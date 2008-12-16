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Чем полезен Мой Круг в кризисные времена

Мой Круг для задумывающихся о поиске работы — по сути «легальный» способ выставить себя на рынок труда, не вызывая подозрений у работодателя, который подчас может нервно среагировать на вывешивание резюме на популярных работных сайтах. Заведение профиля на Моем Круге всегда можно объяснить поиском новых деловых контактов (что почти не является лукавством: многие отнюдь не планирующие менять работу давно завели профили и поддерживают обширный список контактов). Появляются даже специальные инструкции типа «10 советов о том, как найти работу с помощью МойКруг.ру». Я же хотел бы поделиться, чем сервис полезен мне как работодателю и как я с ним работаю. Во-первых, я добавляю в свой первый круг только лично знакомых мне людей. Такой принцип, предполагаю, обижает многих, предлагающих добавить друг друга в первый круг «на всякий случай». Однако мне представляется это правильным: таким образом я всегда могу рекомендовать человека, который у меня в первом круге. А тех людей, которых почему-то нужно отметить как интересных (например, потенциальных кандидатов), теперь можно выделить с помощью недавно появившихся «меток». Метки, кстати, оказались очень полезны, когда контактов больше сотни. Поскольку метки видны только тебе, ничто не мешает классифицировать контакты произвольным образом — от «партнеры» до «неудачники». Получается записная книжка с автоматически обновляющимися контактами. Во-вторых, я ежедневно просматриваю ленту событий, в первую очередь обращая внимание на то, кто поставил галочку «ищу работу» или сменил место работы. В последнее время стали привлекать внимание также «факты» — когда кто-то пишет про кого-то, какой он крутой спец. Тоже способ привлечь внимание. Увы, многие пишут бессмысленные слова типа «хороший человек», тогда как эту возможность можно использовать по назначению: сказать что-то содержательное, например, про своего бывшего коллегу: «Вместе с Михаилом мы сделали рекламную кампанию Х, занявшую первое место на конкурсе Y в 2008 году». Наконец, через Мой Круг регулярно приходят предложения новых проектов — от идей стартапов до продажи существующих сервисов. Один из верных способов для соискателя привлечь к себе внимание — предложить конкретный проект. Мой Круг позволяет напрямую обратиться с таким проектом к сотруднику компании, минуя секретариат и HR-отдел. Если проект хорошо подготовлен, может сработать. Хотя, признаюсь, абсолютное большинство предложений настолько сырые, что приходится вежливо отказывать. Услуги, рекомендованные первым и вторым кругом, тоже иногда могут привлечь внимание к человеку. Если, конечно, есть что предложить, а в особенности есть кому порекомендовать. Когда есть время, просматриваю профили интересных людей (в том числе для того, чтобы пометить их как «потенциальные кандидаты»), в таком случае пользователю, на профиль которого я зашел, показывается сообщение, что «На вашу страницу заходил работодатель из компании „Яндекс“» — и ссылка на наши текущие вакансии. Собственно, стоит добавить, что работодатель также может размещать вакансии. Сам я не размещаю, ибо активным поиском не занимаюсь, но мои коллеги наразмещали целых 35 штук. В других интернет-компаниях, несмотря на кризис, также продолжается наем: «Рамблер», если верить написанному, ищет пятерых, Mail.ru — девять, а РБК — двенадцать человек. Внушает оптимизм, однако.

Дмитрий Иванов, директор по проектам
23 комментария
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company
26 ноября 2015, 18:54
Дмитрий, > Во-первых, я добавляю в свой первый круг только лично знакомых мне людей. Такой принцип, предполагаю, обижает многих, предлагающих добавить друг друга в первый круг «на всякий случай». Однако мне представляется это правильным: таким образом я всегда могу рекомендовать человека, который у меня в первом круге. А тех людей, которых почему-то нужно отметить как интересных (например, потенциальных кандидатов), теперь можно выделить с помощью недавно появившихся «меток». А что делать, если до введения "меток" я добавил интересного человека в свой 1-й круг - как его удалить? кнопочки такой нету...Исходжанов Тимур
company
26 ноября 2015, 18:54
Вы правы, мои коллеги закопали эту ссылку так глубоко, что так просто не найдешь (находится через "Мой профиль" - "Настройки"): http://moikrug.ru/settings/unlink/ Выбираете тут пользователя и удаляете его. Спасибо за замечание, нужно будет исправить.Дмитрий Иванов
company
26 ноября 2015, 18:54
Спасибо, помогло! Никогда б не догадался :-)Исходжанов Тимур
company
26 ноября 2015, 18:54
Хорошо, что закопали. Сто раз подумаешь перед удалением.Александр Киссель
company
26 ноября 2015, 18:54
Вот мысль правильная в той статье. Почему нет возможности «сделать резюме на основе имеющихся данных»?Лео
company
26 ноября 2015, 18:54
Ваш профиль, особенно если Вы поставили галочку "я ищу работу" и так, по сути, является резюме. Или я неправильно понял вопрос?Антон Забанных
company
26 ноября 2015, 18:54
Простите, действительно, не так понял вопрос. Возможность сохранять "работную" часть своего профиля в каком-нибудь общепринятом формате мы обязательно сделаем. Антон Забанных
