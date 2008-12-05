Синонимы на Яндекс.Картах

В бета-версии новых Яндекс.Карт появился поиск по синонимам географических объектов. Теперь Германию можно найти как «ФРГ», Салоники как «Фессалоники», а Приморский край – как «Приморье». Среди добавленных сейчас синонимов (их около полутора сотен) - официальные названия государств и регионов (Австрия – Австрийская республика), распространенные аббревиатуры (Объединенные Арабские Эмираты – ОАЭ), названия с разночтениями из-за транскрипции (Нашвилл-Нэшвилл-Нешвилл), а также ряд других. Список синонимов будет регулярно пополняться. Если вы знаете интересные двойные названия и хотите поделиться ими с нами, пожалуйста, сообщите их с помощью специальной формы. Заранее благодарны!

Николай Калашников