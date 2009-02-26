Вспомнить всё на Маркете

Если вы пользуетесь Яндекс.Маркетом, то у вас, возможно, бывали такие случаи, когда вы:



1. Точно помните, что некоторое время назад подобрали себе телефон на Маркете по подходящей цене, но не знаете, как найти его снова.

2. Совсем недавно покупали товар в магазине, найденном на Маркете, и вам так понравилось (или не понравилось) его обслуживание, что вы готовы написать о нём отзыв. Только проблема в том, что вы забыли название магазина.



С решением этих вопросов вам поможет новый функционал сервиса Яндекс.Маркет «История посещений магазинов». На этой странице будут храниться просмотренные вами ранее товарные предложения магазинов.



Поскольку эта история личная, записываться она будет только тогда, когда вы авторизованы на Яндексе, и доступна для просмотра она будет только вам лично. Вы можете в любой момент очистить историю или остановить её запись.



Пользуйтесь, делайте покупки и пишите отзывы!





Хранители истории Яндекс.Маркета