company
26 ноября 2015, 18:54
"Мой Круг для задумывающихся о поиске работы — по сути «легальный» способ выставить себя на рынок труда, не вызывая подозрений у работодателя" "Во-вторых, я ежедневно просматриваю ленту событий, в первую очередь обращая внимание на то, кто поставил галочку «ищу работу»" Я один вижу в этих фразах некоторое противоречие? И, кстати, давно уже пора интегрировать эту "записную книжку с автоматически обновляющимися контактами" с Почтой, как минимум. И с Outlook/Thunderbird для полного счастья. А насчёт "добавляю в свой первый круг только лично знакомых мне людей" - можно и познакомиться :) Терехов Антон 
company
26 ноября 2015, 18:54
Антон, противоречия нет. Если вы не ищете работу активно, а просто выставляете себя напоказ, то не ставьте галочку. Если вы к тому же хотите громко крикнуть "Я ищу работу" - поставьте ее. Первый сценарий не должен вызывать у работодателя никакой аллергической реакции, а вот второй - уже может вызвать. Возможность импортировать контакты из разных почтовых систем, в том числе из Яндекс.Почты, в Моем Круге есть. https://moikrug.ru/contacts/import/ Дмитрий Иванов
company
26 ноября 2015, 18:54
1. Первый сценарий также не вызывает у работодателя острого желания предложить работу :) 2. Не-не-не. Имеется в виду интеграция, как у LinkedIn. http://www.linkedin.com/static?key=browser_toolbar_download&trk=hb_ft_btool http://www.linkedin.com/static?key=outlook_toolbar_download&trk=hb_ft_otool Это ОЧЕНЬ удобно для пользователя и вполне понятно способствует росту и развитию самого сервиса. Я вот сейчас ищу работу и, следовательно, переписываюсь с разными людьми. Возможность мгновенно посмотреть, кто написал письмо - это просто фантастика. Так что интеграция в Яндекс.Бар просто напрашивается. Только представьте: пользователи GMail будут ходить в МойКруг за bнформацией о своих контактах! ;) Терехов Антон 
company
26 ноября 2015, 18:54
1. Ну почему же. То, что люди просто знакомятся/добавляют друг друга в первый круг едва ли способно вызвать какую-то негативную реакцию. 2. Спасибо, это действительно интересное и правильное направление для развития. Не могу обещать, что мы быстро сможем сделать нечто подобное, но в рамках наших сервисов подумаем, как можно осуществить подобную интеграцию. Спасибо!Антон Забанных
company
26 ноября 2015, 18:54
да действительно полезно. только если-бы эти сервисы еще имели большее развитие в Украине.Remm
company
26 ноября 2015, 18:54
Действительно, в Украине сейчас не так много пользователей МоегоКруга - десятки тысяч. Возможно, вызвано это тем, что до недавних пор сервис не был адаптирован под Украину - невозможно было указать зарплату в гривнах, например. Надеюсь, что дальше дела пойдут лучше. Антон Забанных
company
26 ноября 2015, 18:54
Дмитрий, Продолжая эту тему. У многих пользователей МойКруга есть в списке контактов люди, которые на самом деле не знакомые, но полезно им дать возможность иметь вашу контакную информацию. Например рекрутеры. А круги рекрутеров - достаточно обширны. Как следствие - я у себя во втором круге вижу кучу людей, которые не знакомые моих друзей, а знакомые этих рекрутеров. Нельзя ли сделать для рекрутеров специальную метку, чтобы их знакомые не попадали в мой второй круг? Birkhoff
company
26 ноября 2015, 18:54
Нет слова "найм" (в именительном падеже) в русском языке.Захаров
company
26 ноября 2015, 18:54
Спасибо! Виноват, бес попутал. Надо исправить. Люблю буквоедов, сам такой.Дмитрий Иванов
company
26 ноября 2015, 18:54
Не за что :)Захаров
company
26 ноября 2015, 18:54
Виноват, это, разумеется, к заметке комментарий, а не к комментариюЗахаров
company
26 ноября 2015, 18:54
Здравствуйте В принципе, вы в каждом профиле второго круга видите, через кого вы знакомы с любым из людей. Возможность рекрутерам метить себя особенным образом - интересная мысль, но субъективно кажется, что едва ли многие из них захотят подобного выделения. Обещаем подумать об этом. Антон Забанных
company
26 ноября 2015, 18:54
Видеть то я вижу. Но когда у меня контактов скажем хотя бы больше 100 и из них 20 рекрутеров, то второй круг становится очень большим. И фактически бесполезным. Так как с вероятностью процентов 80 - человек, который висит у меня во втором круге, на самом деле "знаком" с рекрутером, а не с моими знакомыми. Более того, ладно бы это был друг рекрутера, а то ведь просто тоже контакт из его базы данных, которого и рекрутер толком не знает. Второй круг интересен тем, чтобы просматривая его, находить своих знакомых или знакомых своих друзей, которых вы тоже можете знать. А сейчас получается, что несмотря на то, что у меня там тысячи человек, толку от этого никакого. Я бы сделал просто второй тип пользователей. Те, кому я разрешаю видеть свою контактную информацию, но при этом не включаю именно в круг друзей. И никому не обидно. То есть, не рукрутер должен метить себя. А я могу сам выбрать включать ли человека в мой первый круг или просто давать ему читать мои контакты. А если я этого рекрутера знаю лично и он мой друг, можно его и в первый круг добавить. С уважением, АндрейBirkhoff
company
26 ноября 2015, 18:54
34 вакансии от yandex 1 какой то мир книг леваяFonetic
company
26 ноября 2015, 18:54
А "неудачников" много? )Тарасов Виктор
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