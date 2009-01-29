КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Виджет Яндекс.Новостей

Теперь, чтобы быть в курсе последних событий, вам достаточно взглянуть на рабочий стол. Если, конечно, у вас есть новый виджет Яндекс.Новостей.

Виджет показывает заголовки и короткие фрагменты публикаций. А кликнув на заголовок, вы узнаете подробную информацию о событии на сервисе Яндекс.Новости.


По умолчанию виджет показывает 20 главных новостей. Но самое важное - виджет можно настроить так, чтобы он показывал только интересные вам новости. Например, если вы занимаетесь высокими технологиями и увлекаетесь боксом, вам наверняка захочется отметить рубрики Hi-Tech и Единоборства. Таким образом на рабочем столе у вас будет персональная лента новостей.

Кроме разделений по рубрикам, в настройках виджета есть разделение по странам. Отдельно выделены Россия и Украина. А также вы можете выбрать рубрики, посвященные отдельным странам, например, Норвегии, США и республике Беларусь.


Установить виджет можно на Mac OS X, Windows Vista и в браузер Опера (в том числе для Linux и Windows XP).

Скачать виджет вы можете на странице в Яндекс.Нано. Там же можно скачать и другие наши виджеты: ПоискПробки и Часы.



18 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
mogulus
26 ноября 2015, 18:53
эх, на семерке не пашет..
aristofun
26 ноября 2015, 18:53
О если на семерку поставить оперу? ;) Будем надеется, что когда семерка выйдет официально в ней починят обратную совместимость виджетной платформы с вистой.
busla-ru
26 ноября 2015, 18:53
Я понимаю, что формально это виджет, но и MS, и Google называют подобные мини-приложения гаджетами. Я к тому, что пока не ткнёшь в ссылку - совершенно неясно - это гаджет для Windows Sidebar или самостоятельное приложение-информер.
aristofun
26 ноября 2015, 18:53
Да, в случае с вистой это "гаджет". Трудно постоянно поддерживать такую двоякость названий, просто по числу платформ (2 против 1) мы предпочли "виджет".
busla-ru
26 ноября 2015, 18:53
третьего дня — очень приятно удивило. Молодцы!
N P
26 ноября 2015, 18:53
Значит просты смртные на XP без оперы ничего видеть не могут?
aristofun
26 ноября 2015, 18:53
К сожалению да, Windows поддерживают технологию виджетов только с версии Vista.
N P
26 ноября 2015, 18:53
А на основе FF3 есть возможность создать подобное?
xphenomen
26 ноября 2015, 18:53
RSS не хватает? :]
N P
26 ноября 2015, 18:53
По функционалу - это разные вещи
aristofun
26 ноября 2015, 18:53
Чисто теоретически видимо есть. Если вы сделаете хорошую виджетную платформу под ФФ3 - мы с удовольствием сделаем под неё виджет ;)
Максим Frai
26 ноября 2015, 18:53
>Если вы сделаете хорошую виджетную платформу под ФФ3 - мы >с удовольствием сделаем под неё виджет ;) Если у вас такое рвение, почему бы не написал плазмоид под КДЕ4? :) Или еще что, в Линуксе много виджетных платформ. Я бы с удовольствием юзал ваше творение.
lxj42
26 ноября 2015, 18:53
Можно даже не под KDE4, а под Google Gadgets. Гугловские гаджеты и в винде можно исопльзовать (в том числе ХР), и в KDE4 (и ещё в LXDE вроде)
lxj42
26 ноября 2015, 18:53
К слову, KDE 4.2 и макосевые виджеты поддерживает довольно неплохо (KDE 4.1 тоже поддерживал, но плохо)
busla-ru
26 ноября 2015, 18:53
могут, если поставят, например, Thoosje's Vista Sidebar
busla-ru
26 ноября 2015, 18:53
Не сказать, что бага, но всё равно неудобно: Использую версию для Windows Sidebar. Галка только заголовки не стоит. При наведении курсора на заголовок появляется "облако" с тем же самым текстом, который и так виден.
aristofun
26 ноября 2015, 18:53
Спасибо, исправим.
Talory174
сегодня, 18:15
Ошибка 404