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Новая «выбиралка» на Яндекс.Маркете

Вдумчивые покупатели любят подбирать товары на Маркете по параметрам: устанавливают приемлемый диапазон цен, отмечают необходимые функции и смотрят, какие товарные предложения отвечают заданным характеристикам.

Для любителей продуманного шопинга мы создали новый интерфейс выбора товаров. С его помощью можно быстро подобрать необходимый товар, пользуясь одной только мышкой.

К примеру, попробуем подобрать цифровой фотоаппарат. Предположим, что нам нужна недорогая (15-20 тысяч рублей) зеркалка, причём хорошо бы Nikon. С помощью «ползунка» определяем желательный ценовой диапазон, отмечаем необходимые параметры – и сразу видим во всплывающей подсказке, что у Nikon есть 4 подходящие нам модели (к просмотру которых можно перейти одним кликом). Такие подсказки появляются при каждом передвижении «ползунка» и выборе характеристики – например, можно сразу увидеть, что зеркалки за интересующую нас цену есть у пяти производителей, а дешевле, чем за 11 тысяч, их просто не бывает.

Выбор цифрового фотоаппарата на Яндекс.Маркете

Мы надеемся, что новый интерфейс выбора товаров по параметрам получился удобным и сэкономит ваше время. Тестируйте и делитесь впечатлениями в Клубе Маркета!

Наталья Березнёва, взыскательный покупатель

47 комментариев
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Lisa
26 ноября 2015, 18:50
На самом деле очень здорово получилось. Правда, удобно.
oitotheworld
26 ноября 2015, 18:50
Спасибо :) Нам приятно это слышать!
Эква
26 ноября 2015, 18:50
Хорошо, но вот свёрнутые параметры - жуть. когда раньше все развернутые были - было гораздо удобнее. Часто не знаешь как параметр называется, но варианты его значения - знаешь.
oitotheworld
26 ноября 2015, 18:50
Иначе список параметров в новом интерфейсе получился бы невероятно длинным, согласитесь. А можете привести пример такого параметра?
virtan
26 ноября 2015, 18:50
А куда делись размеры ? Даже цвет можно выбрать, а размеры исчезли.
Андрей Кардапольцев
26 ноября 2015, 18:50
Спасибо за информацию, уже исправили.
RomB-DE
26 ноября 2015, 18:50
Эта всплывающая фигня с надписью «выбрано N моделей» маленько пдтормаживает. А так все отлично...
oitotheworld
26 ноября 2015, 18:50
Спасибо! Подтормаживает – значит не сразу показывает значение?
RomB-DE
26 ноября 2015, 18:50
Оно не сразу показывает значение, и пока оно его его не покажет - все чекбоксы недоступны. Т.е. чтоб поставить очередную галочку, надо дождаться, пока эта штука посчитает, сколько моделей выбрано. Если мне нужно поставить одну единственную галочку (например мне нужны фотики только от никона), то это не страшно - задержка по времени почти не заметна. А если я хочу выбрать фотик среди нескольких производителей (допустим штук 5-7 торговых марок), то эта задержка при отмечании чекбоксов будет заметна и достаточно неприятна.
yakovis
26 ноября 2015, 18:50
У вас накопилась изрядная база отзывов по магазинам, но воспользоваться ей напрямую нельзя — ни по названию, ни по сайту магазина маркет не ищет. Может быть, как минимум, сделать возможным такой поиск? Про показ отзывов на магазины в большом поиске можно бы не писать, не представляю, чтобы вы об этом не задумывались, но если этому что-то мешает (ну там не знаю, конфликт интересов с рекламодателями), может, сделайте хотя бы поиск внутри маркета. Спасибо.
oitotheworld
26 ноября 2015, 18:50
Спасибо вам! Мы и впрямь думаем об этом.
