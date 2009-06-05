Яндекс ищет стихи

У роботов Яндекса тоже есть душа. С сегодняшнего дня наш робот начал добавлять к своим произведениям — страницам с результатами поиска — «эпиграфы».
Теперь пользователь, задавший запрос с цитатой из известного поэтического произведения, над первым результатом поиска увидит строки и название произведения, имя автора и ссылки на полный текст.
Роботы уже цитируют русских поэтов-классиков и начинают изучать мировое наследие. Любите стихи? Не знаете, откуда та или иная цитата? Найдите её в Яндексе.
Ростислав Шоргин и команда стихолюбов
Немного другие примеры для совершенствования алгоритма: 1. Находится Когда средь оргий жизни шумной и Когда средь оргий жизни если же еще одно слово убрать, то перестает находиться: Когда средь оргий Ограничение на длину запроса, который ищется в цитатах? 2. Находит четверостишье по второй строке: Горя восторгом умиленным но не находит по первой: Скажите мне: какой певец
О, наконец-то! Давно пора это было сделать. Но тут же встаёт вопрос о полноте. Когда-нибудь будут искаться строки навроде «незнакомая собака» или хотя бы «любым любовным совмещеньям»? Сдаётся мне, добавите вы десяток-другой библиотек да забросите это направление…
1. Улучшить поиск по неполным строкам. «Преложитель слепого Гомера» почему-то достаточно, а вот «девочка в автомате» или даже «жива ещё моя старушка» — нет.
2. Научиться игнорировать слова (даже редкие), если они не подходят в цитату. Чтобы находились «тем легче нравимся мы ей» вместо «тем меньше», «мёрзнет девочка в автомате» вместо «плачет» (хотя находиться должны оба варианта, но это п. 3). Причём работать это должно не только для замены слова, но и для добавления-потери («ты жива ль ещё моя старушка» — добавление слова).
3. Существенно расширить область. bards.ru, songkino.ru, karaoke.ru — самый минимум того, что требуется. Да-да, песни это тоже стихи. Но и стихов мало: нет ни Губермана с Иртеньевым, ни Гомера с Данте.
4. Находить вообще все стихи. В том числе блоггеров: the_mockturtle, izubr, vero4ka. Находить оригинал из нескольких вариантов должно быть несложно: по числу входящих ссылок на страницу и на хост/ветвь.
5. Научиться разделять отрывки от оригиналов.
6. Научиться узнавать стихи, записанные без разбиения на строки.
7. Научиться искать стихи в текстах. Чтобы «В траве сидел кузнечик» находилось как часть «Приключений Незнайки и его друзей». Но это утопия, конечно.
Здравствуйте, увидела ваш вопрос и растрогалась - это стихотворение мне читала бабушка лет "сто" назад. Автора она не знала, да и училась всего два года в церковно-приходской школе. Но мне оно врезалось в память именно в бабушкином исполнении, с ее словами и ударениями. Теперь читаю его своей внучке :)))) Вот так я его помню: Тих морозный вечер, уж девятый час. Миша лег в постельку, богу помолясь. Но не спится Мише - ночка так ясна. Светит бледный месяц на стену с окна. «Экий бледный месяц»,- мальчик говорит- «Отчего же солнышко ярко так горит? Нонче нам читали Сказку про лису – хитрый зверь. А страшно, чай, теперь в лесу - Там медведи, волки ходят и ревут. Как они в берлогах там одне живут? А еще сойдешься с бабою Ягой! Да ведь это сказки – вовсе нет такой!»
Вот так мне его читала моя бабушка - совсем простая жещина: Тих морозный вечер, уж девятый час. Миша лег в постельку, богу помолясь. Но не спится Мише - ночка так ясна. Светит бледный месяц на стену с окна. «Экий бледный месяц»,- мальчик говорит- «Отчего же солнышко ярко так горит? Нонче нам читали Сказку про лису – хитрый зверь. А страшно, чай, теперь в лесу - Там медведи, волки ходят и ревут. Как они в берлогах там одне живут? А еще сойдешься с бабою Ягой! Да ведь это сказки – вовсе нет такой!»
Приветствую! Может, кто поможет мне найти стих один. Никак не могу вспомнить ни одной строчки и даже слова, помню только смысл. Дело было года 4 назад, случайно наткнулась на небольшой стишок, может, в одно четверостишие, написанное от имени мужчин. Смысл такой - почему мы любим женщин с непростым характером. Не помню точную формулировку, но все этом плане - стервы, вспыльчивые, чертовки и тд, однако этих определений в стихотворении не было :)) Больше ничего сказать не могу :))
Над петербургом много дней, Темнеет мгла зимы суровой, А в спальне шалости детей и смех Натальи Гончаровой, Живой и гордый ты пришел. Через столетье в жизнь влюбленный. И вот взлетаешь как орел над Родиной освобожденной.
