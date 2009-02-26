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Вспомнить всё на Маркете

Если вы пользуетесь Яндекс.Маркетом, то у вас, возможно, бывали такие случаи, когда вы:

1. Точно помните, что некоторое время назад подобрали себе телефон на Маркете по подходящей цене, но не знаете, как найти его снова.

2. Совсем недавно покупали товар в магазине, найденном на Маркете, и вам так понравилось (или не понравилось) его обслуживание, что вы готовы написать о нём отзыв. Только проблема в том, что вы забыли название магазина.

С решением этих вопросов вам поможет новый функционал сервиса Яндекс.Маркет «История посещений магазинов». На этой странице будут храниться просмотренные вами ранее товарные предложения магазинов.

Поскольку эта история личная, записываться она будет только тогда, когда вы авторизованы на Яндексе, и доступна для просмотра она будет только вам лично. Вы можете в любой момент очистить историю или остановить её запись.

Пользуйтесь, делайте покупки и пишите отзывы!


Хранители истории Яндекс.Маркета

13 комментариев
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Роман
26 ноября 2015, 18:51
Спасибо. Только непонятно как попасть на эту страницу с главной маркета. Попробовал зайти в магазин, вернулся на главную - опять не видно никакой похожей ссылоки...
loukianov
26 ноября 2015, 18:51
Она выводится только на внутренних страницах
Роман
26 ноября 2015, 18:51
А каков юзкейс? =) Я хочу написать отзыв, открываю маркет - чтобы увидеть ссылку надо открыть "ещё что-нибудь"? Неудобно!
lolma
26 ноября 2015, 18:51
Обязательно на главной сделаем в ближайшее время!
loukianov
26 ноября 2015, 18:51
Сделали ссылку и на главной :-)
Роман
26 ноября 2015, 18:51
Ура, я повлиял на мироздание! =)
reznich
26 ноября 2015, 18:51
какие вы молодцы! только вам написал, что не знаю как сделать отзыв хорошему магазину, и буквально через неделю сервис готов)) жаль, что я уже этот магазин не найду!..
reznich
26 ноября 2015, 18:51
хорошо было бы сделать возможность поиска магазина по названию, так как счет у меня в почте есть и название магазина я знаю, а как попасть на страничку магазина в яндексе - такого механизма нет.
lolma
26 ноября 2015, 18:51
К сожалению, пока отдельной странички для магазинов нет - думаем об этом. Можно поступить, например, так - допустим, Вы покупали телефон Nokia 6300: - заходите на его карточку; - нажимаете ссылку "Все предложения"; - справа на каждой странице предложений будет ссылка "Информация о продавцах", где есть юридическое название магазина.
reznich
26 ноября 2015, 18:51
как раз дело в том, что у продавца, наверное, этой позиции в ассортименте уже нет, поэтому я его таким способом найти уже не смог.
Андрей Кардапольцев
26 ноября 2015, 18:51
Тут и поможет история посещенных магазинов.
Кузьмич
25 ноября 2020, 11:59
не помню в каком интернет магазине шесть лет назад  покупал велосипед,  хороший магазин, не знаю как найти его.  И можно ли создать или как - архивную историю - чтоб смотреть что когда покупал и где. Спасибо за любой ответ.
eugene.b
вчера, 10:00
Не работает ссылка http://market.yandex.ru/history.xml. Убрали историю просмотров?