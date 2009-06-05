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Яндекс ищет стихи

У роботов Яндекса тоже есть душа. С сегодняшнего дня наш робот начал добавлять к своим произведениям — страницам с результатами поиска — «эпиграфы». Теперь пользователь, задавший запрос с цитатой из известного поэтического произведения, над первым результатом поиска увидит строки и название произведения, имя автора и ссылки на полный текст. Роботы уже цитируют русских поэтов-классиков и начинают изучать мировое наследие. Любите стихи? Не знаете, откуда та или иная цитата? Найдите её в Яндексе. Ростислав Шоргин и команда стихолюбов
125 комментариев
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look4job
26 ноября 2015, 18:43
У роботов Яндекса тоже есть душа.
Я всегда это подозревал.
max442211
26 ноября 2015, 18:43
у рабов яндекса тоже есть душа :D
sonja-j
26 ноября 2015, 18:43
Здорово! Вот вам грустный стишок для совершенствования алгоритмов, научите ему ваших роботов, сейчас они его не знают: "ваши пальцы пахнут ладаном а в ресницах спит печаль"
yakovis
26 ноября 2015, 18:43
Это здорово, но печально, что при даже небольшой ошибке (пропуске союза, например) фокус уже не срабатывает.
rshorgin
26 ноября 2015, 18:43
Алгоритм поиска будет улучшаться.

Приведите, пожалуйста, пример запроса, когда из-за пропуска союза цитата перестает находиться.
yakovis
26 ноября 2015, 18:43
и там гуляет на просторе  и там гуляет просторе 
liveuser
26 ноября 2015, 18:43
быть иль не быть
lists
26 ноября 2015, 18:43
Тем больше нравимся мы ей.
liveuser
26 ноября 2015, 18:43
я вам пишу чего же боле
sk
26 ноября 2015, 18:43
Немного другие примеры для совершенствования алгоритма:
1. Находится
Когда средь оргий жизни шумной
и
Когда средь оргий жизни
если же еще одно слово убрать, то перестает находиться:
Когда средь оргий
Ограничение на длину запроса, который ищется в цитатах?
2. Находит четверостишье по второй строке:
Горя восторгом умиленным
но не находит по первой:
Скажите мне: какой певец
lists
26 ноября 2015, 18:43
О, наконец-то! Давно пора это было сделать. Но тут же встаёт вопрос о полноте. Когда-нибудь будут искаться строки навроде «незнакомая собака» или хотя бы «любым любовным совмещеньям»? Сдаётся мне, добавите вы десяток-другой библиотек да забросите это направление…
liveuser
26 ноября 2015, 18:43
Мне кажется, саппортить это сможет любая секретарша. Так что вряд ли забросят, тем более что поиск песен и афоризмов еще не окучен.

Я одного не понимаю - зачем при таком раскладе нужна выдача? Пора уже поиметь смелость от нее отказаться.
lists
26 ноября 2015, 18:43
Ну Катки-то забросили…
liveuser
26 ноября 2015, 18:43

Круто. Все так и должно быть.

Но на 'где моя любимая' все-таки могли бы стих выдать.

lukyan-anastasiya
26 ноября 2015, 18:43
клааасс, молодцы)
amzin
26 ноября 2015, 18:43
умоляю, включите в базу Бродского
natalex
26 ноября 2015, 18:43
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D1%83%20%D1%81%20%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE&rpt=rad (но далеко не весь, конечно, да..)
olga-yasko
26 ноября 2015, 18:43
А как же "Я вам пишу, чего же боле?"....???
natalex
26 ноября 2015, 18:43
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%AF+%D0%BA+%D0%B2%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%2C+%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B6%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%3F&stpar2=%2Fh0%2Ftm3%2Fs2&stpar4=%2Fs2
sk
26 ноября 2015, 18:43
Неточная цитата.
Я к вам пишу чего же боле
находит
olga-yasko
26 ноября 2015, 18:43
выше было:
Алгоритм поиска будет улучшаться.

