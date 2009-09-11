Свежие логины — всегда в наличии

Подобрать хороший адрес электронной почты — задача не из простых. Часто кажется, что все красивые и легко запоминающиеся адреса уже заняты.

Статистика показывает, что каждый третий логин на Яндексе регистрируется с использованием генератора логинов — его предложения видны в выпадающей подсказке. Мы решили существенно доработать этот механизм, чтобы предлагать пользователям еще больше хороших и разнообразных логинов.

В процессе улучшения мы преследовали следующие цели:

уменьшить число неответов и увеличить число возможных вариантов

полностью исключить из выдачи случайные и неадекватные ответы вроде ivanov392487356

интеллектуально обрабатывать популярные русские имена

использовать различные способы написания имени и фамилии латинскими буквами

увеличить число возможных комбинаций, из которых мы собираем логин

Теперь, подсказывая варианты логинов, мы учитываем разнообразные способы транслитерации имён и фамилий, пол и желаемый адрес (если вы его укажете). При генерации логина, мы комбинируем фамилию, имя и желаемый логин множеством различных способов и теперь нам удается гарантированно предлагать пользователю не менее 10 хороших вариантов.

Например, Александру Кузнецову, пытающемуся зарегистрировать уже занятый адрес director@yandex.ru, мы предложим (кроме обычных вариантов alexandr-kuznetsov или kuznetsov2009) логины alex.kuznetsov, al.kuznetsoff, director.kuznetsov. Есть у нас и "Пафосные" предложения — вроде mr.cuznetsoff, chief.alex-kuznetsov или senior.director. Кроме этого, мы знаем, что Александр — это Саша, Саня, Шура, Алекс и т.п., и обязательно покажем в списке sasha.kuznetsov или shura.kuznetsov.

Надеемся, что наш генератор поможет вам зарегистрировать красивый адрес и потратить меньше времени на регистрацию.





Виктор Карпов, злостный транслитератор

