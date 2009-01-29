Теперь, чтобы быть в курсе последних событий, вам достаточно взглянуть на рабочий стол. Если, конечно, у вас есть новый виджет Яндекс.Новостей.



Виджет показывает заголовки и короткие фрагменты публикаций. А кликнув на заголовок, вы узнаете подробную информацию о событии на сервисе Яндекс.Новости.





По умолчанию виджет показывает 20 главных новостей. Но самое важное - виджет можно настроить так, чтобы он показывал только интересные вам новости. Например, если вы занимаетесь высокими технологиями и увлекаетесь боксом, вам наверняка захочется отметить рубрики Hi-Tech и Единоборства. Таким образом на рабочем столе у вас будет персональная лента новостей.

Кроме разделений по рубрикам, в настройках виджета есть разделение по странам. Отдельно выделены Россия и Украина. А также вы можете выбрать рубрики, посвященные отдельным странам, например, Норвегии, США и республике Беларусь.





Установить виджет можно на Mac OS X, Windows Vista и в браузер Опера (в том числе для Linux и Windows XP).

Скачать виджет вы можете на странице в Яндекс.Нано. Там же можно скачать и другие наши виджеты: Поиск, Пробки и Часы.