Приведите, пожалуйста, пример запроса, когда из-за пропуска союза цитата перестает находиться.
не туда отписала ))
vvvasilina
26 ноября 2015, 18:43
О, отлично.
lists
26 ноября 2015, 18:43
Предлагаю следующие шаги по развитию системы:

1. Улучшить поиск по неполным строкам. «Преложитель слепого Гомера» почему-то достаточно, а вот «девочка в автомате» или даже «жива ещё моя старушка» — нет.

2. Научиться игнорировать слова (даже редкие), если они не подходят в цитату. Чтобы находились «тем легче нравимся мы ей» вместо «тем меньше», «мёрзнет девочка в автомате» вместо «плачет» (хотя находиться должны оба варианта, но это п. 3). Причём работать это должно не только для замены слова, но и для добавления-потери («ты жива ль ещё моя старушка» — добавление слова).

3. Существенно расширить область. bards.ru, songkino.ru, karaoke.ru — самый минимум того, что требуется. Да-да, песни это тоже стихи. Но и стихов мало: нет ни Губермана с Иртеньевым, ни Гомера с Данте.

4. Находить вообще все стихи. В том числе блоггеров: the_mockturtle, izubr, vero4ka. Находить оригинал из нескольких вариантов должно быть несложно: по числу входящих ссылок на страницу и на хост/ветвь.

5. Научиться разделять отрывки от оригиналов.

6. Научиться узнавать стихи, записанные без разбиения на строки.

7. Научиться искать стихи в текстах. Чтобы «В траве сидел кузнечик» находилось как часть «Приключений Незнайки и его друзей». Но это утопия, конечно.
katody
26 ноября 2015, 18:43
А Высоцкого чего не цитирует?
rshorgin
26 ноября 2015, 18:43
Томик с Высоцким у роботов уже в очереди для прочтения :)
arsebandit
26 ноября 2015, 18:43
отличная задумка и хороший помощник
andrew-bugakov
26 ноября 2015, 18:43
Тих мороз трескучий
Уж десятый час.
Миша лег в постельку,
Богу помолясь.
Но не спится Мише
Ночка так ясна.
Эко, бледный месяц
Смотрит из окна.

Не могу найти автора этого стиха)вроде как стих довольно известный но результатов нет,помогите где можно найти!
morozovadin2
26 ноября 2015, 18:43
andrew-bugakov,
Здравствуйте, увидела ваш вопрос и растрогалась - это стихотворение мне читала бабушка лет "сто"  назад. Автора она не знала, да и училась всего два года в церковно-приходской школе. Но мне оно врезалось в память именно в бабушкином исполнении, с ее словами и ударениями. Теперь читаю его своей внучке :)))) Вот так я его помню:
Тих морозный вечер, уж девятый час.
Миша лег в постельку, богу помолясь.
Но не спится Мише - ночка так ясна.
Светит бледный месяц на стену с окна.
«Экий бледный месяц»,- мальчик говорит-
«Отчего же солнышко ярко так горит?
Нонче нам читали
Сказку про лису – хитрый зверь.
А страшно, чай, теперь в лесу -
Там медведи, волки ходят и ревут.
Как они в берлогах там одне живут?
А еще сойдешься с бабою Ягой!
Да ведь это сказки – вовсе нет такой!»
Seryozh-ka
26 ноября 2015, 18:43
Откуда строка: ...да поможет божья тайна сохранить наш дивный край
derikot2014
26 ноября 2015, 18:43
хочу написать свои стихи
Nina-petrovna
26 ноября 2015, 18:43
Поздравим Яндекс мы РОДНОЙ!
Ты самый УМНЫЙ дорогой!
RaDDiveR
26 ноября 2015, 18:43
после грозы
yanduh
26 ноября 2015, 18:43
этот робот Яндекса случаем не пишет речи для Кличко? :)
t.marischewa
26 ноября 2015, 18:43
когда решив на мир взглянуть
fitasovaelena
26 ноября 2015, 18:43
в стихотворении "тих мороз трескучий.." есть ещё такие строки: "всё медведи, волки ходят да ревут. как это в берлогах там они живут.? хотелось бы прочесть стихотворение полностью и узнать автора.
morozovadin2
26 ноября 2015, 18:43
fitasovaelena,
Вот так мне его читала моя бабушка - совсем простая жещина:
Тих морозный вечер, уж девятый час.
Миша лег в постельку, богу помолясь.
Но не спится Мише - ночка так ясна.
Светит бледный месяц на стену с окна.
«Экий бледный месяц»,- мальчик говорит-
«Отчего же солнышко ярко так горит?
Нонче нам читали
Сказку про лису – хитрый зверь.
А страшно, чай, теперь в лесу -
Там медведи, волки ходят и ревут.
Как они в берлогах там одне живут?
А еще сойдешься с бабою Ягой!
Да ведь это сказки – вовсе нет такой!»
sweta.zar2011
26 ноября 2015, 18:43
Ищу полную версию стихотворения, вот отрывок: скажи,я чем не человек,и не похож совсем на вора! Теперь сижу перед тобой и ожидаю приговора!
apexpif
26 ноября 2015, 18:43
Я спросила однажды у жизни,

