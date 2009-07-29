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Мой Круг помогает составить резюме

"Не могли бы вы прислать резюме в Word?" - как ни странно, этот вопрос часто застает людей врасплох. Ведь подчас именно у высококлассных специалистов нет под рукой актуального резюме. Возможно, они давно не меняли работу или получали предложения от знакомых, которые и без резюме знают об их заслугах.

"Да, резюме есть. Сейчас вышлю", – теперь так могут ответить более трех миллионов пользователей Моего Круга. Сервис  позволяет экспортировать данные профиля в MS Word и получить красивое аккуратно составленное резюме.

Почему важно иметь под рукой резюме? Потому что интересное предложение может поступить даже тогда, когда человек не задумывается о смене работы и, в общем, доволен своим положением. По статистике Моего Круга, работодатели часто обращаются  к пользователям, которые не указали в своем профиле, что ищут работу.

Зайдите на Мой Круг и посмотрите, как выглядит ваше резюме.

30 комментариев
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shirokoff
26 ноября 2015, 18:39
давно хотел
h31mail
26 ноября 2015, 18:39
В вордовском формате есть. А где ODF?
h31mail
26 ноября 2015, 18:39
Сам не пользуюсь Моим Кругом, но просто.
vvvasilina
26 ноября 2015, 18:39
Нету одф.
Линуксоиды, вас все равно еще мало! (:
max-kamashev
26 ноября 2015, 18:39
Нормально нас! :-)

.. хотя и RTF у меня нормально отображается.

Так что нужды в ODF я совсем не вижу.
Igor
26 ноября 2015, 18:39
с ODF не только в линуксе можно работать кстати.
vvvasilina
26 ноября 2015, 18:39
Но в основном с ним работают именно в линуксе.
Сергей Бессонов
26 ноября 2015, 18:39
А почему для Word, если там rtf?
prikvyacheslav
26 ноября 2015, 18:39
Патамучта эта для бландинак!!!
va1en0k
26 ноября 2015, 18:39
в резюме языки указывают, наверное, иностранные, и другие штуки; а это будет?
crexfexpex
26 ноября 2015, 18:39
Есть подозрение, что пустые секции имеет смысл опускать при выводе. В смысле и заголовок секции тоже. А то как-то неаккуратненько выглядит.
vse-naidet
26 ноября 2015, 18:39
Я было обрадовался, что мой топик про "Ябедничество на Яндекс" http://habrahabr.ru/blogs/hr/57337/ 
был услышан, но ... увы и ах.

Уважаемый Яндекс!
Подавляющее большинство людей не указывают на МойКруге контактный телефон - а это ОЧЕНЬ важный момент для рекрутера. На МойКруге _не принято_ перечислять ("палить") на весь свет перечень проектов в которых участвовал человек с указанием применяемых технологий, языков программирования, и особенностей - которые обычно указываются в резюме, но не указываются на МойКруге.


Конструктивное предложение: сделайте, пожалуйста, возможность соискателю закачать собственными руками составленное резюме (размером не более 100Кб) на МойКруг как файл, так, что бы при отклике на вакансию работодатель мог скачать именно ЭТО резюме, а не автоматически-сконвертированный файл из профиля.

Вот тогда все будут вас любить. Особенно работодатели. Сейчас тоже любим, но лишь чуть более, чем наполовину.
posvitev
26 ноября 2015, 18:39
Как раз именно сегодня и надо было резюме )))
dmitry-koterov
26 ноября 2015, 18:39
> Подавляющее большинство людей не указывают на
> МойКруге контактный телефон
Ну вот, как раз повод указать. Телефон виден только 1-му кругу, так что это безопасно. Также никто же не мешает отредактировать в Word полученное резюме и добавить в него те контакты, которые хочется.

> На МойКруге _не принято_ перечислять («палить») на весь
> свет перечень проектов в которых участвовал человек
Почему же «не принято»? Все необходимые поля для этого есть, и очень многие указывают как раз ту информацию, о которой Вы пишете «не принято».
vse-naidet
26 ноября 2015, 18:39
Дмитрий, «многие» — это не «все».
В не последнюю очередь потому, что размещение профиля на МойКруге — нормальная праткика. МойКруг выполняет свою задачу как сеть профессиональных знакомств на все 99%.

