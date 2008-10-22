Яндекс.Деньги: защита перевода кодом протекции

Каждый пользователь Яндекс.Денег теперь может защитить свой перевод кодом протекции, без которого получатель платежа не сможет воспользоваться переведенными средствами. Код протекции — это случайное число из четырех цифр. Его можно сообщить получателю по электронной почте, отправить по SMS или просто продиктовать по телефону. Защищенный перевод получатель увидит сразу же, но воспользоваться деньгами сможет только после того, как введет код протекции. Если получатель три раза подряд ввел неверный код, или срок действия платежа истек, то средства возвращаются отправителю. Срок действия платежа устанавливается отправителем и может составлять от суток до года. Код протекции можно использовать, например, если вы сомневаетесь, что правильно ввели номер счета получателя. Или если вам важно продемонстрировать, что вы готовы передать деньги впоследствии. Использование кода протекции бесплатно как для отправителя, так и для получателя платежа. Минимальная сумма, защищаемая кодом протекции, — 30 рублей.

Мария Грачева, директор по маркетингу, Яндекс.Деньги