-Что хорошего мне ты дала?

И тихонько она отвечала,

-Ты достойно все годы жила!
APOO14
26 ноября 2015, 18:43
Любить по русски
cool.buzzguitar
26 ноября 2015, 18:43
Приветствую! Может, кто поможет мне найти стих один. Никак не могу вспомнить ни одной строчки и даже слова, помню только смысл. Дело было года 4 назад, случайно наткнулась на небольшой стишок, может, в одно четверостишие, написанное от имени мужчин. Смысл такой - почему мы любим женщин с непростым характером. Не помню точную формулировку, но все этом плане - стервы, вспыльчивые, чертовки и тд, однако этих определений в стихотворении не было :)) Больше ничего сказать не могу :))
ya.ven4ester
6 января 2016, 23:02
Над петербургом много дней, Темнеет мгла зимы суровой, А в спальне шалости детей и смех Натальи Гончаровой, Живой и гордый ты пришел. Через столетье в жизнь влюбленный. И вот взлетаешь как орел над Родиной освобожденной.
ya.ven4ester
6 января 2016, 23:03
кто автор
Oleg Botov
19 января 2016, 00:26
Никогда, никогда, ни о чём не жалейте в догонку,
Даже, если за это вам усмешка в ответ.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым, порвите не прочную нить
sawa1963
8 марта 2016, 20:27
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЦАРИЦА,
НОЧНАЯ ЖРИЦА ГРЕЗ И СНОВ.
Я БЕЗ ТЕБЯ – БЕЗ КРЫЛЬЕВ ПТИЦА!
А КРЫЛЬЯ – ТЫ – МОЯ ЛЮБОВЬ!!
Я БЕЗ ТЕБЯ РОСТОК УЖАСНЫЙ,
В ПУСТЫНЕ ЖАРКОЙ БЕЗ КОРНЕЙ!!!
Я ОДИНОКИЙ И НЕСЧАСТНЫЙ ,
КОГДА Я БЕЗ ЛЮБВИ ТВОЕЙ!!!!
madam.lejneva2016
20 апреля 2016, 18:49
Помогите найти автора стихотворения "А знаешь, я ведь не люблю тебя, Так глупо было ждать, и так нелепо..."
SEYKO1802
25 апреля 2016, 16:24
тогда мой друг ты будешь человек
nikolaj.kapinus
12 мая 2016, 12:08
где жизнь и смерть как миг промчится
Вы ощутите как легка
Элементарная частица
В падении медленном листка
Тимофеев Игорь
5 июля 2016, 03:03
Спасибо! Моментально нашел то, что искал!
sneschanka59
31 июля 2016, 11:15
Всю неделю нет покоя, сердце рвётся из груди

NatashulyaYA
3 октября 2016, 21:15
твои губы просят нежности
bulipupoff
10 октября 2016, 00:26
Надо же так, за какие грехи на свет появились одни петухи. Их пятеро ходят, крылами гремят, а я прожила как нибудь и с двумя.
DxAxD
11 октября 2016, 15:03
а ты веди свой 
ya.vikt-b2012
27 октября 2016, 17:56
            Был сад как сад и дом, как дом,
            А ты входил в его ворота,
            Обедал, спал, работал в нем,
            Кого-то ждал, любил кого-то.
            Да что лукавить, это я тебе тогда ночами снилась,
            Ты  " Фотокором "  снял меня и я в столе твоём хранилась.
            Ты мне натачивал коньки, чинил ремни, забыв усталость,
            Всё это смыслу вопреки - я на коньках с другим каталась.......
       
