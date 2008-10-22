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Яндекс.Деньги: защита перевода кодом протекции

Каждый пользователь Яндекс.Денег теперь может защитить свой перевод кодом протекции, без которого получатель платежа не сможет воспользоваться переведенными средствами. Код протекции — это случайное число из четырех цифр. Его можно сообщить получателю по электронной почте, отправить по SMS или просто продиктовать по телефону. Защищенный перевод получатель увидит сразу же, но воспользоваться деньгами сможет только после того, как введет код протекции. Если получатель три раза подряд ввел неверный код, или срок действия платежа истек, то средства возвращаются отправителю. Срок действия платежа устанавливается отправителем и может составлять от суток до года. Код протекции можно использовать, например, если вы сомневаетесь, что правильно ввели номер счета получателя. Или если вам важно продемонстрировать, что вы готовы передать деньги впоследствии. Использование кода протекции бесплатно как для отправителя, так и для получателя платежа. Минимальная сумма, защищаемая кодом протекции, — 30 рублей.

Мария Грачева, директор по маркетингу, Яндекс.Деньги
28 комментариев
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company
26 ноября 2015, 18:56
Молодцы, давно пора.WildVano
company
26 ноября 2015, 18:56
Ура, наконец-то долгожданная функция.Стилет
company
26 ноября 2015, 18:56
Афигенная функция, но вот только в MoneyMail (Деньги@mail.ru), такая функция уже года 4 как действует!!!! К Х
company
26 ноября 2015, 18:56
Молодцы. Теперь осталось ввести настройку "не принимать деньги без кода протекции". И вы обойдете вебмани. Нужно это чтоб защититься от весельчаков которые посылают деньги, а потом блочат кошельки. Diplomat
company
26 ноября 2015, 18:56
Diplomat, скажите, а вы сами сталкивались с такими "весельчаками"?Татьяна Кочурова
company
26 ноября 2015, 18:56
Лично я нет. Но я знаю 3 людей которые так попадали. Знаю не только по SE форуму, а именно совместно неоднократно пиво пил(вероятность того, что они сами замешаны в гадости почти нулевая, т.к. понимают, что отследить не проблема и достаточно зарабатывают белых денег). Понятное дело, что это была месть(возможно даже справедливая). Но остаться без кошелька в момент когда нужно оплачивать дизайн, копирайтинг или SEO ссылки :) совсем не хочется. Тут вопрос как подать такую функциональность дабы не вызвать негативную реакцию общественности. И пожалуй ее не стоит включать по умолчанию. С уважением, Алексей.Diplomat
company
26 ноября 2015, 18:56
> Нужно это чтоб защититься от весельчаков которые посылают деньги, а потом блочат кошельки. А у WebMoney, лет так 6 уже как, есть такая замечательная штука: можно в настройках клиента установить, что нельзя принимать средства, счета или сообщения от неавторизованных корреспондентов.Немо Капитан
company
26 ноября 2015, 18:56
Нужная функция. Только есть вариант - отправитель специально неправильно называет код протекции, и никак его не проверить. Т.е. отправитель получил услугу, помахал деньгами перед носом и назад их забрал. Паранойя, конечно, но с этой стороны получатель теоретически не защищен.Шершнёв Сергей
company
26 ноября 2015, 18:56
Код протекции призван решать другую проблему - обеспечивать отправителю гарантии возврата денег в случае, например, неправильно указанного номера счета получателя, или другой ошибки. Если вы не уверены в добросовестности отправителя платежа, договаривайтесь с ним о более длительном сроке действия кода протекции (например, год). Если в течение срока действия вы не истратите все попытки ввода кода, деньги будут по крайней мере оставаться замороженными на счету отправителя. Если первая попытка ввода кода не удалась, не спешите пробовать снова - свяжитесь с отправителем и попробуйте решить вопрос. Ну, а вообще, конечно, Яндекс.Деньги не рекомендуют связываться с непроверенными пользователями и незарегистрированными магазинами. Татьяна Кочурова
company
26 ноября 2015, 18:56
Директор, скажите лучше, когда почините показ последних платежей и заставите службу саппорта отвечать на заданные им вопросы. Если вопрос не понятен, можете уточнить по оставленному мейлу.Klyatskin Konstantin
company
26 ноября 2015, 18:56
Добрый день, С Вашего мэйл-адреса я нашла только два письма за последний год, на оба Вам отвечали. Ничего связанного с последними платежами, к сожалению, найти не удалось. Отправляю Вам письмо и надеюсь, что Вы расскажете подробнее. С уважением, Надежда Яндекс.ДеньгиНадежда Сретенская
company
26 ноября 2015, 18:56
Да, кстати, что случилось с последними платежами? Это очень важная функция.Кирилл
company
26 ноября 2015, 18:56
Кирилл, а что с ними случилось? Расскажите, пожалуйста! У нас с ними вроде бы всё хорошо, жалоб от пользователей в почте техподдержки не вижу.Надежда Сретенская
company
26 ноября 2015, 18:56
молодцы!!!!!!!!!!!!Tzibisov Lex
company
26 ноября 2015, 18:56
Отлично!Саша
viktor.vyazigin
26 ноября 2015, 18:56
ВВВ. Как действуют "весельчаки" лохотронщики? Я сегодня час назад положил сумму двумя платежами через терминал с целью потом выиграть приз "Зигзаг удачи" на европе плюс. Они обещали в течении суток направить деньги за услуги сотовой связи?!!!
Как можно воспользоваться кодом протекции, если имеются чеки???
valakama98
26 ноября 2015, 18:56

