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Новый виджет: Яндекс.Погода

В коллекции настольных виджетов Яндекса пополнение — мы рады предложить вам виджет Яндекс.Погода. Теперь достаточно взглянуть на рабочий стол, чтобы узнать о погоде за окном и быть в курсе прогноза на ближайшие дни.

По умолчанию виджет отображает текущую погоду в вашем городе, но в настройках вы можете указать любой интересующий вас населённый пункт. Также можно выбрать летательный аппарат, который больше нравится — дирижабль или воздушный шар.

Виджет меняет своё оформление в зависимости от времени суток и погодных условий за окном. А подробную информацию вы всегда можете узнать на Яндекс.Погоде — для этого достаточно кликнуть на название города или летательный аппарат.

Виджет Погода подходит для операционных систем Windows Vista, Mac OS X и браузера Opera. Скачать его вы можете на нашем официальном сайте настольных виджетов.

32 комментария
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dotSimpl
26 ноября 2015, 18:51
Замечательно (: Именно этого виджета мне и не хватало. (:
smirnoffs-ya
26 ноября 2015, 18:51
Даешь виджеты для GDS!!!
keereel
26 ноября 2015, 18:51
тока он у вас называется, почему-то, "Виджет для быстрого и удобного поиска в интернете." - так же, как и "Поиск".
Aceler
26 ноября 2015, 18:51
Не работает — показывает серый квадрат и больше ничего. About Opera Version information Version 9.62 Build 2466 Platform Linux System x86_64, 2.6.27-11-generic Qt library 3.3.8b Java Java Runtime Environment installed
aristofun
26 ноября 2015, 18:51
Попробуйте перезагрузиться и ещё раз скачать виджет.
Aceler
26 ноября 2015, 18:51
Не помогло :(
sm1rn0ff
26 ноября 2015, 18:51
А виджеты для Plasma будут?
Aceler
26 ноября 2015, 18:51
Plasma будет поддерживать Opera Widgets к лету этого года.
polk07
26 ноября 2015, 18:51
Одно плохо, что эти виджеты под Висту и МакОС, а у большинства стоит ХР. Неплохо бы какую нибудь прогу для отбражения этих виджетов в ХР.
Виталий
26 ноября 2015, 18:51
"Прога" для отображения этих виджетов, называется Опера :) Есть для макос, для vista и для Опера..
polk07
26 ноября 2015, 18:51
Опера будет выводить в своём окне) А хотелось бы чтоб эти виджеты были на раб. столе!
aristofun
26 ноября 2015, 18:51
Вы ошибаетесь -- в опере виджеты показываются отдельно от окна браузера. Попробуйте.
polk07
26 ноября 2015, 18:51
ну раз такое дело то попробую) а то Гугловский десктоп бесит=)
avlades
26 ноября 2015, 18:51
Спасибо давно ждал его
Алена @bygirl Мышенкова
26 ноября 2015, 18:51
А како принцип обновления? Рядом у меня висит стандартный в МакОси буржуйский. Он обновляется, если подключаешься к интернету. И при этом можно определить, что он обновляется, по моргающему кружочку (значку градуса)...
Alex
26 ноября 2015, 18:51
Не особо красивые... :(
falstaf05
26 ноября 2015, 18:51
а чего не хватало, посмотри за окном какая погода и что пишет яндекс))) пару дей в году совпадает
DjDSoft
26 ноября 2015, 18:51
Не работает, не показывает погоду.
Windows 7 x64.
berdnickowa.lena2016
26 ноября 2015, 18:51
Гаджет: погода воздушный  шар не показывает погоду
lesovik-70
1 декабря 2015, 17:07
berdnickowa.lena2016,
у вас тоже не работает? я писал в тех. поддержку, сказали они больше не работают с гаджетами, и чинить ничего не собираются
berdnickowa.lena2016
26 ноября 2015, 18:51
Если можно сделаете так , чтобы гаджет: погода 
воздушный шар показывал погоду
berkur2016
16 августа 2016, 09:04
говно не работает 
egorov.yrikegoro11
7 декабря 2016, 22:12
Супер
vitya.pustowoi
23 декабря 2016, 02:27
Не работает
Света Чистякова
23 декабря 2016, 18:44
Витя, попробуйте вот эту ссылку: https://www.yandex.ru/?add=_weather&retpath=https%3A%2F%2Fwidgets.yandex.ru%2F%3Fcompany%3Dyandex%26page%3D4&from=all. Получилось?
gde700
24 декабря 2016, 23:23
vitya.pustowoi,
 yandex отключил возможность получения данных этим виджетом. Увы...
gde700
24 декабря 2016, 23:29
Света Чистякова,
гм... Вы о чём? Тема (да и комментарий!) не об оформлении странички яндекса, а о самостоятельном виджете, который размещается на РАБОЧЕМ СТОЛЕ компа...
hotcontentmetrika
7 октября 2017, 16:05
круто
Alex Shteynfinkel
26 января 2018, 14:53
хочу виджеты на домашнюю страницу
Валерий Ядров
26 марта 2018, 16:09
Я не могу скачать яндекс погоду на свой компьютер
euro1000000000
10 февраля, 21:03
подсвеченная ссылка на якобы коллекцию гаджетов ведёт в никуда?
СэмПил
31 августа, 06:33
верните все виджеты!