                    Не буду дальше продолжать это стихотворение. Очень прошу того, кто знает автора сообщить мне по адресу:   olviga713741@ mail.ru
           
vit3135
12 декабря 2016, 21:32
Словно ты Хоакин Кортес
Алексей Милькин
25 декабря 2016, 21:13
лучший праздник новый год даже в бурю в непогоду дед мороз к нам путь найдёт с новым годом с новым годом  помогите найти автора 
mondiga90
29 декабря 2016, 04:22
полет облаков
boralmis
4 января 2017, 15:31
Море -это не просто волны и не просто синяя даль.Это песня и ветер вольный ,ожидание и печаль
alshef53
1 марта 2017, 20:32
небо небо дай ответ мне где увижу вдали долгий берег вечные тайны
NataKu67
2 марта 2017, 09:36
Ну как же я тебя найду?
Ведь мир не так уж прост.
Найди единую звезду
Средь миллиона звезд!
marinaugsevas
20 марта 2017, 13:42
В этой звёздной бездонной выси
Перепутаны наши взгляды,
И сплетаются наши мысли
Тихим шёпотом звездопада;
И летят окрылёно души,
Чтобы, встретившись, не расстаться...
Бьётся сердце моё – послушай...
Бьётся сердце твоё – от счастья,
Что в глубинах пространс
dresv.natalia
23 марта 2017, 00:57
Я прикоснусь к руке. Вот даль моя, вот близь. Я прикоснусь к руке, ты погоди немного. Ты позови меня. Ты только оглянись. Но холод от руки и шаг твой осторожен. Но скажешь отрекись, сгори. И я сгорю. И по воде круги
swetlana22-02
23 марта 2017, 21:21
Когда ты выгибаешь спину,
Нагая, на краю постели,
Я чувствую такую силу,
Такой азарт и трепет в теле.
Когда ты поднимаешь ноги
С бесстыдной смелостью любовниц,
Меня благословляют боги
Обряд прекраснейший исполнить.
Когда ты надо мной, как птица,
Летишь, роняя капли страсти,
Так сладко – вдруг остановиться -
Внутри твоей горячей власти.
Войти в распахнутую нежность,
Сливаясь грудью и губами
И погрузиться в неизбежность,
Того, что происходит с нами!
Неизвестно Неизвестно
28 марта 2017, 15:30
Возвышенно и прекрасно любить неблагодарных ( это написал Вольтер , но не могу найти полностью стих) (((
aleks.tret23101987
7 апреля 2017, 11:15
Смотри спустилась тихо ночь роняя звезды в дюны изумрудов
Серж
9 апреля 2017, 13:16
Это мы родились и мир повторился сначала
И по новому птицы запели при нас на заре
Постоим на песке
Побежим босиком вдоль причала
И останутся наши следы навсегда на земле
dra4eva.tanya
12 апреля 2017, 05:40
довольные собою, семьею и судьбою
skripkina.karina2018
15 мая 2017, 10:58
ЛЛебидиное озеро

Qqwer11122
17 мая 2017, 19:30
Толстяк славно подкрепился,
Скрестив ноги, он садился.
tyt007
24 мая 2017, 20:42
ведьма из соломы