Было бы лучше если человек который отправил деньги с протекцией и не дал бы его тому кому надо (обманул) лучшеб ему не чего не возвращялось

 

tosyaaaa1
26 ноября 2015, 18:56
Подскажите пожалуйста, если я отправляю деньги через терминал на Яндекс(у меня нет опыта), то код протекции  выдается после того как деньги  были  приняты аппаратом?
cool.natal2017
5 января 2016, 21:14
не знаю, еще не проверяла.Может быть правдой.
Марина Мамасадикова
1 апреля 2016, 08:34
Как можно получить код протекции если забыл включить???
Сержик
29 мая 2016, 19:30
Я весьма осмотрителен в  такой забаве,как Я.Д..Деньги любят,когда их видят,щупают,нюхают и часто думают о них благоговейно.Только тогда они признают своего хозяин и не убегут от него.
Юрий Мишенков
11 июля 2016, 22:27
Запамятовал как перевести деньги с мобильного телефона на яндекс кошелек
ya.gipusan37
29 августа 2016, 22:07
Здравствуйте. Хочу перевести деньги за доставку карточки "HONEST WORD",но боюсь обмана,поэтому хочу отправить деньги с кодом протекции.А формы перевода с кодом протекции не могу найти.Где искать?
olgao.bobrova
17 сентября 2016, 13:48
Перевела деньги. Перешла по ссылкам -как отправить перевод с кодом протекции - как отправить перевод  - перевела деньги, код протекции так и не пришёл. Что делать? Из-за ошибки на сайте, деньги ушли мошенникам.
polenova74
27 апреля 2017, 21:34
Одно слово-МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!
Любовь С.
7 июля 2018, 14:27
6  июля  2018  я   отравила  1000 рублей  на  яндекс  почту   через  мой  номер  телефона . Но  я  сомниваюсь , что   деньги  ушли  на  мой  деньги  кошелек,  так  как , я  не нахожу там  их . А  может  быть  я , что  то   не  так  делаю.   После  хотела  перевести  с  яндекс -кошелька   на  банковскую  карту,  но  увы  пока   без  результатно.    Помогите  разобраться , может  быть  я , что  то  не  так   делаю.
kosoizayce
23 марта 2021, 15:32
Создали новое направление для мошенников. Какой то мудак оплатил покупку моего старого,  компьютера, только сейчас увидел эту куйню, теперь не вещи не денег. Слов кроме матов нет, чтобы выразить вам мои эмоции, чтоб он сдох!
Сергей
вчера, 21:35
И тут появилась уникальная возможность для мошенников...)