Однако размещение полноценного подробного _открытого_ резюме сотрудника на МойКруге — совсем другое дело. Сотрудники опасаются, что их сочтут «нелояльными», а работодатели опасаются что ценный сотрудник от них хочет уйти, и решат что надо ему искать замену, пока не поздно. Поэтому «профиль» — это одна сущность, а «резюме» — совсем другая сущность, которые не совсем корректно скрещивать.

 

Да, и вот:  как только вы сделаете возможность импорта doc-файла с резюме в мой профиль, с тем чтоб прикладывать его при отклике - вы будете совсем молодцы.

Сергей Белов
26 ноября 2015, 18:39
> А работодатели опасаются что ценный сотрудник от них хочет уйти, и решат что надо ему искать замену, пока не поздно. Вы боитесь того, что вас уволят за наличие профиля на МК? Это только предрассудки.
vse-naidet
26 ноября 2015, 18:39
Прочитайте, пожалуйста, мой вышеприведенный комментарий ещё раз.
Сергей Белов
26 ноября 2015, 18:39
Я читал, мне непонятно, откуда вот такие выводы: «Сотрудники опасаются, что их сочтут «нелояльными», а работодатели опасаются что ценный сотрудник от них хочет уйти, и решат что надо ему искать замену, пока не поздно»?
vse-naidet
26 ноября 2015, 18:39

Выводы исключительно из практики :) Ни один работодатель не любит, когда хантят его сотрудников :) Или когда сотрудник лазает по сайту работы, тем более - вывешивает свое резюме там :) Потому что это практически означает, что сотрудник собирается покинуть компанию: его тут что-то не устраивает, и ему пора начинать искать замену. Разумеется, тут куча допущений и "может быть", но человек-то не хочет рисковать работой...

В т.ч. и поэтому и Хедхантер, и Суперджоб сделали возможность выбора компаний, которые не могут видеть ваше резюме. Именно для того, чтоб раньше времени текущий работодатель не узнавал о ваших намерениях его покинуть.

 

Юлия
26 ноября 2015, 18:39
Очень хорошо для тех, у кого есть желание заполнять анкету на Моём круге  серьёзно и основательно. :)
juniorman
26 ноября 2015, 18:39
Версия для печати - круто. Реализация через динамическую подмену стилей - не круто. Я постоянно пытаюсь нажать "Назад", чтобы вернуться к прежнему представлению. Мне ничто не свистит о том, что я остался на той же странице. А в адресную строку я не очень люблю смотреть. 
Как вариант можно сделать версию для печати модальной  (чтобы было понятно, что появился новый слой информации), либо по расположить по отдельному адресу.
Роман
26 ноября 2015, 18:39
Ужасное получается резюме. Чудовищное.
V.exeR
26 ноября 2015, 18:39
В моем профиле (v-exer.moikrug.ru) в джаббере и м-агенте до "собаки" есть точка. Так вот при генерации резюме все, что до этой точки - вместе с ней отбрасывается. Пофиксите, пожалуйста.
al.gorodnik
26 ноября 2015, 18:39

Было бы здорово, если бы можно автоматически отдельно выделять знание языков. Сейчас как я понимаю только вариант описать их знание в разделе Прочее или Образование.

 

Кстати, на мой взгляд тоже было бы плюсом и по вакансиям - как их параметр указывать языки, которыми необходимо владеть для соискательства.

Инсаният Алиева
1 января 2017, 09:39
приветик всем
анастасия довжик
31 июля 2020, 18:52
мне нравится.
анастасия довжик
31 июля 2020, 18:52
спасибо.
анастасия довжик
31 июля 2020, 18:53
очень классно.
анастасия довжик
31 июля 2020, 18:53
круто.
Master Kit
сегодня, 15:15
АЛИЕВА