erik1806
27 мая 2017, 12:03
Вместе с не забудем мы нации одной когда народов мира были с фашизмом встали мы стеной мы русские мы победили а русский был для всех грузин был украинец армянин часто ищут
kzeny
5 июня 2017, 20:43
это будет холодная осень. представляешь?
дыхание пряча, ты идёшь по продрогшей аллее.
а когда я умру, ты заплачешь?
это будет прекрасное утро.
утром кто-то тебя поцелует,
только я буду гордой, как будто
тот, кто умер, совсем не ревнует.
это будет совсем понедельник —
не люблю понедельники с детства.
целый день ты проходишь бездельник,
будешь путать и цели, и средства.
обстоятельства — даже не скажешь,
ни одной разрешённой задачи,
ты устал от обыденной лажи,
ну, а я умерла. ты заплачешь?..
настоявшееся радость в детях, в телевизоре,
в кухне за плиткой.
мой счастливый, я путалась в сетях.
и вот. нет этой гордой улитки.
искололась и алкоголичка? нет.
с тобою врозь мы же жили
только я прогорела. как спичка.
ты заплачешь и выйдешь из дома
остановится сердце?
едва ли.
никогда не узнавшие кто мы —
мы не любим чтоб нас узнавали
ты на взрыв. на коленку
к вокзалу. задымишь сигаретой. почему же тебе не сказали что на веке
закончилось лето.
позвонишь — не доступна. разбилась?
или просто на стало со скуки?..
не проверивши что же случилось —
ты в бессилие заламывать руки
и скажут: «а кем приходились?»
замолчишь. и сломается датчик.
и какие мечты там не сбылись? разве важно…
конечно заплачешь.
вот за это, почти и не помня — ненавижу тебя.
ненавижу.
сладкоголосый, выдранный с корнем.
на кого-то зачем-то обижен.
не пускаешь меня. не пускаешь.
умереть и забыть — не пускаешь…
не поешь мне, не презираешь
только жадно глазами читаешь.
…это будет холодная осень
тёплой осени больше не будет.
только я буду знать -это проседь.
обо мне…
и меня не забудет
да, когда я умру ты заплачешь.
и поймешь какого расставаться.
только взрослый, глупый мой мальчик,
обещай — и тогда не сдаваться!
Кто автор?
Галина Федорова
14 июля 2017, 23:17
Ищу стихотворение,начало которого и автора не помню.В нем вот такие строки:"Я у тебя не первая.Спроси реку глубокую,как я безумно верую в судьбу твою высокую.В твои вгляделась очи я,в них свет такой таинственный.Ты думаешь,как прочие,мальчишка мой единственный".
galstuk47
18 июля 2017, 10:49
Перевод Пушкина в "соревновании "с Батюшковым : "...ты природа,мать/ ты сердцу моему всего дороже..." Хочу проверить точность строчек ! -???? Спасибо 
mrs.kogan
31 августа 2017, 13:09
 Кто сказал, что ты один? Он с тобой, твой господин. В одиночестве своем вы на пару с ним вдвоем 
anna Savolainen
25 сентября 2017, 09:28
Ах в эту пору милую уж дома не сидится нам, какой-то чудной силою влечёт нас все к лесам полям, где дышит все отрадой, где дышит все отрадой все отрадой!  Соломон Апт ?
cycann
1 ноября 2017, 00:14
Образ нетленный 
St311
11 ноября 2017, 13:06


Кто же я? Наваждение, сказка, журавушка в небе?
Порождение снов или та, без которой - невмочь?
Может, я для тебя - налетевший порывистый  ветер,
Что в окошко стучит надоедливо целую ночь?
Может, я - лунный свет, что стекает на землю по крышам?
Или, все-таки, женщина, та, чьей любовью живешь?
Кто же я для тебя? Белый Ангел, крылами укрывший?
Кто? Надежда на счастье? 
ol.shirshova2017test
12 ноября 2017, 14:55
Я дождь и солнце, штиль и ураган.
Я света луч и тьмы вооплощенье.
И маленький ручей, и океан.
Сухая степь и моря дуновенье.
Меня довольно сложно разгадать.
Я и сама себя не понимаю.
И мне бывает сложно передать,
Что я могу, чего хочу, чего желаю…
Смеяться со слезами на глазах
Мне так привычно и совсем не ново,
Смотрю на мир я так бесстрастно и сурово,
И вдруг тону в несбыточных мечтах.
Я романтичный аналитик по натуре,
Где ясный ум соседствует с мечтой,
Подземный мир с небесной высотой,
Свободомыслие с заботой о фигуре.
Меня понять не каждому дано -
Во мне любой узрит лишь то, что он желает.
И мало кто мой мир приоткрывает…
И так и будет. Все предрешено.
madam.tanysha2016
20 ноября 2017, 18:39
Стихотворение посвящённое павшим под Москвой
Evgeniyaprk
4 декабря 2017, 12:17
А золушки гуляют по планете, золушки в трамваях и кино. Нет , не сказка. Есть они на свете. Верю в них, хоть это и смешно
giovinco12
5 декабря 2017, 10:17
Словесный мат, простите, смрадом,
И, как невидимый палач,
Он побивает, будто градом,
Росточки счастья и удач.
Какая красочная дыня!
Разрезала , а там - труха...
Наверно, пахнет так гордыня,
Родоначальница греха.
giovinco12
5 декабря 2017, 10:17
Словесный мат, простите, смрадом,
И, как невидимый палач,
Он побивает, будто градом,

