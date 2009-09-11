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Свежие логины — всегда в наличии

Подобрать хороший адрес электронной почты — задача не из простых. Часто кажется, что все красивые и легко запоминающиеся адреса уже заняты.

Статистика показывает, что каждый третий логин на Яндексе регистрируется с использованием генератора логинов — его предложения видны в выпадающей подсказке. Мы решили существенно доработать этот механизм, чтобы предлагать пользователям еще больше хороших и разнообразных логинов.

В процессе улучшения мы преследовали следующие цели:

  • уменьшить число неответов и увеличить число возможных вариантов
  • полностью исключить из выдачи случайные и неадекватные ответы вроде ivanov392487356
  • интеллектуально обрабатывать популярные русские имена
  • использовать различные способы написания имени и фамилии латинскими буквами
  • увеличить число возможных комбинаций, из которых мы собираем логин

Теперь, подсказывая варианты логинов, мы учитываем разнообразные способы транслитерации имён и фамилий, пол и желаемый адрес (если вы его укажете). При генерации логина, мы комбинируем фамилию, имя и желаемый логин множеством различных способов и теперь нам удается гарантированно предлагать пользователю не менее 10 хороших вариантов.

Например, Александру Кузнецову, пытающемуся зарегистрировать уже занятый адрес director@yandex.ru, мы предложим (кроме обычных вариантов alexandr-kuznetsov или kuznetsov2009) логины alex.kuznetsov, al.kuznetsoff, director.kuznetsov. Есть у нас и "Пафосные" предложения — вроде mr.cuznetsoff, chief.alex-kuznetsov или senior.director. Кроме этого, мы знаем, что Александр — это Саша, Саня, Шура, Алекс и т.п., и обязательно покажем в списке sasha.kuznetsov или shura.kuznetsov.

Надеемся, что наш генератор поможет вам зарегистрировать красивый адрес и потратить меньше времени на регистрацию.


Виктор Карпов, злостный транслитератор

32 комментария
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Copoket
26 ноября 2015, 18:34
Как раз вчера родственникам помогал завести аккаунты на яше :)) надо было денек подождать, а то больше часа потерял, предлагая им варианты собственного мозгового генератора :)
abrakadabrus
26 ноября 2015, 18:34
Статистика показывает, что каждый третий логин на Яндексе регистрируется с использованием генератора логинов...
и о чём, как вы думаете, это нам говорит?
lamer-smo
26 ноября 2015, 18:34
А кому бы написать по вопросу восстановления ящика? Забыла секретный вопрос... да и вообще так давно это было, что даже не уверена я ли ее регистрировала... Но фамилия довольно редкая
sams
26 ноября 2015, 18:34
Напишите, пожалуйста, запрос на support@ya.ru
Мы постараемся Вам помочь.

Не забудьте указать логин, который хотите восстановить.
liveuser
26 ноября 2015, 18:34

Не расскажете заодно, много у вас почтовых адресов вида "Регистрация сервиса невозможна - этот адрес уже занят другим пользователем"? (Аккаунт когда-то существовал, толком не использовался, был удален и зарегистрирован повторно).
По ним какая-нибудь амнистия планируется?

А то как раз хорошие адреса простаивают.

dil
26 ноября 2015, 18:34
не из простых задача, ох не из простых..
http://ksena.livejournal.com/2392850.html?format=light 
bruno
26 ноября 2015, 18:34
Спасибо, поправили. Больше Ксению обижать не будем ;-)
smart-b
26 ноября 2015, 18:34
ох, конфуз так конфуз =)
ArtPhotograph
26 ноября 2015, 18:34
Посмотрел! Оказалось что имя и фамилию теперь можно вводить на русском языке и не обезательно пытаться изобретать что-то латинскими буквами.
artimho
26 ноября 2015, 18:34
а почему не хотите разрешить как мейл, адрес из цифр?
Например очень добро, чтобы почта совпадала с номером телефона
splogger
26 ноября 2015, 18:34
chief.alex-kuznetsov

 жесть
vladimir.ackimow2014
26 ноября 2015, 18:34
ПОЛИНА
Комментарий удалён
pulsh
26 ноября 2015, 18:34
Нифига. Не ранее, чем через 10 лет.
Budnyatsky Michel
26 ноября 2015, 18:34
Не, 10 - это, явно, перебор, если 2-3 мало, то 5-7 - самое то. По многим законам период в 5-7 лет является как раз сроком давности.
pulsh
26 ноября 2015, 18:34
По нашим законам срок исковой давности вообще-то 3 года. Но для почты 3 лет однозначно мало. Пример: не далее, чем три дня назад мне пришло письмо от контакта, с которым не общался уже 4 года.
Budnyatsky Michel
26 ноября 2015, 18:34
Насчет срока исковой давности не в курсе, а вот то, что налоговая может к тебе придраться лишь за последние 7 лет, это факт (по израильскому законодательству). Три года, может, и правду мало, но 7 лет -- самое то. По закону о защите прав потребителя (РФ) техника должна работать не менее 7 лет с момента покупки товара.
yakovis
26 ноября 2015, 18:34
Имеет еще смысл прошерстить на предмет иностранных аналогов русских имен, потому что на моего Михаила предлагаются всякие экзотические написания, а самого пристойного Michael не предлается.
bruno
26 ноября 2015, 18:34
Добавим и такой вариант написания. Спасибо!
Highscreen
26 ноября 2015, 18:34
Фамилия Кац превращается в кошек.
butor2000
26 ноября 2015, 18:34
Уважаемый Bruno, недавно посмотрел фильм с вашим участием. Много смеялся, спасибо.

Творческих успехов!
ivan-shelkovnikov
26 ноября 2015, 18:34
Да, то что много лет точки не было в логине - это непростительная ошибка Яндекса. Кстати а новость о появлении точки в логине была?

Но хорошо, то что после введения точки, тем у кого был дефис в логине подарили логин с точкой.

Однако, этот логин с точкой нельзя сделать адресом отправителя в веб интерфейсе. Что смущает.
alsyha2011
26 ноября 2015, 18:34
[:]||||||[:]
ThePepsi1997
26 ноября 2015, 18:34
Норм, норм!
Diezel119a
26 ноября 2015, 18:34
логин по № телефона
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2015, 18:34
Diezel119a,
правильно ли я понимаю, что Вы хотите использовать номер вместо логина?
kuck.nikolaev
23 октября 2017, 04:25
starpier
mel.melnickow2012
10 марта 2018, 12:04
 Mel
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3 декабря 2018, 19:44
Vladdadaev31366@gmail.com 
Вика Шульгина
7 декабря 2018, 13:25
у меня он говорит подключение отсутствует 
Иван Богданов
25 февраля, 19:36
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15 апреля, 17:40
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zsnh-2
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prorab