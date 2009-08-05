Хорошая погода своими руками

Как многие из вас помнят, на 1 апреля Яндекс.Погода дала каждому возможность выиграть себе настоящую весеннюю грозу или пару дней яркого солнышка. Тот розыгрыш погоды вызвал столько положительных откликов среди наших пользователей, что мы решили создать компактную версию «Однорукого бандита» и – несмотря на Положение о создании и ликвидации игорных зон – играть, играть, играть! Всего одно нажатие на рычаг – и вместо скучного дождика вас ждет прогулка по облакам!

Я 1:5 Яндекс.Погода чт 6 пт 7 сб 8

облачно облачно облачно +21 +20 +20



Переиграйте Яндекс.Погоду! Пора в Тилимилитрямдию Самых азартных и неутомимых игроков ждет сюрприз :) Арина Шахова, сломала ручку Самых азартных и неутомимых игроков ждет сюрприз :)