smthn
26 ноября 2015, 18:50
Сначала отписал на хабре, но думаю сюда будет нелишним скопипастить Новый интерфейс маркета не понравился по юзабилити. 1. Долго грузится. В смысле яваскрипт слишком долго ворочает объектами в памяти, прежде чем показать блок выбора параметров. Где-то не секунду браузер подвисает (Opera 9.60, проц P-IV 2400) 2. Вот выбираю я товар по параметрам. Изменил значение какого-то параметра, вылез мне тултип «Выбрано n моделей Показать». Офигенно, я хочу посмотреть что мне там навыбирали и продолжить уточнять параметры. Тыкаю колесом на «показать», ожидая открыть страницу с результатами в новой вкладке и получаю… ничего не получаю. Ладно, для таких ссылок отработана технология: переходим, копипастим урл в новую вкладку, а на старой вкладке переходим обратно. И вот перехожу я обратно, ожидая тут же продолжить работу с параметрами поиска… и мой браузер вновь подвисает, потому что новый супермегаблок опять инициализируется заново, разворачивая в памяти весь свой тяжеловесный хлам. Ребята из яндекса, надеюсь вы это прочитаете и по-умному решите эту проблему! :) Gaen
alex-avdey
26 ноября 2015, 18:50
Спасибо за ваши замечания! По поводу долгой загрузки - активно оптимизируемся - скоро будет новая версия. Со вторым вопросом сложнее - вы могли бы по шагам показать с какого урла вы начинали и каким урлом все кончилось?
smthn
26 ноября 2015, 18:50
Итак, допустим, я выбираю монитор. Иду в маркет -> мониторы -> расширенный поиск -> все параметры. Теперь я начинаю указывать параметры. Открываю группу "тип монитора", ставлю галку напротив "ЖК" - мне предлагают показать выбранные модели. Отлично! Я хочу открыть страницу с результатами в новой вкладке, а в текущей вкладке - на странице с параметрами - продолжить указывать параметры. Для этого всего-то нужно открыть ссылку "Показать" в новой вкладке. Для этого я нажимаю по ней колесом мыши. Но так как у ссылки не прописан href, а переход по ней реализован через onclick, ничего не происходит. Т.е. фактически там вместо ссылки могло быть что угодно - просто надпись, кнопка или блок - результат был бы тем же: пользователь сможет попасть на страницу результатов, только если кликнет по этому элементу левой кнопкой мыши. При этом страница с результатами принудительно откроется в текущей вкладке. А мы же помним, что я очень хотел открыть результаты в новой вкладке. В итоге я этого сделать никак не могу. Тогда я иду окольными путями. Сейчас я нахожусь на странице выбора параметров и вижу ссылку "показать". Обзову это "вкладка 1, которой соответствует урл А". Я нажимаю "показать", и в результате внутри вкладки 1 попадаю на страницу с результатами - урл Б. Затем я создаю новую вкладку - вкладка 2 - и копирую туда адрес первой вкладки. Теперь у меня две вкладки, в обеих урл Б (страница с результатами) Я переключаюсь на первую вкладку и нажимаю "назад" (в навигации браузера), тем самым попадая обратно на страницу с выбором параметров. Теперь у меня две вкладки: в первой - страница с параметрами, во второй - страница с результатами. Ура, именно то, чего я хотел. Только вот на странице с параметрами приходится ждать, пока блок выбора этих самых параметров заново проинициализируется. Старый движок по-моему тоже не давал посмотреть результаты в новой вкладке, но за счет того, что блок выбора параметров был статическим, я обходился описанным выше способом - всё, что там так долго расписано, на самом деле занимает не более двух секунд.
wavefront
26 ноября 2015, 18:50
Про href в ссылке "Показать" - сделаем, не вопрос. А есть такая большая потребность смотреть промежуточные результаты? Такой способ фильтрации как раз и предусматривает, что вы можете "играться" с фильтрами как вам угодно и потом посмотреть результаты. Про расширенные параметры: hint: находясь на странице расширенных параметров - активируйте любые нужные вам фильтры и нажмите "Подобрать" - все указанные вами фильтры прокинуться на страницу с выдачей и краткими фильтрами. Т.е. на странице со списком моделей вы увидите краткие фильтры + все те фильтры, которые вы указали в "расширенных". А загрузку, да, оптимизируем.
