Новый виджет: Яндекс.Погода

В коллекции настольных виджетов Яндекса пополнение — мы рады предложить вам виджет Яндекс.Погода. Теперь достаточно взглянуть на рабочий стол, чтобы узнать о погоде за окном и быть в курсе прогноза на ближайшие дни.

По умолчанию виджет отображает текущую погоду в вашем городе, но в настройках вы можете указать любой интересующий вас населённый пункт. Также можно выбрать летательный аппарат, который больше нравится — дирижабль или воздушный шар.

Виджет меняет своё оформление в зависимости от времени суток и погодных условий за окном. А подробную информацию вы всегда можете узнать на Яндекс.Погоде — для этого достаточно кликнуть на название города или летательный аппарат.

Виджет Погода подходит для операционных систем Windows Vista, Mac OS X и браузера Opera. Скачать его вы можете на нашем официальном сайте настольных виджетов.