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЦАРИЦА, НОЧНАЯ ЖРИЦА ГРЕЗ И СНОВ. Я БЕЗ ТЕБЯ – БЕЗ КРЫЛЬЕВ ПТИЦА! А КРЫЛЬЯ – ТЫ – МОЯ ЛЮБОВЬ!! Я БЕЗ ТЕБЯ РОСТОК УЖАСНЫЙ, В ПУСТЫНЕ ЖАРКОЙ БЕЗ КОРНЕЙ!!! Я ОДИНОКИЙ И НЕСЧАСТНЫЙ , КОГДА Я БЕЗ ЛЮБВИ ТВОЕЙ!!!!
Был сад как сад и дом, как дом, А ты входил в его ворота, Обедал, спал, работал в нем, Кого-то ждал, любил кого-то. Да что лукавить, это я тебе тогда ночами снилась, Ты " Фотокором " снял меня и я в столе твоём хранилась. Ты мне натачивал коньки, чинил ремни, забыв усталость, Всё это смыслу вопреки - я на коньках с другим каталась.......
Не буду дальше продолжать это стихотворение. Очень прошу того, кто знает автора сообщить мне по адресу: olviga713741@ mail.ru
В этой звёздной бездонной выси Перепутаны наши взгляды, И сплетаются наши мысли Тихим шёпотом звездопада; И летят окрылёно души, Чтобы, встретившись, не расстаться... Бьётся сердце моё – послушай... Бьётся сердце твоё – от счастья, Что в глубинах пространс
Я прикоснусь к руке. Вот даль моя, вот близь. Я прикоснусь к руке, ты погоди немного. Ты позови меня. Ты только оглянись. Но холод от руки и шаг твой осторожен. Но скажешь отрекись, сгори. И я сгорю. И по воде круги
Когда ты выгибаешь спину, Нагая, на краю постели, Я чувствую такую силу, Такой азарт и трепет в теле. Когда ты поднимаешь ноги С бесстыдной смелостью любовниц, Меня благословляют боги Обряд прекраснейший исполнить. Когда ты надо мной, как птица, Летишь, роняя капли страсти, Так сладко – вдруг остановиться - Внутри твоей горячей власти. Войти в распахнутую нежность, Сливаясь грудью и губами И погрузиться в неизбежность, Того, что происходит с нами!
это будет холодная осень. представляешь? дыхание пряча, ты идёшь по продрогшей аллее. а когда я умру, ты заплачешь? это будет прекрасное утро. утром кто-то тебя поцелует, только я буду гордой, как будто тот, кто умер, совсем не ревнует. это будет совсем понедельник — не люблю понедельники с детства. целый день ты проходишь бездельник, будешь путать и цели, и средства. обстоятельства — даже не скажешь, ни одной разрешённой задачи, ты устал от обыденной лажи, ну, а я умерла. ты заплачешь?.. настоявшееся радость в детях, в телевизоре, в кухне за плиткой. мой счастливый, я путалась в сетях. и вот. нет этой гордой улитки. искололась и алкоголичка? нет. с тобою врозь мы же жили только я прогорела. как спичка. ты заплачешь и выйдешь из дома остановится сердце? едва ли. никогда не узнавшие кто мы — мы не любим чтоб нас узнавали ты на взрыв. на коленку к вокзалу. задымишь сигаретой. почему же тебе не сказали что на веке закончилось лето. позвонишь — не доступна. разбилась? или просто на стало со скуки?.. не проверивши что же случилось — ты в бессилие заламывать руки и скажут: «а кем приходились?» замолчишь. и сломается датчик. и какие мечты там не сбылись? разве важно… конечно заплачешь. вот за это, почти и не помня — ненавижу тебя. ненавижу. сладкоголосый, выдранный с корнем. на кого-то зачем-то обижен. не пускаешь меня. не пускаешь. умереть и забыть — не пускаешь… не поешь мне, не презираешь только жадно глазами читаешь. …это будет холодная осень тёплой осени больше не будет. только я буду знать -это проседь. обо мне… и меня не забудет да, когда я умру ты заплачешь. и поймешь какого расставаться. только взрослый, глупый мой мальчик, обещай — и тогда не сдаваться! Кто автор?