smthn
26 ноября 2015, 18:50
Насчет потребности могу говорить только за себя: у меня такой способ выбора уже давно стал привычкой. Хинт хороший, но мне не подходит. Я попаду на список моделей и увижу краткие фильтры плюс те, которые я указал из расширенных, но в этот момент меня будут интересовать те фильтры из расширенных, которые я ещё не указал, поэтому всё равно придёся переходить к расширенным. И да, спасибо вам за то, что прислушиваетесь к юзерам!
wavefront
26 ноября 2015, 18:50
в добавление... раньше, например, вы указывали тип "ЖК", жали подобрать и смотрели, какие есть доступные диагонали, вес, цена и другие параметры. Сейчас мы реализовали расчет и показ диапазона этих характеристик прямо на слайдере. Т.е., выбрав, тип "ЖК", диапазон нужной яркости, диапазон диагоналей - вы без перезагрузки страницы видите, например, в каком ценовом диапазоне находятся выбранные модели, какой у них вес, у каких производителей есть такой монитор. Думаю, все это позволяет меньше раз нажимать кнопку "Подобрать" и анализировать список моделей.
JumpingJack
26 ноября 2015, 18:50
А зачем вообще всплывающая в разных местах подсказка с ссылкой "показать"? Почему нельзя сразу показывать выбранное? 3ачем это лишнее действие от пользователя? Или на худой конец - оставить эту ссылку где-нибудь вверху, чтобы она всегда была в одном месте.
alex-avdey
26 ноября 2015, 18:50
Спасибо за комментарий. К сожалению, показать сразу результат это не всегда хорошо - по статистике пользователи выбирают за раз несколько параметров - лишняя выдача будет грузить браузер зря. Про то, чтобы зафиксировать ссылку "показать модели" в одном месте думали - решили не делать, т.к. фильтры бывают длинными и не влезают в один экран.
JumpingJack
26 ноября 2015, 18:50
Ну сделайте хотя бы чтобы "показать модели" над списком "Популярные производители" не ездила, а была только в самом верху, а к остальным параметрам подъезжала ) И мне кажется, что не надо, чтобы эта подсказка исчезала сама по себе через пару секунд, уж лучше пусть там будет крестик.
alex-avdey
26 ноября 2015, 18:50
Спасибо за предложения - сегодня обсудим с ребятами.
Паша Финкельштейн
26 ноября 2015, 18:50
Уже полдня вижу такую ошибку - во всех уголках маркета, куда заходил http://fotki.yandex.ru/users/blackcheetah/view/153879/?page=0
alex-avdey
26 ноября 2015, 18:50
Добрый день, Попробуйте почистить кэш браузера - должно помочь.
Паша Финкельштейн
26 ноября 2015, 18:50
К сожалению, не поомгает. пробовал из трех браузеров - Firefox 3.1b3, Chrome, IE8. Кэш локального прокси чистил тоже. То есть сам маркет загружается, но как только хочу войти в расширенный поиск - отображается список продуктов, а вот параметры не отображаются, к сожалению.
alex-avdey
26 ноября 2015, 18:50
А пробовали без локального прокси заходить? Напрямую?
Паша Финкельштейн
26 ноября 2015, 18:50
Пробовал К сожалению, выяснилось что все прекрасно работает при отключенной программе Ad Muncher. Так что сейчас буду биться- фильтры настраивать, чтоб все работало. Спасибо большое за внимание к проблеме.
Паша Финкельштейн
26 ноября 2015, 18:50
точнее будет сказать, что чтоб выбиралка заработала, надо выключить И AdMuncher и прокси, что вообще-то для меня по определенным причинам нежелательно.
alex-avdey
26 ноября 2015, 18:50
Понятно. Ну прокси наверное почистить хватит, а вот с admuncher - посмотрите, пожалуйста, какие запросы к сайту ему не нравятся.
