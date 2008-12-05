КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Синонимы на Яндекс.Картах

В бета-версии новых Яндекс.Карт появился поиск по синонимам географических объектов. Теперь Германию можно найти как «ФРГ», Салоники как «Фессалоники», а Приморский край – как «Приморье». Среди добавленных сейчас синонимов (их около полутора сотен) - официальные названия государств и регионов (Австрия – Австрийская республика), распространенные аббревиатуры (Объединенные Арабские Эмираты – ОАЭ), названия с разночтениями из-за транскрипции (Нашвилл-Нэшвилл-Нешвилл), а также ряд других. Список синонимов будет регулярно пополняться. Если вы знаете интересные двойные названия и хотите поделиться ими с нами, пожалуйста, сообщите их с помощью специальной формы. Заранее благодарны!

Николай Калашников
16 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
company
26 ноября 2015, 18:55
Существует ли сервис Яндекс.Блокнот?Янченко Анатолий
company
26 ноября 2015, 18:55
Нет. Но есть Ежедневкник (Календарь с возможностью записывания списка текущих дел).Michel Budnyatsky
company
26 ноября 2015, 18:55
Парочка дополнейни к вашей базе синонимов: 1. Хайфа, она же Хефа 2. Тель-Авив — ТЛВ (TLV) 3. Иерусалим — ИЕМ (JLM), ровно также, как Москва — МСК, а Санкт-Петербург — СПБ.Michel Budnyatsky
company
26 ноября 2015, 18:55
Большое спасибо! Учтём :)Калашников Николай
v3834400
26 ноября 2015, 18:55
на Яндекс.Картах: Хотелось бы иметь возможность поиска объекта по координатам. К примеру: Дурневка Орловской обл. - см. в центре карты http://town-map.ru/durnevka_56_525046_352505.htm координаты 52°50′46″ северной широты 35°25′05″ восточной долготы. На карте не обозначена, а координаты известны. Как соединить эти координаты в крестик ?
company
26 ноября 2015, 18:55
Московская область — МО Санкт-Петербург — Петербург — Питер Алма-Ата — Алматы Таллин — Таллинн Белоруссия — БеларусьJunglist
company
26 ноября 2015, 18:55
Большое спасибо! :-) Часть из этих синонимов, кстати, уже ищется :-)Калашников Николай
company
26 ноября 2015, 18:55
Вот бы еще добавили, чтобы транслитом понимало.N-Ice Штирлиц
company
26 ноября 2015, 18:55
Спасибо большое за предложение! Транслит и синонимы - это несколько разные проекты, и, насколько я знаю, работы в этом направлении ведутся :-)Калашников Николай
company
26 ноября 2015, 18:55
А еще чтобы искалось по официальным названиям на английском, на языке оригинале не прошу, слишком объемно и врядли будет востребовано. Кстати, почему бы на всех сервисах, где используются списки с географическими названиями (Расписания, Время, настройки регионов на Яндекс.ру, Маркете и т.д.) не использовать несколько списков в названиями географических объектов: — официальное название на русском; — официальное название на английском; — синонимы; — транслиты (всего того, что пишется на русском). А то сейчас на некоторых сервисах СПБ можно найти по Piter, а кое-где — нет.Michel Budnyatsky
company
26 ноября 2015, 18:55
Спасибо! Подумаем!Калашников Николай
company
26 ноября 2015, 18:55
1. Все-таки Германия и ФРГ - это не совсем одно и то же. Я бы сказал, что ФРГ+ГДР+Зап.Берлин=Германия, а ФРГ = Западная Германия. Хотя, конечно, на этот вопрос могут быть разные точки зрения. 2. Существует ли в открытом доступе список всех синонимов? Если нет, то интересно было бы его увидеть (и с позновательной точки зрения и чтобы не предлагать синонимы, которые уже существуют). 3. Вомзожны ли "народные синонимы"? Россия = Родина слонов Одесса = Жемчужина у моря Одесса = Одесса-мама Ростов-на-Дону = Ростов-папа Евразия = Азиопа Москва = Белокаменная = Третий Рим Англия = Туманный Альбион 4. Исторические синонимы? Ленинград = Питер = Санкт-Петербург = Петроград Луганск = Ворошиловград Рыбинск = Щербаков = Андропов Алексей
company
26 ноября 2015, 18:55
И, кстати, Санкт-Петербург = Северная Пальмира Одесса = Южная Пальмира.Алексей Баев
company
26 ноября 2015, 18:55
Алексей, большое спасибо за предложения! Список продолжает пополняться, так что публиковать его наверное еще несколько преждевременно :-) "Народные" и исторические синонимы будут добавлены несколько позже - для этого необходим еще ряд подготовительных работ. ФРГ - это сокращение от современного официального названия немецкого государства - Федеративная Республика Германия. До 1990 года эта аббревиатура расшифровывалась несколько иначе: "Федеративная Республика ГерманиИ". Калашников Николай
company
26 ноября 2015, 18:55
И вам спасибо за просвещение.Алексей
Сергей Травкин
сегодня, 10:17
добрый день. 
Работаю в бюрократии и необходимо ссылка на какие-то исследования, общепринятые практики и т.д.

Сам список синонимов где можно посмотреть?