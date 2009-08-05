КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Хорошая погода своими руками

Как многие из вас помнят, на 1 апреля Яндекс.Погода дала каждому возможность выиграть себе настоящую весеннюю грозу или пару дней яркого солнышка. Тот розыгрыш погоды вызвал столько положительных откликов среди наших пользователей, что мы решили создать компактную версию «Однорукого бандита» и – несмотря на Положение о создании и ликвидации игорных зон – играть, играть, играть! Всего одно нажатие на рычаг – и вместо скучного дождика вас ждет прогулка по облакам!

Я  1:5  Яндекс.Погода

чт 6
пт 7
сб 8

облачнооблачнооблачно
+21
+20
+20
Самых азартных и неутомимых игроков ждет сюрприз :) Арина Шахова, сломала ручку
13 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
php5
26 ноября 2015, 18:38
Ссылка под фразой "Положение о создании и ликвидации игорных зон" потерялась.
riotta
26 ноября 2015, 18:38
поправили, спасибо!
polyakovaolya
26 ноября 2015, 18:38
два раза выкрутилось три зонтика и подпись "undefined" :(
riotta
26 ноября 2015, 18:38
знаем про баг( скоро все починим. сорри.
splogger
26 ноября 2015, 18:38

Я  1:0  Яндекс.Погода

чт 6 пт 7 сб 8  
ясно ясно ясно
+21 +19 +18
Вы выиграли три дня хорошей погоды. Незаменимый человек в нашем климате.

Переиграйте Яндекс.Погоду!
mkosarev
26 ноября 2015, 18:38

Посмотреть на Яндекс.Фотках
riotta
26 ноября 2015, 18:38
афигенно)))
Alexander Surikov
26 ноября 2015, 18:38
ха-ха))
из зоны ру убрать срочно 
georgs53
26 ноября 2015, 18:38
Верю!
Виталий
26 ноября 2015, 18:38
супер:)))
roma5555555555
26 ноября 2015, 18:38

Я  4:16  Яндекс.Погода

вс 16 пн 17 августа вт 18  
метель ясно снег
+20 +24 +22
Поздравляем, вы ручку сломали.

Переиграйте Яндекс.Погоду!
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 18:38

yes

Людмила Шевченко
сегодня, 19:22
Что нужно?