Паша Финкельштейн
26 ноября 2015, 18:50
недостаточно почистить прокси. даже когда снес кэш полностью вручную, все равно не заработало Буду признателен, если подскажете, как правильно в proxy.pac прописать строку типа if (shExpMatch(url, "yandex.ru")) return "DIRECT"; А про Ad Muncher - никак не получается поймать зависимость работы выбиралки от работы Ad Muncher'а. то все работает, как должно и при включенном - то, наоборот приходится прописывать руками фильтр "*yandex* - "No filtering on URL"" Но это не так важно, мне интересно, как заставить маркет отдельно не через прокси бегать
Паша Финкельштейн
26 ноября 2015, 18:50
а вот какой список элементов вылезает в логе при включении вышеупомянутого фильтра My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://pass.yandex.ru/services?callback=jsonp1239615863268&_=1239615873539&locale=ru&login=yes] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/filters-plus.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/jsc/i/popup.js?ver=104] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/jsc/i/filters.js?ver=104] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/jsc/i/request.js?ver=104] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/jsc/i/param.js?ver=104] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://img.yandex.net/i/www/iconx.png] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/delete.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/filters-minus.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/i-help2.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/track-greyareabg.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/track-areabg.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/track-modelareabg.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/track-right.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/track-left.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/trackbg.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/filters-counter-tentacle2r.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/grey.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/null.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/big-loader.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/filters-counter-tentacle.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/Throbber.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b1031231638__1.jpg&size=2] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b0907201043__AOS2241.jpg&size=2] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b1001182019__img_id6766920123564369029.jpg&size=2] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b1102002206__9.jpg&size=2] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b1101230510__4.jpg&size=2] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b0907195220__AOS2251.jpg&size=2] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b1001182439__img_id168744633619249499.jpg&size=2] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/add-to-cmp.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b0124110204__10.jpg&size=2] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b0124110730__11.jpg&size=2] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/memo-off.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b0124104716__8.jpg&size=2] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/middot.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/added-to-cmp.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/nbsp.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/up.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://lego.static.yandex.net/2.0/service/market/block/b-head-search/cart/b-head-search.cart.png] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://lego.static.yandex.net/2.0/common/block/b-dropdown/arrow/b-dropdown.arrow.png] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://www.tns-counter.ru/V13a****yandex_ru/ru/CP1251/tmsec=yandex_market/0] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://lego.static.yandex.net/2.0/common/block/b-head-logo/b-head-logo.png] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/js/ajax.js] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/js/market-toolbar.js] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/js/memories.js] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/i/ajax-loader.gif] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/js/_market.js] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/css/_market.css?1d66ce8ebcc329ba07c17eac3681a2ca] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://lego.static.yandex.net/2.0/common/js/_common.js] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://js.static.yandex.net/jquery/1.3.2/_jquery.js] My filter match - No filtering on URL: *yandex* [http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1630949+EQ+sel+1631111-PF=1630954+GT+sel+30-VIS=160-CAT_ID=119471-EXC=1-PG=10&view=&num=&sort=&hid=734595&filter=&grhow=]
Паша Финкельштейн
26 ноября 2015, 18:50
откопал в AdMuncher, что не нравится. точнее то, что он пытается обработать - и, видимо, после этого возникают проблемы. Default filter match - Block retrieval of URL: .tns-counter.ru/v13a [http://www.tns-counter.ru/V13a****yandex_ru/ru/CP1251/tmsec=yandex_market/0] Prevented site from changing the browser status bar [http://market.yandex.ru/js/_market.js] Default filter match - No filtering on URL: /ajax.js [http://market.yandex.ru/js/ajax.js] Default filter match - No filtering on URL: /ajax.js [http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1630949+EQ+sel+1631111-PF=1630954+GT+sel+30-VIS=160-CAT_ID=119471-EXC=1-PG=10&view=&num=&sort=&hid=734595&filter=&grhow=] Default filter match - No filtering on URL: /jquery/*.js [http://js.static.yandex.net/jquery/1.3.2/_jquery.js] Default filter match - No filtering on URL: /jquery/*.js [http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1630949+EQ+sel+1631111-PF=1630954+GT+sel+30-VIS=160-CAT_ID=119471-EXC=1-PG=10&view=&num=&sort=&hid=734595&filter=&grhow=]
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 18:50
Простите, вы с тачпада ноута пробывали эти ползунки двигать? На тачпаде вообще любое действие с зажатой левой кнопкой неудобно, т.к. или две руки приходится использовать, или правую руку в расковырку ставить. И точность позиционирования гораздо хуже, соответсвенно очень сложно вести курсор строго горизонтально.
