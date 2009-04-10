Новая «выбиралка» на Яндекс.Маркете

Вдумчивые покупатели любят подбирать товары на Маркете по параметрам: устанавливают приемлемый диапазон цен, отмечают необходимые функции и смотрят, какие товарные предложения отвечают заданным характеристикам.

Для любителей продуманного шопинга мы создали новый интерфейс выбора товаров. С его помощью можно быстро подобрать необходимый товар, пользуясь одной только мышкой.

К примеру, попробуем подобрать цифровой фотоаппарат. Предположим, что нам нужна недорогая (15-20 тысяч рублей) зеркалка, причём хорошо бы Nikon. С помощью «ползунка» определяем желательный ценовой диапазон, отмечаем необходимые параметры – и сразу видим во всплывающей подсказке, что у Nikon есть 4 подходящие нам модели (к просмотру которых можно перейти одним кликом). Такие подсказки появляются при каждом передвижении «ползунка» и выборе характеристики – например, можно сразу увидеть, что зеркалки за интересующую нас цену есть у пяти производителей, а дешевле, чем за 11 тысяч, их просто не бывает.

Мы надеемся, что новый интерфейс выбора товаров по параметрам получился удобным и сэкономит ваше время. Тестируйте и делитесь впечатлениями в Клубе Маркета!

Наталья Березнёва, взыскательный покупатель