Ищу стихотворение,начало которого и автора не помню.В нем вот такие строки:"Я у тебя не первая.Спроси реку глубокую,как я безумно верую в судьбу твою высокую.В твои вгляделась очи я,в них свет такой таинственный.Ты думаешь,как прочие,мальчишка мой единственный".
Кто же я? Наваждение, сказка, журавушка в небе? Порождение снов или та, без которой - невмочь? Может, я для тебя - налетевший порывистый ветер, Что в окошко стучит надоедливо целую ночь? Может, я - лунный свет, что стекает на землю по крышам? Или, все-таки, женщина, та, чьей любовью живешь? Кто же я для тебя? Белый Ангел, крылами укрывший? Кто? Надежда на счастье?
Я дождь и солнце, штиль и ураган. Я света луч и тьмы вооплощенье. И маленький ручей, и океан. Сухая степь и моря дуновенье. Меня довольно сложно разгадать. Я и сама себя не понимаю. И мне бывает сложно передать, Что я могу, чего хочу, чего желаю… Смеяться со слезами на глазах Мне так привычно и совсем не ново, Смотрю на мир я так бесстрастно и сурово, И вдруг тону в несбыточных мечтах. Я романтичный аналитик по натуре, Где ясный ум соседствует с мечтой, Подземный мир с небесной высотой, Свободомыслие с заботой о фигуре. Меня понять не каждому дано - Во мне любой узрит лишь то, что он желает. И мало кто мой мир приоткрывает… И так и будет. Все предрешено.
Словесный мат, простите, смрадом, И, как невидимый палач, Он побивает, будто градом, Росточки счастья и удач. Какая красочная дыня! Разрезала , а там - труха... Наверно, пахнет так гордыня, Родоначальница греха.
Пришла чудесная зима,
На улице все белоснежно.
Она нам радость принесла,
В душе так стало безмятежно
Мне захотелось станцевать с тобой,
среди сугробов снежных.
И ты станцуешь вальс со мной,
В движениях неспешных.
Первый звонок зовёт еле слышу я его Первый урок идёт - мне все равно Не забуду никогда Звездный дождь в твоих глазах Словно во сне август растаял Вновь придёшь ты, верю я Август месяц жду тебя Ты во мне как сон остался
Поэма о молодом хане. Он уезжает в другие края воевать. Мать шлет письмо с гонцом, просит вернуться. Сын ссылается на неоконченный поход. Мать снова шлет гонца - напрасно. В третий раз она посылает траву из их родной местности. Вдохнув запах, хан тут же едет домой.
Все люди, как книги, и мы их читаем, Кого-то за месяц, кого-то за два. Кого-то спустя лишь года понимаем, Кого-то прочесть не дано никогда. Кого-то прочтём и поставим на полку, Пыль памяти изредка будем сдувать... И в сердце храним... но что с этого толку? Ведь не интересно второй раз читать! Есть люди-поэмы и люди-романы, Стихи есть и проза - лишь вам выбирать. А может быть, вам это всё ещё рано И лучше журнальчик пока полистать? Бывают понятные, явные книги, Кого-то же надо читать между строк. Есть ноты - сплошные оттенки и лиги, С листа прочитать их не каждый бы смог. Наш мир весь наполнен загадкой и тайной, А жизнь в нём - лишь самый длинный урок. Ничто не поверхностно и не случайно, Попробуй лишь только взглянуть между строк.
Земля большая...Ищи на себя похожих. Таких же громких... Уйди, не из их ты стаи. Кому-то небо...И риск, и мечтать до дрожи. Кому болота, - кричат что мы их достали. А ты из стали! И сердце твоё из стали... Ты отряхнешься от липкой и сладкой лести. Ты скажешь честно: " Не буду я вам медалью!" Сидеть в болоте мне тоже — неинтересно. Пусть проклинают... Закрой ты руками уши. Спустили свору... Не бойся, пускай полают. Они не смогут крылатых кусать, послушай... И не увидят... О нас только Ангел знает! Земля большая...Ищи на себя похожих. Таких же сильных, с размахом крыла — два метра. Таких же ярких, блестящих стальною кожей... Что не боятся остаться вдвоём лишь с ветром. Ищи упрямых...Ищи не ручных, а диких... Их очень мало, - встречаешь везде убитых. Убитых лестью, - что там заржавели в море... Погасли искры...И в сладостях тех, - их горе. А ты из стали! И сердце твоё из стали, Ты отряхнешься от липкой и сладкой лести... Ты скажешь честно: "Не буду я вам медалью!" Сидеть в болоте мне тоже - неинтересно.