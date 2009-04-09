Почтовые адреса с точкой в логине

Пользователи давно просили разрешить заводить почтовые ящики с точкой в логине (например, ivan.petrov@yandex.ru). С сегодняшнего дня такая возможность есть.



Для тех сервисов, где ваш логин является одновременно и именем домена (например, Я.ру или Народ), точка будет равнозначна дефису. Таким образом, зарегистрировав логин ivan.petrov, вы будете получать почту, отправленную и на ivan.petrov@yandex.ru, и на ivan-petrov@yandex.ru. Адрес вашей Ярушки при этом будет ivan-petrov.ya.ru.



Если ваш логин содержит точку, то логиниться вы можете и с точкой, и с дефисом.



И, конечно же, очевидное: если у вас еще нет логина на Яндексе - спешите занять красивое имя.