Alexander Surikov
26 ноября 2015, 18:50
простите, но я пользуюсь ноутами давно и хотел бы на деск-комп тачпад подключить (делают в некоторых клавах, но меня такой не утраивает..), а вот теперь по делу: ниразу не встречался с такой проблемой =)) серьезно)) вот мне прекрасно работать одной рукой на тачпаде)) разви что нарисовать что-нибудь тяжеловато, но все же могу гордо сказать, что тачпадом пользуюсь одной рукой (как правило естественно: вдруг как-то раз не заметил)
wavefront
26 ноября 2015, 18:50
Спасибо за замечание. Постараемся вскоре сделать перемещение ползунков по клику на "линейке".
Alexander Surikov
26 ноября 2015, 18:50
это классно! спасибо. теперь стало удобней =)
Этот Компьютер
26 ноября 2015, 18:50
Отлично работает. Очень хорошо отсеивает всё ненужное. Молодцы. Спасиба)
oitotheworld
26 ноября 2015, 18:50
Спасибо, что оценили :)
niko-m
26 ноября 2015, 18:50
А что если сделать возможность смещения ценового диапазона, подцепив трекбар не за один из бегунков, а за промежуток между ними?
oitotheworld
26 ноября 2015, 18:50
Спасибо, идея стоящая! Мы подумаем об этом.
niko-m
26 ноября 2015, 18:50
Очень хорошо работает трекбар от Александра Бурцева (http://webew.ru/articles/387.webew), однако у него совершенно иная логика работы (табличная), непохожая на трекбар я.маркета (блочный).
oitotheworld
26 ноября 2015, 18:50
Николай, мы обсудили ваше предложение с разработчиками и пришли к выводу, что у нас такое поведение трекбара уместным не будет. Цена деления на трекбаре не везде одинакова (иначе было бы трудно, к примеру, выбрать телефон в пределах 10-20 тысяч, учитывая существование моделей за 3 миллиона). Поэтому, переместив бегунки, которые раньше стояли на 10 и 20 тысячах соответственно, мы получим в новом диапазоне разброс отнюдь не в 10 тысяч. В любом случае, спасибо за интересную идею!
niko-m
26 ноября 2015, 18:50
Разумно!
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 18:50
очень нравится!
спасибо!
Grim-Reaper
24 августа 2017, 14:15
КУДА ДЕЛАСЬ эта функция сейчас??
где меню фильтров?
стало ЧУДОВИЩНО не удобно!
мне совсем без разницы - что популярно в поиске и как думают маркетологи. Поиск по фильтрам это единственное что важно!
Влада
4 сентября 2017, 18:10
Grim-Reaper,
Согласна это ужас какой то хотела телефон выбрать себе а в итоге психанула и стала искать на других сайтах магазинов
Олег Клоков
26 августа 2017, 15:46
А где она, выбиралка. Она исчезла.
Андрей ВЕР
вчера, 08:37
Безобразие! Верните функцию открыть в новой вкладке, на ссылке "показать товары" яндекс марке, Все параметры!