Когда мы собираемся за границу, обычно заранее заботимся о том, где будем жить. Как оказалось, не все гостиницы готовы бронировать номера для тех, кто присылает заявку с адреса в зоне ru или ua. Мы решили избавить наших пользователей от неудобств — теперь каждый владелец почтового ящика на Яндексе может пользоваться адресом @yandex.com. Привычные @yandex.ru, @yandex.ua, @narod.ru, @ya.ru и новый @yandex.com — это все адреса одного и того же ящика на Почте. Чтобы получатели видели именно адрес @yandex.com, его нужно выбрать адресом по умолчанию в настройках.

Егор Ганин, менеджер проектов