 ноября 2015, 18:58
А как же цепочки сообщений?zy
company
26 ноября 2015, 18:58
Я ими не пользуюсь, да и в современной Я.Почте это есть (http://mail.yandex.ru/modern)Michel
company
26 ноября 2015, 18:58
Мы видимо о разных вещах. Я о том когда переписка собирается в одну цепочку. Разве это есть?zy
company
26 ноября 2015, 18:58
Точно сказать не могу, но насколько помню, да. Там есть два режима обычный и цепочка. Проверьте.Michel
company
26 ноября 2015, 18:58
Есть. Панель «Обсуждение» в modern-дизайне.Игорь
company
26 ноября 2015, 18:58
Странно, что этот алиас не добавили автоматически в Я.Валидатор.Michel
company
26 ноября 2015, 18:58
Михаил, спасибо за замечание! Добавим в скором времени.Служба поддержки
company
26 ноября 2015, 18:58
больше интересует вопрос возможности прикручивания Яббера к @Яндекс.ком. Это реально?Michel
company
26 ноября 2015, 18:58
Поясните, пожалуйста, про прикручивание. По подробней, если можно! ;) ps. В Валидатор адреса, кстати, добавили.Служба поддержки
company
26 ноября 2015, 18:58
Конечно можно. В настоящий момент если я хочу общаться с человеком по Ябберу (писать ему сообщения в Jabber на адрес Яндекса), то в качестве его «JID» я должен добавить именно алиас «@ya.ru», т.е. user@ya.ru — прокатит, а вот user@yandex.com — нет. Во втором случае мой XMPP/Jabber не сможет найти такого «JID». Тоже самое будет, если я укажу в качестве своего «JID» алиас my@yandex.com. После прикручивания Яббера к @yandex.com эта проблема должна разрешиться и будет неважно какой алиас я указываю в качестве «JID». Надеюсь, объяснил нормально, но если нужно будет что-то уточнить — пишите.Michel
company
26 ноября 2015, 18:58
что такое я.валидатор?валидатор?
company
26 ноября 2015, 18:58
http://validator.yandex.ruMichel
company
26 ноября 2015, 18:58
Что же спасибо, очень удобно! hokdes
company
26 ноября 2015, 18:58
Спасибо, очень удобно. До этого момента с помощью Яндекса было очень затруднительно покупать товары в американских шопах, так как подтверждение по электропочту в зоне .RU либо долго доходили, либо не приходили вообще. По этой причине я использовал дополнительный, в зоне .com, ящик.zOOm
company
26 ноября 2015, 18:58
А как же ya.com? -)Ber Max
company
26 ноября 2015, 18:58
Врядли получится, домен был создан задолго до основания Яндекса, да и забронирован он на год вперёд. В общем, вот вся его поднаготная: Domain Name.......... ya.com Creation Date........ 1995-07-29 Registration Date.... 2000-12-25 Expiry Date.......... 2009-09-30 Organisation Name.... FRANCE TELECOM ESPANA INTERNET SERVICE PROVIDER S.A.U. Organisation Address. Parque Empresarial La Finca Organisation Address. Paseo Club Deportivo 1 Organisation Address. Pozuelo de Alarcon Organisation Address. 28223 Organisation Address. Madrid Organisation Address. SPAIN Admin Name........... Dpto. Asesor?a Jur?dica Admin Address........ Parque Empresarial La Finca Admin Address........ Paseo Club Deportivo 1 Admin Address........ Pozuelo de Alarcon Admin Address........ 28223 Admin Address........ Madrid Admin Address........ SPAIN Admin Email.......... asesoriajuridica@corp.ya.com Admin Phone.......... +34.911417800 Admin Fax............ +34.911417700 Tech Name............ Departamento T?cnico Tech Address......... Avda. de Bruselas 16 Tech Address......... Tech Address......... Madrid Tech Address......... 28108 Tech Address......... Madrid Tech Address......... SPAIN Tech Email........... tecdom@corp.ya.com Tech Phone........... +34.911417800 Tech Fax............. +34.911417700 Name Server.......... dns.ya.com Name Server.......... dns2.ya.comMichel
company
26 ноября 2015, 18:58
Да, там уже портал реальный. А жаль)Ber Max
company
26 ноября 2015, 18:58
Нельзя ли Джаббер/Я.ббер прикрутить и к алиасу Яндекс.ком?Michel
company
26 ноября 2015, 18:58
Разумнее было бы открыть новую регистрацию, ибо все нормальные имена заняты. А кто регулярно пользуется почтой на Яндексе и кого интересует адрес в определенном домене, смогут тут же его зарегать!XeeDnay
company
26 ноября 2015, 18:58
Можно подобрать какой-нибудь логин. Мне подход Яндекса больше нравится, чем на Мейл.руrdm
company
26 ноября 2015, 18:58
это, имхо, совсем не разумно.aderese
company
26 ноября 2015, 18:58
В чем же заключается не разумность?Yuri
company
26 ноября 2015, 18:58
Это значит переделывать отлаженную систему — все сервисы завязаны на едином логине, и многим это нравится.Игорь
company
26 ноября 2015, 18:58
Спасибо большое! Действительно с заграницей проще теперь переписываться.Imidg
company
26 ноября 2015, 18:58
очень полезное улучшение.Я вообще оставил бы один формат com и не парился бы. Намного удобнее и проще стало работать во всемирной паутине.Просто не знаю как вас благодарить. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Меркудинов Юрий
company
26 ноября 2015, 18:58
А для yandex.kz домена алиас не планируется?Исин Нурлан
company
26 ноября 2015, 18:58
Добрый день! Прошу прощения за столь длительную паузу в ответе. Если будет очевидна потребность в этом почтовом домене, конечно сделаем.Егор Ганин
t-vit
12 декабря 2018, 18:22
company,
 насколько я помню, когда регистрировал свой ящик  @yandex.KZ был в списке. так же как и @narod.ru

alesha.zaslavskij
26 ноября 2015, 18:58
СПАСИБО ВСЁ ПРОШЛО.
chuv63
7 декабря 2015, 19:36
Спасибо. Все ясно.
Геннадий Гросу
4 января 2016, 23:27
С наступающим Рождеством, друзья http://ok.ru/profile/577124167705/statuses/64743288318745
rusamak
5 января 2017, 21:29
Юлу удалите  с рекламы а то на мазилу переду достали
ligeo
23 октября 2017, 19:03
Линк на настройки не работает, куда идти, чтобы сменить настройки?
ewandyakin2018
2 августа 2018, 15:19
  Нужен  код
t-4f2@tut.by
15 декабря 2018, 00:42
Уважаемый "..." очень точные яндексинирасты зачем вы изменили настройки в моей почте и какого яндекса я теперь имею очень много проблем при входе. какого яндекса в яндекес вообще яндекс делаете, что бы вас яндекс яндексом имел всю вашу яндексовскую жизнь
zn-67
21 января 2019, 22:06
a1ekse3wa.i@yandex.ru как узнать кто это? подозрение на мошейничество
Удалённый пользователь
28 июня 2019, 14:02
xnjnj vyt 'njn kjuby yfgjvbyftn.
Удалённый пользователь
28 июня 2019, 14:03
этот логин мне напоминает о моей почте
Удалённый пользователь
28 июня 2019, 14:04
Спасибо.
o.gubka2012
вчера, 23:45
При отправке писем мне больше не предлагается выбор между @ya, @yandex или @narod в качестве адреса отправителя, только @yandex. Это новые правила, ошибка или потеря прав на эти имена?