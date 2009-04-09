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Почтовые адреса с точкой в логине

Пользователи давно просили разрешить заводить почтовые ящики с точкой в логине (например, ivan.petrov@yandex.ru). С сегодняшнего дня такая возможность есть.

Для тех сервисов, где ваш логин является одновременно и именем домена (например, Я.ру или Народ), точка будет равнозначна дефису. Таким образом, зарегистрировав логин ivan.petrov, вы будете получать почту, отправленную и на ivan.petrov@yandex.ru, и на ivan-petrov@yandex.ru. Адрес вашей Ярушки при этом будет ivan-petrov.ya.ru. 

Если ваш логин содержит точку, то логиниться вы можете и с точкой, и с дефисом.

И, конечно же, очевидное: если у вас еще нет логина на Яндексе - спешите занять красивое имя.

31 комментарий
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Лина
26 ноября 2015, 18:50
это очень интересно,а если я удалю свой ящик чтоб завести новый,то что с я.ру?смогу ли я с нового ящика заходить к себе в ярушку?
to.wizard
26 ноября 2015, 18:50
а зачем удалять? просто заводи новый.
bruno
26 ноября 2015, 18:50
Перерегистрация не нужна, если у вас сейчас уже есть логин с дефисом, можно пользоваться адресами как с дефисом, так и с точкой. Различие состоит лишь в том, что логин в шапке будет отображаться так, как его регистрировали изначально, но почта будет работать одинаково для обоих адресов.
Лина
26 ноября 2015, 18:50
у меня без дефиса и точки,я хочу новый,но с новым нужно заводить новую ярушку,а я хочу новый ящик,но со старой ярушкой,вот и спрашиваю,если удалить просто ящик,то что будет с ярушкой?или как с нового ящика вернуть свою ярушку?
sergey-lihoded
26 ноября 2015, 18:50
Добавьте в настройки возможность сделать точку для уже существующих доменов с дефисом.
to.wizard
26 ноября 2015, 18:50
да как-то их быстро занимают
bytestore
26 ноября 2015, 18:50
Лучше бы сделали папки почты например support.vasya@ya.ru в папку support папку удалил все нет такой почты ну или там kadry.ya@ya.ru это в папку кадров resume.ya@ya.ru это для резюме уже придумали ведь давно :)
Budnyatsky Michel
26 ноября 2015, 18:50
Интересное решение, хотелось бы иметь такую возможность.
busla-ru
26 ноября 2015, 18:50
Где же вы раньше были с таким замечательным предложением?! :-( Теперь всё пропало!!!
bytestore
26 ноября 2015, 18:50
Да с знаком + то все работает :) именно то что нужно !!!
vradionov
26 ноября 2015, 18:50
Вам на gmail надо :) vasya+support@gmail.com и настроенные фильтры как раз сделают то, что вы предложили.
aaz
26 ноября 2015, 18:50
В Яндекс.Почте + тоже давно работает. vasya+support@yandex.ru = vasia@yandex.ru.
vradionov
26 ноября 2015, 18:50
Спасибо, буду знать :)
aaz
26 ноября 2015, 18:50
А вы можете писать vasya+support@ya.ru - письмо будет доставлено в ящик vasya, а там уже вы фильтрами можете его класть в любую нужную папку.
Комментарий удалён
shortlist
26 ноября 2015, 18:50
так все-таки yahoo или яндекс?))
Budnyatsky Michel
26 ноября 2015, 18:50
Сбылась мечта детства, открыл себе наконец-то аккаунт с точкой, но столкнулся с такой странностью, иногда логин отображется с точкой, а иногда с тире. Нельзя ли сделать так, чтобы логин всегда отображался бы с точкой? И еще, на http://validator.yandex.ru все адреса значатся БЕЗ точки, а с дефисом. ИМХО, лучше активнее продвигать точку и пихать ее всюду, где это возможно.
Budnyatsky Michel
26 ноября 2015, 18:50
Поиграл вчера немного с логинами с точкой, есть несколько предложений и мыслей по этому поводу, подскажите, пожалуйста, куда лучше с ними обращаться? Спасибо.
strog
26 ноября 2015, 18:50
Спасибо, за нововведение. Имя которое я хочу уже занято. (
andrewbox
26 ноября 2015, 18:50
Давно этого ждал.. очень давно.. и не успел.. заняли
sopov
26 ноября 2015, 18:50
лучше как у гмейла, точку можно было что бы просто выкинуть вроде ivan.petrov@yandex.ru == ivanpetrov@yandex.ru так человеку будет без разницы как писать, а так ivan.petrov@yandex.ru и ivanpetrov@yandex.ru два разных ящика
Budnyatsky Michel
26 ноября 2015, 18:50
Пооддерживаю, это также должно решить проблему уже занятых email с дефисом. Хотя и тут есть подводные камни, кто-то уже мог зарегистрировать очень длинный емеил ivanpetrov@yandex.ru до вас и адрес с точкой уже будет занят.
sopov
26 ноября 2015, 18:50
и это правильно будет если кто то его уже занял! он сможет сам раставить точки где захочет для зрительного отделения. это было бы как у меня были ящики @yandex.ru и @narod.ru и к ним добавили @ya.ru, @y.com, @y.ua и добавилось на автомате, лучшем было, когда у меня был ящик ivanpertrov@ и на автомате можно было бы писать ivan.pertrov@
Budnyatsky Michel
26 ноября 2015, 18:50
Тоже верно. Подумаю еще, может что-нибудь придумаю.
Mike
26 ноября 2015, 18:50
Наконец то. Очень ждал этого. Спасибо! Будем пользоваться...
brownraven
26 ноября 2015, 18:50
так. Господа, почтари ))) А что у меня с почтой? )) Как и у многих других, кстати. Вот такие картинки: http://pics.livejournal.com/brownraven/pic/0003z7a2 и http://pics.livejournal.com/brownraven/pic/00040z4t только начал радоватьсЯ, что почта не выпадает каждые 20 минут, а тут.. ((
Андрей Ж.
26 ноября 2015, 18:50
Наверное, ограничений, что одна точка нет, то есть ivan.ivanovich.ivanov@yandex.ru тоже нормально?
Вета
31 мая 2017, 21:23
У меня сейчас проблемы,я регистрировалась,через тире,участвую в акции,в акции указала,как и регистрировались,почту именно через тире,теперь они запрашивают чеки я им отсылаю,а Яндекс отсылает не с чертой а с точкой от меня,и они пишут,что пока типа вы не пришлете с того адреса,который был указан(т.е.с чертой)то ни хрена вам не будет,я им пишу,что это одно и тоже,им все равно,и что мне делать-то???Почему Яндекс поменял в моём логине тире на точку и письма от меня отправляются с точкой,мне нужно тире,как и было при регистрации,теперь из-за этой хрени такие проблемы,как тире-то вернуть????
Василий Бусов
6 февраля 2018, 10:32
Мне 81 год и я уже не так быстпо все схватываю

Удалённый пользователь
8 февраля 2018, 16:52
что, серьёзно чтоль работает? Второй день бъюсь с настройками Bat и Thunderbird. После переноса с хостинга провайдера на яндекс чёрточки не появилось, а с точкой ничего не принимается и не отсылается.
Почта рабочая, просто так не поменяешь.
Обновлено 8 февраля 2018, 16:54
matt.irina2017
18 июня 2018, 13:31
спасибо за решение проблемы
sergeyy05.petrov
сегодня, 05:11
sergeyy05.petrov@yandex.ru