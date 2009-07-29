Мой Круг помогает составить резюме

"Не могли бы вы прислать резюме в Word?" - как ни странно, этот вопрос часто застает людей врасплох. Ведь подчас именно у высококлассных специалистов нет под рукой актуального резюме. Возможно, они давно не меняли работу или получали предложения от знакомых, которые и без резюме знают об их заслугах.



"Да, резюме есть. Сейчас вышлю", – теперь так могут ответить более трех миллионов пользователей Моего Круга. Сервис позволяет экспортировать данные профиля в MS Word и получить красивое аккуратно составленное резюме.



Почему важно иметь под рукой резюме? Потому что интересное предложение может поступить даже тогда, когда человек не задумывается о смене работы и, в общем, доволен своим положением. По статистике Моего Круга, работодатели часто обращаются к пользователям, которые не указали в своем профиле, что ищут работу.



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