tania-iolanta
7 декабря 2017, 21:30
одна безгрешность сновидений тебе на ложе не пошлет и для небес как добрый гений твоей души не сбережет
log0308
18 декабря 2017, 18:51
придумай стих с рифмой к слову ночка

coniaew.m
20 декабря 2017, 19:50
Пришла чудесная зима, На улице все белоснежно. Она нам радость принесла, В душе так стало безмятежно Мне захотелось станцевать с тобой, среди сугробов снежных. И ты станцуешь вальс со мной, В движениях неспешных.
Андрей Щепакин
31 декабря 2017, 00:06
Тихо ночь семья давно уснула лишь хрустят дровишки в унисон
ms.exidna
3 января 2018, 05:58
разбивая в кровь колени

Оля Киса
13 января 2018, 03:23
твои губы родник..... как бы к ним прикоснуться.... утолить жар любви.... свет сияние глаз.... что бы вдоволь душой.... лишь на миг окунуться.... мне улыбка твоя ... сердце греет сейчас
Матвей Трофимов
26 января 2018, 12:07
Распахнутые настежь окна весело глядели куда-то в сторону леса.
alla.burtovaja
1 февраля 2018, 20:26
я в объектив смотрю в упор
стою ни в чем не виноватая
на этом снимке до сих пор 
ruslanrahimov2006
13 февраля 2018, 16:57
Может птицы их склевали
CUP15762
3 марта 2018, 15:56
 я не один пока я с вами деревья птицы облака
f.pinskiy
15 марта 2018, 13:32
 Я соглашаюсь без печали, что нет нам вечного венца / Смысл не в конце и не в начале, а от начала до конца
Людмила Сухова
25 марта 2018, 12:10
средь сонма девушек одна
amolokanov77
28 марта 2018, 07:29
летят дороги и мосты, летит земное притяжение
вот это - я, а это - ты, а это - вечное движение
n.chernobrovin
5 апреля 2018, 15:22
Есть в осени первоначальной  короткая, но дивная пора весь день стоит как бы хрустальный,

SobakaU
25 апреля 2018, 21:58
Пришла весна
Затихли уж метели
И воздух терпк и пьян
И слышен звук капели
Александр Васильев
18 мая 2018, 12:42
зачем же день и ночь ты ищешь встреч со мной, зачем стоишь ты на пути?..

Aleksandr
18 июля 2018, 16:49
осень близко и опять вся жизнь с нуля
Aleksandr
18 июля 2018, 16:51
 Знать и в правду осень близко, и опять вся жизнь с нуля.
Виктор Меркулов
22 июля 2018, 10:34
Лучше всех побед бескровная победа 
Natalya.G80
27 июля 2018, 19:53
Первый звонок зовёт еле слышу я его 
Первый урок идёт - мне все равно
Не забуду никогда
Звездный дождь в твоих глазах
Словно во сне август растаял
Вновь придёшь ты, верю я 
Август месяц жду тебя
 Ты во мне как сон остался

well-reklama
7 августа 2018, 06:20
Я улыбка на тонких губах
rea.rea-69
21 августа 2018, 19:53
Тишина, тишина...
Где же Даша? Где она?
сергей фомин
11 сентября 2018, 14:46
из бухты золотого рога
нет имени
13 октября 2018, 13:49
Ты не будешь мне братом цветаева

valya.chernix
16 октября 2018, 03:59
Гуляя по ночным дворам я крикнул мама и сотни огоньков в окнах зажглись
Г.Елена
9 декабря 2018, 17:27
Дед Мороз садится в сани Поздравлять детей он станет
avonbest.ru
19 декабря 2018, 18:40
В этом вселенной начало
lenamihajlova
20 декабря 2018, 00:55
Исчезли праздники
Стас Сохторов
5 февраля, 16:53
Сибирь

