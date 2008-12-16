Мой Круг для задумывающихся о поиске работы — по сути «легальный» способ выставить себя на рынок труда, не вызывая подозрений у работодателя, который подчас может нервно среагировать на вывешивание резюме на популярных работных сайтах. Заведение профиля на Моем Круге всегда можно объяснить поиском новых деловых контактов (что почти не является лукавством: многие отнюдь не планирующие менять работу давно завели профили и поддерживают обширный список контактов). Появляются даже специальные инструкции типа «10 советов о том, как найти работу с помощью МойКруг.ру».
Я же хотел бы поделиться, чем сервис полезен мне как работодателю и как я с ним работаю.
Во-первых, я добавляю в свой первый круг только лично знакомых мне людей. Такой принцип, предполагаю, обижает многих, предлагающих добавить друг друга в первый круг «на всякий случай». Однако мне представляется это правильным: таким образом я всегда могу рекомендовать человека, который у меня в первом круге. А тех людей, которых почему-то нужно отметить как интересных (например, потенциальных кандидатов), теперь можно выделить с помощью недавно появившихся «меток».
Метки, кстати, оказались очень полезны, когда контактов больше сотни. Поскольку метки видны только тебе, ничто не мешает классифицировать контакты произвольным образом — от «партнеры» до «неудачники».
Чем полезен Мой Круг в кризисные времена
Мой Круг для задумывающихся о поиске работы — по сути «легальный» способ выставить себя на рынок труда, не вызывая подозрений у работодателя, который подчас может нервно среагировать на вывешивание резюме на популярных работных сайтах. Заведение профиля на Моем Круге всегда можно объяснить поиском новых деловых контактов (что почти не является лукавством: многие отнюдь не планирующие менять работу давно завели профили и поддерживают обширный список контактов). Появляются даже специальные инструкции типа «10 советов о том, как найти работу с помощью МойКруг.ру».
Я же хотел бы поделиться, чем сервис полезен мне как работодателю и как я с ним работаю.
Во-первых, я добавляю в свой первый круг только лично знакомых мне людей. Такой принцип, предполагаю, обижает многих, предлагающих добавить друг друга в первый круг «на всякий случай». Однако мне представляется это правильным: таким образом я всегда могу рекомендовать человека, который у меня в первом круге. А тех людей, которых почему-то нужно отметить как интересных (например, потенциальных кандидатов), теперь можно выделить с помощью недавно появившихся «меток».
Метки, кстати, оказались очень полезны, когда контактов больше сотни. Поскольку метки видны только тебе, ничто не мешает классифицировать контакты произвольным образом — от «партнеры» до «неудачники».