Vetiver3
4 марта, 20:38
я шел спиной вперед
oriolus-macca
5 марта, 15:42
Давайте устроим в жизни замедленное кино
shlagbaum2013
9 марта, 14:02
В мире друзей, в мире транспорта долгого,
что ты там делаешь в мире где дождь
 делишься с кем мандаринными дольками,
что за экзамены снова сдаёшь?
Alena.Dolgikpororo
12 марта, 08:21
брюзжание

natatim@inbox.ru
23 марта, 13:11
уважаемый бог
schargina.anastasya
20 мая, 02:05
Поэма о молодом хане. Он уезжает в другие края воевать. Мать шлет письмо с гонцом, просит вернуться. Сын ссылается на неоконченный поход. Мать снова шлет гонца - напрасно. В третий раз она посылает траву из их родной местности. Вдохнув запах, хан тут же едет домой.
vadimivi70
25 мая, 20:20
человека обидеть не трудно
tatka1702@mail.ru
7 июня, 10:06
Я жил до войны беззаботно, легко. Работал учился, считая
yulia.weber
8 июня, 12:39
Давным- давно по земле зелёной
Бегали звери толпою огромной:
Их ты представить всех бы не смог,
Но всех прекрасней был Единорог. 
Иван Фаннов
4 июля, 20:18
Табой жiву бацькоускI кут
juliatiger666
15 июля, 13:00
Все люди, как книги, и мы их читаем,
Кого-то за месяц, кого-то за два.
Кого-то спустя лишь года понимаем,
Кого-то прочесть не дано никогда.
Кого-то прочтём и поставим на полку,
Пыль памяти изредка будем сдувать...
И в сердце храним... но что с этого толку?
Ведь не интересно второй раз читать!
Есть люди-поэмы и люди-романы,
Стихи есть и проза - лишь вам выбирать.
А может быть, вам это всё ещё рано
И лучше журнальчик пока полистать?
Бывают понятные, явные книги,
Кого-то же надо читать между строк.
Есть ноты - сплошные оттенки и лиги,
С листа прочитать их не каждый бы смог.
Наш мир весь наполнен загадкой и тайной,
А жизнь в нём - лишь самый длинный урок.
Ничто не поверхностно и не случайно,
Попробуй лишь только взглянуть между строк.
Владимир Замыслов
15 июля, 22:07
Кто автор этих стихов?


Земля большая...Ищи на себя похожих.
Таких же громких... Уйди, не из их ты стаи.
Кому-то небо...И риск, и мечтать до дрожи.
Кому болота, - кричат что мы их достали.
А ты из стали! И сердце твоё из стали...
Ты отряхнешься от липкой и сладкой лести.
Ты скажешь честно: " Не буду я вам медалью!"
Сидеть в болоте мне тоже — неинтересно.
Пусть проклинают... Закрой ты руками уши.
Спустили свору... Не бойся, пускай полают.
Они не смогут крылатых кусать, послушай...
И не увидят... О нас только Ангел знает!
Земля большая...Ищи на себя похожих.
Таких же сильных, с размахом крыла — два метра.
Таких же ярких, блестящих стальною кожей...
Что не боятся остаться вдвоём лишь с ветром.
Ищи упрямых...Ищи не ручных, а диких...
Их очень мало, - встречаешь везде убитых.
Убитых лестью, - что там заржавели в море...
Погасли искры...И в сладостях тех, - их горе.
А ты из стали! И сердце твоё из стали,
Ты отряхнешься от липкой и сладкой лести...
Ты скажешь честно: "Не буду я вам медалью!"
Сидеть в болоте мне тоже - неинтересно.
Обновлено 15 июля, 22:08
Владимир Замыслов
15 июля, 22:10
Весна плетёт себе дорогу,
С прекрасных солнечных деньков.
Так аккуратно, очень строго,
Меняя всей Земли покров…
ya.zdorovymir
26 августа, 19:25
как хочется, чтоб время не спешило,чтоб хоть немного усмирило  прыть... чем толще папка с грустным грифом ,,Было,,